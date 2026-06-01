Ликвидация бизнеса
Как ликвидировать организацию в добровольном порядке

Организация хочет провести ликвидацию в упрощенном порядке. Как расторгать договоры с клиентами и когда увольнять директора?

Для ликвидации в упрощенном порядке можно принять решение о ликвидации и разослать уведомления заинтересованным лицам.

Затем необходимо утвердить промежуточный ликвидационный баланс и подать сведения в СФР. Дальше организации стоит рассчитаться с кредиторами и утвердить окончательный баланс.

Если после этого осталось имущество, его распределяют между участниками и завершают ликвидацию. Перед началом добровольной ликвидации стоит подсчитать задолженность перед контрагентами и бюджетом. Компании нужно погасить ее.

Срок исполнения обязательств соответствует моменту принятия решения о ликвидации по п. 4 ст. 61 ГК.

Когда увольнять директора

Директора увольняют в последний рабочий день перед датой исключения из ЕГРЮЛ на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК. Если директор не является единственным учредителем, он издает приказ об увольнении.

Не позже следующего рабочего дня необходимо подать в СФР подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

