КПП ОСНО Акц моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Обзоры для бухгалтера
Рейтинг компаний по автоматизации бизнеса: итоги II половины 2025 года

Рейтинг компаний по автоматизации бизнеса: итоги II половины 2025 года

Автоматизация используется на разных этапах бизнеса: для обмена документами с контрагентами, управления проектами, постановки задач, учета продаж и т. д. На рынке огромное количество сервисов ЭДО, CRM-систем, конструкторов документов и ИТ-решений «под ключ». В рейтинге собраны компании — лидеры в категории «Автоматизация бизнеса» на портале Клерка.

Кому и зачем нужен рейтинг

Автоматизация бизнеса — это перевод основных процессов в «цифру»: внутренний и внешний документооборот, сбор заявок на сайте, формирование документов по шаблону, создание онлайн-баз с данными контрагентов и многое другое. Бизнес использует автоматизацию, чтобы снять нагрузку со специалистов и упростить контроль. 

В отдельных случаях автоматизация — это обязанность бизнеса. Государство постепенно переводит ИП, компании и госорганы на онлайн-платформы. Например, это наблюдается в сфере грузоперевозок и маркировки товаров. 

На рынке огромное количество предложений для разных задач:

  • сервисы ЭДО;

  • конструкторы документов;

  • платежные онлайн-системы;

  • комплексные ИТ-решения и т. д.

Пользователи ориентируются не только на цену, но и на набор функций, соответствие направлению бизнеса, возможность адаптации под индивидуальные запросы компании. 

В рейтинг Клерка вошли компании в категории «Автоматизация бизнеса»:

  1. DataDoc.

  2. «А2Б».

  3. SmartWidgets.

  4. «Миксплат».

  5. «Диадок».

Подборка поможет вам не тратить время и ресурсы на мониторинг сервисов, систем и приложений. Здесь самые популярные компании по версии интернет-издания.

ТОП-5 компаний по автоматизации бизнеса по версии Клерк.ру

Хотите стать заметнее на Клерке и попасть в список лидеров по своему направлению? Оставьте заявку — мы проконсультируем, как занять высокую позицию в рейтинге и правильно работать с блогом.

Оставить заявку

Клерк.ру входит в ТОП–100 крупнейших сайтов Рунета и занимает первое место в разделе «Бухгалтерия» рейтинга Liveinternet. На площадке ежедневно выходит более 150 материалов в бухгалтерской, налоговой и юридической тематике: статьи, новости, обзоры и другие публикации для руководителей, собственников бизнеса и бухгалтеров. 

Ежемесячная аудитория сайта — более 8 млн уникальных пользователей. Соцсети Клерка объединяют около 200 тыс. подписчиков, а email-рассылки получают 370 тыс. пользователей. С 2001 года проект имеет награду «За значительный вклад в информационное освещение деятельности налогового ведомства и налогового администрирования в РФ» от Михаила Мишустина.

По каким критериям собраны компании

В ТОП–5 вошли компании, основное направление которых — автоматизация бизнеса. Рейтинг составлен с учетом показателей на платформе Клерка. 

  • Активность блога. Компании размещают материалы в профиле, которые помогают привлечь подписчиков и собрать больше просмотров. Большое значение имеет регулярность публикаций: целевая аудитория видит статьи в ленте Клерка и не теряет интерес к бренду и его продуктам. 

  • Экспертность контента. Интерес ЦА также определяет разнообразие форматов и структура публикаций. Компании публикуют экспертные статьи, чек-листы, инструкции, ответы на вопросы. Основной акцент — на экспертизе и практической пользе. 

  • Средняя оценка. На основании отзывов пользователей формируется средняя оценка — это показатель доверия к бренду. Максимально компания может заработать оценку 5.0. При этом, если один пользователь оценил компанию несколько раз, то учитывается средняя оценка от него. Масслайкинг исключен. 

  • Интерес аудитории. На интерес пользователей прямо указывает количество подписчиков, просмотров и отзывов в блоге. 

Изучили также сайты компаний, их основные продукты и предложения для клиентов. В рейтинге найдете краткое описание сервисов, основные преимущества и блоговые показатели.

Попасть в лидеры своей отрасли на Клерк.ру — это реально! Мы подскажем, как добавить компанию в рейтинг крупнейшего медиа-портала страны и занять высокую позицию. 

Оставить заявку

Кто вошел в пятерку лидеров

В нише «Автоматизация бизнеса» на Клерке представлено 123 компании. Подробно расскажем о представителях пяти верхних строчек. Для наглядности основные параметры отразили в таблице*:

Бренд

Место в рейтинге

Основное направление

Кол-во подписчиков в блоге

Средняя оценка

Бонусы

DataDoc

1

Конструктор документов

713

5

Бесплатный доступ на 5 дней, онлайн-экскурсия

«А2Б»

2

Комплексная информационная система (ЭДО, CRM, управление проектами, постановка задач и т. д.)

2 746

5

Бесплатный доступ на 7 дней. Презентация по запросу

SmartWidgets

3

Виджеты на сайт для сбора заявок и звонков

2 198

4,8

Пробный период — 30 дней. Доступ к 5 виджетам

«Миксплат»

4

Инструменты фандрайзинга для НКО, платежные решения для бизнеса

2 075

5

Спецпредложение для пользователей других платежных систем

«Диадок»

5

ЭДО с контрагентами и сотрудниками

_____

5

Бесплатный доступ на 30 дней и 25 исходящих документов

* Количество подписчиков и средняя оценка актуальны на дату написания статьи. Уточнить эти и другие параметры можно в профилях компаний. 

1. DataDoc

DataDoc — конструктор документов для бизнеса и компаний из разных сфер (торговля, медицина, образование, строительство, производство и т. д.). В приложении можно заполнять данные клиентов, пациентов, контрагентов. Например, завести базу клиентов с паспортными данными или контрагентов-юрлиц с реквизитами. 

Главная страница сайта DataDoc

Основные преимущества приложения:

  • гибкая настройка внутреннего и внешнего документооборота;

  • подписание соглашений, актов, договоров и других документов простой электронной подписью (ПЭП);

  • помощь специалистов по настройке в соответствии со стандартами делопроизводства бизнеса;

  • интеграция с «Битрикс24», amoCRM, Yclients.

  • бесплатный доступ на 5 дней.

По итогам второго полугодия 2025 года DataDoc занимает 1 место в рейтинге. На профиль подписано более 700 пользователей. В блоге компании регулярно появляются новые экспертные материалы, в настоящее время — 27 публикаций. В совокупности материалы собрали 187 тысяч просмотров. Средняя оценка по отзывам — 5.0.

Самые читаемые статьи в блоге:

Кроме того, в блоге компании много других полезных материалов — советы предпринимателям по автоматизации цифровизации документооборота, сотрудничеству с самозанятыми, интересные случаи из практики.

2. «А2Б»

«А2Б» — комплексная информационная система для начинающих и опытных компаний. Совмещает в себе функции нескольких сервисов: ЭДО, CRM, учетная программа, корпоративный портал, онлайн-хранилище документов. Это система для управления сотрудниками, проектами, продажами и бизнес-процессами.

Главная страница сайта «А2Б»

Основные преимущества системы:

  • централизованный доступ к данным;

  • настройка сценариев и маршрутов под сложные задачи;

  • работает как облачное решение или коробочная версия в зависимости от выбранного тарифа;

  • поддерживается в веб-версии и мобильном приложении;

  • бесплатный доступ на 7 дней.

По итогам второго полугодия 2025 года система «А2Б» находится на 2 месте нашей подборки. По количеству подписчиков компания обошла «соседей» по рейтингу — на блог подписано более 2,7 тысяч пользователей. В профиле размещено 25 публикаций, которые набрали свыше 14 тысяч просмотров. На основании отзывов «А2Б» получает среднюю оценку — 5.0.

3. SmartWidgets

SmartWidgets — это виджеты для увеличения заявок, звонков, продаж и конверсии. Подходит для сайтов, интернет-магазинов и бизнеса, который продает или оказывает услуги в онлайне. Виджет можно создать в конструкторе и добавить HTML-код на сайт. Работает на всех популярных платформах и CMS — WordPress, Tilda, «1С-Битрикс», Joomla и др. 

Главная страница сайта SmartWidgets

Основные преимущества сервиса:

  • бесплатная регистрация по email и номеру телефона;

  • круглосуточная служба поддержки;

  • 30 дней бесплатного тестового периода и доступ к 5 виджетам.

По итогам второго полугодия 2025 года SmartWidgets — на 3 месте рейтинга. На профиль компании подписались более 2,1 тысяч пользователей. До 2025 года в блоге размещено 16 публикаций, которые продолжают вызывать интерес у аудитории.

4. «Миксплат»

«Миксплат» — сервис для фандрайзинга и современные IT-решения для автоматизации платежей. Для НКО — это способ автоматизировать привлечение средств в общественно-значимые и благотворительные проекты. Для бизнеса — возможность оперативно делать отчисления в фонды и проекты в виде процента от продаж. В сервисе можно подключить интернет-эквайринг и настроить формирование чеков в соответствии с законом № 54-ФЗ.

Главная страница сайта «Миксплат»

Основные преимущества сервиса:

  • подключение инструментов для фандрайзинга — сбор средств через форму на сайте, по SMS, QR-коду, ВК-пожертвования;

  • бесплатный модуль аналитики;

  • плагин устанавливается на популярные платформы: WordPress, Tilda, «1С-Битрикс», Joomla и т. д. 

  • «Миксплат» — сертифицированный банковский платежный агент, входит в список ЦБ.

По результатам второй половины 2025 года сервис находится на 4 месте рейтинга. В профиле компании — свыше 2 тысяч подписчиков

Больше всего просмотров за второе полугодие 2025 года получила статья «Безопасность интернет-платежей 2025: как соблюдать закон и защитить бизнес от мошенничества». Всего блоге опубликовано 25 экспертных материалов, которые в сумме набрали 94 тысячи просмотров. О доверии к бренду говорят положительные отзывы и средняя оценка — 5.0.

5. «Диадок» 

«Диадок» — сервис ЭДО для обмена формализованными и неформализованными документами с контрагентами и сотрудниками. Подходит для автоматизации бизнес-процессов в сфере маркетплейсов, маркировки товаров, логистики. 

Главная страница сайта «КонтурДиадок»

Основные преимущества сервиса:

  • гибкая настройка сценариев и маршрутов согласования; 

  • круглосуточная поддержка;

  • бесплатный период на месяц и 25 документов для тестирования системы.

По итогам последних шести месяцев 2025 года Диадок занимает 5 место в рейтинге. Сервис пользуется популярностью у ИП и компаний разных масштабов — его применяют 1,5 млн клиентов по всей России. Средняя оценка в блоге компании — 5.0

От чего зависит место компании в рейтинге

Рейтинг Клерка — это динамичный инструмент, который со временем может меняться. Одна компания может подняться в топе за счет своей активности или, наоборот, потерять позицию, если пропадет интерес ЦА. Компания способна сама влиять на свое место в рейтинге. Для этого нужно:

  • Систематически размещать материалы. Регулярные публикации позволяют бренду всегда быть в ленте Клерка, то есть «на виду» у целевой аудитории. Оптимальное количество публикаций — 1–2 в неделю.

  • Публиковать качественный контент. Главное правило — контент должен соответствовать направлению бренда. Размещать нужно не теоретические статьи, а материалы с уклоном на пользу: статьи на актуальные темы, новости, инструкции, интересные кейсы.

  • Работать над активностью в блоге. Уделяйте внимание каждому отзыву, позитвному или негативному. Отвечайте с позиции эксперта, доброжелательно закрывайте возражения. Ответы авторов блогов мотивируют пользователей писать больше отзывов, благодаря которым компания может подняться в топе.

  • Пройти верификацию. Профили «с галочкой» собирают больше подписчиков и прочтений материалов. Аудитория относится к официальным аккаунтам с бо́льшим доверием.

Заполните заявку и получите еще больше рекомендаций, как попасть в рейтинг Клерка на высокие позиции. Расскажем, как правильно работать с блогом и войти в подборку лидеров своей отрасли. 

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3