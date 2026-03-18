Порядок развода через суд

Судебный порядок используют, если один из супругов возражает против прекращения брака, отказывается обращаться в ЗАГС, у супругов есть общие дети младше 18 лет или возникают споры по поводу собственности.

Судебное разбирательство проходит в мировом суде, если у сторон — если нет споров о детях и имуществе либо если сумма имущества менее 50 тыс. руб. В других случаях иск подают в районный суд.

В общем случае обращаются в суд по месту жительства второго супруга, который не согласен на расторжение брака. Можно подать иск по месту своего жительства, если:

состояние здоровья не позволяет приехать в другой суд;

наличие ребенка мешает приехать в другой суд;

одновременно с расторжением брака подают требование о взыскании алиментов.

Процесс расторжения брака через суд выглядит так: