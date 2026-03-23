Мероприятия 2026: бизнес, бухгалтерия, IT, маркетплейсы, ВЭД, торговля, маркетинг, инвестиции

Чтобы вы могли быстро найти события под свои задачи, распределили мероприятия по ключевым направлениям : бухгалтерия, IT и нейросети, консалтинг, автоматизация, маркетплейсы, маркетинг и реклама, ритейл (торговля), менеджмент и управление, логистика и перевозки, ВЭД, инвестиции. В каждой категории мероприятия расположены в хронологическом порядке.

Бухгалтерия

Когда: 24–26 марта. Во сколько: 09:30. Где: Москва, Отель «Вега Измайлово», ул. Измайловское ш., 71, корп. 3В (м.Измайлово, м.Партизанская) и онлайн Зачем идти. Разберут новые стандарты и дадут инструкции по их применению, основные вопросы расчета заработной платы, отпусков и пособий в 2026 году. Спикеры. В качестве спикеров конференции приглашены представители Министерства финансов и ФНС России, авторы и разработчики нормативных актов в сфере учета, отчетности, бюджетной классификации, налогообложения и оплаты труда. Стоимость. Онлайн — 30 730 ₽, очно — 48 300 ₽.

Когда: 6–9 апреля. Во сколько: нет информации. Где: онлайн-марафон ВКонтакте. Зачем идти. Покажут, что учесть бухгалтеру на упрощенке (НДС, авансы, новые книги покупок и продаж), как работать с маркетплейсами и АУСН, как рассчитывать зарплату и взносы, какие отчеты сдавать по новым формам. Спикеры. Людмила Масленникова, главный редактор журнала «Упрощенка», Рузанна Оганесян, практикующий бухгалтер и аудитор, Сергей Шилкин, главный редактор журнала «Зарплата», Лина Шувалова, шеф-редактор журнала «Главбух». Стоимость. 3 980 ₽.

Онлайн-конференция для малого и среднего бизнеса «Деньги под контролем. Стратегии финансовой защиты бизнеса в 2026 году»

Когда: 16 апреля. Во сколько: 10:00. Где: онлайн. Зачем идти. Чтобы перестать терять прибыль на ошибках в финансах и незнании новых правил — и построить устойчивый бизнес, который растет и защищен в условиях новых налогов, банковского контроля и экономической нестабильности. Спикеры. Денис Морозов — бывший следователь по экономическим преступлениям и ведущий налоговый консультант-практик с 10 летним стажем, Елена Желенкова — директор департамента финансовой аналитики и налогового консалтинга «Главбух Ассистент», Наталья Карасова — руководитель клиентского сервиса Главбух Ассистент. Стоимость. Бесплатно.

Оффлайн и онлайн практическая конференция для бухгалтеров «План Бухгалтера»

Когда: 17 апреля. Во сколько: 10:00. Где: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21с2, Пространство Crystal Ballroom и онлайн. Зачем идти. Получите понятные алгоритмы для работы по правилам 2026 года, снижения рисков и развития бухгалтерского бизнеса. Будет разбор сложных кейсов налоговой реформы, практические инструменты от экспертов. Спикеры. Надежда Самкова — эксперт по налогообложению, член ИПБ России, Татьяна Крутякова — налоговый консультант, заместитель гендиректора и главный редактор Издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп», Наталья Наталюк — советник налоговой службы РФ II ранга, ведущий юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам «Правовест Аудит», Кира Гин — управляющий партнер, юридическая фирма «Гин и партнеры», Мария Шевченко — эксперт по законодательству в сфере ЭДО для В2В, практикующий бухгалтер и т.д. Стоимость. В зале — 11 990 ₽, закрытая трансляция — 3 990 ₽, сокращенный онлайн — бесплатно.

III Ежегодная конференция НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ. Актуальные вопросы для практиков

Когда: 28 мая Во сколько: нет информации. Где: отель Лесная Сафмар, г. Москва, ул. Лесная, д. 15 и онлайн. Зачем идти. Будут затронуты вопросы налоговой стратегии 2026: от комплаенса к управлению эффективностью, как перестроить налоговое планирование в условиях волатильности налоговых льгот, анализ арбитражной практики 2025–2026 гг. Спикеры. Анастасия Смотрицкая — заместитель начальника управления международного налогообложения ФНС России, Людмила Катулевская — директор департамента налогов Сбербанк, Олеся Локтионова — начальник отдела — заместитель главного бухгалтера ТВЭЛ, Роман Маргулис — управляющий партнер ASB Consulting Group и др. Стоимость. Пакет «Стандарт» — 32 550 ₽, пакет «Профессионал» — 37 800 ₽, пакет «Групповой» — 26 250 ₽, пакет «Запись» — 16 800 ₽.

Когда: 29 мая. Во сколько: нет информации. Где: Radisson Collection, Москва, Кутузовский просп., 2/1с1. Зачем идти. Обсудят, как обеспечить налоговую безопасность бизнеса, главные налоговые боли главных бухгалтеров в 2026 году — и как их решить. Спикеры. Программа конференции в разработке. Стоимость. При оплате до 25 марта — 38 000 ₽, финальная стоимость — 70 000 ₽.

Большой БухСтрим-2026 ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Когда: 5 июня. Во сколько: 10:00–18:00. Где: онлайн, три потока: Налоговая реформа 2026, E-comm и маркетплейсы, Реальный сектор. Зачем идти. Разбор реальных кейсов, ошибок и решений, налоги 2026 и особенности учета. Эксперты, которые работают с налогами и бизнесом каждый день расскажут пошаговые решения и актуальные изменения. Узнаете об основных рисках, налоговой безопасности и оптимизации в 2026 году. Спикеры. Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, Эльвира Митюкова, аудитор, к.э.н., управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса», лектор ИПБ России, спикер саммита ПМЭФ, Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам, Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, Михаил Мухин президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз», возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России. И другие. Стоимость. Онлайн-участие — бесплатно, запись — 1990 ₽.

Когда: 15–20 июня. Во сколько: начало регистрации: 09:00, начало семинара: 10:00. Где: Сочи, Отели «Pullman & Mercure Сочи Центр». Зачем идти. Практика применения изменений 2026 — первая практика по НДС 22% и новой отчетности. Разберут реальные ошибки коллег и рекомендации ФНС, чтобы вы идеально закрыли полугодие. Можно получить удостоверение о повышении квалификации от ИПБР (40 часов). Спикеры. Смирнова Татьяна Степановна — топ-эксперт по налогообложению и налоговому администрированию, Бобникова Светлана Александровна — ведущий эксперт-практик по МСФО, аудиту и управленческому учету, Иваницкий Виктор Сергеевич — топ-эксперт по учету и налогообложению в строительстве, Кофанов Дмитрий Иванович — практикующий юрист и эксперт по трудовому праву. Стоимость. Есть 3 тарифа, стоимость по запросу.