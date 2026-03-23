При каких заболеваниях дают группу инвалидности в России
В России группу инвалидности дают не за сам диагноз, а за то, насколько болезнь устойчиво нарушает функции организма и мешает человеку в обычной жизни — от самообслуживания до работы.
Чаще всего поводом для оформления инвалидности становятся следующие заболевания и состояния:
заболевания сердечно‑сосудистой системы (инфаркты, тяжелая гипертония с осложнениями, сердечная недостаточность);
онкологические заболевания (особенно с метастазами, после обширных операций, с выраженными нарушениями функций органов);
заболевания и травмы опорно‑двигательного аппарата (ампутации конечностей, параличи, тяжелый артроз, последствия травм позвоночника);
неврологические заболевания (инсульты с последствиями, рассеянный склероз, эпилепсия с частыми приступами, тяжелые нейродегенеративные заболевания);
психические расстройства (шизофрения, тяжелая депрессия, биполярное расстройство, деменция и другие состояния, сопровождающиеся выраженными ограничениями жизнедеятельности);
тяжелые заболевания органов зрения и слуха (слепота, резкое снижение зрения, глухота или резкая тугоухость, особенно двусторонняя);
хронические заболевания легких и других органов дыхания (тяжелые формы ХОБЛ, дыхательная недостаточность, выраженная бронхиальная астма);
врожденные пороки развития, наследственные заболевания, тяжелые формы ДЦП и других состояний у детей.
Один лишь диагноз еще не означает, что человеку автоматически присвоят инвалидность: эксперты МСЭ оценивают, насколько устойчивые нарушения реально ограничивают его повседневную активность.
Группы инвалидности и их критерии
Взрослым в России могут установить 1, 2 или 3 группу инвалидности, детям — статус «ребенок‑инвалид». Основания и критерии признания лица инвалидом утверждены постановлением Правительства № 588 от 5.04.2022.
3 группа инвалидности
III группа соответствует относительно легкой степени нарушений, когда проблемы со здоровьем постоянные, но самостоятельность в целом сохраняется
Основные признаки:
человек способен к самообслуживанию и передвижению, но с использованием технических средств, иногда — с помощью других лиц;
возможна работа с ограничениями: упрощенный характер труда, снижение объема или темпа, запрет отдельных видов нагрузок;
часто требуется изменение условий труда (неполный рабочий день, облегченные обязанности, исключение ночных смен).
III группа подходит для ситуаций, когда человек в целом сохраняет самостоятельность, но его здоровье устойчиво ограничивает трудовую и иную активность.
2 группа инвалидности
II группу дают при более серьезных нарушениях, которые заметно ограничивают способность человека обслуживать себя и жить без посторонней помощи.
Ключевые признаки:
требуется регулярная помощь других лиц в самообслуживании или передвижении, либо постоянное использование специальных технических средств;
трудовая деятельность возможна, но только в специально созданных условиях или на дому;
есть значительные ограничения в одной или нескольких сферах: передвижение, ориентация, общение, обучение, труд.
II группа обычно назначается при тяжелых, но не максимальных ограничениях, когда человек не полностью утратил способность к самостоятельной жизни.
1 группа инвалидности
I группа — это максимальная степень выраженности нарушений, при которой человек в значительной мере зависит от посторонней помощи.
Характерные признаки:
человек фактически не способен к самообслуживанию без постоянной помощи других лиц;
существенно ограничены или утрачены способности к передвижению, ориентации, общению, контролю поведения;
трудовая деятельность либо полностью невозможна, либо допустима только в минимальном объеме и в исключительных случаях, как правило, на дому.
Часто I группа устанавливается при грубых параличах, выраженной деменции, полной слепоте или при сочетании нескольких тяжелых нарушений.
Ребенок‑инвалид
Статус «ребенок‑инвалид» могут оформить только детям и подросткам до достижения 18 лет.
Особенности:
оцениваются не столько трудовые способности, сколько возможности ребенка обучаться, развиваться, обслуживать себя, общаться, контролировать поведение;
учитываются врожденные пороки, наследственные заболевания, ДЦП, тяжелые последствия травм и заболеваний, онкология, психические расстройства и другие состояния;
После экспертизы МСЭ ребенку составляют индивидуальную программу реабилитации и абилитации, где прописывают конкретные меры поддержки.
После достижения 18 лет статус «ребенок‑инвалид» подлежит переоценке, и при наличии оснований устанавливается группа инвалидности.
Таблица: группы инвалидности и их критерии
Статус / группа
Основная характеристика ограничений
Трудовая деятельность
3 группа инвалидности
Стойкие, но умеренные нарушения, когда значительная часть повседневных дел все еще дается самостоятельно.
Возможна с ограничениями и облегчением условий
2 группа инвалидности
Тяжелые нарушения, из‑за которых без помощи людей или спецсредств обходиться сложно.
Возможна только в специально созданных условиях
1 группа инвалидности
Очень серьезные нарушения, при которых человек практически полностью зависит от постоянной поддержки.
Как правило невозможна либо крайне ограничена
Ребенок‑инвалид
Устойчивые нарушения развития и функций до 18 лет
Оцениваются обучение, развитие, самообслуживание
Какие документы нужны для оформления группы инвалидности
Чтобы оформить инвалидность, нужен основной набор документов, а при необходимости — дополнительные медицинские и юридические подтверждения.
Основной пакет документов
Базовый набор документов для первичного обращения на МСЭ включает:
паспорт гражданина РФ (или свидетельство о рождении для ребенка);
СНИЛС;
медицинские документы из поликлиники или больницы (амбулаторная карта, выписки, результаты обследований);
направление на МСЭ от лечащего врача (по установленной форме);
письменное согласие на проведение МСЭ;
заявление о проведении МСЭ (если гражданин обращается самостоятельно при наличии отказа в направлении).
Часть сведений медицинские организации передают в бюро МСЭ по электронным каналам, поэтому на руках у пациента может быть меньше бумажных документов.
Дополнительные
Дополнительно могут потребоваться:
документы, подтверждающие причину инвалидности (акт о несчастном случае на производстве, заключение о профзаболевании и др.);
характеристика с места работы или учебы (для оценки трудовых и учебных возможностей);
заключения узких специалистов и результаты специализированных обследований (МРТ, ЭЭГ, консультации психиатра, офтальмолога и др.);
заключение врачебной комиссии о необходимости проведения МСЭ на дому или в стационаре (если человек не может явиться лично);
документы об опеке, если инвалид — недееспособный или ребенок.
Конкретный перечень зависит от заболевания, предполагаемой причины инвалидности и ситуации человека.
Порядок оформления инвалидности в 2026 году пошагово
Пошаговый алгоритм оформления инвалидности в 2026 году прописан в Правилах признания лица инвалидом и одинаков для разных диагнозов.
Шаг 1. Получить направление на МСЭ от лечащего врача
Первый шаг — обратиться к лечащему врачу (терапевту, профильному специалисту) в поликлинике или в стационаре.
Врач проводит обследование, назначает необходимые анализы и консультации. Затем вопрос о направлении на МСЭ выносится на врачебную комиссию.
Комиссия должна принять решение и оформить направление на МСЭ не позднее 30 рабочих дней с момента принятия решения. Для некоторых категорий пациентов (например, после ампутации, при паллиативной помощи) сроки могут быть сокращены.
Шаг 2. Подать заявление на МСЭ
После оформления направления нужно подать заявление в бюро МСЭ. Это можно сделать:
через медицинскую организацию, которая направляет документы в бюро по электронным каналам;
лично или через представителя, подав заявление и пакет документов в бюро МСЭ по месту жительства;
через портал Госуслуг, если бюро поддерживает электронную подачу.
Направление регистрируется в бюро МСЭ в течение нескольких рабочих дней, после чего гражданину сообщают дату, время и формат проведения экспертизы (очно, на дому, заочно).
Медико‑социальная экспертиза проводится:
в бюро МСЭ по месту жительства;
на дому, если по состоянию здоровья человек не может явиться (по заключению врачебной комиссии);
в стационаре, если гражданин находится на длительном лечении.
Во время МСЭ специалисты оценивают медицинские документы, результаты обследований и фактические ограничения жизнедеятельности. При необходимости могут быть назначены дополнительные обследования.
На изучение документов, проведение экспертизы и подготовку решения отводится до 30 дней с момента регистрации направления.
Шаг 4. Получить заключение
По итогам МСЭ принимается решение:
установить инвалидность (с указанием группы или статуса «ребенок‑инвалид», причины и сроков);
отказать в признании лица инвалидом.
Часть бумажных справок МСЭ заменяется электронными документами, сведения автоматически поступают в Социальный фонд России и другие ведомства.
Гражданин получает выписку с результатами, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА), где перечислены рекомендованные меры: технические средства реабилитации, услуги, мероприятия.
При несогласии с решением бюро МСЭ его можно обжаловать в главное бюро, затем — в Федеральное бюро МСЭ и в суд.
Как оформить инвалидность лежачему больному
Для лежачих пациентов предусмотрены специальные варианты проведения МСЭ, чтобы не перевозить человека в бюро.
В больнице
Если человек находится в стационаре, оформление инвалидности можно начать прямо в больнице.
Порядок действий:
Обратиться к лечащему врачу стационара с просьбой о направлении на МСЭ.
Пройти назначенные обследования и консультации в рамках госпитализации.
Врачебная комиссия больницы принимает решение и оформляет направление на МСЭ.
Больница передает документы в бюро МСЭ по электронным каналам и согласует дату проведения экспертизы.
Специалисты МСЭ проводят освидетельствование в стационаре (либо заочно по медицинским документам, если это предусмотрено).
После принятия решения данные передаются в Социальный фонд и другие органы, а пациент или его представитель получает выписку с результатами.
Без направления из больницы
Если лежачий больной находится дома и не госпитализирован, алгоритм будет иным.
Порядок действий:
Вызвать врача из поликлиники на дом (терапевта или профильного специалиста) для осмотра, фиксации состояния и оформления медицинских документов.
По возможности пройти необходимые обследования: при необходимости организуют выезд узких специалистов на дом или кратковременную госпитализацию для обследований.
Лечащий врач выносит вопрос о направлении на МСЭ на врачебную комиссию поликлиники.
Врачебная комиссия оформляет направление на МСЭ и заключение о необходимости проведения экспертизы на дому, если пациент не может явиться в бюро.
Подать заявление и направление в бюро МСЭ: лично через представителя (по доверенности) или в электронном виде через медорганизацию /портал госуслуг, если он доступен.
Дождаться выезда специалистов МСЭ на дом и прохождения экспертизы; бюро обязано организовать осмотр и принять решение в установленные сроки.
Получить итоговое заключение об инвалидности и индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА).
Для лежачих пациентов важно заранее подготовить документы, подтверждающие невозможность явки в бюро (медицинские заключения, решение врачебной комиссии), а также оформить доверенность на представителя, если он будет вести дела пациента.
Какие льготы и выплаты положены инвалидам
Инвалидность дает право на пенсию, ежемесячные выплаты, набор социальных услуг, а также ряд других льгот (по налогам, ЖКУ, медобслуживанию и т. д.).
Размеры денежных выплат зависят от группы инвалидности, причины и возраста.
Пенсия по инвалидности
Инвалидам назначают страховую пенсию по инвалидности (при наличии страхового стажа) или социальную пенсию, если стажа нет или он минимален.
Конкретный размер зависит от:
группы инвалидности и причины (инвалидность с детства, общая, профессиональная);
наличия страхового стажа, суммы пенсионных коэффициентов;
индексаций, действующих на текущий год.
Подробнее о видах и размерах пенсии по инвалидности, а также о льготах и пособиях детям‑инвалидам, можно прочитать в наших отдельных материалах.
ЕДВ и НСУ
Помимо пенсии, инвалидам полагается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), зависящая от группы и статуса.
В состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ), который включает:
обеспечение лекарствами по рецептам;
предоставление путевок на санаторно‑курортное лечение;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на транспорте к месту лечения и обратно.
НСУ можно получать в натуральной форме или заменить полностью либо частично на денежный эквивалент.
Таблица: пример выплат инвалидам на 2026 год
Ниже приведены ориентировочные размеры отдельных выплат инвалидам на 2026 год. Точные значения нужно уточнять по официальным источникам.
Категория получателя
Социальная пенсия, руб./мес. (после 01.04.2026)
ЕДВ, руб./мес.
Итого примерный доход, руб./мес.
Инвалид I группы (взрослый, без стажа)
18 848,32
6 227,19
25 075,51
Инвалид II группы (взрослый, без стажа)
9 424,12
4 447,19
13 871,31
Инвалид III группы (взрослый, без стажа)
8 010,57
3 560,01
11 570,58
Ребенок‑инвалид / инвалид с детства I группы
22 617,67
4 447,19
27 064,86
Инвалид с детства II группы (старше 18 лет)
18 848,32
4 447,19
23 295,51
Приведены ориентировочные суммы федеральной социальной пенсии и ЕДВ на 2026 год без учета региональных коэффициентов, доплат до прожиточного минимума и сохранения/отказа от НСУ. Конкретный размер выплат зависит от статуса, стажа и региона проживания получателя
Инвалидность может быть установлена на определенный срок (с обязательным переосвидетельствованием) или бессрочно.
При первом оформлении инвалидности срок чаще всего устанавливают на 1,2 или 5 лет, после чего требуется повторная МСЭ. Для детей‑инвалидов срок обычно устанавливается до 14 или 18 лет, либо на более короткий период с последующими переоценками.
Бессрочная инвалидность устанавливается, когда состояние признано необратимым и дальнейшее улучшение здоровья, способное снять или существенно изменить группу, маловероятно.
Чаще всего бессрочно инвалидность назначают:
при необратимых анатомических дефектах (ампутации, грубые пороки развития);
при тяжелых прогрессирующих заболеваниях нервной системы и психики;
при стойкой полной слепоте или сочетании тяжелых нарушений нескольких функций.
Решение о бессрочной инвалидности принимает комиссия МСЭ с учетом документации и прогноза заболевания.
Частые вопросы
Ответили на самые популярные вопросы об оформлении инвалидности в 2026 году.
Сколько по времени оформляют инвалидность?
Общий срок оформления складывается из времени на решение врачебной комиссии, проведение МСЭ и назначение выплат, поэтому в среднем весь процесс занимает от месяца до двух:
до 30 рабочих дней — на принятие решения врачебной комиссией о необходимости направления на МСЭ и подготовку направления;
до 30 дней — на проведение медико‑социальной экспертизы с момента регистрации направления в бюро МСЭ;
около 5–10 рабочих дней — на назначение и перечисление выплат после поступления данных в Социальный фонд.
В целом процесс обычно занимает от 1 до 2 месяцев, при сложных случаях — дольше, при паллиативных состояниях — быстрее.
При каких психических заболеваниях дают инвалидность?
Инвалидность при психических заболеваниях дают при наличии стойких нарушений и значимых ограничений жизнедеятельности, а не только по факту диагноза.
Чаще всего речь идет о:
шизофрении с выраженными нарушениями мышления, поведения, самообслуживания;
биполярном аффективном расстройстве с частыми тяжелыми эпизодами;
тяжелых депрессиях с суицидальными тенденциями и утратой способности к труду;
деменции (в том числе при болезни Альцгеймера и других деменциях);
тяжелых расстройствах личности и поведения, приводящих к стойкой социальной дезадаптации.
Конкретная группа зависит от степени утраты способности к самообслуживанию, общению, контролю поведения, обучению и труду.
Как оформить инвалидность после инсульта?
После инсульта важно, чтобы пациент прошел лечение и реабилитацию, по итогам которой врачебная комиссия решает вопрос о направлении на МСЭ.
Как правило, порядок такой:
госпитализация и лечение в стационаре, затем реабилитация (стационарная или амбулаторная);
оценка неврологом стойких последствий инсульта (парезы, параличи, нарушения речи, координации, когнитивные нарушения);
решение врачебной комиссии о необходимости направления на МСЭ;
прохождение МСЭ (в бюро, на дому или в стационаре) и установление группы инвалидности в зависимости от тяжести последствий.
Во многих случаях после инсульта устанавливают II или III группу инвалидности, при самых тяжелых последствиях — I группу.
Какой срок действия ИПР (ИПРА) для инвалидов?
Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) оформляется одновременно с решением об инвалидности и действует:
либо до даты следующего переосвидетельствования;
либо на срок, указанный в самой программе;
при бессрочной инвалидности — обычно без жесткого срока, но с возможностью корректировки.
При изменении состояния здоровья или жизненных обстоятельств ИПРА может быть пересмотрена по заявлению инвалида или его представителя.
