Наличные через СБП, параллельный импорт, самозанятость, НДС в 1С и ликвидация: дайджест лучших материалов «Клерка» за 28 мая № 6

В сводке дня — новости недели по НДС и отчетности: Минфин может оставить порог НДС на 20 млн ₽, разъяснили досрочный отказ от ставок 5% и 7%, а Мишустин попросил СФР отчитываться делами, а не цифрами.

Для учета на упрощенке — гайд по доходам на УСН в 2026 году: что входит в базу, как считать авансы по кассовому методу и какие поступления в КУДиР не попадают.

С октября наличные через чужие банкоматы могут идти через СБП — разбор, зачем ЦБ это делает и почему для бизнеса важны лимиты 25/50/200 тыс. ₽ и цифровой след операций.

После 27 мая часть брендов вышла из списка параллельного импорта — что реально изменилось для техники, чем грозит ТРОИС на таможне и почему это не полный запрет ввоза.

Редкое окно для ИП — кому разрешили переиграть налоговый режим на 2026 год задним числом после реформы с НДС и потери права на патент.