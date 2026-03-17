Цифровой налоговый анализ бизнеса: что нужно знать в 2026 году

Система налогового контроля в Российской Федерации с 2026 года функционирует в условиях цифровизации. Федеральная налоговая служба перешла к модели анализа, основанного на обработке данных примерно из 89 автоматизированных источников, включая социальные сети.

Что такое цифровой профиль налогоплательщика

С 2026 года налоговые органы осуществляют анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей налогоплательщиков на основании законов от 23.07.2025 № 254-ФЗ и от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Данные нормативные акты вводят принципиально новый подход — формирование цифрового профиля и официального рейтинга надежности. За основу берутся данные, поступающие примерно из 89 автоматизированных источников.

В перечень таких источников входят:

  • бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций;

  • налоговые декларации и расчеты;

  • сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП;

  • данные ЗАГС;

  • информация Росреестра;

  • сведения ГИБДД;

  • данные операторов фискальных данных;

  • информация банков о движении средств по счетам;

  • сведения маркетплейсов и электронных торговых площадок

Как налоговая анализирует социальные сети

С 2026 года ФНС усилила мониторинг социальных сетей налогоплательщиков. В соответствии с позицией Министерства финансов, налоговые органы вправе анализировать публичную информацию из открытых источников для выявления возможных нарушений налогового законодательства.

В зону внимания попадают:

  • фотографии и видеоматериалы, свидетельствующие о зарубежных поездках;

  • публикации о приобретении дорогостоящего имущества (недвижимость, транспортные средства);

  • сведения об образе жизни и уровне потребления, которые могут указывать на наличие незадекларированных доходов

Обработка данных из социальных сетей осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта. Алгоритмы фиксируют несоответствия между декларируемыми доходами и демонстрируемым уровнем потребления, после чего материалы передаются инспектору для углубленного анализа.

Как производится цифровой налоговый анализ

Приказом ФНС от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@ утверждена методика оценки финансово-хозяйственной деятельности, которая применяется с 2026 года в обязательном порядке (приказ утратил силу в связи с опубликованием приказа ФНС от 15.01.2026 № ЕД-1-31/7@).

Оценка налогоплательщиков проводится в два этапа.

Первый этап (базовая проверка) включает анализ на отсутствие:

  • недостоверных сведений в ЕГРЮЛ / ЕГРИП;

  • существенных расхождений по НДС;

  • налоговой недоимки;

  • фактов нахождения в реестре недобросовестных поставщиков;

  • процедур банкротства или ликвидации

Второй этап (оценочный) предусматривает присвоение баллов по 55 критериям для юридических лиц и 31 критерию для индивидуальных предпринимателей.

К числу ключевых критериев относятся:

  • соответствие уровня заработной платы работников среднерегиональным показателям;

  • налоговая нагрузка (не менее 75% от средней по отрасли);

  • доля вычетов по НДС;

  • финансовые показатели (коэффициенты ликвидности, рентабельности);

  • отсутствие иностранных лиц в составе участников (акционеров);

  • своевременность представления отчетности.

Что такое рейтинг благонадежности

Основным документом, подтверждающим регистрацию физического лица или организации в налоговых органах, признается выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Свидетельства о постановке на учет (свидетельства ИНН), выданные ранее, сохраняют силу.

На основании результатов оценки формируется официальный рейтинг надежности налогоплательщика, который доступен:

  • самому налогоплательщику;

  • государственным органам в случаях, предусмотренных федеральными законами;

  • третьим лицам при наличии согласия налогоплательщика или в случаях, установленных законодательством

С 2026 года выписка с оценкой финансово-хозяйственной деятельности может запрашиваться контрагентами в целях проявления должной осмотрительности при выборе партнеров.

Какие полномочия получили налоговые органы при проверках

Законом № 425-ФЗ внесены изменения в статьи 31, 89, 94, 101 Налогового кодекса, расширяющие полномочия налоговых инспекторов.

  • Экстерриториальность камеральных проверок. Камеральные налоговые проверки могут проводиться не только инспекцией по месту учета налогоплательщика, но и иным налоговым органом, уполномоченным ФНС.

  • Дополнительные мероприятия налогового контроля. С 2026 года при проведении дополнительных мероприятий инспекторы вправе осуществлять осмотр территорий, помещений, предметов и документов, а также производить выемку документов и предметов.

  • Расширение периода выездной проверки. Выездная налоговая проверка может охватывать три календарных года, предшествующих году принятия решения о проверке, а также налоговые периоды текущего года, завершившиеся до даты вынесения решения о проведении проверки.

  • Электронное взаимодействие. Уведомление о вызове налогоплательщика для дачи пояснений может направляться через личный кабинет налогоплательщика или портал государственных и муниципальных услуг. Рассмотрение материалов налоговой проверки возможно с использованием видео-конференц-связи.

  • Обеспечительные меры. При установлении запрета на отчуждение транспортных средств в качестве обеспечительной меры с 1 сентября 2026 года запрещаются любые регистрационные действия с такими транспортными средствами.

Изменения в системе обжалования и ответственности

С 1 сентября 2026 года акты налоговых органов ненормативного характера могут быть обжалованы не только в вышестоящий налоговый орган, но и в налоговый орган, уполномоченный ФНС на рассмотрение жалоб.

При наличии смягчающих обстоятельств размер налогового штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза, но не более чем в десять раз по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей НК.

Контроль за деятельностью на маркетплейсах

С 2026 года вступил в силу закон № 289-ФЗ, устанавливающий обязанность маркетплейсов взаимодействовать с налоговыми органами. ФНС осуществляет контроль по трем направлениям:

  1. Происхождение товаров — отслеживание цепочки поставок до производителя или таможни.

  2. Цифровой след — анализ публичной информации о деятельности продавцов.

  3. Контроль платежей — сопоставление данных контрольно-кассовой техники и банковских проводок.

Сервис «Как меня видит налоговая»

ФНС обеспечила налогоплательщикам доступ к сервису «Как меня видит налоговая», в котором отражаются показатели финансово-хозяйственной деятельности и результаты налогового контроля как самой организации, так и ее контрагентов.

Сервис предоставляет функциональную возможность добавления контрагентов в раздел «партнеры» по аналогии с социальными сетями, что позволяет оценить их финансово-хозяйственную деятельность и получить информацию о проводимых в отношении них мероприятиях налогового контроля.

Как минимизировать налоговые риски

На основании анализа новых положений налогового администрирования представляется целесообразным рекомендовать налогоплательщикам следующие меры:

  • Проведение самодиагностики посредством сервиса «Как меня видит налоговая» для выявления факторов, негативно влияющих на оценку.

  • Контроль соответствия налоговой нагрузки среднеотраслевым показателям.

  • Мониторинг уровня заработной платы работников относительно среднерегиональных значений.

  • Проверка контрагентов с использованием официальных сервисов ФНС и запрос выписок с оценкой их финансово-хозяйственной деятельности.

  • Анализ публичной информации в социальных сетях на предмет наличия сведений, которые могут быть истолкованы как свидетельство получения незадекларированных доходов.

Изменения в налоговом администрировании направлены на сокращение теневого сектора экономики и повышение собираемости налогов, однако требуют от бизнеса повышенного внимания к вопросам налоговой дисциплины и соответствия публично демонстрируемого уровня потребления официально задекларированным доходам.

