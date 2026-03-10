Рейтинг компаний по ЭДО и КЭДО во II половине 2025 года

Сервисы ЭДО и КЭДО: в чем сложность выбора

Электронный документооборот — неотъемлемая часть современного бизнеса, от небольших ИП до крупных компаний с десятками тысяч сотрудников. С помощью ЭДО и КЭДО бизнес решает важные повседневные задачи:

подписывает документы с клиентами (физлицами, самозанятыми);

автоматизирует кадровый учет;

ускоряет процессы согласования и подписания документов;

использует архивные записи для аналитики (история подписанных документов хранится в электронных базах сервисов).

Выбор подходящего сервиса для электронного обмена документами — это настоящий квест для руководителей и собственников бизнеса.

Обращать внимание нужно на массу критериев — какие задачи решает сервис, какая технология подписания документов, есть ли шаблоны документов, встроен ли модуль аналитики. А еще следует оценивать удобство интерфейса, адаптивность функционала под мобильные устройства, функциональность под масштабы бизнеса и другие параметры.

В рейтинг Клерка вошли компании по ЭДО и КЭДО — лидеры медиа-портала по итогам второго полугодия 2025 года:

«Подпислон». «Листоход». «ОкиДоки». EasyDocs. HRLink.

Подборка позволит вам сэкономить время на поиск и изучение сервиса. Список составлен на основании характеристик, отражающих интерес аудитории и репутацию компании.

