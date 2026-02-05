Бухгалтерский аутсорсинг — один из конкурентных сегментов профессиональных услуг для бизнеса. На рынке сотни компаний: от небольших команд до крупных федеральных игроков. При внешнем сходстве предложений качество услуг, уровень экспертизы и ответственность подрядчиков могут сильно различаться.
При выборе компании для ведения бухгалтерии бизнес все чаще ориентируется не на рекламу, а на репутацию в профессиональной среде: отзывы клиентов, открытость компании, экспертный контент и реальный опыт работы с рынком. Эти факторы помогают бизнесу понять, кому можно доверить ведение бухгалтерии и расчет налогов.
Чтобы упростить выбор подрядчиков и показать компании, которые активно работают с сообществом и подтверждают свою экспертизу на практике, Клерк формирует рейтинг компаний по бухгалтерскому аутсорсингу. В основе рейтинга — отзывы пользователей, активность компаний на площадке и интерес аудитории к их материалам.
Клерк.ру — профильное интернет-издание о бухучете, налогах и праве, работающее с 2001 года. Мы занимаем первое место в разделе «Бухгалтерия» рейтинга Liveinternet, входим в ТОП-100 крупнейших сайтов Рунета и ежемесячно собираем более 8 млн уникальных посетителей.
На портале публикуются новости, статьи и обзоры изменений законодательства, проводятся вебинары и онлайн-курсы, работают экспертные сервисы и рассылки. Всего размещается более 150 материалов в день. В социальных сетях на Клерк подписаны более 197 тыс. человек, а наши email-рассылок получают 370 тыс. пользователей. Такая экспертиза и аудитория формируют доверие к рейтингу Клерка со стороны рынка.
Как считается рейтинг компаний
Рейтинг компаний на Клерке — это независимая оценка компаний, которые оказывают услуги бизнесу. У каждой компании собственная публичная страница с информацией о деятельности и взаимодействии с аудиторией Клерка.
При формировании рейтинга по бухгалтерскому аутсорсингу учитывается основная категория деятельности компании. Дополнительные направления и категории не влияли на итоговую позицию в рейтинге.
Рейтинг формируется на основе совокупности факторов, которые отражают доверие пользователей и активность компании на площадке:
Отзывы и оценки пользователей. Учитываются оценки, оставленные зарегистрированными пользователями Клерка. Если один пользователь оставляет компании несколько оценок, в расчет берется их среднее значение — таким образом, каждый пользователь может повлиять на рейтинг компании только одним голосом.
Количество отзывов. Важен не только средний балл, но и общее число отзывов, как показатель востребованности и опыта работы компании с клиентами.
Интерес аудитории к компании. Учитывается суммарное количество просмотров материалов компании на Клерке: страницы профиля, блоговых постов, мероприятий, новостей и спецпредложений. Этот показатель отражает реальный интерес аудитории к компании и ее экспертизе.
Активность компании на площадке. В рейтинг влияет наличие страницы компании, ведение блога, публикация материалов и взаимодействие с аудиторией.
В полугодовом рейтинге компаний по бухгалтерскому аутсорсингу приняли участие более 110 компаний, работающих в этом сегменте. Большое количество участников делает рейтинг довольно показательным для пользователей и помогает ориентироваться на рынке.
Хотите попасть в рейтинг или улучшить свои показатели? Оставьте заявку — мы поможем добавить компанию в рейтинг и подскажем, как повысить ее позиции.
Хотите попасть в рейтинг или стать заметнее на Клерке?
Оставьте заявку — мы поможем добавить компанию и подскажем дальнейшие шаги
Топ компаний в сегменте бухгалтерского аутсорсинга по версии Клерк.ру
1 место — «Первая Экспертная Бухгалтерия»
«Первая Экспертная Бухгалтерия» специализируется на комплексном бухгалтерском обслуживании малого и среднего бизнеса. Компания берет на себя бухгалтерский и налоговый учет, кадровое сопровождение, расчет заработной платы и отчетность, а также помогает бизнесу адаптироваться к изменениям законодательства. Формат работы выстроен как сервис «под ключ»: с закрепленной командой профильных специалистов, IT-поддержкой и ответственностью за результат.
По итогам второй половины 2025 года компания заняла первое место в рейтинге Клерка в категории «Бухгалтерский аутсорсинг». Профиль компании собрал почти 3 млн просмотров, а аудитория бренда на Клерке превышает 22 тысячи подписчиков.
Пользователи оставили 244 отзыва с максимальной средней оценкой 5,0. При этом представители компании активно работают с обратной связью — опубликовано более 200 ответов от имени бренда. Дополнительный фактор лидерства — высокая контентная активность: в блоге компании размещено более 380 материалов.
Материалы компании входят в число активно читаемых на Клерке. Среди самых популярных публикаций компаний во второй половине 2025 года:
статья о снижении лимита УСН которых набрала более 120 тысяч открытий;
статья о новых правилах работы ИП на патенте с 2026 года, набравшая 90 тысяч открытий.
2 место — «Ависто»
«Ависто» оказывает услуги комплексного аутсорсинга для бизнеса, в том числе:
бухгалтерское обслуживание,
налоговое сопровождение,
кадровый учет,
юридическую поддержку.
Компания ведет клиентов на постоянной основе, подключая нужных специалистов при сложных кадровых, трудовых вопросах и проверках.
По итогам второй половины 2025 года года «Ависто» заняла второе место в рейтинге Клерка в категории «Бухгалтерский аутсорсинг». Материалы и профиль компании собрали более 326 тысяч просмотров, пользователи оставили 47 отзывов с максимальной средней оценкой 5,0.
В блоге компании опубликовано более 25 материалов, посвященных сложным и актуальным темам — алиментам, работе с иностранными гражданами, раздельному учету на НДС и выборе системы налогообложения.
Самыми популярными публикациями во второй половине 2025 года стали статьи о депремировании сотрудников по новым правилам и изменениях в расчете больничных в 2026 году. Каждый из материалов набрал более 75 тысяч открытий. Это подтверждает интерес аудитории к практическим разъяснениям специалистов «Ависто» и их прикладной экспертизе.
3 место — «КУБ2Б»
Специалисты «КУБ2Б» делают акцент на прозрачность работы и онлайн-взаимодействие с клиентами. Компания ведет бухгалтерский и управленческий учет, занимается налоговым консалтингом, расчетом заработной платы и кадровым сопровождением. Все статусы задач и действия команды клиент может посмотреть в удобном онлайн-сервисе и мобильном приложении.
По итогам второй половины 2025 года «КУБ2Б» заняла третье место в рейтинге Клерка, набрав более 280 тысяч просмотров. За обновлениями в блоге следят почти 2 тысячи подписчиков. Пользователи оставили 54 отзыва с максимальной средней оценкой 5,0, а представители компании активно дают обратную связь, отвечая на комментарии пользователей.
Материалы «КУБ2Б» посвящены прикладным вопросам бухгалтерии и налогообложения. Среди самых популярных публикаций — статья о переходе на УСН в 2026 году (набрала почти 8 тысяч открытий). В топе также материал о возможном запрете патента для грузоперевозок с 2026 года, который собрал более 23 тысяч открытий.
4 место — «Мегаконсалт»
«Мегаконсалт» ведет бухгалтерский и налоговый учет, занимается кадровым сопровождением, расчетом заработной платы и восстановлением учета. Формат работы ориентирован на ИП и ООО с разными системами налогообложения.
По итогам второй половины 2025 года «Мегаконсалт» заняла четвертое место в рейтинге Клерка в категории «Бухгалтерский аутсорсинг». Профиль компании собрал более 74 тысяч просмотров. Наиболее востребованные статьи о новых формах отчетности и переходе с УСН на ОСНО в 2026 году набрали более 12 тысяч открытий каждая.
5 место — Tax Smart
Tax Smart делает акцент на управление рисками и законную оптимизацию налогов. Компания сопровождает бизнес по ключевым направлениям: бухгалтерский и кадровый учет, налоги, взаимодействие с ФНС и банками, а также оказывает юридическую поддержку. В работе делается упор на системный контроль финансовых процессов, профилактику блокировок счетов и защиту интересов клиента при проверках.
По итогам второй половины 2025 года Tax Smart заняла шестое место в рейтинге Клерка в категории «Бухгалтерский аутсорсинг». Профиль компании собрал более 70 тысяч просмотров, аудитория на Клерке насчитывает около 700 подписчиков. Пользователи оставили 40 отзывов с высокой средней оценкой 5,0.
Профессионализм Tax Smart подтверждает экспертным контентом. В блоге компании опубликовано 12 материалов, посвященных практическим вопросам налогообложения. Среди самых востребованных — статья о принятии к вычету входного НДС на УСН (более 16 тысяч просмотров) и материал об НДС при аренде недвижимости в 2025 году (почти 11 тысяч просмотров). Это подтверждает интерес аудитории к прикладным налоговым разъяснениям компании.
Как компании могут повлиять на позицию в рейтинге
Позиция компании в рейтинге Клерка формируется на основе активности и интереса аудитории. Это значит, что компании могут осознанно влиять на свое место в рейтинге, работая с понятными и прозрачными инструментами.
Как расти в рейтинге?
Собирать отзывы клиентов. Отзывы зарегистрированных пользователей напрямую влияют на рейтинг и уровень доверия к компании.
Вести блог на Клерке. Публикации экспертных материалов повышают интерес аудитории и увеличивают охваты компании.
Отвечать на комментарии и отзывы. Активное взаимодействие с пользователями усиливает вовлеченность и положительно влияет на репутацию бренда.
Делиться экспертизой в актуальных новостях Клерка. Компании могут комментировать уже опубликованные новости, актуальные изменения в законодательстве или события, связанные с их деятельностью. Важно давать содержательные и оперативные комментарии по теме — это повышает видимость компании и интерес аудитории.
Пройти верификацию. Верифицированные компании получают дополнительное доверие со стороны пользователей и усиливают свое присутствие в рейтинге.
Хотите попасть в рейтинг или стать заметнее на Клерке? Оставьте заявку — мы поможем добавить компанию и подскажем дальнейшие шаги.
Хотите попасть в рейтинг или стать заметнее на Клерке?
Оставьте заявку — мы поможем добавить компанию и подскажем дальнейшие шаги
Комментарии1
Если бы бухгалтерский аутсорсинг был спортом, то некоторые компании уже давно бы получили золотые медали за умение превращать налоговые отчёты в произведения искусства.