Рейтинг компаний по автоматизации бизнеса: итоги II половины 2025 года

Кому и зачем нужен рейтинг

Автоматизация бизнеса — это перевод основных процессов в «цифру»: внутренний и внешний документооборот, сбор заявок на сайте, формирование документов по шаблону, создание онлайн-баз с данными контрагентов и многое другое. Бизнес использует автоматизацию, чтобы снять нагрузку со специалистов и упростить контроль.

В отдельных случаях автоматизация — это обязанность бизнеса. Государство постепенно переводит ИП, компании и госорганы на онлайн-платформы. Например, это наблюдается в сфере грузоперевозок и маркировки товаров.

На рынке огромное количество предложений для разных задач:

сервисы ЭДО;

конструкторы документов;

платежные онлайн-системы;

комплексные ИТ-решения и т. д.

Пользователи ориентируются не только на цену, но и на набор функций, соответствие направлению бизнеса, возможность адаптации под индивидуальные запросы компании.

В рейтинг Клерка вошли компании в категории «Автоматизация бизнеса»:

DataDoc. «А2Б». SmartWidgets. «Миксплат». «Диадок».

Подборка поможет вам не тратить время и ресурсы на мониторинг сервисов, систем и приложений. Здесь самые популярные компании по версии интернет-издания.

