При каких заболеваниях дают группу инвалидности в России

В России группу инвалидности дают не за сам диагноз, а за то, насколько болезнь устойчиво нарушает функции организма и мешает человеку в обычной жизни — от самообслуживания до работы.

Чаще всего поводом для оформления инвалидности становятся следующие заболевания и состояния:

заболевания сердечно‑сосудистой системы (инфаркты, тяжелая гипертония с осложнениями, сердечная недостаточность);

онкологические заболевания (особенно с метастазами, после обширных операций, с выраженными нарушениями функций органов);

заболевания и травмы опорно‑двигательного аппарата (ампутации конечностей, параличи, тяжелый артроз, последствия травм позвоночника);

неврологические заболевания (инсульты с последствиями, рассеянный склероз, эпилепсия с частыми приступами, тяжелые нейродегенеративные заболевания);

психические расстройства (шизофрения, тяжелая депрессия, биполярное расстройство, деменция и другие состояния, сопровождающиеся выраженными ограничениями жизнедеятельности);

тяжелые заболевания органов зрения и слуха (слепота, резкое снижение зрения, глухота или резкая тугоухость, особенно двусторонняя);

хронические заболевания легких и других органов дыхания (тяжелые формы ХОБЛ, дыхательная недостаточность, выраженная бронхиальная астма);

врожденные пороки развития, наследственные заболевания, тяжелые формы ДЦП и других состояний у детей.