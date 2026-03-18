Сколько стоит и как подать на развод в 2026 году

Расторжение брака возможно через суд и ЗАГС. Рассказываем, какую госпошлину придется заплатить за развод в 2026 году и как проходит процедура.

Способы расторжения брака в 2026 году

Решение о прекращении семейных отношений супруги принимают либо совместно, либо одна сторона выступает инициатором процесса. Начальным этапом является подача соответствующего заявления — оно направляется либо в ЗАГС, либо в судебные органы.

Условие

Способ расторжения

Основание

Обоюдное согласие, нет несовершеннолетних детей

ЗАГС

Ст. 19 СК

Один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на срок более 3 лет

ЗАГС (по заявлению одного из супругов)

Ст. 19 СК

Наличие общих детей, споры об имуществе, несогласие одного из супругов

Суд

Ст. 2123 СК

Заявление подается одним из супругов или обоими вместе. Если развод происходит через ЗАГС, процедура займет около месяца. 

Заявление на развод (при взаимном согласии сторон) можно подать:

  • в ЗАГС;

  • через Госуслуги;

  • в МФЦ (в некоторых регионах). 

Суд же рассматривает каждый случай индивидуально: сроки зависят от имущественных претензий и конфликтов вокруг воспитания детей. Разрешение несложных дел занимает примерно 1–3 месяца, однако длительные споры способны существенно затянуть процесс.

Какие документы нужны для развода

При расторжении брака в ЗАГСе по взаимному согласию супругам необходимо подготовить:

  1. Паспорта обоих супругов.

  2. Свидетельство о заключении брака.

  3. Заявление о расторжении брака.

  4. Квитанция об уплате госпошлины.

Если один из супругов не может присутствовать, его подпись на заявлении должна быть нотариально заверена.

При обращении в суд требуется предоставить следующие документы:

  1. Исковое заявление с указанием причин развода, данных о детях, имущественных претензий.

  2. Копия паспорта истца.

  3. Свидетельство о заключении брака.

  4. Свидетельства о рождении детей (при наличии).

  5. Документы, которые подтверждают цену иска (при разделе имущества).

  6. Квитанция об уплате госпошлины.

  7. Доверенность (если действует представитель).

Как расторгнуть брак через ЗАГС

Такой вариант подходит для семей, где отсутствуют маленькие дети и имущественные претензии, а обе стороны готовы мирно завершить отношения.

Этапы развода через ЗАГС выглядят так:

  1. Подготовка документов. Необходимые бумаги включают паспорта, свидетельство о браке и  заявление на развод. Один из супругов вправе составить отдельное письменное согласие, которое должно быть подтверждено нотариально.

  2. Посещение ЗАГСа. Заявление принимает любой удобный филиал ЗАГСа независимо от места проживания заявителей. Госпошлину оплачивают заранее, но чек прикладывать необязательно. Процедуру назначают минимум спустя месяц после подачи заявления.

  3. Регистрация развода. Присутствие обеих сторон необязательно — достаточно присутствовать одному из супругов. Затем выдаются свидетельства о расторжении брака.

Как расторгнуть брак через Госуслуги

Через Госуслуги можно подать заявление о расторжении брака. Однако это возможно, только если у супругов есть УКЭП. Рассказываем, как это сделать:

Скриншот страницы услуги «Регистрация расторжения брака» на Госуслугах

  • Выберите место расторжения брака.

Скриншот выбора субъекта для расторжения брака на Госуслугах

  • Выберите основание расторжения брака.

Скриншот выбора основания для расторжения брака на Госуслугах

  • Выберите, есть ли у вас общие несовершеннолетние дети.

Скриншот указания информации об общих несовершеннолетних детях на Госуслугах

  • Выберите регион регистрации брака.

Скриншот выбора региона регистрации брака на Госуслугах

  • Ответьте, есть ли у вас сертификат УКЭП.

Скриншот ответа на вопрос о наличии УКЭП на Госуслугах

  • Выберите вид сертификата.

Скриншот выбора типа сертификата на Госуслугах

  • Выберите, есть ли у вашего супруга УКЭП.

Скриншот ответа о наличии сертификата УКЭП на Госуслугах

  • Отметьте, какой сертификат УКЭП у вашего супруга.

Скриншот выбора сертификата УКЭП супруга на Госуслугах

  • Перейдите к оформлению заявления.

Скриншот перехода к заполнению заявления на Госуслугах

  • Проверьте свои данные.

Скриншот проверки личных данных на Госуслугах

  • Проверьте электронную почту и номер телефона.

Скриншот проверки номера телефона на Госуслугах

  • Проверьте адрес постоянной регистрации.

Скриншот проверки адреса постоянной регистрации на Госуслугах

  • Укажите реквизиты свидетельства о регистрации брака.

Скриншот заполнения информации о регистрации брака на Госуслугах

  • Укажите СНИЛС супруга.

Скриншот указания СНИЛСа на Госуслугах

  • Укажите адрес почты супруга.

Скриншот указания почты супруга на Госуслугах

  • Выберите, будете ли вы менять фамилию после развода.

Скриншот изменения фамилии на Госуслугах

  • Укажите дополнительные сведения при желании и нажмите «Продолжить».

Скриншот указания дополнительных сведений на Госуслугах

  • Отправьте заявление супругу.

Скриншот отправки заявления на развод на Госуслугах

После этого останется только подписать заявление с помощью УКЭП, оплатить госпошлину и выбрать удобный отдел ЗАГСа для получения документа.

Порядок развода через суд

Судебный порядок используют, если один из супругов возражает против прекращения брака, отказывается обращаться в ЗАГС, у супругов есть общие дети младше 18 лет или возникают споры по поводу собственности.

Судебное разбирательство проходит в мировом суде, если у сторон — если нет споров о детях и имуществе либо если сумма имущества менее 50 тыс. руб. В других случаях иск подают в районный суд.

В общем случае обращаются в суд по месту жительства второго супруга, который не согласен на расторжение брака. Можно подать иск по месту своего жительства, если:

  • состояние здоровья не позволяет приехать в другой суд;

  • наличие ребенка мешает приехать в другой суд;

  • одновременно с расторжением брака подают требование о взыскании алиментов.

Процесс расторжения брака через суд выглядит так:

  1. Сбор пакета документов. Сторона составляет исковое заявление, в котором указывает: реквизиты брака, причину разрыва, условия проживания детей и возможные имущественные требования. Дополнительно прилагают копии документов на детей, доверенности представителей и платежные чеки госпошлины.

  2. Предоставление иска. Иск передают лично, почтовым отправлением или через сайт судебной системы. Копии направляют стороне ответчика заказным письмом с уведомлением.

  3. Участие в судебных слушаниях. Чаще всего развести могут уже на первом заседании, если стороны пришли к соглашению. Однако при несогласии мужа или жены суд дает дополнительное время на попытки примирения. В сложных ситуациях с оценкой имущества или привлечением экспертов процесс может занять больше времени.

  4. Вынесение судебного решения. Решение становится официальным через месяц после оглашения. Его копию предоставляют сторонам, а само решение официально завершается в момент обретения законной силы.

  5. Получение свидетельства о разводе. Для документального подтверждения супруги обращаются в ЗАГС с решением суда.

Размер госпошлины за развод в 2026 году

С 1 января 2025 года вступила в силу новая редакция ст. 333.26. НК. Вот так теперь выглядят размеры госпошлины:

Основание

Сумма

Плательщик

Развод через ЗАГС по взаимному согласию (без детей)

5 000 руб.

Каждый супруг отдельно

Развод через суд (с детьми, спорами, несогласие)

5 000 руб.

Каждый супруг отдельно

Развод по заявлению одного супруга (второй — безвестно отсутствующий, недееспособный, осужден более чем на 3 года)

350 руб.

Один супруг

Получение свидетельства о расторжении брака после решения суда

5 000 руб.

Каждый супруг отдельно

Какие документы потребуется поменять после расторжения брака при изменении имени

При расторжении брака и возвращении своей первоначальной фамилии помимо паспорта (срок замены — 90 дней с момента получения свидетельства о разводе) нужно обновить несколько документов:

  • заграничный паспорт,

  • СНИЛС

  • медицинский страховой полис (ОМС),

  • водительские права,

  • регистрационные документы на транспортное средство (СТС и ПТС) при наличии автомобиля,

  • ИНН — сам номер сохраняется, но возможно получение нового бланка в налоговом органе,

  • банковские карточки и расчетные счета,

  • трудовую книжку (при условии наличия бумажной формы);

СНИЛС обновляется самостоятельно через работодателей, территориальные подразделения СФР или Госуслуги.

Подлежащие воинскому учету должны скорректировать данные военного билета в течение 14 дней. Замену загранпаспорта нужно провести в течение 6 месяцев, а водительское удостоверение лучше переоформить оперативно, ведь использование старого удостоверения чревато наложением штрафа размером 500 рублей.

Изменение записей в электронной версии трудовой книжки осуществляется автоматически, а ИНН и полис ОМС меняются автоматически внутри соответствующих информационных баз данных.

