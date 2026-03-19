Утренний бухгалтер № 6087. Налоговая служба разработала формат электронной грузовой накладной

17 марта 2026 года на портале проектов нормативных актов появился документ, который утвердит формат электронной грузовой накладной.

В электронной грузовой накладной будет четыре обязательных файла обмена документами между перевозчиком, отправителем груза и получателем.

Минфин разъяснил порядок перехода на УСН после 12 календарных месяцев применения АУСН.

Власти хотят установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 для учителей и медработников.

С 1 апреля 2026 года СФР проактивно проиндексирует пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.

Роструд: совместители имеют такие же права на стимулирующие и компенсационные надбавки, как и основные работники.

Аксаков: для самозанятых, которые не выдает чеки больше 15 месяцев, следует вводить ограничения.

ФНС изменила правила работы с самозанятыми через платформы.

Пособие выплачено необоснованно: должен ли работодатель возвращать суммы СФР

В общем порядке — да, но не всегда. Если у Соцфонда объективно были данные относительно того, что право на пособие утрачено, то работодатель не обязан возвращать «излишне» выплаченные суммы.

Кредитные каникулы: кто может получить, по каким займам и на какой срок. Мини-курс

Как оформить кредитные каникулы и можно ли сделать это дважды? Расскажем по порядку.

НДФЛ с материальной выгоды в 2026 году

Для разной матвыгоды установлены разные ставки НДФЛ.

Какие денежные переводы облагаются НДФЛ и как о них узнает ФНС. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях денежные переводы облагаются НДФЛ и когда ФНС может запросить объяснения по переводу.

Увольнение конфликтного сотрудника: как расстаться законно и с минимальными потерями

Конфликты не редкость даже в сплоченной команде. Важно разрешить ситуацию как можно скорее и без потерь для работодателя. Какие рабочие варианты действий? Что делать, если расстаться предстоит с генеральным директором или главным бухгалтером, с которым владельцы бизнеса оказались не в ладах?

1 💲 Доллар уже стоит 82 рубля — курс Центробанка на 18 марта 2026

2 Роструд разъяснил, может ли госструктура принять на постоянную работу ИП

3 94% сотрудников не считают работу препятствием для счастливой жизни

4 Как получить вычет, если договор заключен с отцом, а за учебу заплатила мама

5 Что делать, если работодатель просит объяснительную после увольнения

6 😲 Половина самозанятых не выдает чеки больше 15 месяцев. Аксаков: для таких следует вводить ограничения + опрос

7 Совет ФНС: что делать, если не получается зарегистрировать ИП из-за отсутствия адреса в ФИАС

8 Конституционный суд вернул персональную надбавку сотруднику, который нарушал дисциплину

9 ВС РФ: уклонение отца от исполнения родительских обязанностей — основание для отказа в наследстве и выплатах

10 Не с каждой дачной постройки нужно платить налог на имущество

11 В 2026 году МЧС обновит правила противопожарного режима и перечни индикаторов риска

12 Wildberries и T2 запустят совместный антифрод-механизм

13 Товар оплатили на УСН, а деньги поступили уже после перехода на АУСН: налоговики рассказали, что делать

14 👩💼 Почему бухгалтеры-аутсорсеры готовы работать на износ. Как выстроить работу с клиентами. Выпуск № 41 подкаста «Налоговое утро»

15 📄 Бумажек больше не будет — «Клерк» запустил электронное заявление на обучение

16 Решения судов РФ и Беларуси будут взаимно исполняться в двух странах

17 Положены ли внутреннему совместителю гарантии и компенсации: ответ Роструда

18 💢 ФНС расширила список расходов на УСН: что попало в открытый перечень с 2026 года

19 Госдума разрешила на сельхозземлях строить объекты сельского туризма

20 👓 Научных работников могут освободить от НДФЛ

21 Выплаты по ОСАГО вырастут: ЦБ пересмотрит правила определения расходов на ремонт

22 В 2026 году компании сами рассчитывают земельный и транспортный налог

23 Всех мигрантов могут обязать получать полис ОМС

24 Могут запретить в рамках рекламных акций предлагать делать татуировки, другие изменения внешности и странные поступки

26 🚙 Больше 60% россиян не могут позволить себе машину в кредит

27 Блогер Чекалина расплатилась с долгами по налогам — ФНС это еще проверит

28 Работнику выплатили компенсацию по решению суда: что с НДФЛ

29 Как сократить сроки выполнения заказов без потери качества: лайфхаки для бухгалтерии позаказного производства

30 🔒 Банки стали блокировать кредитки за частые денежные переводы

31 🙎 При диспансеризации будут искать и отправлять к психологу женщин-чайлдфри

32 Минфин обновляет ФСБУ для госсектора

33 🔄 Сбер запустил сервис возврата ошибочных переводов по СБП

34 📄 ФНС разработала формат электронной грузовой накладной

35 На «российскую полку» могут поставить и иностранные товары

36 ❗ Минфин уточнил правила перехода с АУСН на УСН, которых нет в законе

37 СФР: социальные пенсии повысят автоматически с 1 апреля 2026 года

39 Учителям и врачам могут повысить пенсионные коэффициенты

40 Налоговики усилили контроль за доходами на зарубежных счетах россиян

Как освоить бухгалтерию с нуля: встреча для новичков в профессии

Дата проведения: 19 марта, четверг

Как сократить сроки выполнения заказов без потери качества: лайфхаки для позаказного производства

Дата проведения: 19 марта, четверг

ИИ на службе ФНС и налоговое администрирование в 2026 году

Дата проведения: 23 марта, понедельник

Бухгалтер маркетплейса 2026: консультация с экспертом Еленой Шедис

Дата проведения: 23 марта, понедельник

Контроль над бизнесом при владении несколькими партнёрами. Как избежать корпоративных конфликтов?

Дата проведения: 24 марта, вторник

Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски

Дата проведения: 24 марта, вторник

Утренний бухгалтер № 6086. Пояснения к бухгалтерской отчетности: таблицы не обязательны

Образец пояснений к бухотчетности за 2025 год есть в Приложении 8 к ФСБУ 4/2023.

Как применять срок исковой давности в разных ситуациях

При истечении исковой давности не получится восстановить нарушенные права в суде. Однако для каждого спора эти сроки различны. Рассказываем, как применять сроки исковой давности в разных ситуациях.

Суточные в 2026 году: что нужно знать работодателю

Суточные — это важная часть командировочных расходов, расчет и выплата которых часто вызывает вопросы. В статье расскажем, что включают в себя суточные, как они учитываются при расчете НДФЛ, от чего зависит их размер и как правильно их рассчитать в 2026 году.

Как правильно списать дебиторскую задолженность: проводки, документы, разъяснения Минфина

Если вы оплатили поставщику, а товар он вам так и не поставил, или вы отгрузили товар покупателю, но он его так и не оплатил, в учете образуется дебиторская задолженность. Рассказываем, как ее списать.

Цена товара в валюте, а оплачивают в рублях: по какой стоимости учитывать покупку

При сотрудничестве с иностранцами в договорах нередко указывают цену в валюте. Организация может оплачивать товар в рублях в пересчете на курс на дату оплаты. По какой стоимости учитывать товар, если по нему ежемесячно перечисляют авансы?

Переходы между системами налогообложения: практическая таблица для бухгалтеров

Материал поможет быстро ориентироваться в правилах перехода между налоговыми режимами, учитывать лимиты доходов и понимать порядок действий при утрате права на применение режима.

Организация модернизировала ПО: как отражать изменения в учете

Организация приобрела программное обеспечение и поставила его на учет в качестве нематериального актива. После доработки расширился перечень функций.

Как на УСН определить дату получения дохода на маркетплейсе

На УСН доходы признают кассовым методом: то есть в момент поступления средств на счет или в кассу. Рассказываем, как определить дату получения дохода при торговле на маркетплейсе.

Какие локальные акты нужно издать для работы с персональными данными

Помимо подачи уведомления в Роскомнадзор организации и ИП также должны издать локальные акты по работе с персональными данными.

19 марта — какой праздник отмечают в России и мире

19 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 19 марта.

Сколько стоит и как подать на развод в 2026 году

Расторжение брака возможно через суд и ЗАГС. Рассказываем, какую госпошлину придется заплатить за развод в 2026 году и как проходит процедура.

Как автоматизация и ИИ меняют работу бухгалтерии в 2026 году

Инвестиции в недвижимость: стоит ли покупать жилье как способ сохранения капитала

Новые правила работы на УСН с 1 января 2026 года: как снизить риски

Льготное кредитование МСБ: полный гид по программам господдержки и кредитам под низкий процент

Как получить визу в ОАЭ через открытие компании: поэтапный процесс

Кто такой оператор персональных данных и какие у него обязанности

Электронный архив для бухгалтерии: требования законодательства и практика внедрения

5 причин, почему бухгалтеру сложно найти работу в 2026 году

Ответы на самые частые вопросы по электронным перевозочным документам (закон от 07 июня 2025 № 140-ФЗ)

Не сходится РСВ и ЕФС-1 в 2026 году: чем это закончится для бизнеса

Что изменилось в составе и формах годовой отчетности 2025: обзор для бухгалтера

Как получить патент на промышленный образец: пошаговый порядок, документы, сроки и типовые ошибки

Банковская гарантия: учет в 1С 8.3, бухгалтерские проводки и счета

Я ненавидел свою работу до дрожи в коленях. Вот история моего увольнения, которая изменила все

Интернет-площадка автоматом ставит обложку к вашему посту: опасная опция

Профилактический визит: не проверка, но важный сигнал

⚡️К концу года 70% россиян могут остаться без финансовой подушки

💥Обзор новостей: МВД предложило отказаться от миграционных карт, будут штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер, мобильный интернет скоро заработает

Фиксируем доходность: подборка облигаций под цикл снижения ключевой ставки

С 1 марта 2026 года упоминание наркотических и психотропных веществ в книжках и других произведениях искусства надо маркировать

Кто ты, мессенджер МАХ, или зачем тебе «матрешка»?

Об НДФЛ при продаже акций российской организации

Самые высокие штрафы отчетного периода

ЕУНД : почему «простая» декларация вдруг становится проблемой

Декларация по УСН: где у бухгалтера начинаются новые проблемы

Замена Декларации соответствия (ДС) , как это работает сейчас и что важно учесть

Маркетплейс (МП) усиливает контроль за кодами ТН ВЭД в карточках товаров: что нужно знать продавцу

Почему старые продажи больше не вытягивают — и что с этим делать

Обязательный аудит: как правильно заполнить бухгалтерскую отчетность в 1С:БП

УСН и НДС в 2026 году: инструкция для бухгалтера

Кредитные каникулы самозанятых на СВО, налог на импорт, отмена НДФЛ для ученых в обзоре

Нужно ли самозанятому вести учет доходов и расходов

