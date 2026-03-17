Переходы между системами налогообложения: практическая таблица для бухгалтеров

Переход с НПД на другие системы налогообложения
Кто
Текущий режим
На какой режим переход
Лимит дохода режима
Когда возможен переход
Что происходит
Какие заявления
ИП
НПД
УСН
Лимит дохода по УСН (с учётом коэффициента-дефлятора)
Только с 1 января
Добровольное прекращение НПД
Заявление о прекращении НПД + уведомление о переходе на УСН
ИП
НПД
УСН
Лимит УСН
При утрате права на НПД
Если доход превысил 2,4 млн ₽, ИП утрачивает право на НПД и автоматически переходит на ОСН
Далее можно подать уведомление на УСН в течение 30 календарных дней (ч. 12, 13, 19 ст. 5, ч. 6 ст. 15 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, письмо ФНС от 16.07.2021 № БС-19-11/263@)
ИП
НПД
ПСН + УСН
ПСН: 20 млн ₽ (2026) / 15 млн ₽ (2027) по патентной деятельности
Только с 1 января
Сначала прекращается НПД
Заявление о прекращении НПД + уведомление на УСН + заявление на патент (п. п. 2, 5 ст. 346.45 НК, ч. 12, 13, 19 ст. 5, ч. 6 ст. 15 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, , письмо ФНС от 16.07.2021 № БС-19-11/263@)
ИП
НПД
ПСН + ОСН
ПСН: 20 млн ₽ (2026) / 15 млн ₽ (2027)
В любое время после прекраще- ния НПД
После прекращения НПД применяется ОСН, можно получить патент
Заявление о прекращении НПД + заявление на патент
ИП
НПД
ОСН
Без ограничений
В любой момент
После прекращения НПД применяется ОСН
Заявление о прекращении НПД
ИП
НПД
АУСН
до 60 млн ₽
С 1 числа месяца
НПД прекращается
Заявление на применение АУСН с отказом от НПД
ИП
НПД
АУСН
до 60 млн ₽
При утрате права на НПД
Например превышение 2,4 млн ₽
Уведомление о переходе на АУСН
Таблица по ПСН
Кто
Текущий режим
Ситуация
На какой режим переходит
Когда возможен переход
Что делает / что подаёт
ИП
ПСН + УСН
Добровольно прекращает деятельность на патенте
УСН
В любое время
Подаёт заявление о прекращении деятельности по ПСН. Дальше по этой деятельности остаётся УСН. (п. 5, 6 ст. 346.45 НК)
ИП
ПСН + УСН
Утрата права на ПСН из-за превышения лимита дохода по ПСН
УСН + НДС
С даты утраты права
Подаёт заявление об утрате права на ПСН. Доходы по деятельности, которая была на патенте, начинают облагаться по УСН. С 2026 года при превышении лимита по ПСН возникает и обязанность по НДС. Лимит по ПСН: 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн руб. в 2027 году, 10 млн руб. с 2028 года. Ставку НДС указываем в декларации за квартал
ИП
ПСН + УСН
Утрата права на УСН или добровольный уход с УСН
ПСН + ОСН
При утрате права на УСН с даты утраты; добровольно только с 1 января
Если ИП слетел с УСН, базовым режимом становится ОСН, а патент остаётся по патентной деятельности. Если уходит с УСН добровольно, перейти на ОСН можно только с 1 января. (п. 3, 4 ст. 346.13, п. 2, 5 ст. 346.45 НК).
ИП
ПСН + ОСН
Добровольно прекращает деятельность на патенте
ОСН
В любое время
Подаёт заявление о прекращении деятельности по ПСН. Дальше по этой деятельности остаётся ОСН.
ИП
ПСН + ОСН
Утрата права на ПСН из-за превышения лимита дохода по ПСН
ОСН
С даты утраты права
Подаёт заявление об утрате права на ПСН. Доходы по деятельности, которая была на патенте, начинают облагаться по ОСН. Лимит по ПСН: 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн руб. в 2027 году, 10 млн руб. с 2028 года.
ИП
ПСН + УСН
Прекратил патент или утратил право на ПСН, но хочет перейти на АУСН
АУСН
По правилам перехода на АУСН
Нужно сначала прекратить ПСН, затем оформить переход на АУСН. Здесь важно отдельно проверять соблюдение лимита АУСН — до 60 млн руб. в год. АУСН не совмещается (п. 5, 6 ст. 346.45 НК, п. 19 ч. 2 ст. 3, ч. 1.1 ст. 4 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ)
Что здесь главное по ПСН
1. ПСН не живёт отдельно.
Он всегда идёт поверх базового режима: либо ПСН + УСН, либо ПСН + ОСН.
2. Если прекращаем патент добровольно, деятельность возвращается на базовый режим:
было ПСН + УСН → остаётся УСН;
было ПСН + ОСН → остаётся ОСН.
3. Если слетаем с ПСН по лимиту, деятельность тоже уходит на базовый режим, но в 2026 году уже надо учитывать и последствия по НДС. ФНС прямо пишет, что превышение новых лимитов ПСН ведёт не только к утрате права на патент, но и к обязанности исчислять и уплачивать НДС.
4. Лимиты по ПСН теперь такие:
2026 — 20 млн руб.
2027 — 15 млн руб.
с 2028 — 10 млн руб.
5. ПСН + УСН переход НПД
Прекращение деятельности на патенте (в любой момент) или утрата права на патент, прекращение деятельности на УСН (в любой момент), регистрация по НПД, без совмещения. Можно закрыть ИП, можно оставить и быть ИП на НПД (п. 8 ст. 346.13, п. 5, 6 ст. 346.45 НК, ч. 1, 10 ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Таблица переходов между системами налогообложения (ИП и ООО)
Кто
Текущая система
На какую систему переход
Что делает / какие заявления подает
ИП / ООО
УСН
ОСН
Подать уведомление о переходе на ОСН (добровольно с 1 января) или происходит автоматический переход при утрате права на УСН
ИП
УСН
ПСН + УСН
Подать заявление на получение патента по части деятельности. УСН остаётся по остальной деятельности (п. 2 ст. 346.45 НК).
ИП / ООО
УСН
АУСН
Подать заявление на применение АУСН и указать отказ от УСН. Переход возможен с 1 числа месяца (п. 19 ч. 2 ст. 3, ч. 1.1 ст. 4 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
ИП
УСН
НПД
Прекратить деятельность на УСН и зарегистрироваться как плательщик НПД. (п. 8 ст. 346.13, ч. 1, 10 ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ)
ИП / ООО
ОСН
УСН
Подать уведомление о переходе на УСН (только с 1 января) при соблюдении лимитов
ИП / ООО
ОСН
АУСН
Подать заявление на применение АУСН (только с 1 января)
ИП
ПСН + ОСН
НПД
Прекратить деятельность на патенте и зарегистрироваться на НПД
ИП / ООО
АУСН
УСН
Подать уведомление о переходе на УСН (с 1 января) или при утрате права на АУСН (п. 1 ст. 346.13 НК, ч. 1.1, 5, 6, 9 ст. 4 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
ИП
АУСН
ПСН + УСН
Сначала перейти на УСН, затем получить патент (п. 1 ст. 346.13, п. 2, 5 ст. 346.45 НК, ч. 1.1, 5, 6, 9 ст. 4 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
ИП
АУСН
ПСН + ОСН
АУСН → ОСН добровольно с уведомлением о переходе на ОСН (только с 1 января) или уведомление об утрате права досрочно, затем патенты. (п. 2, 5 ст. 346.45 НК, ч. 5, 6 ст. 4 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ)
ИП
АУСН
НПД
После 12 месяцев на АУСН подать уведомление о переходе на НПД. Перейти с АУСН на НПД по утрате права на АУСН нельзя (ч. 5 ст. 4 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, ч. 1, 10 ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ)
ИП / ООО
УСН
УСН + НДС
При превышении лимита доходов для применения стандартных ставок УСН налогоплательщик продолжает применять УСН, но возникает обязанность исчислять и уплачивать НДС (п. 5 ст. 173 НК, гл. 26.2 НК)
ИП / ООО
АУСН
УСН + НДС
При утрате права на применение АУСН налогоплательщик переходит на УСН (если соблюдены условия применения режима). При превышении лимита дохода для стандартных ставок применяется УСН с обязанностью исчислять НДС (ч. 5, 6 ст. 4 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, гл. 26.2 НК)
ИП / ООО
УСН + НДС
ОСНО
При превышении максимального лимита доходов для применения УСН налогоплательщик утрачивает право на УСН и считается перешедшим на ОСНО с начала квартала, в котором произошло превышение (п. 4 ст. 346.13 НК)
Начать дискуссию