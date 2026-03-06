Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

На рынке представлены разные решения для автоматизации кадрового документооборота. На первый взгляд их возможности кажутся одинаковыми — создание, подписание и хранение документов онлайн. Отличия кроются в деталях: качестве интеграции с «1С», широте покрываемых сценариев, удобстве использования. Именно от них в конечном счете зависит, снизит ли КЭДО нагрузку на кадровую службу или, наоборот, добавит работы.
Какие преимущества получает бизнес от перехода на электронный формат
Переход на КЭДО — сквозной процесс, который влияет на операционную деятельность компании. Он упрощает согласование документов, ускоряет кадровые процессы, а также помогает экономить сотни тысяч рублей в год за счет отказа от бумаги и снижении нагрузки на HR-службу.
Основные преимущества внедрения КЭДО:
Экономия времени HR и кадровых служб. При бумажном документообороте большая часть времени уходит на рутинную работу с документами: распечатать, подписать, отправить, проконтролировать возврат, подшить в дело. В КЭДО эти операции автоматизированы. Например, оформление отпуска занимает пару минут вместо нескольких дней.
Меньше рисков при проверках. КЭДО фиксирует дату, время и статус каждого документа: кто подписал, когда и какой подписью. Снижает риски потери приказов и заявлений, а также исключает ошибки в них.
Удобство для команды. Сотрудникам не нужно приезжать в офис ради подписи и искать кадрового специалиста. Документы согласовываются с телефона или компьютера, а статус всегда виден в системе. При этом кадровый специалист не тратит время на напоминания и контроль — система берет это на себя.
Обмен документами с удаленным сотрудниками и готовность к масштабированию. КЭДО снимает территориальные ограничения. Компании спокойно нанимают в других регионах и странах, не перестраивая кадровые процессы под каждого нового работника. Это особенно важно для IT, ритейла, аутсорсинга и быстрорастущих бизнесов.
Рейтинг систем КЭДО и их возможности
Наиболее популярные сервисы КЭДО прошли сравнение по ключевым параметрам:
видам поддерживаемых подписей;
способам хранения данных;
интеграционным возможностям;
функциональным возможностям;
простоте внедрения и удобству использования.
Дальше — подробный рейтинг с развернутыми заметками по каждому критерию и рекомендациями по сценариям внедрения.
HRlink
7 700+ корпоративных клиентов (по данным, указанным на сайте компании).
HRlink — экосистема решений, которая охватывает ключевые этапы пути сотрудника в компании: прием кандидатов, кадровый документооборот, оформление командировок и обработку обращений. Поддерживает интеграции с популярными корпоративными системами, среди которых разные конфигурации «1С», в том числе «1С:ЗУП, «БОСС-Кадровик» и «Битрикс». Функциональность включает гибкие маршруты согласования, управления отпусками и локальными нормативными актами.
Помимо сервиса КЭДО предлагает еще четыре три продукта:
Start Link — сервис приема кандидатов. Позволяет полностью перевести трудоустройство в онлайн-формат.
HRlink Командировки — модуль для оформления деловых поездок. Интегрируется с travel-сервисами для бронирования билетов и отелей. И с «1С:Бухгалтерией» для работы с авансовыми отчетами — удобно отправлять на подпись и отслеживать статусы подписания прямо в учетной системе.
HRlink Pro — система взаимодействия сотрудника и компании. Автоматизирует HR-процессы и упрощает обработку запросов от команды.
Они интегрированы между собой и помогают не просто избавиться от бумажных документов, а создать единый цифровой контур — с прозрачными и безопасными процессами.
Виды подписей: УКЭП, УНЭП, УНЭП ЕСИА, ПЭП.
Хранение данных: в облаке и on-premise. Есть возможность перейти с облака на on-premise и обратно.
Интеграции: «1С», «БОСС-Кадровик», «Работа России», «Битрикс», «Парус-Бюджет 8», «Хантфлоу», Trivio, Smartway, Potok, Skillaz и SAP. API для интеграции с информационными системами.
Функции:
автоматическое создание карточки сотрудника в «1С»;
возможность отслеживать статусы подписания документов в «1С» без перехода в HRlink;
конструктор гибких маршрутов;
возможность создания сложного маршрута с параллельным и последовательным согласованием;
возможность настройки замещающих и автозамещения;
график отпусков;
отслеживание количества дней отпуска;
уведомления руководителям об отпусках;
модуль ЛНА;
настройка регламентных заданий;
конструктор заявлений;
отправка авансовых отчетов из «1С» в HRlink сотруднику на подписание;
автоматическое создание приказов в «1С» на основе заявлений сотрудников;
аналитика данных.
Внедрение. Бесплатное. Команда поддерживает на каждом этапе, проводит обучение для команды, предоставляет шаблоны документов. Есть персональный менеджер и база знаний для сотрудников и кадровых специалистов.
Кому подойдет. Это зрелое HRTech-решение, которое способно выдерживать миллионы документов и тысячи одновременно пользователей на платформе. При этом оно простое — можно максимально быстро внедрить и сразу начать работать. Подходит и малому бизнесу, где важны скорость и простота, и региональным компаниям с распределенными командами, и корпорациям с десятками тысяч сотрудников.
1С: Кабинет сотрудника
«1С: Кабинет сотрудника» — онлайн-сервис для электронного кадрового документооборота внутри компании. Является частью экосистемы «1С». Компании часто выбирают решение, потому что рассчитывают на быстрый старт в КЭДО. Но на практике им не всегда удается перевести все процессы в электронный формат, и значимая часть работы остается на бумаге. Также возникают сложности с доработками функций под запросы бизнеса.
Виды подписей: УКЭП, УНЭП, УНЭП ЕСИА, ПЭП.
Хранение данных: в облаке и on-premise.
Интеграции: с другими продуктами «1С». Обмен данными с внешними системами через API и механизмы обмена «1С».
Функции:
модуль дистанционного приема;
подписание согласий;
создание заявлений;
ознакомление с расчетными листами;
согласование отпусков и других форм отсутствия;
напоминания об отпусках;
уведомления и контроль статусов подписания;
гибкие маршруты согласования;
добавление заместителей и согласующих;
создание шаблонов документов с помощью конструктора;
выгрузка электронного архива.
Внедрение. Выполняется через партнера «1С». Объем работ и сложность зависят от численности персонала и требований компании. Для любых доработок придется снова привлекать интегратора и выделять дополнительный бюджет. Часто это сильно растягивается по времени.
Кому подойдет. Решение выбирают небольшие организации, которым нужна базовая функциональность — согласование заявлений на отпуск и подготовка расчетных листков. Не подойдет тем, кто хочет полностью избавиться от бумаги и перевести процессы в электронный формат. Также не подойдет бизнесу с большим количеством юридических лиц.
Битрикс 24 КЭДО
Битрикс 24 КЭДО — это комплексное решение для управления кадровыми документами в цифровом формате. Сервис закрывает базовые сценарии: создание документов, согласование и подписание с сотрудниками, хранение и поиск. Документы подписываются прямо в интерфейсе Битрикс без перехода в сторонние системы.
Виды подписей: УКЭП, УНЭП, УНЭП ЕСИА, ПЭП.
Хранение данных: в облаке и on-premise.
Интеграции: «1С». Также решение является частью Битрикс 24 и нативно интегрировано с его модулями.
Функции:
групповое подписание документов;
создание шаблонов документов;
запуск документов на подпись сотрудником;
гибкие маршруты подписания;
настройка прав доступа по ролям;
электронный архив.
Внедрение: процесс передается партнеру-интегратору, либо ложится на внутренние ИТ-ресурсы компании. Любые доработки, создание новых маршрутов и изменения в процессах требуют подключения специалистов.
Кому подойдет. Оптимально для компаний, которые уже используют Битрикс24 как корпоративный портал и хотят закрыть базовые кадровые процессы без внедрения отдельной платформы. Подходит малому и среднему бизнесу, но может быть ограничено для организаций со сложными кадровыми процессами и высокими требованиями к глубокой HR-автоматизации.
Directum HR Pro
40 корпоративных клиентов (по данным, указанным на сайте компании).
Directum HR Pro — комплексная система, которая объединяет готовые блоки для кадровых бизнес-задач и строится по принципу конструктора. Вы сами решаете, с чего начать HR-цифровизацию и какие процессы перевести в новый формат.
Виды подписей: УНЭП, УКЭП и Госключ.
Хранение данных: в облаке и on-premise.
Интеграции: готовый коннектор к«1С: ЗУП» и API к HRM-системам.
Функции:
комплекты документов для ознакомления;
ознакомление с кадровыми документами;
подписание двусторонних документов;
подписание согласий;
информирование сотрудников;
контроль ознакомления и подписания;
работа с заявлениями;
рассылка расчетных листков;
выгрузка документов;
личный кабинет.
Внедрение. Предоставляют готовый пакет документов для легитимного перехода на электронное взаимодействие. Эксперты-методологи Directum консультируют и сопровождают клиентов на каждом этапе внедрения.
Кому подойдет. Решение ориентировано на крупный бизнес и строится как часть экосистемы Directum с упором на сложные кадровые сценарии. Для малого бизнеса и компаний, которым нужен «легкий» КЭДО без сложных настроек, Directum будет избыточным по функциональности и стоимости.
EmplDocs
EmplDocs — решение для цифровизации кадровых процессов на основе платформы «1С». Система позволяет сотрудникам оформлять, согласовывать и подписывать электронной подписью кадровые документы онлайн.
Виды подписей: УКЭП, УНЭП, УНЭП ЕСИА, ПЭП.
Хранение данных: в облаке и on-premise.
Интеграции: «1С». Обмен данными с внешними системами через API.
Функции:
модуль онлайн-трудоустройства;
личный кабинет сотрудника;
создание заявлений и заказ справок;
управление отпусками;
оформление командировок;
работа с ЛНА;
гибкая настройка маршрутов согласования;
уведомления и контроль статусов подписания;
аналитика данных;
кастомизация дизайна
Внедрение. Есть три тарифа внедрения: Zero, Standart и Premium. Zero предполагает самостоятельное внедрение, команда EmplDocs предоставляет курс и документацию. В случае возникновения вопросов есть возможность купить пакет консультаций. Стоимость Standart и Premium от 300 000 рублей.
Кому подойдет. Решение ориентировано на средний и крупный бизнес. Есть кейсы внедрения из сферы госсектора.
ELMA365 КЭДО
4 000+ корпоративных клиентов (по данным, указанным на сайте компании).
ELMA365 КЭДО — централизованное решение для автоматизации кадровых процессов: от согласования заявок до архива документов. Построено на Low-code платформе, что позволяет гибко настраивать формы и маршруты без привлечения программистов. Адаптируется под уникальные HR-сценарии.
Виды подписей: УКЭП, УНЭП, УНЭП ЕСИА, ПЭП.
Хранение данных: в облаке и on-premise.
Интеграции: готовые коннекторы к «1С». API и Low-code расширения позволяют настраивать дополнительные интеграции.
Функции:
гибкая настройка этапов трудоустройства;
личный кабинет сотрудника;
оформление командировок;
управление отпусками и отгулами;
управление переводами и увольнениями;
шаблоны документов;
уведомления и контроль статусов подписания;
архив документов;
массовые операции с документами;
готовые отчеты для сбора статистики по ключевым показателям.
Внедрение. Поддержка осуществляется партнерами ELMA365.
Кому подойдет. Решение ориентировано на компании со сложной организационной структурой. Для бизнеса со стандартными кадровыми процессами избыточно.
Симфония
«Симфония» — импортонезависимая платформа с возможностью адаптации под любые бизнес-процессы. Закрывает ключевые сценарии взаимодействия работодателя и сотрудника: подписание кадровых документов, заявлений и локальных нормативных актов.
Виды подписей: УКЭП, УНЭП, ПЭП.
Хранение данных: в облаке и on-premise.
Интеграции: коннектор для «1С». Обмен данными с внешними системами через API.
Функции:
массовая отправка и подписание документов;
автоматизированное оформление трудовых отношений;
информирование сотрудников;
контроль ознакомления с документами;
согласование всех видов отпусков и возможность смотреть остатки по отпускам;
конструкторы для гибкой настройки;
работа с ЛНА;
сервис распознавания с применением ИИ;
отчетность и базовая аналитика;
электронный архив.
Внедрение. Команда проводит верхнеуровневое обследование процессов КДП и предоставляет концепцию внедрения КЭДО, которая включает шаблоны ЛНА и приказов и план-график автоматизации.
Кому подойдет. Решение ориентировано в первую очередь на крупный и средний бизнес. Не подойдет тем, кому важен больший опыт внедрения КЭДО и много успешных кейсов у вендора.
Docsvision КЭДО
1 700+ внедренных клиентов (по данным, указанным на сайте компании).
Docsvision КЭДО — отраслевое решение на базе платформы Docsvision для кадрового электронного документооборота.
Виды подписей: УКЭП, УНЭП, УНЭП ЕСИА, ПЭП.
Хранение данных: в облаке и on-premise.
Интеграции: открытый API для интеграции с кадровыми системами.
Функции:
прием, адаптация, перевод и увольнение сотрудников;
оценка эффективности и мотивации персонала;
формирование табеля учета рабочего времени;
ознакомление с организационно-распорядительными документам;
ознакомление с ЛНА;
работа с МЧД;
предоставление документов по запросам работников и госорганов;
командировки;
доверенности;
отпуска;
гибкая настройка кадровых процессов;
архив кадровых документов.
Внедрение. Команда проводит аудит кадровых процессов и помогает с переходом на КЭДО. Внедрение платное, стоимость зависит от тарифа — стандартный, корпоративный или ECM.
Кому подойдет. Решение ориентировано на крупный бизнес и госкомпании. Не подойдет тем, кто хочет быстро внедрить КЭДО и перевести все процессы в электронный формат.
Nopaper
Nopaper — кадровый ЭДО и ЭДО с самозанятыми и физлицами. Наводит порядок в кадровых документах, а также упрощает взаимодействия с контрагентами.
Здесь используются типовые маршруты и сценарии КЭДО. Возможности сложной кастомизации процессов, нетиповых маршрутов и логики согласования ограничены.
Виды подписей: УКЭП, УНЭП, ПЭП.
Хранение данных: в облаке.
Интеграции: базовая интеграция с «1С» реализована, однако нестандартные варианты с редкими или самописными системами могут потребовать дополнительных работ. Обмен данными с внешними системами через API.
Функции:
оформление и подписание заявлений;
работа с ЛНА;
настройка маршрутов подписания и согласования;
хранение и поиск электронных кадровых документов;
контроль статусов и история действий;
уведомления сотрудникам и HR-специалистам о действиях с документами.
Внедрение. Предусмотрен персональный менеджер на всех этапах — от брифинга до внедрения и настройки сервиса. Есть техподдержка. Они уже включены в стоимость лицензий.
Кому подойдет. Решение ориентировано на малый и средний бизнес. Подойдет компаниям, которые ищут облачное решение и не планируют глубокую кастомизацию кадровых процессов. Для корпораций с большим количеством юридических лиц, сложной матричной структурой и нетиповыми кадровыми процессами возможностей SaaS-модели будет недостаточно.
Сравнительная таблица функций и возможностей КЭДО
Система
Виды подписей
Готовые интеграции
Простота внедрения
Служба поддержки
1. HRlink
5
5
5
5
2. 1С: Кабинет сотрудника
5
3
2
3
3. Битрикс
5
3
3
3
4. Directum HR Pro
4
4
3
5
5. EmplDocs
5
3
3
3
6. ELMA365 КЭДО
5
4
3
3
7. Симфония
4
3
4
4
8. Docsvision КЭДО
5
3
2
4
9. Nopaper
4
3
4
4
Коротко о главном: по каким критериям выбирать КЭДО
Юридическая значимость и соответствие закону. Проверьте, есть ли у вендора актуальная правовая экспертиза и обновления под изменения законодательства.
Кадровые процессы. Изучите, поддерживает ли вендор массовые операции и насколько удобно работать с разными юридическими лицами и совместителями. Проверьте, есть ли возможность подписывать документы с ГПХ и самозанятыми. Узнайте, как работает реестр документов — удобно ли их хранить и находить.
Гибкость. Оцените возможности настроек — сможете ли вы самостоятельно редактировать маршруты или за каждой доработкой нужно обращаться к интегратору.
Уведомления. Изучите, поддерживает ли система удобные каналы связи. А также узнайте, насколько автоматизирован процесс отправки уведомлений.
Интеграции с «1С» или вашей учетной системой. Интеграционные решения есть у всех вендоров, но вопрос в том, насколько легко они настраиваются и как хорошо работают. Запросите демо, чтобы узнать, как все работает на практике, и оценить, подходит ли это вам.
Ценообразование. Система может выглядеть самой бюджетной на старте, но уже через несколько месяцев превратиться в постоянную статью расходов для бизнеса. Многие вендоры берут дополнительную плату за внедрение, сопровождение и поддержку. У кого-то даже базовые изменения вроде добавления нового маршрута платные. Это важно учитывать на старте, потому что из этого складывается итоговая стоимость проекта КЭДО.
Переход на КЭДО — это серьезная инвестиция в развитие компании. Анализ перечисленных критериев помогает понять, насколько подходит решение и способно ли оно закрыть кадровые потребности.
