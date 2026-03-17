Цифровой налоговый анализ бизнеса: что нужно знать в 2026 году

Что такое цифровой профиль налогоплательщика
С 2026 года налоговые органы осуществляют анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей налогоплательщиков на основании законов от 23.07.2025 № 254-ФЗ и от 08.08.2024 № 259-ФЗ.
Данные нормативные акты вводят принципиально новый подход — формирование цифрового профиля и официального рейтинга надежности. За основу берутся данные, поступающие примерно из 89 автоматизированных источников.
В перечень таких источников входят:
бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций;
налоговые декларации и расчеты;
сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП;
данные ЗАГС;
информация Росреестра;
сведения ГИБДД;
данные операторов фискальных данных;
информация банков о движении средств по счетам;
сведения маркетплейсов и электронных торговых площадок
С 2026 года ФНС усилила мониторинг социальных сетей налогоплательщиков. В соответствии с позицией Министерства финансов, налоговые органы вправе анализировать публичную информацию из открытых источников для выявления возможных нарушений налогового законодательства.
В зону внимания попадают:
фотографии и видеоматериалы, свидетельствующие о зарубежных поездках;
публикации о приобретении дорогостоящего имущества (недвижимость, транспортные средства);
сведения об образе жизни и уровне потребления, которые могут указывать на наличие незадекларированных доходов
Обработка данных из социальных сетей осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта. Алгоритмы фиксируют несоответствия между декларируемыми доходами и демонстрируемым уровнем потребления, после чего материалы передаются инспектору для углубленного анализа.
Как производится цифровой налоговый анализ
Приказом ФНС от 24.03.2023 № ЕД-7-31/181@ утверждена методика оценки финансово-хозяйственной деятельности, которая применяется с 2026 года в обязательном порядке (приказ утратил силу в связи с опубликованием приказа ФНС от 15.01.2026 № ЕД-1-31/7@).
Оценка налогоплательщиков проводится в два этапа.
Первый этап (базовая проверка) включает анализ на отсутствие:
недостоверных сведений в ЕГРЮЛ / ЕГРИП;
существенных расхождений по НДС;
налоговой недоимки;
фактов нахождения в реестре недобросовестных поставщиков;
процедур банкротства или ликвидации
Второй этап (оценочный) предусматривает присвоение баллов по 55 критериям для юридических лиц и 31 критерию для индивидуальных предпринимателей.
К числу ключевых критериев относятся:
соответствие уровня заработной платы работников среднерегиональным показателям;
налоговая нагрузка (не менее 75% от средней по отрасли);
доля вычетов по НДС;
финансовые показатели (коэффициенты ликвидности, рентабельности);
отсутствие иностранных лиц в составе участников (акционеров);
своевременность представления отчетности.
Что такое рейтинг благонадежности
Основным документом, подтверждающим регистрацию физического лица или организации в налоговых органах, признается выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Свидетельства о постановке на учет (свидетельства ИНН), выданные ранее, сохраняют силу.
На основании результатов оценки формируется официальный рейтинг надежности налогоплательщика, который доступен:
самому налогоплательщику;
государственным органам в случаях, предусмотренных федеральными законами;
третьим лицам при наличии согласия налогоплательщика или в случаях, установленных законодательством
С 2026 года выписка с оценкой финансово-хозяйственной деятельности может запрашиваться контрагентами в целях проявления должной осмотрительности при выборе партнеров.
Какие полномочия получили налоговые органы при проверках
Законом № 425-ФЗ внесены изменения в статьи 31, 89, 94, 101 Налогового кодекса, расширяющие полномочия налоговых инспекторов.
Экстерриториальность камеральных проверок. Камеральные налоговые проверки могут проводиться не только инспекцией по месту учета налогоплательщика, но и иным налоговым органом, уполномоченным ФНС.
Дополнительные мероприятия налогового контроля. С 2026 года при проведении дополнительных мероприятий инспекторы вправе осуществлять осмотр территорий, помещений, предметов и документов, а также производить выемку документов и предметов.
Расширение периода выездной проверки. Выездная налоговая проверка может охватывать три календарных года, предшествующих году принятия решения о проверке, а также налоговые периоды текущего года, завершившиеся до даты вынесения решения о проведении проверки.
Электронное взаимодействие. Уведомление о вызове налогоплательщика для дачи пояснений может направляться через личный кабинет налогоплательщика или портал государственных и муниципальных услуг. Рассмотрение материалов налоговой проверки возможно с использованием видео-конференц-связи.
Обеспечительные меры. При установлении запрета на отчуждение транспортных средств в качестве обеспечительной меры с 1 сентября 2026 года запрещаются любые регистрационные действия с такими транспортными средствами.
Изменения в системе обжалования и ответственности
С 1 сентября 2026 года акты налоговых органов ненормативного характера могут быть обжалованы не только в вышестоящий налоговый орган, но и в налоговый орган, уполномоченный ФНС на рассмотрение жалоб.
При наличии смягчающих обстоятельств размер налогового штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза, но не более чем в десять раз по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей НК.
Контроль за деятельностью на маркетплейсах
С 2026 года вступил в силу закон № 289-ФЗ, устанавливающий обязанность маркетплейсов взаимодействовать с налоговыми органами. ФНС осуществляет контроль по трем направлениям:
Происхождение товаров — отслеживание цепочки поставок до производителя или таможни.
Цифровой след — анализ публичной информации о деятельности продавцов.
Контроль платежей — сопоставление данных контрольно-кассовой техники и банковских проводок.
Сервис «Как меня видит налоговая»
ФНС обеспечила налогоплательщикам доступ к сервису «Как меня видит налоговая», в котором отражаются показатели финансово-хозяйственной деятельности и результаты налогового контроля как самой организации, так и ее контрагентов.
Сервис предоставляет функциональную возможность добавления контрагентов в раздел «партнеры» по аналогии с социальными сетями, что позволяет оценить их финансово-хозяйственную деятельность и получить информацию о проводимых в отношении них мероприятиях налогового контроля.
Как минимизировать налоговые риски
На основании анализа новых положений налогового администрирования представляется целесообразным рекомендовать налогоплательщикам следующие меры:
Проведение самодиагностики посредством сервиса «Как меня видит налоговая» для выявления факторов, негативно влияющих на оценку.
Контроль соответствия налоговой нагрузки среднеотраслевым показателям.
Мониторинг уровня заработной платы работников относительно среднерегиональных значений.
Проверка контрагентов с использованием официальных сервисов ФНС и запрос выписок с оценкой их финансово-хозяйственной деятельности.
Анализ публичной информации в социальных сетях на предмет наличия сведений, которые могут быть истолкованы как свидетельство получения незадекларированных доходов.
Изменения в налоговом администрировании направлены на сокращение теневого сектора экономики и повышение собираемости налогов, однако требуют от бизнеса повышенного внимания к вопросам налоговой дисциплины и соответствия публично демонстрируемого уровня потребления официально задекларированным доходам.
