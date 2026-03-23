Мероприятия 2026: бизнес, бухгалтерия, IT, маркетплейсы, ВЭД, торговля, маркетинг, инвестиции

В 2026 году бизнесмен и бухгалтер, игнорирующие отраслевые мероприятия, рискуют оказаться в информационном вакууме.
Участие в мероприятиях для бизнеса — доступ к экспертизе и инсайдам, возможность найти новые ниши для масштабирования и выстроить сеть партнерств, узнать о последних изменениях в законах и практике работы.
В 2026 году участие в бизнес-мероприятиях помогает узнать о проверенных решениях для безопасной работы в новой реальности непосредственно от лидеров рынка и топовых экспертов.
Чтобы вы могли быстро найти события под свои задачи, распределили мероприятия по ключевым направлениям: бухгалтерия, IT и нейросети, консалтинг, автоматизация, маркетплейсы, маркетинг и реклама, ритейл (торговля), менеджмент и управление, логистика и перевозки, ВЭД, инвестиции. В каждой категории мероприятия расположены в хронологическом порядке.
Не нашли ваше мероприятие в обзоре? Позвоните нам 8(800) 302-58-18 или напишите на почту sales@klerk.ru.
Бухгалтерия
Когда: 24–26 марта.
Во сколько: 09:30.
Где: Москва, Отель «Вега Измайлово», ул. Измайловское ш., 71, корп. 3В (м.Измайлово, м.Партизанская) и онлайн
Зачем идти. Разберут новые стандарты и дадут инструкции по их применению, основные вопросы расчета заработной платы, отпусков и пособий в 2026 году.
Спикеры. В качестве спикеров конференции приглашены представители Министерства финансов и ФНС России, авторы и разработчики нормативных актов в сфере учета, отчетности, бюджетной классификации, налогообложения и оплаты труда.
Стоимость. Онлайн — 30 730 ₽, очно — 48 300 ₽.
Когда: 6–9 апреля.
Во сколько: нет информации.
Где: онлайн-марафон ВКонтакте.
Зачем идти. Покажут, что учесть бухгалтеру на упрощенке (НДС, авансы, новые книги покупок и продаж), как работать с маркетплейсами и АУСН, как рассчитывать зарплату и взносы, какие отчеты сдавать по новым формам.
Спикеры. Людмила Масленникова, главный редактор журнала «Упрощенка», Рузанна Оганесян, практикующий бухгалтер и аудитор, Сергей Шилкин, главный редактор журнала «Зарплата», Лина Шувалова, шеф-редактор журнала «Главбух».
Стоимость. 3 980 ₽.
Онлайн-конференция для малого и среднего бизнеса «Деньги под контролем. Стратегии финансовой защиты бизнеса в 2026 году»
Когда: 16 апреля.
Во сколько: 10:00.
Где: онлайн.
Зачем идти. Чтобы перестать терять прибыль на ошибках в финансах и незнании новых правил — и построить устойчивый бизнес, который растет и защищен в условиях новых налогов, банковского контроля и экономической нестабильности.
Спикеры. Денис Морозов — бывший следователь по экономическим преступлениям и ведущий налоговый консультант-практик с 10 летним стажем, Елена Желенкова — директор департамента финансовой аналитики и налогового консалтинга «Главбух Ассистент», Наталья Карасова — руководитель клиентского сервиса Главбух Ассистент.
Стоимость. Бесплатно.
Оффлайн и онлайн практическая конференция для бухгалтеров «План Бухгалтера»
Когда: 17 апреля.
Во сколько: 10:00.
Где: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с2, Пространство Crystal Ballroom и онлайн.
Зачем идти. Получите понятные алгоритмы для работы по правилам 2026 года, снижения рисков и развития бухгалтерского бизнеса. Будет разбор сложных кейсов налоговой реформы, практические инструменты от экспертов.
Спикеры. Надежда Самкова — эксперт по налогообложению, член ИПБ России, Татьяна Крутякова — налоговый консультант, заместитель гендиректора и главный редактор Издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп», Наталья Наталюк — советник налоговой службы РФ II ранга, ведущий юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам «Правовест Аудит», Кира Гин — управляющий партнер, юридическая фирма «Гин и партнеры», Мария Шевченко — эксперт по законодательству в сфере ЭДО для В2В, практикующий бухгалтер и т.д.
Стоимость. В зале — 11 990 ₽, закрытая трансляция — 3 990 ₽, сокращенный онлайн — бесплатно.
III Ежегодная конференция НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ. Актуальные вопросы для практиков
Когда: 28 мая
Во сколько: нет информации.
Где: отель Лесная Сафмар, г. Москва, ул. Лесная, д. 15 и онлайн.
Зачем идти. Будут затронуты вопросы налоговой стратегии 2026: от комплаенса к управлению эффективностью, как перестроить налоговое планирование в условиях волатильности налоговых льгот, анализ арбитражной практики 2025–2026 гг.
Спикеры. Анастасия Смотрицкая — заместитель начальника управления международного налогообложения ФНС России, Людмила Катулевская — директор департамента налогов Сбербанк, Олеся Локтионова — начальник отдела — заместитель главного бухгалтера ТВЭЛ, Роман Маргулис — управляющий партнер ASB Consulting Group и др.
Стоимость. Пакет «Стандарт» — 32 550 ₽, пакет «Профессионал» — 37 800 ₽, пакет «Групповой» — 26 250 ₽, пакет «Запись» — 16 800 ₽.
Практическая конференция «Налоговая безопасность Вашего бизнеса»
Когда: 29 мая.
Во сколько: нет информации.
Где: Radisson Collection, Москва, Кутузовский просп., 2/1с1.
Зачем идти. Обсудят, как обеспечить налоговую безопасность бизнеса, главные налоговые боли главных бухгалтеров в 2026 году — и как их решить.
Спикеры. Программа конференции в разработке.
Стоимость. При оплате до 25 марта — 38 000 ₽, финальная стоимость — 70 000 ₽.
Большой БухСтрим-2026 ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Когда: 5 июня.
Во сколько: 10:00–18:00.
Где: онлайн, три потока: Налоговая реформа 2026, E-comm и маркетплейсы, Реальный сектор.
Зачем идти. Разбор реальных кейсов, ошибок и решений, налоги 2026 и особенности учета. Эксперты, которые работают с налогами и бизнесом каждый день расскажут пошаговые решения и актуальные изменения. Узнаете об основных рисках, налоговой безопасности и оптимизации в 2026 году.
Спикеры. Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, Эльвира Митюкова, аудитор, к.э.н., управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса», лектор ИПБ России, спикер саммита ПМЭФ, Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам, Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, Михаил Мухин президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз», возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России. И другие.
Стоимость. Онлайн-участие — бесплатно, запись — 1990 ₽.
Всероссийская конференция «Налоговая и бухгалтерская реформа — 2026. Учет, налоги и оптимизация»
Когда: 15–20 июня.
Во сколько: начало регистрации: 09:00, начало семинара: 10:00.
Где: Сочи, Отели «Pullman & Mercure Сочи Центр».
Зачем идти. Практика применения изменений 2026 — первая практика по НДС 22% и новой отчетности. Разберут реальные ошибки коллег и рекомендации ФНС, чтобы вы идеально закрыли полугодие. Можно получить удостоверение о повышении квалификации от ИПБР (40 часов).
Спикеры. Смирнова Татьяна Степановна — топ-эксперт по налогообложению и налоговому администрированию, Бобникова Светлана Александровна — ведущий эксперт-практик по МСФО, аудиту и управленческому учету, Иваницкий Виктор Сергеевич — топ-эксперт по учету и налогообложению в строительстве, Кофанов Дмитрий Иванович — практикующий юрист и эксперт по трудовому праву.
Стоимость. Есть 3 тарифа, стоимость по запросу.
Международный конгресс ИПБ России «Неделя профессионального учета и отчетности» — 2026»
Когда: 23–27 ноября.
Во сколько: онлайн: 23, 24 и 25 ноября. Очно: 26 и 27 ноября. Информации о сроках нет.
Где: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 2Б, конференц-зал «Москва».
Зачем идти. Рассмотрят широкий круг актуальных вопросов, касающихся изменений в области бухгалтерского законодательства и практики бухгалтерского учета, новаций в налогообложении и налоговом администрировании; обсудят, какой должна стать профессия в новых условиях, какова ее роль в развитии бизнеса и содействии экономическому подъему; разберут вопросы взаимодействия бухгалтера, аутсорсера, специалиста в области налогов с различными контрагентами, в том числе с аудиторами и государственными органами.
Спикеры. К участию в Международном конгрессе ИПБ России приглашены депутаты Государственной Думы РФ, представители Министерства финансов РФ, ФНС России, других министерств и ведомств, ведущие эксперты в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогообложения и налогового консультирования, права, аудита, внутреннего контроля.
Стоимость. Онлайн-трансляция трех дней — 29 900 ₽ и 34 900 ₽ для лиц, не являющихся Действительными членами ИПБ России, онлайн-трансляция + очное участие — 59 900 ₽ и 64 900 ₽ для лиц, не являющихся Действительными членами ИПБ России.
IT, нейросети
Когда: 8–9 апреля.
Во сколько: 9:30–18:30.
Где: Москва, Кластер Ломоносов.
Зачем идти. Мероприятие посвящено тому, как работа с данными и ИИ превращается в реальные продукты и сервисы. Запланировано более 60 отраслевых и научных сессий, включая дискуссии, кейс-разборы и доклады.
Спикеры. Денис Суржко (ВТБ), Иван Оселедец (AIRI), Андрей Райгородский (МФТИ), Евгений Бурнаев (Сколтех / AIRI), Тигран Саркисов (Х5), Александр Крайнов (Яндекс), Андрей Зима (Ростелеком) и другие практики из науки и индустрии.
Стоимость. Бесплатно.
Когда: 10 апреля.
Во сколько: 9:30–19:00.
Где: Москва, пр-т Мира, 36 строение 1.
Зачем идти. Узнайте, где именно процессы сливают деньги, как считать ROI от BPM и AI, какие AI-инициативы никогда не окупятся и почему. Без нейрослопа, только подтвержденная практика от крупных компаний.Найдите новые идеи по управлению бизнес-процессами, повышению эффективности и применению AI в BPM в сообществе единомышленников.
Спикеры. Константин Донской — Stormbpmn, директор по развитию, внедрял проекты по оптимизации в разных компаниях; Михаил Киселев — МТС Рекламные технологии, директор проекта Трансформационный офис, лауреат «ВРМ-проект года 2025»; Галина Кореневская — МТС Финтех, Руководитель направления бизнес анализа, специализируется на построении и автоматизации сквозных ИТ-процессов и др.
Стоимость. 24 900 ₽.
Когда: 14–16 апреля.
Во сколько: 10:00–18:00.
Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон.
Зачем идти. Продемонстрировать информационные технологии и решения для цифровой трансформации для различных секторов экономики планируют российские и международные разработчики, производители и дистрибьюторы ПО, оборудования и материалов для цифровых решений на производстве и в бизнесе, сервисные организации, поставщики услуг, а также поставщики готовых решений и систем.
Спикеры. Со списком участников можно ознакомиться здесь, деловая программа в разработке.
Стоимость. Билет на выставку можно получить: Online, используя промокод — бесплатно. Если у Вас нет промокода, отправьте запрос на promoEC26@ite.group; Online (без промокода) — 500 ₽; в кассах МВЦ «Крокус Экспо» в дни проведения выставки — 1 000 ₽. По вопросам бронирования стендов нужно заполнить заявку.
Когда: 14–15 апреля.
Во сколько: нет данных.
Где: Москва, Крокус Экспо.
Зачем идти. Узнаете о самых свежих трендах, инструментах и библиотеках, узнаете, какие направления в AI востребованы сегодня, установите прямые контакты с лидерами индустрии.
Спикеры. Эррол Маск — предприниматель, инвестор в цифровые активы и AI—технологии, отец Илона Маска; Анатолий Аксаков — депутат Государственной Думы, председатель комитета по финансовому рынку; Светлана Сафронова — управляющий директор, начальник Управления прикладных ИИ—решений СБЕР; Михаил Васильев — руководитель департамента внедрения, развития и контроля ИИ решений в Альфа Банке и др.
Стоимость. Тариф STANDART — 9 900 ₽, тариф BUSINESS — 26 920 ₽, тариф VIP— 78 490 ₽. Цены будут расти.
Когда: 23–24 апреля.
Во сколько: 10:00–18:00.
Где: конференция пройдет онлайн и оффлайн в Москве.
Зачем идти. Вас ждут практические воркшопы, живые кейсы и работа с инструментами, которые можно применить уже на следующий день. Камерный формат (до 300 участников) создаст атмосферу настоящего профессионального клуба: возможность задать вопросы экспертам, обменяться опытом и найти единомышленников.
Спикеры. Тимофей Столяров — Mindbox, AI product manager, Юлия Гурджи — VK, Head of Product, Александр Иосса — Альфа-банк, Руководитель цифрового продукта, Кира Калимулина — Сбер, UXW-менеджер и т. д.
Стоимость. Offline — 39 900 ₽, Online+ 34 900 ₽, Online — 29 900 ₽.
Когда: 17–18 июня.
Во сколько: нет информации.
Где: Техноград, ВДНХ, павильон № 38, г. Москва, просп. Мира, 119, стр. 38.
Зачем идти. Крупнейшее мероприятие про искусственный интеллект и технологии в бизнесе. Вы уйдете с готовыми схемами расчета окупаемости, проверенными кейсами от лидеров рынка и конкретным пониманием, какие AI-инструменты принесут вам деньги в ближайшие 12 месяцев. Это возможность для предпринимателей и руководителей получить знания о современных инструментах и технологиях, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и увеличить прибыль.
Спикеры. Список спикеров в разработке.
Стоимость. От 15 500 ₽ до 69 000 ₽.
Когда: 25–26 июня.
Во сколько: нет информации.
Где: Airportcity Plaza , Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6A и онлайн.
Зачем идти. Практический опыт лидеров и экспертов индустрии в компактном формате 20-минутных выступлений. В программу попадают только лучшие доклады, которые прошли отбор программным комитетом. На Conversations фиксируют сегодняшний срез индустрии и показывают, что происходит на рынке. Бизнес и разработчики делятся опытом внедрения AI и результатами экспериментов, а вендоры демонстрируют свои новейшие решения.
Спикеры. Дмитрий Аникин — руководитель направления исследования данных Лаборатория Касперского, Наталья Самотой — PO Lead X5 Retail Group, Сергей Нотевский — AI Platform Lead Битрикс 24 и т. д.
Стоимость. Онлайн — 29 900 ₽, очно — 89 900 ₽.
Консалтинг
IX Ежегодный всероссийский форум «Корпоративное обучение и развитие персонала 2026»
Когда: 9–11 сентября.
Во сколько: нет данных.
Где: Сущевский Сафмар,Москва, ул. Сущевский Вал, 74.
Зачем идти. Узнайте, как превратить обучение сотрудников в стратегический инструмент вашей компании. Как интегрировать ИИ и цифровые инструменты в обучение, обеспечивая как эффективность и персонализацию, так и защиту коммерческой тайны? Какие метанавыки и подходы к обучению нужны для управления многопоколенческими командами и развития инновационности? Как перейти от стандартных программ к индивидуальным карьерным трекам и системе управления талантами? Как выбрать и адаптировать образовательные решения под быстро меняющиеся запросы рынка и бизнеса?
Спикеры. В процессе формирования.
Стоимость. От 40 491 ₽.
Когда: 19–20 ноября.
Во сколько: нет данных.
Где: Лесная Сафмар,Москва, ул. Лесная, 15.
Зачем идти. Это уникальное пространство для обмена опытом, нетворкинга и профессионального развития. В 2026 году InterForum и PA NETWORK Russia & Worldwide проведут II премию BEST PA AWARD 2026. Совместно с признанными экспертами выберем лучших ассистентов 2026 года в 6 номинациях. Обсудят эмоциональный и культурный интеллект, использование ИИ в работе, психологию общения с руководителем.
Спикеры. В процессе формирования.
Стоимость. 62 910 ₽.
Автоматизация
Когда: 27 марта.
Во сколько: 9:00–19:30.
Где: Москва, Кластер Ломоносов.
Зачем идти. Уникальная возможность для изучения новых технологий и стратегических подходов к цифровой трансформации и автоматизации бизнеса. Обсуждение актуальных трендов и цифровых технологий, включая искусственный интеллект, большие данные, облачные решения и кибербезопасность. Рассмотрят опыт внедрения HR-платформ полного цикла, КЭДО, решений по автоматизации подбора, обучения и развития персонала, а также применение BIG DATA и ИИ в HR-процессах. Изучите решения для автоматизации продаж и клиентского сервиса, чат-боты, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), голосовые помощники, аналитические инструменты и т.д.
Спикеры. Александр Шойтов — Министерство цифрового развития, Заместитель министра цифрового развития Российской Федерации; Евгений Абакумов — Росатом, Директор по информационным и цифровым технологиям; Андрей Себрант — Яндекс, Директор по стратегическому маркетингу; Олег Сирош — Сбер, Управляющий директор; Максим Корниенко — ИТ-холдинг Т1, вендор НОТА, Коммерческий директор направления HR Tech и другие.
Стоимость. стандарт 15 000 ₽, PRO 22 500 ₽, PRO+ 18 000 ₽ (при покупке от 3 билетов), Business 45 000 ₽.
Когда: 19–22 мая.
Во сколько: 10:00–19:00.
Где: Нижний Новгород, Нижегородская Ярмарка, ул. Совнаркомовская, 13.
Зачем идти. Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» — самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятерку крупнейших мероприятий в области цифровой экономики в России. На протяжении многих лет является ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики. ЦИПР — это место встречи лидеров рынка и трансляции лучших практик, технологий и идей. Конференция объединяет ведущих акторов цифровой экономики со стороны крупного и среднего бизнеса, стартап сообщества, науки и цифрового искусства.
В рамках конференции ЦИПР-2026 пройдет ежегодная премия ЦИПР Диджитал. Принять участие могут компании, ведомства, субъекты РФ и персоны, создающие цифровые продукты и сервисы, а также реализующие проекты в области экономики данных. Оценивать проекты будут лидеры отрасли и ключевые эксперты в области цифровых технологий. Подача заявок продлится до 10 апреля. Участие в премии бесплатное.
Спикеры. Уточняются.
Стоимость. Посетитель выставки — бесплатно, стандарт 59 000 ₽ (при покупке до 1 апреля), VIP при покупке до 1 апреля 159 000 ₽, супер вип — по запросу. С 1 апреля цена изменится.
Когда: 22–23 мая.
Во сколько: 9:00–18:00.
Где: ул. Стартовая 6, лит. А, отель Airportcity Plaza St.Petersburg.
Зачем идти. Analyst Days является конференцией, на которой обсуждается ряд профессиональных вопросов, среди которых: последние инновации, тенденции, опыт, результаты и проблемы в области проектирования требований, практика управления требованиями, необходимые навыки, техники, технологии, инструментарий и т.д. Конференция будет интересна всем без исключения специалистам, вовлеченным в процессы работы с требованиями. Это реальная возможность заявить о себе, повысить профессиональный уровень сотрудников, которые отвечают за ПО и, тем самым, укрепить конкурентные позиции и создать преимущество.
Analyst Days — замечательная платформа общения и обмена опытом для людей, вовлеченных в сферу системного и бизнес-анализа. Ведущие профессионалы смогут рассказать о своих достижениях, показать, как эффективно использовать инструменты, методики и методологии. Для начинающих — это отличный шанс приобрести новые полезные знакомства в профессиональной среде.
Спикеры. Алан Бытдаев — Альфа-Банк, Александр Захаров — Ecom.tech, Анастасия Будунова — СберТех и др.
Стоимость. Онлайн — 30 000 ₽, очно — 60 000 ₽.
Маркетплейсы
Когда: 25–26 марта.
Во сколько: нет данных.
Где: VK-Stadium, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, метро «Сокол».
Зачем идти. Место встречи селлеров, спикеров, инструментов и решений для эффективного обмена опытом и совместного развития индустрии маркетплейсов. Готов ли бизнес к цифровой прозрачности, как выжить под давлением платформ, как выстроить лояльность в онлайне. Найти точку прибыли в новом ценообразовании, перейти от кассовых разрывов к системе и масштабироваться.
Спикеры. Сергей Федоринов — основатель онлайн-ритейлера «Юлмарт», ставший фундаментом модели современных Российских маркетплейсов; Алексей Милевский — Инвестиционный директор Mail.ru, ex. глава подразделения M&A VK (Mail.ru Group) Бизнес-ангел, Инвестор с более чем 50 закрытыми сделками на сумму свыше $1 млрд; Аркадий Теплицкий — основатель и вице-президент холдинга «Адамант»; Денис Кутергин — сооснователь YouDo и проекта «Основатели» и т.д.
Стоимость. онлайн — 4900 ₽, стандарт — 9900 ₽, VIP — 35 000 ₽.
Когда: 8–9 апреля.
Во сколько: 8:00–18:00.
Где: Москва, Центр Международной Торговли (Краснопресненская наб., д. 12, подъезд №4).
Зачем идти. Здесь вы узнаете о том, как будет развиваться платформенная экономика, что ждет российские цифровые платформы и рекламный рынок в ближайшем будущем, о росте экспортного потенциала для российских производителей — выходе на зарубежные рынки через цифровые платформы.
Спикеры. Борис Пешняк, управляющий директор RWB Медиа; Георгий Горшков, глава финтеха RWB и председатель правления WB Банка; Юлия Полетаева, директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB, руководитель «Платформы роста»; Игорь Коваль, директор департамента по развитию инноваций и экосистемы RWB и другие.
Стоимость. Участие в конференции бесплатное, и возможно только при наличии промокода. Промокод высылается индивидуально, регистрация обязательна.
Маркетинг и реклама
Когда: 8 апреля.
Во сколько: нет данных.
Где: Москва, проспект Мира, 119, ПАВИЛЬОН «УМНЫЙ ГОРОД».
Зачем идти. Как грамотно инвестировать в маркетинг в 2026 году. Как найти утечки денег и не урезать самые сильные, но сложно отслеживаемые каналы, какой инструмент в 2026 году с учетом всех условий работает лучше, как пересмотреть базовые инструменты digital — seo, контекст и т.д.
Спикеры. Уточняются.
Стоимость. Нет актуальной информации, по кнопке «зарегистрироваться» — 0 ₽.
Когда: 10 июня.
Во сколько: нет данных.
Где: Конгресс-центр ЦМТ, Москва.
Зачем идти. Несколько лет подряд организаторы делали TgConf — крупнейшую конференцию по трафику и продажам в Telegram. Это был концентрат кейсов, инсайдов и талантливых специалистов в одном месте. С октября прошлого года стало понятно, что маркетинг в РФ изменится и закрывать все задачи бизнеса в рамках одной лишь площадки уже невозможно. Именно поэтому TgConf расширяется до формата CPC.Forum, чтобы говорить о Performance-маркетинге в целом. Если вам важно понимать, как масштабироваться в новых условиях, организаторы приглашают на CPC.Forum! Здесь вы найдете ответы.
Спикеры. Марат Шайхетдинов — основатель Clickise, TgConf и CPC Forum, Дмитрий Форман — Digital-директор компании «Самолет», Анна Иванова — таргетолог и teamlead команды по трафику в Clickise и т.д.
Стоимость. Стандарт — 11990 ₽, бизнес — 21 990 ₽, VIP — 49 990 ₽.
Когда: 7–8 августа.
Во сколько: нет данных.
Где: Калининград.
Зачем идти. Мероприятие посвящено всем направлениям digital-маркетинга — от SEO до контента. Работе с контекстной и таргетированной рекламой отведена целая секция — можно послушать спикеров из топовых агентств, обменяться опытом. Это единственная конференция в таком формате. Участники — гости города, поэтому создали клуб BDD, который дает посетить дополнительные мероприятия, помимо основной конференции.
Спикеры. Список формируется.
Стоимость. 22 500 ₽.
Когда: 24–25 октября.
Во сколько: 10:00–19:00.
Где: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, Космос Прибалтийская.
Зачем идти. За 10 лет форум стал большим, чем просто слет SMM-специалистов. Сюда приезжают все, кто так или иначе относится к миру digital. Единственное, чего не хватало форуму, это докладов по всему спектру тем маркетинга. От настройки контекстной рекламы и SEO до продвижения на Авито или маркетплейсах.
Спикеры-практики, которые не устраивают из своих выступлений шоу, но зато доходчиво разъясняют, как увеличивать продажи с помощью соцсетей. Подробные часовые доклады, где, помимо теоретической части, обязательны кейсы по продвижению конкретного бизнеса из личной практики, а некоторые спикеры строят свой доклад исключительно на показе и разборе кейсов.
Спикеры. Список формируется.
Стоимость. Онлайн — 15 900 ₽, офлайн от 20 900 ₽ до 40 900 ₽.
Ритейл (торговля)
Когда: 18 апреля.
Во сколько: 11:00–16:00.
Где: Москва, Ленинградский проспект, д. 36, ВТБ АРЕНА.
Зачем идти. Реальные кейсы от основателей ведущих компаний, практический опыт, нетворкинг с потенциальными клиентами и партнерами, яркое шоу, а также специальные активности в экспо-зоне.
Спикеры. Сооснователь amoCRM Михаил Токовинин, писатель и медиапродюсер Сергей Минаев, основатель Askona Life Group Владимир Седов и другие.
Стоимость. Онлайн — бесплатно, стандарт — 1 999 ₽, комфорт — 5 999 ₽, VIP — 19 999 ₽.
Когда: 13–15 мая.
Во сколько: нет данных.
Где: Москва, инновационный центр «Сколково».
Зачем идти. Обсуждение конкретных мер, определение приоритетов и постановка задач для достижения технологического суверенитета в ключевых секторах экономики; развитие и совершенствование системы государственных, муниципальных и корпоративных закупок; анализ применения новых правил и их влияние на поддержку отечественных производителей; оценка эффективности финансовых и организационных мер для российских производственных предприятий; совершенствование цифровой экосистемы для объединения усилий бизнеса, науки и государства.
Спикеры. Уточняется.
Стоимость. Несколько вариантов пакетов, цена по запросу.
Когда: 22–25 июня.
Во сколько: нет данных.
Где: Москва, Центр Международной Торговли (Краснопресненская наб., д. 12).
Зачем идти. Деловая программа Форума ориентирована на собственников бизнеса, топ-менеджмент компаний, управленцев и менеджмент среднего звена. Участников также ждут: бизнес-встречи B2B и B2G, дискуссии, деловые знакомства, неформальное общение, а также заключение новых партнерских соглашений. В рамках Форума пройдут пленарные заседания, экспертные сессии, конференции, презентации и круглые столы, посвященные технологиям и инновациям в работе торговых сетей, маркетингу, fashion ритейлу, е-commerce, HoReCa, логистике, ESG, банковскому ритейлу, коммерческой недвижимости, международным рынкам и HR.
22–25 июня на площадке Форума пройдет крупнейшее ежегодное отраслевое мероприятие, посвященное развитию алкогольной категории в розничной торговле. Еще одним масштабным мероприятием форума станет Антиконтрафакт. Участники обсудят ситуацию на рынке нелегального оборота продукции, вопросы защиты прав правообладателя, использование и защиту товарного знака в рамках параллельного импорта, развитие цифровой маркировки в России и странах ЕАЭС, ее эффективность и возможности дальнейшего развития.
На двух этажах площадки расположится масштабная выставка. Она включит в себя более 130 экспонентов. Как и всегда, экспо зона станет центром притяжения профессионалов ритейл индустрии. На мероприятии соберутся ведущие поставщики в ритейле, сервисные и консалтинговые компании с новейшими товарами и услугами. 22 июня пройдет церемония награждения победителей профессиональной отраслевой Премии «Retail Week Awards».
Спикеры. Антон Алиханов — Министр промышленности и торговли РФ, Денис Мантуров — Первый зампредседателя Правительства РФ, Андрей Шаронов — генеральный директор EGS альянса, Илья Якубсон — генеральный директор сети «Чижик», Владимир Сорокин — генеральный директор «Лента», Татьяна Ким — глава ООО «РВБ», Екатерина Лобачева — президент X5 Group и др.
Стоимость. Пакет ритейлер — бесплатно, селлер — 21 000 ₽, стандарт — 84 000 ₽ на все дни, премиум — 199 500 ₽.
Когда: 13–14 октября.
Во сколько: 10:00–18:00.
Где: Центр международной торговли, Краснопресненская набережная, дом 12.
Зачем идти. Программа форума включает в себя выступления лидеров и экспертов российского и зарубежного рынка e-commerce, встречи с регуляторами и топ-менеджментом ведущих ритейл и логистических компаний, презентации лучших кейсов, выставки успешных технологических и логистических решений.
Спикеры. Антон Алиханов — Министр промышленности и торговли РФ, Татьяна Ким — глава ООО «РВБ», Екатерина Лобачева — президент X5 Group, Анастасия Кудрявцева — генеральный директор «Купер» и др.
Стоимость. Пакет «Специальный» — бесплатно, пакет «Стандарт» — 20 000 ₽, пакет «Премиум» — 150 000 ₽.
Менеджмент, управление
Когда: 19 марта.
Во сколько: нет информации.
Где: онлайн.
Зачем идти. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно на страницах газеты «Коммерсантъ» с 2001 года.
Стоимость. Бесплатно.
Когда: 13–17 апреля.
Во сколько: 10:00–18:00.
Где: Экспофорум, Санкт-Петербург.
Зачем идти. Пройдет порядка 350 мероприятий, посвященных жилищному строительству, риэлторскому бизнесу, ипотечному кредитованию, малоэтажному загородному домостроению, коммерческой недвижимости, информационным технологиям, рекламе и PR, межрегиональным сделкам, образованию и подготовке кадров на рынке недвижимости и другим темам.
Спикеры. Ожидается, что на Всероссийском жилищном конгрессе 2026 года выступят свыше 800 спикеров — экспертов и практиков рынка, в том числе бизнес-философ, эксперт по цифровой трансформации бизнеса Владимир Маринович, а также консультант по стратегическому мышлению и маркетолог Аркадий Цукер.
Стоимость. Пакет «Праздничный» — 29 000 ₽, пакет «Престиж» — 35 000 ₽, онлайн — 2 500 ₽.
Когда: 4–5 июня.
Во сколько: нет данных.
Где: Москва, Loft Hall #4, МЦК «ЗИЛ», 2-й Кожуховский пр-д, 29к6.
Зачем идти. Конференция об управлении командами, процессами и собой, полезно для тех, кто управляет командами, проектами или собственными бизнесом
Спикеры. Левон Гончаров — 14 лет в диджитал, занимается внедрением гибких методологий совместной командной работы Scrum и LeSS и развитием методологии инициативности и лидерства; Мария Фаустова — директор по продуктам и партнерствам МегаФон; Дмитрий Павлов — ИТ-директор Dodo Brands, Виталий Охотников — руководитель команды по техническим коммуникациям Авито Тех и т.д.
Стоимость. DigitalPass — 28 000 ₽, Professional — 56 000 ₽, Level up — 110 000 ₽.
Когда: 25–26 июня.
Во сколько: нет информации.
Где: Санкт-Петербург, DESIGN DISTRICT DAA in SPB.
Зачем идти. Крупнейшая мультиформатная конференция для тимлидов и руководителей не только из IT. Конференция развития — инструмент решения задач, а не потребления контента. Конференция становится больше практикумом, чем лекциями. Больше интерактивных форматов и нетворкинга, чтобы участники были не пассивными слушателями, а активными создателями решений, знаний, новых контактов и инсайтов. Особая интерактивная программа и расширенный инженерный нетворкинг позволяют не просто узнать о подходах коллег, а закрепить их на практике, обсудить собственные вызовы и выйти с инструментами, которые сразу можно применять в работе.
Спикеры. В процессе формирования.
Стоимость. Онлайн — 36 500 ₽, личное присутствие — 73 000 ₽, билет на выставку — 15 000 ₽.
Когда: 9–10 сентября.
Во сколько: 9:00–20:00.
Где: Санкт-Петербург, Экспофорум (место может быть изменено).
Зачем идти. Деловая программа форума охватывает 8 тематических сцен, отражающих актуальные тренды развития МСП: стратегическое видение и приоритеты развития предпринимательства; практическое применение ИИ в автоматизации, аналитике, маркетинге и управлении; современные стратегии роста и работы с клиентами; масштабирование, воронки и инструменты увеличения выручки; меры поддержки, регулирование и диалог с государством.
Спикеры. Татьяна Илюшникова — Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации; Кирилл Поляков — Вице-губернатор Санкт-Петербурга; Александр Ситов — Глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга; Павел Хегай — Технологический предприниматель, основатель сообщества Heg.ai, co-Founder и ex-СЕО Romantic AI; Александр Зверев — Директор по развитию бизнеса компании Яндекс Вертикали и сервиса Яндекс Путешествия; Мария Вельт — Продюсер агентства визуальных коммуникаций Wisual и др.
Стоимость. После регистрации.
Когда: 10–11 сентября.
Во сколько: точные тайминги будут позднее.
Где: конгресс-центр ЦМТ, Москва, Краснопресненская наб., 12, 4—й подъезд.
Зачем идти. Место встречи практики и экспертных знаний, источник для новых идей и полезные знакомства. 10+ мастер-классов, работа в небольших группах, собирают аудиторию практикующих профессионалов и экспертов.
Спикеры. В процессе формирования.
Стоимость. от 28 000 ₽.
Логистика, перевозки
Когда: 25 марта.
Во сколько: 9:00–18:00.
Где: Сущевский Сафмар, Москва, ул. Сущевский Вал, 74.
Зачем идти. Изучите лучшие практики прогнозирования, цифровизации, оптимизации логистики и управления рисками на реальных кейсах от ведущих российских и международных компаний. Получите пошаговый алгоритм, как превентивно управлять рисками и гарантировать бесперебойность работы компании. Вы получите ответы на главные вопросы: как найти баланс запасов в условиях волатильности спроса, кто в компании должен нести за них ответственность, какие задачи уже закрывают локальные IT-решения и где они пока проигрывают.
Спикеры. Дмитрий Леонтьев, директор по планированию и логистике ГК Свеза, Михаил Смирнов, директор по управлению поставками Ласселсбрегер, Николай Карицкий, директор по логистике Аскона, Алиса Ярох, директор по управлению цепями поставок Таврос и т.д.
Стоимость. До 25 марта 49 900 ₽, после 54 890 ₽.
Когда: 26–27 марта.
Во сколько: 9:00–18:00.
Где: Сущевский Сафмар, Москва, ул. Сущевский Вал, 74.
Зачем идти. Узнаете свежие данные, тенденции рынков и услышите финансовые прогнозы динамики ключевой ставки, уровня инфляции и общего развития экономики страны. Обсудят приоритеты федерального бюджета на 2026–2027, а также какие факторы окажут наибольшее влияние на различные отрасли.
Спикеры. Станислав Михайлов, директор по закупкам ОМК, Юлиана Рукавишникова, директор по управлению цепями поставок Tele2, Станислав Лученков, директор по закупкам компании Воздушные ворота северной столицы и т.д.
Стоимость. На все дни форума 101 830 ₽.
ВЭД
Когда: 12–17 мая.
Во сколько: нет данных.
Где: МВЦ «Казань Экспо», Выставочная ул., 1, село Большие Кабаны.
Зачем идти. Исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, международная торговля и экспортные возможности, инвестиционные проекты и государственно-частное партнерство, молодежная дипломатия и предпринимательство.
Спикеры. ХУСНУЛЛИН Марат Шакирзянович — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич — Министр экономического развития Российской Федерации; ЧИСТЮХИН Владимир Викторович — Первый заместитель Председателя Банка России; ПРИМАКОВ Евгений Александрович — Руководитель Россотрудничества; МЕРЦХУЛАВА Тамила Валериевна — Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия; РОВШАН НАДЖАФ ЧИНГИЗ оглы — Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики и др.
Стоимость. пакет «Посетитель» — 1000 ₽, пакет «Стандарт» — 27 000 ₽, пакет «Премиум» — 53 000 ₽, пакет «Премиум+» 387 000 ₽.
Когда: 1–4 сентября.
Во сколько: нет данных.
Где: кампус Дальневосточного федерального университета (о. Русский) во Владивостоке.
Зачем идти. Восточный экономический форум — ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.
Спикеры. На текущий момент нет информации о спикерах.
Стоимость. Нет информации.
Инвестиции
Когда: 25 марта.
Во сколько: с 11:00.
Где: Тамбов, Университетский спортивный комплекс Тамбов, ул.Мичуринская, 150. В другие дни проводится в других городах, смотрите на сайте.
Зачем идти. Масштабное событие для предпринимателей и бизнеса. Полезные кейсы, топ-спикеры и грандиозное шоу.
Спикеры. Дмитрий Сендеров — Директор группы STRONG, автор более 700 рекламных стратегий и 7 книг; Павел Колобков — Олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по фехтованию, экс‑министр спорта РФ, заместитель председателя правления «Газпром нефть» и др. Спикеры по каждому городу указаны на сайте.
Стоимость. бесплатно при свободной рассадке и платно с фиксированным местом.
Когда: 1–4 апреля.
Во сколько: 10:00–21:00.
Где: онлайн и офлайн, TAU, Москва, Рязанский проспект, 8А, стр. 1.
Зачем идти. Научитесь разбираться в финансовых инструментах, планировать и контролировать финансы, сохранять спокойствие и следовать стратегии при падениях на рынке.
Спикеры. Карина Истомина — Предпринимательница, совладелица психиатрической клиники «Справиться проще», Валентин Петухов — техноблогер, предприниматель Wylsacom, Александр Аузан — д.э.н., профессор, декан экономического факультета МГУ и другие.
Стоимость. Есть бесплатный тариф, платные версии от 1 990 ₽ до 129 990 ₽.
Когда: 7 апреля.
Во сколько: 9:00–21:00.
Где: Москва, Центр событий РБК.
Зачем идти. Ожидается, что в форуме примут участие более 600 делегатов из финансовой и смежных отраслей. Среди спикеров — специалисты из крупнейших банков, инвестиционных фондов и инновационных компаний. Некоторые темы, которые планируют обсудить на форуме: лучшие практики и успехи финансовых институтов; инновационные подходы к инвестициям и обслуживанию клиентов; новые финансовые технологии и прорывные решения; опыт перехода на российские и международные рынки; международные расчеты в условиях, когда они больше не работают «по умолчанию».
Спикеры. Сергей Крылов — Сбер, Вице-президент по развитию технологического бизнеса; Игорь Маслов — Т-Банк, Вице-президент, главный технический директор (CTO). Т-Банк стал первой в России компанией, которая массово внедрила собственного ИИ-агента для внутренних инженерных команд; Кирилл Когтев — Газпромбанк, Исполнительный Вице-Президент — начальник Департамента розничной экосистемы и цифровых партнерств. Отвечает за развитие экосистемных сервисов Группы Газпромбанка и направление работы с партнерами мультисервисной подписки «Газпром Бонус»; Алексей Назаров — Банк ВТБ, Вице-президент, директор департамента развития и координации розничного бизнеса и т.д.
Стоимость. По запросу.
Когда: 8–10 апреля.
Во сколько: нет данных.
Где: Казань. 8 апреля открывающий день РВФ пройдет в Технопарке им. А.С. Попова (г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7). 9–10 апреля — основные дни Форума — пройдут на базе МВЦ «Казань Экспо» (Лаишевский район, село Большие Кабаны, улица Выставочная, зд. 1).
Зачем идти. Российский венчурный форум (РВФ) — ключевое событие венчурного рынка. Ожидается участие более 6000 человек, а выставочная экспозиция представит свыше 150 стартап-проектов. Ключевыми темами деловой программы заявлены научно-технологическое лидерство, трансфер технологий и сопровождение проектов поздних стадий.
Спикеры. Валерий Фальков — Министр науки и высшего образования РФ, Максим Колесников — Первый заместитель Министра экономического развития РФ, Рустам Минниханов — раис Республики Татарстан, Дамир Галиев — директор НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», Филипп Бабенко — директор по управлению Фондами прямых инвестиций Мосбиржи и др.
Стоимость. Участник — бесплатно, пакет «Премиум» — 150 000 ₽.
Когда: 28–30 апреля.
Во сколько: нет данных.
Где: Минеральные Воды, МВЦ «МинводыЭкспо».
Зачем идти. Кавказский инвестиционный форум — ключевая площадка для демонстрации перспективных инвестиционных проектов, презентации достижений регионов Российской Федерации. Участие в Форуме предоставляет возможность не только получить доступ к новым инвестиционным потокам, но и заключить партнерские соглашения с лидерами отраслей. Вопросы, обсуждаемые на КИФ, становятся основой для будущих бизнес-тенденций Кавказа и России в целом.
Спикеры. Михаил Мишустин — Председатель Правительства РФ, Александр Новак — Заместитель Председателя Правительства РФ, Максим Решетников — Министр экономического развития РФ, Сергей Назаров — Заместитель министра экономического развития РФ и т.д.
Стоимость: пакет «Премиум» — 75 000 ₽, пакет «Стандарт» — 40 000 ₽, пакет «Участник» — 5 000 ₽, пакет «Участник молодежного дня» — бесплатно.
Когда: 3–6 июня.
Во сколько: нет данных.
Где: КВЦ «Экспофорум», Петербургское шоссе, д. 64/1.
Зачем идти. ПМЭФ зарекомендовал себя в качестве ключевого глобального мероприятия, на котором в прикладном ключе обсуждаются современные экономические проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом, принимаются практические решения, запускаются инновационные масштабные проекты и получают реальные очертания новые подходы к адаптации мировой экономики к современным условиям.
Спикеры. Формируются.
Стоимость. Пакет «Участник» — 1 092 000 ₽, пакет «Участник мероприятий в рамках ПМЭФ» — 66 000 ₽.
Когда: 22 октября.
Во сколько: нет данных.
Где: отель The Carlton, Moscow (Тверская ул., 3).
Зачем идти. Инвесткомпании, банки, инвесторы и эмитенты обсуждают ключевые тенденции и перспективы рынков облигаций, акций, ЦФА и альтернативных инвестиций. Обмен мнениями и формирование стратегий развития. В разгар бизнес-сезона «Эксперт РА» и «Эксперт Бизнес-Решения» соберут лидеров, кто определяет будущее облигационного рынка, в центре Москвы для поиска лучших сделок, партнеров и возможностей.
Спикеры. Формируются.
Стоимость. При ранней регистрации: 85 000 ₽, включая НДС.
