Переходы между системами налогообложения: практическая таблица для бухгалтеров

Что здесь главное по ПСН

1. ПСН не живёт отдельно.

Он всегда идёт поверх базового режима: либо ПСН + УСН, либо ПСН + ОСН.

2. Если прекращаем патент добровольно, деятельность возвращается на базовый режим:

было ПСН + УСН → остаётся УСН;

было ПСН + ОСН → остаётся ОСН.

3. Если слетаем с ПСН по лимиту, деятельность тоже уходит на базовый режим, но в 2026 году уже надо учитывать и последствия по НДС. ФНС прямо пишет, что превышение новых лимитов ПСН ведёт не только к утрате права на патент, но и к обязанности исчислять и уплачивать НДС.

4. Лимиты по ПСН теперь такие:

2026 — 20 млн руб.

2027 — 15 млн руб.

с 2028 — 10 млн руб.

5. ПСН + УСН переход НПД

Прекращение деятельности на патенте (в любой момент) или утрата права на патент, прекращение деятельности на УСН (в любой момент), регистрация по НПД, без совмещения. Можно закрыть ИП, можно оставить и быть ИП на НПД (п. 8 ст. 346.13, п. 5, 6 ст. 346.45 НК, ч. 1, 10 ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Об отчетности за полугодие и сложных вопросах исчисления НДФЛ, подробно расскажу вам в июне на конференции «Клерка».