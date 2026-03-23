Как оформить инвалидность в 2026 году: пошаговая инструкция, документы, льготы

Как оформить инвалидность в 2026 году: пошаговая инструкция, документы, льготы

Все, что нужно знать об оформлении инвалидности: кто может получить, как проходит МСЭ, какие нужны документы, как получить ИПРА и льготы. Актуальные данные на 2026 год с разъяснением групп и положенных выплат.

При каких заболеваниях дают группу инвалидности в России

В России группу инвалидности дают не за сам диагноз, а за то, насколько болезнь устойчиво нарушает функции организма и мешает человеку в обычной жизни — от самообслуживания до работы.

Чаще всего поводом для оформления инвалидности становятся следующие заболевания и состояния:

  • заболевания сердечно‑сосудистой системы (инфаркты, тяжелая гипертония с осложнениями, сердечная недостаточность);

  • онкологические заболевания (особенно с метастазами, после обширных операций, с выраженными нарушениями функций органов);

  • заболевания и травмы опорно‑двигательного аппарата (ампутации конечностей, параличи, тяжелый артроз, последствия травм позвоночника);

  • неврологические заболевания (инсульты с последствиями, рассеянный склероз, эпилепсия с частыми приступами, тяжелые нейродегенеративные заболевания);

  • психические расстройства (шизофрения, тяжелая депрессия, биполярное расстройство, деменция и другие состояния, сопровождающиеся выраженными ограничениями жизнедеятельности);

  • тяжелые заболевания органов зрения и слуха (слепота, резкое снижение зрения, глухота или резкая тугоухость, особенно двусторонняя);

  • хронические заболевания легких и других органов дыхания (тяжелые формы ХОБЛ, дыхательная недостаточность, выраженная бронхиальная астма);

  • врожденные пороки развития, наследственные заболевания, тяжелые формы ДЦП и других состояний у детей.

Один лишь диагноз еще не означает, что человеку автоматически присвоят инвалидность: эксперты МСЭ оценивают, насколько устойчивые нарушения реально ограничивают его повседневную активность.

Группы инвалидности и их критерии

Взрослым в России могут установить 1, 2 или 3 группу инвалидности, детям — статус «ребенок‑инвалид». Основания и критерии признания лица инвалидом утверждены постановлением Правительства № 588 от 5.04.2022.

3 группа инвалидности

III группа соответствует относительно легкой степени нарушений, когда проблемы со здоровьем постоянные, но самостоятельность в целом сохраняется

Основные признаки:

  • человек способен к самообслуживанию и передвижению, но с использованием технических средств, иногда — с помощью других лиц;

  • возможна работа с ограничениями: упрощенный характер труда, снижение объема или темпа, запрет отдельных видов нагрузок;

  • часто требуется изменение условий труда (неполный рабочий день, облегченные обязанности, исключение ночных смен).

III группа подходит для ситуаций, когда человек в целом сохраняет самостоятельность, но его здоровье устойчиво ограничивает трудовую и иную активность.

2 группа инвалидности

II группу дают при более серьезных нарушениях, которые заметно ограничивают способность человека обслуживать себя и жить без посторонней помощи.

Ключевые признаки:

  • требуется регулярная помощь других лиц в самообслуживании или передвижении, либо постоянное использование специальных технических средств;

  • трудовая деятельность возможна, но только в специально созданных условиях или на дому;

  • есть значительные ограничения в одной или нескольких сферах: передвижение, ориентация, общение, обучение, труд.

II группа обычно назначается при тяжелых, но не максимальных ограничениях, когда человек не полностью утратил способность к самостоятельной жизни.

1 группа инвалидности

I группа — это максимальная степень выраженности нарушений, при которой человек в значительной мере зависит от посторонней помощи.

Характерные признаки:

  • человек фактически не способен к самообслуживанию без постоянной помощи других лиц;

  • существенно ограничены или утрачены способности к передвижению, ориентации, общению, контролю поведения;

  • трудовая деятельность либо полностью невозможна, либо допустима только в минимальном объеме и в исключительных случаях, как правило, на дому.

Часто I группа устанавливается при грубых параличах, выраженной деменции, полной слепоте или при сочетании нескольких тяжелых нарушений.

Ребенок‑инвалид

Статус «ребенок‑инвалид» могут оформить только детям и подросткам до достижения 18 лет.

Особенности:

  • оцениваются не столько трудовые способности, сколько возможности ребенка обучаться, развиваться, обслуживать себя, общаться, контролировать поведение;

  • учитываются врожденные пороки, наследственные заболевания, ДЦП, тяжелые последствия травм и заболеваний, онкология, психические расстройства и другие состояния;

  • После экспертизы МСЭ ребенку составляют индивидуальную программу реабилитации и абилитации, где прописывают конкретные меры поддержки.

После достижения 18 лет статус «ребенок‑инвалид» подлежит переоценке, и при наличии оснований устанавливается группа инвалидности.

Таблица: группы инвалидности и их критерии

Статус / группа

Основная характеристика ограничений

Трудовая деятельность

3 группа инвалидности

Стойкие, но умеренные нарушения, когда значительная часть повседневных дел все еще дается самостоятельно.

Возможна с ограничениями и облегчением условий

2 группа инвалидности

Тяжелые нарушения, из‑за которых без помощи людей или спецсредств обходиться сложно.

Возможна только в специально созданных условиях

1 группа инвалидности

Очень серьезные нарушения, при которых человек практически полностью зависит от постоянной поддержки.

Как правило невозможна либо крайне ограничена

Ребенок‑инвалид

Устойчивые нарушения развития и функций до 18 лет

Оцениваются обучение, развитие, самообслуживание

Какие документы нужны для оформления группы инвалидности

Чтобы оформить инвалидность, нужен основной набор документов, а при необходимости — дополнительные медицинские и юридические подтверждения.

Основной пакет документов

Базовый набор документов для первичного обращения на МСЭ включает:

  • паспорт гражданина РФ (или свидетельство о рождении для ребенка);

  • СНИЛС;

  • медицинские документы из поликлиники или больницы (амбулаторная карта, выписки, результаты обследований);

  • направление на МСЭ от лечащего врача (по установленной форме);

  • письменное согласие на проведение МСЭ;

  • заявление о проведении МСЭ (если гражданин обращается самостоятельно при наличии отказа в направлении).

Часть сведений медицинские организации передают в бюро МСЭ по электронным каналам, поэтому на руках у пациента может быть меньше бумажных документов.

Дополнительные

Дополнительно могут потребоваться:

  • документы, подтверждающие причину инвалидности (акт о несчастном случае на производстве, заключение о профзаболевании и др.);

  • характеристика с места работы или учебы (для оценки трудовых и учебных возможностей);

  • заключения узких специалистов и результаты специализированных обследований (МРТ, ЭЭГ, консультации психиатра, офтальмолога и др.);

  • заключение врачебной комиссии о необходимости проведения МСЭ на дому или в стационаре (если человек не может явиться лично);

  • документы об опеке, если инвалид — недееспособный или ребенок.

Конкретный перечень зависит от заболевания, предполагаемой причины инвалидности и ситуации человека.

Порядок оформления инвалидности в 2026 году пошагово

Пошаговый алгоритм оформления инвалидности в 2026 году прописан в Правилах признания лица инвалидом и одинаков для разных диагнозов.

Шаг 1. Получить направление на МСЭ от лечащего врача

Первый шаг — обратиться к лечащему врачу (терапевту, профильному специалисту) в поликлинике или в стационаре.

Врач проводит обследование, назначает необходимые анализы и консультации. Затем вопрос о направлении на МСЭ выносится на врачебную комиссию.

Комиссия должна принять решение и оформить направление на МСЭ не позднее 30 рабочих дней с момента принятия решения. Для некоторых категорий пациентов (например, после ампутации, при паллиативной помощи) сроки могут быть сокращены.

Шаг 2. Подать заявление на МСЭ

После оформления направления нужно подать заявление в бюро МСЭ. Это можно сделать:

  • через медицинскую организацию, которая направляет документы в бюро по электронным каналам;

  • лично или через представителя, подав заявление и пакет документов в бюро МСЭ по месту жительства;

  • через портал Госуслуг, если бюро поддерживает электронную подачу.

Направление регистрируется в бюро МСЭ в течение нескольких рабочих дней, после чего гражданину сообщают дату, время и формат проведения экспертизы (очно, на дому, заочно).

Шаг 3. Прохождение медико‑социальной экспертизы

Медико‑социальная экспертиза проводится:

  • в бюро МСЭ по месту жительства;

  • на дому, если по состоянию здоровья человек не может явиться (по заключению врачебной комиссии);

  • в стационаре, если гражданин находится на длительном лечении.

Во время МСЭ специалисты оценивают медицинские документы, результаты обследований и фактические ограничения жизнедеятельности. При необходимости могут быть назначены дополнительные обследования.

На изучение документов, проведение экспертизы и подготовку решения отводится до 30 дней с момента регистрации направления.

Шаг 4. Получить заключение

По итогам МСЭ принимается решение:

  • установить инвалидность (с указанием группы или статуса «ребенок‑инвалид», причины и сроков);

  • отказать в признании лица инвалидом.

Часть бумажных справок МСЭ заменяется электронными документами, сведения автоматически поступают в Социальный фонд России и другие ведомства.

Гражданин получает выписку с результатами, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА), где перечислены рекомендованные меры: технические средства реабилитации, услуги, мероприятия.

При несогласии с решением бюро МСЭ его можно обжаловать в главное бюро, затем — в Федеральное бюро МСЭ и в суд.

Как оформить инвалидность лежачему больному

Для лежачих пациентов предусмотрены специальные варианты проведения МСЭ, чтобы не перевозить человека в бюро.

В больнице

Если человек находится в стационаре, оформление инвалидности можно начать прямо в больнице.

Порядок действий:

  1. Обратиться к лечащему врачу стационара с просьбой о направлении на МСЭ.

  2. Пройти назначенные обследования и консультации в рамках госпитализации.

  3. Врачебная комиссия больницы принимает решение и оформляет направление на МСЭ.

  4. Больница передает документы в бюро МСЭ по электронным каналам и согласует дату проведения экспертизы.

  5. Специалисты МСЭ проводят освидетельствование в стационаре (либо заочно по медицинским документам, если это предусмотрено).

  6. После принятия решения данные передаются в Социальный фонд и другие органы, а пациент или его представитель получает выписку с результатами.

Без направления из больницы

Если лежачий больной находится дома и не госпитализирован, алгоритм будет иным.

Порядок действий:

  1. Вызвать врача из поликлиники на дом (терапевта или профильного специалиста) для осмотра, фиксации состояния и оформления медицинских документов.

  2. По возможности пройти необходимые обследования: при необходимости организуют выезд узких специалистов на дом или кратковременную госпитализацию для обследований.

  3. Лечащий врач выносит вопрос о направлении на МСЭ на врачебную комиссию поликлиники.

  4. Врачебная комиссия оформляет направление на МСЭ и заключение о необходимости проведения экспертизы на дому, если пациент не может явиться в бюро.

  5. Подать заявление и направление в бюро МСЭ: лично через представителя (по доверенности) или в электронном виде через медорганизацию /портал госуслуг, если он доступен.

  6. Дождаться выезда специалистов МСЭ на дом и прохождения экспертизы; бюро обязано организовать осмотр и принять решение в установленные сроки.

  7. Получить итоговое заключение об инвалидности и индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА).

Для лежачих пациентов важно заранее подготовить документы, подтверждающие невозможность явки в бюро (медицинские заключения, решение врачебной комиссии), а также оформить доверенность на представителя, если он будет вести дела пациента.

Какие льготы и выплаты положены инвалидам

Инвалидность дает право на пенсию, ежемесячные выплаты, набор социальных услуг, а также ряд других льгот (по налогам, ЖКУ, медобслуживанию и т. д.).

Размеры денежных выплат зависят от группы инвалидности, причины и возраста.

Пенсия по инвалидности

Инвалидам назначают страховую пенсию по инвалидности (при наличии страхового стажа) или социальную пенсию, если стажа нет или он минимален.

Конкретный размер зависит от:

  • группы инвалидности и причины (инвалидность с детства, общая, профессиональная);

  • наличия страхового стажа, суммы пенсионных коэффициентов;

  • индексаций, действующих на текущий год.

Подробнее о видах и размерах пенсии по инвалидности, а также о льготах и пособиях детям‑инвалидам, можно прочитать в наших отдельных материалах.

ЕДВ и НСУ

Помимо пенсии, инвалидам полагается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), зависящая от группы и статуса.

В состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ), который включает:

  • обеспечение лекарствами по рецептам;

  • предоставление путевок на санаторно‑курортное лечение;

  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на транспорте к месту лечения и обратно.

НСУ можно получать в натуральной форме или заменить полностью либо частично на денежный эквивалент.

Таблица: пример выплат инвалидам на 2026 год

Ниже приведены ориентировочные размеры отдельных выплат инвалидам на 2026 год. Точные значения нужно уточнять по официальным источникам.

Категория получателя

Социальная пенсия, руб./мес. (после 01.04.2026)

ЕДВ, руб./мес.

Итого примерный доход, руб./мес.

Инвалид I группы (взрослый, без стажа)

18 848,32

6 227,19

25 075,51

Инвалид II группы (взрослый, без стажа)

9 424,12

4 447,19

13 871,31

Инвалид III группы (взрослый, без стажа)

8 010,57

3 560,01

11 570,58

Ребенок‑инвалид / инвалид с детства I группы

22 617,67

4 447,19

27 064,86

Инвалид с детства II группы (старше 18 лет)

18 848,32

4 447,19

23 295,51

Приведены ориентировочные суммы федеральной социальной пенсии и ЕДВ на 2026 год без учета региональных коэффициентов, доплат до прожиточного минимума и сохранения/отказа от НСУ. Конкретный размер выплат зависит от статуса, стажа и региона проживания получателя

На какой срок устанавливается инвалидность

Инвалидность может быть установлена на определенный срок (с обязательным переосвидетельствованием) или бессрочно.

При первом оформлении инвалидности срок чаще всего устанавливают на 1,2 или 5 лет, после чего требуется повторная МСЭ. Для детей‑инвалидов срок обычно устанавливается до 14 или 18 лет, либо на более короткий период с последующими переоценками.

Бессрочная инвалидность

Бессрочная инвалидность устанавливается, когда состояние признано необратимым и дальнейшее улучшение здоровья, способное снять или существенно изменить группу, маловероятно.

Чаще всего бессрочно инвалидность назначают:

  • при необратимых анатомических дефектах (ампутации, грубые пороки развития);

  • при тяжелых прогрессирующих заболеваниях нервной системы и психики;

  • при стойкой полной слепоте или сочетании тяжелых нарушений нескольких функций.

Решение о бессрочной инвалидности принимает комиссия МСЭ с учетом документации и прогноза заболевания.

Частые вопросы

Ответили на самые популярные вопросы об оформлении инвалидности в 2026 году. 

Сколько по времени оформляют инвалидность?

Общий срок оформления складывается из времени на решение врачебной комиссии, проведение МСЭ и назначение выплат, поэтому в среднем весь процесс занимает от месяца до двух:

  • до 30 рабочих дней — на принятие решения врачебной комиссией о необходимости направления на МСЭ и подготовку направления;

  • до 30 дней — на проведение медико‑социальной экспертизы с момента регистрации направления в бюро МСЭ;

  • около 5–10 рабочих дней — на назначение и перечисление выплат после поступления данных в Социальный фонд.

В целом процесс обычно занимает от 1 до 2 месяцев, при сложных случаях — дольше, при паллиативных состояниях — быстрее.

При каких психических заболеваниях дают инвалидность?

Инвалидность при психических заболеваниях дают при наличии стойких нарушений и значимых ограничений жизнедеятельности, а не только по факту диагноза.

Чаще всего речь идет о:

  • шизофрении с выраженными нарушениями мышления, поведения, самообслуживания;

  • биполярном аффективном расстройстве с частыми тяжелыми эпизодами;

  • тяжелых депрессиях с суицидальными тенденциями и утратой способности к труду;

  • деменции (в том числе при болезни Альцгеймера и других деменциях);

  • тяжелых расстройствах личности и поведения, приводящих к стойкой социальной дезадаптации.

Конкретная группа зависит от степени утраты способности к самообслуживанию, общению, контролю поведения, обучению и труду.

Как оформить инвалидность после инсульта?

После инсульта важно, чтобы пациент прошел лечение и реабилитацию, по итогам которой врачебная комиссия решает вопрос о направлении на МСЭ.

Как правило, порядок такой:

  • госпитализация и лечение в стационаре, затем реабилитация (стационарная или амбулаторная);

  • оценка неврологом стойких последствий инсульта (парезы, параличи, нарушения речи, координации, когнитивные нарушения);

  • решение врачебной комиссии о необходимости направления на МСЭ;

  • прохождение МСЭ (в бюро, на дому или в стационаре) и установление группы инвалидности в зависимости от тяжести последствий.

Во многих случаях после инсульта устанавливают II или III группу инвалидности, при самых тяжелых последствиях — I группу.

Какой срок действия ИПР (ИПРА) для инвалидов?

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) оформляется одновременно с решением об инвалидности и действует:

  • либо до даты следующего переосвидетельствования;

  • либо на срок, указанный в самой программе;

  • при бессрочной инвалидности — обычно без жесткого срока, но с возможностью корректировки.

При изменении состояния здоровья или жизненных обстоятельств ИПРА может быть пересмотрена по заявлению инвалида или его представителя.

