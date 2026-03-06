Лучшие идеи для бизнеса дома в 2026 году

Примеры домашних бизнес-направлений

Самым перспективным с точки зрения прибыли станет бизнес, в котором у вас где у больше всего опыта и компетенций. Также важен минимальный порог вложений для старта, так как это снижает риск потери средств на начальном этапе.

Чаще всего наиболее выгодна для ведения дома сфера услуг. Например, к таким видам деятельности относятся:

услуги по подбору туров;

репетиторство;

продажи через маркетплейсы и Avito.

В последнем случае иногда потребуется выходить из дома, но управление бизнесом и основная его организация будут осуществляться именно в домашних условиях. Для начала нет необходимости открывать торговую точку, достаточно запускать продажи онлайн.