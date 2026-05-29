Запись об увольнении в трудовой книжке в 2026 году: образцы заполнения и формулировки по ТК РФ

Самое главное
Основные причины прекращения трудового договора перечислены в ст. 77 Трудового кодекса.
Правила оформления, учета и хранения трудовых книжек закреплены приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.
Обычно сведения об увольнении в трудовую книжку вносит сотрудник отдела кадров или работник, которому поручены такие обязанности.
В этом материале вы найдете примеры записей и корректные формулировки для самых распространенных случаев увольнения: по инициативе работника, по соглашению сторон, за отсутствие на работе без уважительной причины, при сокращении сотрудников и в связи с выходом на пенсию.
Если при внесении записи была допущена неточность, исправлять ее нельзя (зачеркивать или замазывать корректором). Неверную запись нужно сначала признать недействительной, затем в новой строке прописать верный вариант.
Основания для прекращения трудового договора по ТК
Увольнение — это завершение работы сотрудника в компании, после которого трудовой договор перестает действовать. Причины могут быть разными: решение самого работника, инициатива работодателя или обстоятельства, при которых продолжать трудовые отношения невозможно.
Общие основания, по которым сотрудник и организация могут прекратить сотрудничество, перечислены в статье 77 ТК:
Соглашение сторон (ст. 78 ТК).
Окончание трудового договора (ст. 79 ТК). Исключение — случаи, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. Считается, что договор заключен на неопределенный срок.
Увольнение по инициативе работника (ст. 80 ТК).
Перевод работника по его просьбе или с его согласия в другую организацию или переход на выборную работу (ст. 72.1 ТК).
Отказ сотрудника работать в связи со сменой собственника имущества организации, с изменением подведомственности или подчиненности компании, ее реорганизацией или изменением типа государственного (муниципального) учреждения (ст. 75 ТК).
Отказ работника перейти на работу в другую местность вместе с работодателем (ч. 1 ст. 72.1 ТК).
Отказ сотрудника от перевода на другую работу, необходимого ему по медицинскому заключению, или если у работодателя нет такой работы (ч. 3, 4 ст. 73 ТК).
Отказ работника продолжать работу в связи с изменениями условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК).
Обстоятельства, на которые стороны не могут повлиять (ст. 83 ТК).
Нарушение правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжать работу (ст. 84 ТК).
В Трудовом кодексе также даются дополнительные основания, которые разрешено использовать при увольнении таких работников:
руководитель организации (ст. 278 ТК);
работник, который работает по совместительству (ст. 288 ТК);
надомник (ст. 312 ТК);
педагогический работник (ст. 336 ТК);
сотрудник, чей работодатель — физлицо (ст. 307 ТК);
работник религиозной организации (ч. 1 ст. 347 ТК);
профессиональный спортсмен (ст. 348.11 ТК);
дистанционный работник (ст. 312.8 ТК).
Основания для прекращения служебного контракта с лицом на контрактной службе указаны в гл. 6 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ.
Правила оформления записей в трудовых книжках
Ответственность за правильное оформление трудовых книжек в первую очередь несет работодатель. Если нарушение трудового законодательства допущено по вине уполномоченного сотрудника, то к нему применяются меры наказания в виде предупреждения, дисциплинарного взыскания или штрафа (ст. 192 ТК, ст. 5.27 КоАП).
Общие правила внесения записи
Заполнять трудовую книжку обычно поручают кадровику или другому сотруднику, который отвечает за документы компании. При оформлении записи нужно соблюдать правила, установленные трудовым законодательством.
Графа 1 — номер записи. Каждая новая запись идет по порядку — строго под предыдущей. Пропускать строки или оставлять пустые места в разделе нельзя.
Графа 2 — дата увольнения. Здесь указывают дату расторжения трудовых отношений с работником.
Графа 3 — сведения о работе. В этом столбце пишут причину прекращения работы и указывают норму закона, на основании которой оформлено увольнение.
Графа 4 — реквизиты документа-основания. Здесь прописывают дату и номер приказа об увольнении. Приказ можно оформить на стандартной форме Т-8 или внутреннем бланке, который компания утвердила для кадровых документов.
При внесении записи об увольнении важно указать не только причину прекращения работы, но и точную ссылку на статью Трудового кодекса или другого закона, на основании которого оформлено увольнение.
Некорректными считаются такие варианты записей:
«Уволен по собственному желанию» — нет ссылки на закон;
«Уволен по п. 3 ст. 77 ТК РФ» — использованы сокращения;
«Трудовой договор расторгнут по инициативе работника» — формулировка указана не полностью.
Правильно запись оформляют так:
«Трудовой договор прекращен по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
Минтруд требует, чтобы причины увольнения в трудовой книжке совпадали с формулировками, которые указаны в Трудовом кодексе или другом федеральном законе. Это правило закреплено в порядке ведения и хранения трудовых книжек, утвержденном приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.
Дата увольнения
Дату увольнения изначально указывают в кадровом приказе, а затем ее необходимо перенести в трудовую книжку.
Как определить дату увольнения:
При стандартном увольнении с двухнедельной отработкой — последний рабочий день работника.
При выходе из отпуска с последующим увольнением — последний день отпуска.
При увольнении по соглашению сторон — последний рабочий день сотрудника, согласованный сторонами.
Дата увольнения считается рабочим днем, если сотрудник работал по графику и не было оснований не работать (например, находился в отпуске). За этот день работнику должны начислить и выплатить зарплату.
Запись об увольнении по собственному желанию 2026
Есть несколько вариантов записи об увольнении по собственному желанию.
Правильная формулировка записи
Обратимся к нормам трудового законодательства:
В ст. 77 ТК используются такие определения: «прекращение трудового договора», «расторжение трудового договора».
Дословное название ст. 80 ТК звучит так: «Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)».
Название главы 13 ТК — «Прекращение трудового договора».
Разные формулировки в Трудовом кодексе дают право использовать несколько вариантов записи, когда сотрудник увольняется по собственному желанию. Основание во всех случаях будет одинаковым:
«Уволен по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
«Уволен по собственному желанию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
«Трудовой договор прекращен по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
«Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
В унифицированной форме приказа Т-8 используется аналогичная терминология. Если по собственному желанию увольняется руководитель организации, то основанием для записи будет не приказ об увольнении, а, например, решение собственников.
Образец записи в трудовой книжке
Запись в трудовой книжке при увольнении по соглашению сторон
Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по взаимному согласию руководства и сотрудника организации (ст. 78 ТК).
Формулировка по ТК
В ст. 77 и 78 ТК используются формулировки «расторжение трудового договора» и «прекращение трудового договора». В трудовой книжке запись об увольнении по соглашению сторон может выглядеть так:
«Уволен по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
«Трудовой договор прекращен по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
«Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
Обычно инициатором увольнения по соглашению выступает одна из сторон: например, работнику может поступить такое предложение от работодателя.
Образец записи
Запись об увольнении за прогул
Прогулы работника считаются грубым нарушением трудовых обязанностей. Если сотрудник не выходит на работу без уважительной причины, то работодатель вправе прекратить с ним трудовые отношения по п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК.
Какую статью ТК указывать
При увольнении работника за прогул в трудовую книжку вносится запись на основании п. 4 ч. 1 ст. 77 и пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК. Как правильно сформулировать:
«Уволен по инициативе работодателя в связи с прогулом, подпункт «а» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации».
«Трудовой договор прекращен по инициативе работодателя в связи с прогулом, подпункт «а» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации».
«Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с прогулом, подпункт «а» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации».
Трудовой договор расторгнут в связи с однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей — прогулом, подпункт «а» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации».
Уволить сотрудника по данной статье можно, если он хотя бы один раз отсутствовал на рабочем месте, не смог объяснить причины и предоставить документы, позволившие ему не выйти на работу.
Образец записи за прогул
Запись при увольнении по сокращению штата
Сокращение штата работников — обычная практика в организациях и у ИП, когда компания не справляется с кризисом, терпит убытки или больше не нуждается в определенных должностях.
Формулировка записи
Основанием для записи в трудовую будет п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК — эта же норма является основанием для сокращения численности работников. Специалисту по кадрам или другому уполномоченному лицу следует использовать точные формулировки:
«Уволен по инициативе работодателя в связи с сокращением штата работников организации, пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации».
«Трудовой договор прекращен по инициативе работодателя в связи с сокращением штата работников организации, пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации».
«Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с сокращением штата работников организации, пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации».
Образец записи по сокращению
Запись в трудовой книжке при увольнении на пенсию
Выход на пенсию относится к случаям увольнения, когда работник уходит по собственной инициативе. В трудовой делают запись по основанию п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК. Но есть специфичные случаи, о которых — ниже.
Особенности формулировки
При увольнении на пенсию нужно указать не только общее основание, но и причину, почему стороны разрывают трудовые отношения. Допускается вариативность записи:
«Уволен по инициативе работника в связи с выходом на пенсию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
«Уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
«Трудовой договор прекращен по инициативе работника в связи с выходом на пенсию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
«Трудовой договор расторгнут по инициативе работника в связи с выходом на пенсию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
Уволиться в связи с выходом на пенсию можно только один раз. Если такая запись уже была сделана в трудовой книжке, при следующем увольнении это основание больше не используется — в дальнейшем расторжение договора оформляют, как правило, по собственному желанию с соблюдением обычного срока предупреждения — за две недели до ухода (письма Роструда от 01.06.2021 № ПГ/16760-6-1 и Минтруда от 24.03.2025 № 14-6/ООГ-1502).
Пенсионер и работодатель также могут прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. В этом случае дату ухода и условия увольнения они определяют самостоятельно, без обязательной отработки.
Важно: заставлять пенсионера уволиться нельзя. Любое давление из-за возраста считается нарушением и может расцениваться как дискриминация (ст. 3 ТК).
Если инициатором выступает работодатель, увольнение пенсионера возможно только на законных основаниях — например, при сокращении должности или за серьезные нарушения трудовой дисциплины (ст. 81 ТК).
Образец записи в трудовой
Как исправить ошибочную запись об увольнении
При заполнении трудовой книжки кадровому сотруднику важно внимательно проверять все данные. В документе не допускаются помарки и исправления.
Информацию об увольнении вносят в раздел «Сведения о работе». Если после оформления выяснилось, что в записи есть ошибка — например, неправильно указана дата, причина увольнения или реквизиты приказа, — исправление делают по специальному порядку. Для этого неверную запись сначала признают недействительной, а затем ниже вносят правильные сведения новой строкой.
Корректировки нужно оформить следующим образом:
В графе 1 поставить следующий номер записи.
В графе 2 указать дату, когда внесено исправление.
В графе 3 написать: «Запись за № ___ недействительна», после чего привести правильную формулировку.
В графе 4 указать дату и номер документа, на основании которого внесены верные сведения.
Иногда ошибочную запись не исправляют, а просто отменяют. Тогда заполняют только первые три графы. Четвертую графу оставляют пустой, потому что новая запись об увольнении не оформляется и нет необходимости указывать документ-основание.
