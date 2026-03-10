🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Рейтинг компаний по ЭДО и КЭДО во II половине 2025 года

Сервисы ЭДО и КЭДО широко используются в бизнесе, компаниях, госсекторе. Выбор решения зависит от ряда критериев: удобство интерфейса, простота подписания форм, возможность настраивать сценарии согласования документов и др. В рейтинг вошли известные компании на российском рынке: они подходят для разных задач по внутреннему и внешнему документообороту. 

Сервисы ЭДО и КЭДО: в чем сложность выбора

Электронный документооборот — неотъемлемая часть современного бизнеса, от небольших ИП до крупных компаний с десятками тысяч сотрудников. С помощью ЭДО и КЭДО бизнес решает важные повседневные задачи:

  • подписывает документы с клиентами (физлицами, самозанятыми);

  • автоматизирует кадровый учет;

  • ускоряет процессы согласования и подписания документов;

  • использует архивные записи для аналитики (история подписанных документов хранится в электронных базах сервисов).

Выбор подходящего сервиса для электронного обмена документами — это настоящий квест для руководителей и собственников бизнеса. 

Обращать внимание нужно на массу критериев — какие задачи решает сервис, какая технология подписания документов, есть ли шаблоны документов, встроен ли модуль аналитики. А еще следует оценивать удобство интерфейса, адаптивность функционала под мобильные устройства, функциональность под масштабы бизнеса и другие параметры. 

В рейтинг Клерка вошли компании по ЭДО и КЭДО — лидеры медиа-портала по итогам второго полугодия 2025 года: 

  1. «Подпислон».

  2. «Листоход». 

  3. «ОкиДоки». 

  4. EasyDocs.

  5. HRLink.

Подборка позволит вам сэкономить время на поиск и изучение сервиса. Список составлен на основании характеристик, отражающих интерес аудитории и репутацию компании.

По какому принципу составлен рейтинг

За основу формирования рейтинга взяли блоговые показатели компаний на площадке Клерка. Основное направление номинантов — это услуги по ЭДО и КЭДО для бизнеса. Другие специализации не учитывали: например, услуги по комплексной автоматизации, внедрение 1С и другие.

Критерии отбора пятерки лидеров:

  • Экспертные публикации. Компании размещают в блогах качественные материалы по своему направлению: о внедрении документооборота, цифровизации бизнеса, оптимизации бизнес-процессов с помощью КЭДО и т. д. Используют разные форматы — статьи, обзоры, инструкции, чек-листы. 

  • Интерес аудитории. Публикации в блогах набирают по несколько тысяч просмотров — компании пишут о том, что действительно интересно их подписчикам и ЦА. 

  • Оценка пользователей. Цифра в графе «Оценка по отзывам» отражает отношение аудитории к компании и ее контенту. По некоторым блогам пока не сформирована средняя оценка за 2025 год, она появится в 2026 году. Но, например, положительные средние оценки уже есть у EasyDocs и HRLink.

  • Активность в блоге. Комментарии людей под публикациями — это показатель «живого» интереса к материалам. Обращали также внимание на активность компаний — ответы на отзывы, профессиональное закрытие вопросов, доброжелательный фон общения.

В профилях компаний размещена открытая информация (карточка с описанием) — наименование, ФИО руководителя, адрес, контактные данные. Более подробную информацию можно получить по кнопке «Узнать контрагента». 

Более того, изучили информацию на сайтах компаний — о перечне услуг, бонусах, тарифах, ответы на частые вопросы. На сайтах компаний можно найти обучающие видеоролики по работе в системах и отзывы клиентов.

Пять компаний в категории ЭДО и КЭДО по версии Клерка

В таблице наглядно показали распределение компаний по местам и характеристики, которые повлияли на место в рейтинге*. 

Название

Позиция в топе

Основное направление

Количество подписчиков 

Общее количество просмотров в блоге

Бонусы

«Подпислон»

I

Облачное решение для автоматизации ЭДО с физлицами и самозанятыми

2 430

146 653

10 бесплатных документов

«Листоход»

II

Организация внутреннего ЭДО

271

63 122

30 дней демо-доступа

«ОкиДоки» 

III

Сервис для удаленного подписания документов с клиентами и контрагентами

146

29 053

5 тестовых документов на 1 месяц

EasyDocs

IV

Управление кадровым документооборотом

17 719

60 112

Тестовый доступ на 1 месяц

HRLink

V

Кадровый ЭДО для бизнеса, госсектора, IT-отрасли

25

17 151

Бесплатное внедрение и обучение кадровых специалистов

1. «Подпислон» 

«Подпислон» — облачное решение для обмена электронными документами с физлицами и самозанятыми. Подключиться к системе могут ИП, юрлица и самозанятые для ЭДО с клиентами и сотрудниками. Подписание документов происходит с помощью простой электронной подписи (ПЭП) — по коду из СМС.

Главная страница сайта «Подпислон»

Основные плюсы сервиса:

  • подписание документов с ПК, планшетов и смартфонов;

  • клиентам не нужно регистрироваться и скачивать приложения;

  • интеграция с CRM-системой бизнеса для работы в одном окне;

  • новым пользователям «Подпислон» дарит 10 бесплатных документов.

По итогам второго полугодия 2025 года «Подпислон» занимает 1 место в рейтинге компаний по ЭДО. В блоге компании — 44 публикации, а количество подписчиков приближается к 2,5 тысячам. Материалы в профиле сервиса набрали более 140 тыс. просмотров.

Самыми читаемыми статьями в блоге во второй половине 2025 года стали:

В 2026 году «Подпислон» продолжает вести блог на Клерке и публиковать экспертные материалы: актуальные новости о внедрении государством цифровизации, оформлении документов в сервисах ЭДО, взаимодействии с ФНС.

2. «Листоход» 

Сервис «Листоход» подходит для автоматизации документооборота бизнесу и компаниям любых масштабов. Это система ЭДО для внутреннего обмена документами с сотрудниками и контрагентами (исполнителями, подрядчиками). В сервисе можно настроить типовые маршруты документооборота для многократного использования и процесс согласования. Документы сохраняются в электронном архиве. 

Главная страница сайта «Листоход»

Основные плюсы сервиса:

  • настройка сценариев ЭДО любой сложности;

  • наличие мобильной версии;

  • интеграция с «Битрикс24»;

  • 30 дней бесплатного пробного периода при подключении сервиса.

По итогам второго полугодия 2025 года «Листоход» находится на 2 месте рейтинга в категории ЭДО. Компания разместила в профиле 12 статей, которые набрали более 60 тысяч просмотров. На блог «Листохода» подписаны 270 пользователей

В число популярных статей за последние 6 месяцев 2025 года попали:

Стоит также отметить статью «Служебная записка: образец 2025, как написать и согласовать». Материал был опубликован в конце июня 2025 года и набрал более 25 тысяч просмотров. В начале 2026 года компания временно не размещает публикации в блоге, но ее показатели позволяют войти в подборку лучших сервисов ЭДО по версии Клерка. 

3. «ОкиДоки»

«ОкиДоки» — сервис для удаленного подписания документов с физлицами. В базе есть шаблоны документов, которые бизнес может адаптировать под свою отрасль (туризм, медицина, недвижимость, производство, аренда и т. д.). Подписанные документы сохраняются в архиве. Клиенты «ОкиДоки» отмечают, что возможности сервиса позволяют снять нагрузку с администратора, быстро подписать договоры с подрядчиками и сократить время, которое уходило на обмен бумажными документами. 

Главная страница сайта «ОкиДоки»

Основные плюсы сервиса:

  • подписание договора несколькими подписантами;

  • редактор для корректировки шаблонных форм;

  • интеграция с CRM-системами «Битрикс24», AmoCRM и др., а также добавление сервиса в бизнес-процессы по API;

  • 5 тестовых документов на один месяц.

По итогам второго полугодия 2025 года «ОкиДоки» на 3 месте рейтинга. В профиле почти 150 подписчиков. Материалы в блоге набрали 29 тыс. просмотров

Публикации, которые вызвали у аудитории наибольший интерес:

В блоге компании можно найти и другие экспертные материалы: об использовании ПЭП, подписании документов с удаленными исполнителями, ошибках автоматизации в бизнесе. 

4. EasyDocs

Сервис EasyDocs упрощает работу бухгалтерам и кадровым специалистам по обмену документами. Руководители и сотрудники могут подписывать документы и контролировать этот процесс с компьютера, планшета и смартфона.

Главная страница сайта EasyDocs

EasyDocs входит в рейтинги интернет-изданий «РБК» и CNewsMarket, составленные в 2026 году. В этих списках отмечены популярные компании по кадровому КЭДО на российском рынке. 

Основные плюсы сервиса:

  • работа с кадровыми документами — зарплатными листками, табелями учета рабочего времени, служебными записками, заявлениями;

  • интеграция с программами учета 1С (ЗУП, Бухгалтерия);

  • бесплатное внедрение и обучение кадровых специалистов;

  • тестовый доступ к системе на один месяц.

По итогам второго полугодия 2025 года EasyDocs занимает 4 место в рейтинге. В профиле сервиса размещено 24 статьи. Общее количество просмотров — свыше 60 тысяч. Компания EasyDocs — рекордсмен по количеству подписчиков в категории КЭДО на Клерке. На блог подписано более 17 тысяч пользователей

В отзывах люди отмечают, что сервис бывает сложноват, но специалисты техподдержки всегда оперативно отвечают на вопросы. Системой пользуются как молодые сотрудники, так и «ветераны» кадрового учета. 

5. HRLink

Система HRLink — для бизнеса любых масштабов, государственных организаций и IT-отрасли. Позволяет согласовывать, подписывать и хранить кадровые документы. Команда сервиса делает акцент на обучении и мотивации сотрудников бизнеса и компаний по внедрению КЭДО. 

Главная страница сайта HRLink

HRLink включена в рейтинги «РБК» и CNewsMarket российских компаний по КЭДО за 2026 год. Интернет-издания изучили сервисы по функциональности, стоимости, отраслевым решениям, качеству техподдержки и другим параметрам.

Основные плюсы сервиса:

  • подключение сотрудников за 15 минут, подписание документов за 1 минуту;

  • настройка сценариев согласования кадровых документов;

  • интеграция с ATS и 1С;

  • персональный менеджер.

По итогам второго полугодия 2025 года компания — на 5 месте рейтинга. Средняя оценка HRLink на основании отзывов пользователей — 5.0. Материалы в блоге в совокупности набрали более 17 тысяч просмотров. Пользователи отмечают удобство работы в сервисе и возможность подписывать документы собственными УКЭП. 

Самые просматриваемые статьи в блоге компании:

Экспертности HRLink доверяют клиенты из числа известных компаний — СберЛизинг, Самокат, ВкусВилл, HeadHunter, Триколор и другие.

Как компаниям влиять на место в рейтинге

Позиция в рейтинге Клерка зависит от действий самой компании: активности, вовлеченности в процесс написания и публикации материалов, «живого» общения со своей ЦА. Есть простые правила, как бренду подняться в топе в своей нише:

  • Регулярно вести блог. Публикации всегда отображаются в ленте Клерка, и их видят тысячи пользователей. Чем больше материалов размещает компания, тем больше у нее просмотров и, соответственно, шансов превзойти коллег в своей отрасли по этому параметру.

  • Публиковать экспертный контент. В идеале — это должны быть развернутые и структурированные статьи на актуальные темы. Практика показывает, что также большой интерес у людей вызывают обзоры, инструкции и чек-листы. Делаем акцент на практической пользе, а не на теории.

  • Отвечать на отзывы. Часто пользователи оставляют комментарии, чтобы не похвалить или поругать публикацию, а получить ответ на вопрос. Когда компания отвечает на отзывы с позиции эксперта, то доверие к ней возрастает. Негативные отзывы тоже не стоит оставлять без внимания: доброжелательный ответ снижает градус спора. 

  • Пройти верификацию. «Галочка» придает блогу статус: люди видят, что компания проверена и у нее официальный аккаунт. 

Компания сама может влиять на позицию в рейтинге Клерка, грамотно используя этот инструмент. Хотите стать заметнее на крупном медиа-портале? Напишите, и мы подскажем, как попасть в подборку лидеров своей отрасли и что с этим делать дальше.

