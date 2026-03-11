Лизинг без ошибок: замена лизингополучателя, налоговые последствия и «копейки» в 1С

Изменилась ставка НДС: как это влияет на стоимость имущества по лизингу и как отразить в 1С

С 01.01.2026 основная ставка НДС увеличена с 20% до 22 %, (п. 3 ст. 164 НК в ред. закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ) в связи с чем необходимо пересмотреть условия договора. Заключить дополнительные соглашения с лизинговой компанией, получить новый график платежей. Есть два варианта изменения:

Вариант 1. Цена договора без НДС остается прежней, а НДС начисляют по новой ставке.

Допустим, лизинговый платеж в 2025 году:

без НДС — 100 000;

с НДС — 120 000, в т.ч. НДС 20%— 20 000.

С 01.01.2026:

без НДС — 100 000,

с НДС —122 000, в т.ч. НДС 22% – 22 000

Таким образом, общая цена договора увеличивается на разницу в суммах НДС по действующей в 2026 году ставке и ставке на дату заключения договора.

Обязательство по договору остается прежним.

Стоимость права пользования активом не пересматривается.

Изменения затрагивают только сумму НДС.

В программе необходимо обновить ставку налога в договоре лизинга. Дополнительных корректировок по обязательству и активу не требуется.

Вариант 2. Цена договора с НДС остается прежней, а НДС в составе этой цены определяют по расчетной ставке 22/122.

Например, лизинговый платеж в 2025 году:

без НДС — 100 000;

с НДС — 120 000, в т.ч. НДС 20% — 20 000.

С 01.01.2026:

без НДС — 98 360,66 руб. (120 000 / 122 * 100),

с НДС — 120 000, в т.ч. НДС 22% — 21 639,34 (120 000 / 122 * 22).

Таким образом, общая цена договора (величина лизингового платежа) не изменилась, но при этом уменьшилась его стоимость без НДС.

НДС определяется по расчетной ставке 22/122

Обязательство по договору уменьшается.

Изменение относится на стоимость права пользования активом.

Для отражения изменения условий договора лизинга — изменение ставки НДС, необходимо 01.01.2026 г создать документ «Изменение условий лизинга». Этот документ позволяет скорректировать график платежей, пересчитать стоимость обязательства и отразить изменения в учете.