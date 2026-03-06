Рейтинг компаний по автоматизации бизнеса: итоги II половины 2025 года

Кому и зачем нужен рейтинг
Автоматизация бизнеса — это перевод основных процессов в «цифру»: внутренний и внешний документооборот, сбор заявок на сайте, формирование документов по шаблону, создание онлайн-баз с данными контрагентов и многое другое. Бизнес использует автоматизацию, чтобы снять нагрузку со специалистов и упростить контроль.
В отдельных случаях автоматизация — это обязанность бизнеса. Государство постепенно переводит ИП, компании и госорганы на онлайн-платформы. Например, это наблюдается в сфере грузоперевозок и маркировки товаров.
На рынке огромное количество предложений для разных задач:
сервисы ЭДО;
конструкторы документов;
платежные онлайн-системы;
комплексные ИТ-решения и т. д.
Пользователи ориентируются не только на цену, но и на набор функций, соответствие направлению бизнеса, возможность адаптации под индивидуальные запросы компании.
В рейтинг Клерка вошли компании в категории «Автоматизация бизнеса»:
DataDoc.
«А2Б».
SmartWidgets.
«Миксплат».
«Диадок».
Подборка поможет вам не тратить время и ресурсы на мониторинг сервисов, систем и приложений. Здесь самые популярные компании по версии интернет-издания.
Клерк.ру входит в ТОП–100 крупнейших сайтов Рунета и занимает первое место в разделе «Бухгалтерия» рейтинга Liveinternet. На площадке ежедневно выходит более 150 материалов в бухгалтерской, налоговой и юридической тематике: статьи, новости, обзоры и другие публикации для руководителей, собственников бизнеса и бухгалтеров.
Ежемесячная аудитория сайта — более 8 млн уникальных пользователей. Соцсети Клерка объединяют около 200 тыс. подписчиков, а email-рассылки получают 370 тыс. пользователей. С 2001 года проект имеет награду «За значительный вклад в информационное освещение деятельности налогового ведомства и налогового администрирования в РФ» от Михаила Мишустина.
По каким критериям собраны компании
В ТОП–5 вошли компании, основное направление которых — автоматизация бизнеса. Рейтинг составлен с учетом показателей на платформе Клерка.
Активность блога. Компании размещают материалы в профиле, которые помогают привлечь подписчиков и собрать больше просмотров. Большое значение имеет регулярность публикаций: целевая аудитория видит статьи в ленте Клерка и не теряет интерес к бренду и его продуктам.
Экспертность контента. Интерес ЦА также определяет разнообразие форматов и структура публикаций. Компании публикуют экспертные статьи, чек-листы, инструкции, ответы на вопросы. Основной акцент — на экспертизе и практической пользе.
Средняя оценка. На основании отзывов пользователей формируется средняя оценка — это показатель доверия к бренду. Максимально компания может заработать оценку 5.0. При этом, если один пользователь оценил компанию несколько раз, то учитывается средняя оценка от него. Масслайкинг исключен.
Интерес аудитории. На интерес пользователей прямо указывает количество подписчиков, просмотров и отзывов в блоге.
Изучили также сайты компаний, их основные продукты и предложения для клиентов. В рейтинге найдете краткое описание сервисов, основные преимущества и блоговые показатели.
Кто вошел в пятерку лидеров
В нише «Автоматизация бизнеса» на Клерке представлено 123 компании. Подробно расскажем о представителях пяти верхних строчек. Для наглядности основные параметры отразили в таблице*:
Бренд
Место в рейтинге
Основное направление
Кол-во подписчиков в блоге
Средняя оценка
Бонусы
1
Конструктор документов
713
5
Бесплатный доступ на 5 дней, онлайн-экскурсия
2
Комплексная информационная система (ЭДО, CRM, управление проектами, постановка задач и т. д.)
2 746
5
Бесплатный доступ на 7 дней. Презентация по запросу
3
Виджеты на сайт для сбора заявок и звонков
2 198
4,8
Пробный период — 30 дней. Доступ к 5 виджетам
4
Инструменты фандрайзинга для НКО, платежные решения для бизнеса
2 075
5
Спецпредложение для пользователей других платежных систем
5
ЭДО с контрагентами и сотрудниками
_____
5
Бесплатный доступ на 30 дней и 25 исходящих документов
1. DataDoc
DataDoc — конструктор документов для бизнеса и компаний из разных сфер (торговля, медицина, образование, строительство, производство и т. д.). В приложении можно заполнять данные клиентов, пациентов, контрагентов. Например, завести базу клиентов с паспортными данными или контрагентов-юрлиц с реквизитами.
Основные преимущества приложения:
гибкая настройка внутреннего и внешнего документооборота;
подписание соглашений, актов, договоров и других документов простой электронной подписью (ПЭП);
помощь специалистов по настройке в соответствии со стандартами делопроизводства бизнеса;
интеграция с «Битрикс24», amoCRM, Yclients.
бесплатный доступ на 5 дней.
По итогам второго полугодия 2025 года DataDoc занимает 1 место в рейтинге. На профиль подписано более 700 пользователей. В блоге компании регулярно появляются новые экспертные материалы, в настоящее время — 27 публикаций. В совокупности материалы собрали 187 тысяч просмотров. Средняя оценка по отзывам — 5.0.
Самые читаемые статьи в блоге:
Договоры с пациентами: как создавать и подписывать за секунды.
Кроме того, в блоге компании много других полезных материалов — советы предпринимателям по автоматизации цифровизации документооборота, сотрудничеству с самозанятыми, интересные случаи из практики.
2. «А2Б»
«А2Б» — комплексная информационная система для начинающих и опытных компаний. Совмещает в себе функции нескольких сервисов: ЭДО, CRM, учетная программа, корпоративный портал, онлайн-хранилище документов. Это система для управления сотрудниками, проектами, продажами и бизнес-процессами.
Основные преимущества системы:
централизованный доступ к данным;
настройка сценариев и маршрутов под сложные задачи;
работает как облачное решение или коробочная версия в зависимости от выбранного тарифа;
поддерживается в веб-версии и мобильном приложении;
бесплатный доступ на 7 дней.
По итогам второго полугодия 2025 года система «А2Б» находится на 2 месте нашей подборки. По количеству подписчиков компания обошла «соседей» по рейтингу — на блог подписано более 2,7 тысяч пользователей. В профиле размещено 25 публикаций, которые набрали свыше 14 тысяч просмотров. На основании отзывов «А2Б» получает среднюю оценку — 5.0.
3. SmartWidgets
SmartWidgets — это виджеты для увеличения заявок, звонков, продаж и конверсии. Подходит для сайтов, интернет-магазинов и бизнеса, который продает или оказывает услуги в онлайне. Виджет можно создать в конструкторе и добавить HTML-код на сайт. Работает на всех популярных платформах и CMS — WordPress, Tilda, «1С-Битрикс», Joomla и др.
Основные преимущества сервиса:
бесплатная регистрация по email и номеру телефона;
круглосуточная служба поддержки;
30 дней бесплатного тестового периода и доступ к 5 виджетам.
По итогам второго полугодия 2025 года SmartWidgets — на 3 месте рейтинга. На профиль компании подписались более 2,1 тысяч пользователей. До 2025 года в блоге размещено 16 публикаций, которые продолжают вызывать интерес у аудитории.
4. «Миксплат»
«Миксплат» — сервис для фандрайзинга и современные IT-решения для автоматизации платежей. Для НКО — это способ автоматизировать привлечение средств в общественно-значимые и благотворительные проекты. Для бизнеса — возможность оперативно делать отчисления в фонды и проекты в виде процента от продаж. В сервисе можно подключить интернет-эквайринг и настроить формирование чеков в соответствии с законом № 54-ФЗ.
Основные преимущества сервиса:
подключение инструментов для фандрайзинга — сбор средств через форму на сайте, по SMS, QR-коду, ВК-пожертвования;
бесплатный модуль аналитики;
плагин устанавливается на популярные платформы: WordPress, Tilda, «1С-Битрикс», Joomla и т. д.
«Миксплат» — сертифицированный банковский платежный агент, входит в список ЦБ.
По результатам второй половины 2025 года сервис находится на 4 месте рейтинга. В профиле компании — свыше 2 тысяч подписчиков.
Больше всего просмотров за второе полугодие 2025 года получила статья «Безопасность интернет-платежей 2025: как соблюдать закон и защитить бизнес от мошенничества». Всего блоге опубликовано 25 экспертных материалов, которые в сумме набрали 94 тысячи просмотров. О доверии к бренду говорят положительные отзывы и средняя оценка — 5.0.
5. «Диадок»
«Диадок» — сервис ЭДО для обмена формализованными и неформализованными документами с контрагентами и сотрудниками. Подходит для автоматизации бизнес-процессов в сфере маркетплейсов, маркировки товаров, логистики.
Основные преимущества сервиса:
гибкая настройка сценариев и маршрутов согласования;
круглосуточная поддержка;
бесплатный период на месяц и 25 документов для тестирования системы.
По итогам последних шести месяцев 2025 года Диадок занимает 5 место в рейтинге. Сервис пользуется популярностью у ИП и компаний разных масштабов — его применяют 1,5 млн клиентов по всей России. Средняя оценка в блоге компании — 5.0.
От чего зависит место компании в рейтинге
Рейтинг Клерка — это динамичный инструмент, который со временем может меняться. Одна компания может подняться в топе за счет своей активности или, наоборот, потерять позицию, если пропадет интерес ЦА. Компания способна сама влиять на свое место в рейтинге. Для этого нужно:
Систематически размещать материалы. Регулярные публикации позволяют бренду всегда быть в ленте Клерка, то есть «на виду» у целевой аудитории. Оптимальное количество публикаций — 1–2 в неделю.
Публиковать качественный контент. Главное правило — контент должен соответствовать направлению бренда. Размещать нужно не теоретические статьи, а материалы с уклоном на пользу: статьи на актуальные темы, новости, инструкции, интересные кейсы.
Работать над активностью в блоге. Уделяйте внимание каждому отзыву, позитвному или негативному. Отвечайте с позиции эксперта, доброжелательно закрывайте возражения. Ответы авторов блогов мотивируют пользователей писать больше отзывов, благодаря которым компания может подняться в топе.
Пройти верификацию. Профили «с галочкой» собирают больше подписчиков и прочтений материалов. Аудитория относится к официальным аккаунтам с бо́льшим доверием.
