Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Рейтинг систем КЭДО и их возможности

Дальше — подробный рейтинг с развернутыми заметками по каждому критерию и рекомендациями по сценариям внедрения.

HRlink

7 700+ корпоративных клиентов (по данным, указанным на сайте компании).

HRlink — экосистема решений, которая охватывает ключевые этапы пути сотрудника в компании: прием кандидатов, кадровый документооборот, оформление командировок и обработку обращений. Поддерживает интеграции с популярными корпоративными системами, среди которых разные конфигурации «1С», в том числе «1С:ЗУП, «БОСС-Кадровик» и «Битрикс». Функциональность включает гибкие маршруты согласования, управления отпусками и локальными нормативными актами.

Помимо сервиса КЭДО предлагает еще четыре три продукта:

Start Link — сервис приема кандидатов. Позволяет полностью перевести трудоустройство в онлайн-формат.

HRlink Командировки — модуль для оформления деловых поездок. Интегрируется с travel-сервисами для бронирования билетов и отелей. И с «1С:Бухгалтерией» для работы с авансовыми отчетами — удобно отправлять на подпись и отслеживать статусы подписания прямо в учетной системе.

HRlink Pro — система взаимодействия сотрудника и компании. Автоматизирует HR-процессы и упрощает обработку запросов от команды.

Они интегрированы между собой и помогают не просто избавиться от бумажных документов, а создать единый цифровой контур — с прозрачными и безопасными процессами.

Виды подписей: УКЭП, УНЭП, УНЭП ЕСИА, ПЭП.

Хранение данных: в облаке и on-premise. Есть возможность перейти с облака на on-premise и обратно.

Интеграции: «1С», «БОСС-Кадровик», «Работа России», «Битрикс», «Парус-Бюджет 8», «Хантфлоу», Trivio, Smartway, Potok, Skillaz и SAP. API для интеграции с информационными системами.

Функции:

автоматическое создание карточки сотрудника в «1С»;

возможность отслеживать статусы подписания документов в «1С» без перехода в HRlink;

конструктор гибких маршрутов;

возможность создания сложного маршрута с параллельным и последовательным согласованием;

возможность настройки замещающих и автозамещения;

график отпусков;

отслеживание количества дней отпуска;

уведомления руководителям об отпусках;

модуль ЛНА;

настройка регламентных заданий;

конструктор заявлений;

отправка авансовых отчетов из «1С» в HRlink сотруднику на подписание;

автоматическое создание приказов в «1С» на основе заявлений сотрудников;

аналитика данных.

Внедрение. Бесплатное. Команда поддерживает на каждом этапе, проводит обучение для команды, предоставляет шаблоны документов. Есть персональный менеджер и база знаний для сотрудников и кадровых специалистов.

Кому подойдет. Это зрелое HRTech-решение, которое способно выдерживать миллионы документов и тысячи одновременно пользователей на платформе. При этом оно простое — можно максимально быстро внедрить и сразу начать работать. Подходит и малому бизнесу, где важны скорость и простота, и региональным компаниям с распределенными командами, и корпорациям с десятками тысяч сотрудников.