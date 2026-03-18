Способы расторжения брака в 2026 году
Решение о прекращении семейных отношений супруги принимают либо совместно, либо одна сторона выступает инициатором процесса. Начальным этапом является подача соответствующего заявления — оно направляется либо в ЗАГС, либо в судебные органы.
Условие
Способ расторжения
Основание
Обоюдное согласие, нет несовершеннолетних детей
ЗАГС
Один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на срок более 3 лет
ЗАГС (по заявлению одного из супругов)
Наличие общих детей, споры об имуществе, несогласие одного из супругов
Суд
Заявление подается одним из супругов или обоими вместе. Если развод происходит через ЗАГС, процедура займет около месяца.
Заявление на развод (при взаимном согласии сторон) можно подать:
в ЗАГС;
через Госуслуги;
в МФЦ (в некоторых регионах).
Суд же рассматривает каждый случай индивидуально: сроки зависят от имущественных претензий и конфликтов вокруг воспитания детей. Разрешение несложных дел занимает примерно 1–3 месяца, однако длительные споры способны существенно затянуть процесс.
Какие документы нужны для развода
При расторжении брака в ЗАГСе по взаимному согласию супругам необходимо подготовить:
Паспорта обоих супругов.
Свидетельство о заключении брака.
Заявление о расторжении брака.
Квитанция об уплате госпошлины.
Если один из супругов не может присутствовать, его подпись на заявлении должна быть нотариально заверена.
При обращении в суд требуется предоставить следующие документы:
Исковое заявление с указанием причин развода, данных о детях, имущественных претензий.
Копия паспорта истца.
Свидетельство о заключении брака.
Свидетельства о рождении детей (при наличии).
Документы, которые подтверждают цену иска (при разделе имущества).
Квитанция об уплате госпошлины.
Доверенность (если действует представитель).
Как расторгнуть брак через ЗАГС
Такой вариант подходит для семей, где отсутствуют маленькие дети и имущественные претензии, а обе стороны готовы мирно завершить отношения.
Этапы развода через ЗАГС выглядят так:
Подготовка документов. Необходимые бумаги включают паспорта, свидетельство о браке и заявление на развод. Один из супругов вправе составить отдельное письменное согласие, которое должно быть подтверждено нотариально.
Посещение ЗАГСа. Заявление принимает любой удобный филиал ЗАГСа независимо от места проживания заявителей. Госпошлину оплачивают заранее, но чек прикладывать необязательно. Процедуру назначают минимум спустя месяц после подачи заявления.
Регистрация развода. Присутствие обеих сторон необязательно — достаточно присутствовать одному из супругов. Затем выдаются свидетельства о расторжении брака.
Как расторгнуть брак через Госуслуги
Через Госуслуги можно подать заявление о расторжении брака. Однако это возможно, только если у супругов есть УКЭП. Рассказываем, как это сделать:
Перейдите на страницу услуги и нажмите «Начать».
Выберите место расторжения брака.
Выберите основание расторжения брака.
Выберите, есть ли у вас общие несовершеннолетние дети.
Выберите регион регистрации брака.
Ответьте, есть ли у вас сертификат УКЭП.
Выберите вид сертификата.
Выберите, есть ли у вашего супруга УКЭП.
Отметьте, какой сертификат УКЭП у вашего супруга.
Перейдите к оформлению заявления.
Проверьте свои данные.
Проверьте электронную почту и номер телефона.
Проверьте адрес постоянной регистрации.
Укажите реквизиты свидетельства о регистрации брака.
Укажите СНИЛС супруга.
Укажите адрес почты супруга.
Выберите, будете ли вы менять фамилию после развода.
Укажите дополнительные сведения при желании и нажмите «Продолжить».
Отправьте заявление супругу.
После этого останется только подписать заявление с помощью УКЭП, оплатить госпошлину и выбрать удобный отдел ЗАГСа для получения документа.
Порядок развода через суд
Судебный порядок используют, если один из супругов возражает против прекращения брака, отказывается обращаться в ЗАГС, у супругов есть общие дети младше 18 лет или возникают споры по поводу собственности.
Судебное разбирательство проходит в мировом суде, если у сторон — если нет споров о детях и имуществе либо если сумма имущества менее 50 тыс. руб. В других случаях иск подают в районный суд.
В общем случае обращаются в суд по месту жительства второго супруга, который не согласен на расторжение брака. Можно подать иск по месту своего жительства, если:
состояние здоровья не позволяет приехать в другой суд;
наличие ребенка мешает приехать в другой суд;
одновременно с расторжением брака подают требование о взыскании алиментов.
Процесс расторжения брака через суд выглядит так:
Сбор пакета документов. Сторона составляет исковое заявление, в котором указывает: реквизиты брака, причину разрыва, условия проживания детей и возможные имущественные требования. Дополнительно прилагают копии документов на детей, доверенности представителей и платежные чеки госпошлины.
Предоставление иска. Иск передают лично, почтовым отправлением или через сайт судебной системы. Копии направляют стороне ответчика заказным письмом с уведомлением.
Участие в судебных слушаниях. Чаще всего развести могут уже на первом заседании, если стороны пришли к соглашению. Однако при несогласии мужа или жены суд дает дополнительное время на попытки примирения. В сложных ситуациях с оценкой имущества или привлечением экспертов процесс может занять больше времени.
Вынесение судебного решения. Решение становится официальным через месяц после оглашения. Его копию предоставляют сторонам, а само решение официально завершается в момент обретения законной силы.
Получение свидетельства о разводе. Для документального подтверждения супруги обращаются в ЗАГС с решением суда.
Размер госпошлины за развод в 2026 году
С 1 января 2025 года вступила в силу новая редакция ст. 333.26. НК. Вот так теперь выглядят размеры госпошлины:
Основание
Сумма
Плательщик
Развод через ЗАГС по взаимному согласию (без детей)
5 000 руб.
Каждый супруг отдельно
Развод через суд (с детьми, спорами, несогласие)
5 000 руб.
Каждый супруг отдельно
Развод по заявлению одного супруга (второй — безвестно отсутствующий, недееспособный, осужден более чем на 3 года)
350 руб.
Один супруг
Получение свидетельства о расторжении брака после решения суда
5 000 руб.
Каждый супруг отдельно
Какие документы потребуется поменять после расторжения брака при изменении имени
При расторжении брака и возвращении своей первоначальной фамилии помимо паспорта (срок замены — 90 дней с момента получения свидетельства о разводе) нужно обновить несколько документов:
заграничный паспорт,
СНИЛС
медицинский страховой полис (ОМС),
водительские права,
регистрационные документы на транспортное средство (СТС и ПТС) при наличии автомобиля,
ИНН — сам номер сохраняется, но возможно получение нового бланка в налоговом органе,
банковские карточки и расчетные счета,
трудовую книжку (при условии наличия бумажной формы);
СНИЛС обновляется самостоятельно через работодателей, территориальные подразделения СФР или Госуслуги.
Подлежащие воинскому учету должны скорректировать данные военного билета в течение 14 дней. Замену загранпаспорта нужно провести в течение 6 месяцев, а водительское удостоверение лучше переоформить оперативно, ведь использование старого удостоверения чревато наложением штрафа размером 500 рублей.
Как оформить загранпаспорт в 2026 году — рассказывали в статье.
Изменение записей в электронной версии трудовой книжки осуществляется автоматически, а ИНН и полис ОМС меняются автоматически внутри соответствующих информационных баз данных.
