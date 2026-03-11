Лизинг без ошибок: замена лизингополучателя, налоговые последствия и «копейки» в 1С

Учет в расходах лизинговых операций
Давайте сначала немного разберемся в терминах. Лизинг — это сделка с участием трех сторон:
Лизингополучатель поручает лизингодателю приобрести определенное имущество у продавца. Он снижает налогооблагаемую базу за счет лизинговых платежей, если они сделаны в соответствии со ст. 252 НК. В налоговом учете лизингополучателя амортизация не начисляется.
Лизингодатель приобретает указанный актив и передает его лизингополучателю за плату на установленный срок. Он учитывает объект лизинга на своем балансе, начисляет амортизацию на основе установленного срока полезного использования. Доходы, полученные от лизинга, включаются в его налогооблагаемую базу.
По истечении срока договора имущество либо возвращается лизингодателю, либо выкупается лизингополучателем.
Первоначальная стоимость лизингового имущества — это сумма расходов на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором он пригоден для использования (п. 1 ст. 257, п. 10 ст. 258 НК).
Все условия, включая порядок возврата или выкупа имущества, обязательно закрепляются в договоре лизинга.
Важно, что лизингополучатели, заключившие договор лизинга без выделения выкупной стоимости и без оформления выкупа договором купли-продажи, могут столкнуться с доначислением налога на прибыль за счет исключения из состава лизинговых платежей действительного размера выкупной стоимости предмета лизинга.
Изменилась ставка НДС: как это влияет на стоимость имущества по лизингу и как отразить в 1С
С 01.01.2026 основная ставка НДС увеличена с 20% до 22 %, (п. 3 ст. 164 НК в ред. закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ) в связи с чем необходимо пересмотреть условия договора. Заключить дополнительные соглашения с лизинговой компанией, получить новый график платежей. Есть два варианта изменения:
Вариант 1. Цена договора без НДС остается прежней, а НДС начисляют по новой ставке.
Допустим, лизинговый платеж в 2025 году:
без НДС — 100 000;
с НДС — 120 000, в т.ч. НДС 20%— 20 000.
С 01.01.2026:
без НДС — 100 000,
с НДС —122 000, в т.ч. НДС 22% – 22 000
Таким образом, общая цена договора увеличивается на разницу в суммах НДС по действующей в 2026 году ставке и ставке на дату заключения договора.
Обязательство по договору остается прежним.
Стоимость права пользования активом не пересматривается.
Изменения затрагивают только сумму НДС.
В программе необходимо обновить ставку налога в договоре лизинга. Дополнительных корректировок по обязательству и активу не требуется.
Вариант 2. Цена договора с НДС остается прежней, а НДС в составе этой цены определяют по расчетной ставке 22/122.
Например, лизинговый платеж в 2025 году:
без НДС — 100 000;
с НДС — 120 000, в т.ч. НДС 20% — 20 000.
С 01.01.2026:
без НДС — 98 360,66 руб. (120 000 / 122 * 100),
с НДС — 120 000, в т.ч. НДС 22% — 21 639,34 (120 000 / 122 * 22).
Таким образом, общая цена договора (величина лизингового платежа) не изменилась, но при этом уменьшилась его стоимость без НДС.
НДС определяется по расчетной ставке 22/122
Обязательство по договору уменьшается.
Изменение относится на стоимость права пользования активом.
Для отражения изменения условий договора лизинга — изменение ставки НДС, необходимо 01.01.2026 г создать документ «Изменение условий лизинга». Этот документ позволяет скорректировать график платежей, пересчитать стоимость обязательства и отразить изменения в учете.
Налоговый учет
Пересмотр ставки НДС никак не отражается на учете операций лизингополучателя в рамках налогообложения прибыли, так как порядок учета операций остается неизменным даже после изменения общей стоимости договора.
Переуступка (договор цессии) по договору лизинга — предмет лизинга передают другой организации. Проводки, документы
Лизингополучатель с согласия лизингодателя может передать свои права и обязанности третьему лицу (ст. 392.3 ГК). Как правило, за переход прав новый лизингополучатель оплачивает оговоренное сторонами вознаграждение. Рассмотрим, как это учитывается.
Бухгалтерский учет
Вознаграждение за право выкупа и перевод обязательства отражается в составе прочих доходов (п. 7 ПБУ 9/99).
Какие ФСБУ сменят ПБУ 9/99 и 10/99 с 2027 года, узнаете здесь.
При прекращении договора лизинга учете будут следующие проводки (п. 23 ФСБУ 25/2018, п. 7 ПБУ 9/99, п. 11 ПБУ 10/99):
Списана амортизация выбывающего ППА — Дт 02 КТ 01.
Списан остаток НДС на счет арендных обязательств — Дт 76 Кт 76.
Списана балансовая стоимость ППА и обязательство по аренде — Дт 76 Кт 01.
Списана образовавшаяся разница в прочие доходы или расходы — Дт 01 (91.02) Кт 91.02 (01).
Отражен прочий доход в сумме вознаграждения, причитающегося к получению от нового лизингополучателя — Дт 76 Кт 91.01.
Налоговый учет
Переуступка по договору лизинга — это реализация прав на услуги лизинга и выкуп имущества. Доходы отражаются в составе выручки от реализации прав на дату заключения договора (п. 3 ст. 271 НК).
Если вы уплатили аванс по лизинговым платежам (в том числе в части выкупной стоимости), который не был зачтен, то включите его в расходы (подп. 2.1 п. 1 ст. 268 НК).
Лизинг в 1С часто вызывает вопросы — мелкие «копейки» и несостыковки, которые теряются и со временем превращаются в реальные проблемы при сверке или проверке. В практической работе важно не просто корректно отразить ППА и обязательство по аренде, но и регулярно анализировать счета учета лизинга. Как показывает практика, системный подход позволяет вовремя обнаружить расхождения и избежать доначислений.
Обратите внимание на 4 ключевые рекомендации:
Делайте отбор по контрагенту и по конкретному договору. Это превращает хаотичную оборотку по счету 76.07 в понятную картину и позволяет моментально выявить расхождения.
Проверяйте остатки после выкупа. Часто проблема возникает не из-за ваших проводок, а из-за ошибок лизингодателя или несостыковок в графике платежей. Всегда сверяйте документы и проверяйте начисления по дням.
Используйте документ «Изменение условий лизинга». Если договор закрыт, возвращайтесь в 1С к дате выкупа и проводите корректировку именно этой датой. Это позволит правильно пересчитать право пользования активом и НДС, а также избежать штрафов за просрочки.
Применяйте отчет «Анализ субконто». Это инструмент-помощник для контроля остатков и поиска ошибок по договорам лизинга.
Лизинг требует не столько сложных знаний, сколько аккуратности и системности. Регулярная сверка счета 76.07, контроль графиков платежей и корректная работа с изменениями условий договора — залог того, что «копейки» не превратятся в существенные налоговые риски.
Начать дискуссию