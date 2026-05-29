Наличные через СБП, параллельный импорт, самозанятость, НДС в 1С и ликвидация: дайджест лучших материалов «Клерка» за 28 мая № 6

НДС, УСН, наличные через СБП, параллельный импорт и самозанятость: лучшие статьи Трибуны
В сводке дня — новости недели по НДС и отчетности: Минфин может оставить порог НДС на 20 млн ₽, разъяснили досрочный отказ от ставок 5% и 7%, а Мишустин попросил СФР отчитываться делами, а не цифрами.
Для учета на упрощенке — гайд по доходам на УСН в 2026 году: что входит в базу, как считать авансы по кассовому методу и какие поступления в КУДиР не попадают.
С октября наличные через чужие банкоматы могут идти через СБП — разбор, зачем ЦБ это делает и почему для бизнеса важны лимиты 25/50/200 тыс. ₽ и цифровой след операций.
После 27 мая часть брендов вышла из списка параллельного импорта — что реально изменилось для техники, чем грозит ТРОИС на таможне и почему это не полный запрет ввоза.
Редкое окно для ИП — кому разрешили переиграть налоговый режим на 2026 год задним числом после реформы с НДС и потери права на патент.
Еще пакет инициатив для самозанятых — лимит до 3,4 млн, отсрочка налога после рождения ребенка и борьба с тенью, плюс продление гаражной амнистии.
Предоплата при закрытии ИП, металл у фермера, НДС в 1С и ликвидация: лучшие темы на forumklerk.ru
На трибуне ищут выход из переноса предоплаты с закрытого ИП на несвязанное ООО: у провайдера переплата, в учете — задолженность, документов между юрлицами не было.
Коллеги спорят, можно ли купить у ИП-фермера металл с металлолома и списать в расходы на ОСНО без сертификата и с учетом прав продавца на УСН.
В 1С:Бухгалтерии 3.0 не сходятся обороты — счет 68.2 по НДС не закрывается на 68.90, в закрытии месяца нет операции по ЕНС.
Оф-топ, но живой: где коллеги берут новости — ТВ против интернета и доверия к источникам.
При ликвидации ООО на УСН — как начислять взносы с МРОТ на ликвидатора до исключения из ЕГРЮЛ и сколько раз сдавать РСВ и персонифицированные сведения.
Короткий вопрос по маркировке — нужно ли покупателю регистрироваться в «Честном знаке», если моторное масло берут для собственных нужд у другого юрлица.
Переход с УСН задним числом, персональные данные и агентские: лучшие темы на club.klerk.ru
В Клубе обсуждают, что писать в ведомости, если главного бухгалтера в штате нет — пустая строка, прочерк или «не имеется», когда подпись ставит только руководитель.
ИП пропустил срок — можно ли задним числом подать уведомление о переходе с УСН на ОСНО с 1 января 2025 года.
По персональным данным — сколько согласий реально нужно: отдельно на работника и детей, а передачу ИП-бухгалтеру закрыть поручением в договоре.
Принципал на ОСНО с агентом на УСН — как учесть НДС и расходы с вознаграждения агента, когда клиента нашли через посредника, а договор и выручка — уже свои.
Только открыли бар — нужно ли менять юрадрес ООО, если зарегистрировали по прописке учредителя, а точка в том же городе на другой улице.
По проводкам — как отразить доступ к порталу Vmig.expert для подготовки к аттестации Ростехнадзора по выставленному акту.
