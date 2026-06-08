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Обзоры для бухгалтера

Премия бухгалтеров, стоп-слова для ИИ ФНС, прослеживаемые товары при УСН и экспортный НДС: дайджест лучших материалов «Клерка» за 5 июня № 12

Подборка полезных материалов и обсуждений от пользователей из раздела «Лучшее» за 5 июня 2026 года.

Премия бухгалтеров, ошибки в счетах-фактурах, кадровый голод и стоп-слова для ИИ ФНС: лучшие статьи Трибуны

  • «Клерк» объявил о запуске масштабной Премии бухгалтеров-2026, где выберут не только лучших специалистов года, но и самых метких комментаторов, а также корпоративные блоги. Это отличный шанс показать свои профессиональные достижения и получить признание сообщества.

  • Нейросети теперь помогают не только с отчетами, но и с благоустройством: достаточно загрузить фото участка, чтобы получить варианты озеленения и зонирования. В обзоре собрали семь сервисов для создания ландшафтного дизайна по фото, которые пригодятся для быстрой визуализации идей перед обращением к подрядчикам.

  • Не всякая опечатка требует перевыставления документа, но ошибки в реквизитах, ставке НДС или наименовании товара могут лишить покупателя вычета. Разбираем в памятке, как правильно исправить существенные ошибки в счете-фактуре и какие данные менять категорически запрещено.

  • Дефицит опытных кадров вынуждает работодателей пересматривать требования и активно нанимать специалистов без опыта, параллельно повышая зарплаты. В статье анализируем, почему кадровый голод в бухгалтерии только усиливается и какие навыки сейчас ценятся выше всего.

  • Автоматизированные системы ФНС теперь помечают ответы с эмоциональными или оправдательными формулировками как сигнал для углубленной проверки. Собрали 13 стоп-слов для робота-инспектора, которые лучше исключить из переписки с налоговой, чтобы не спровоцировать камеральную проверку.

  • Бизнес ищет законные способы уменьшить платежи, но грань между оптимизацией и схемой дробления становится все тоньше под пристальным взглядом ФНС. Разбираем, какие инструменты снижения налоговой нагрузки работают без риска доначислений в 2026 году.

Продажа мороженого без ККМ, прослеживаемые товары при УСН и зарплата директора ниже МРОТ: лучшие темы на forumklerk.ru

ЭЛН уволенного сотрудника, экспортный НДС и право малого бизнеса на упрощенный учет: лучшие темы на club.klerk.ru

  • Работодатель получил электронный больничный на уже уволенного сотрудника, где период нетрудоспособности частично захватывает время после увольнения. В Клубе разбираются, как правильно оплатить первые три дня листка нетрудоспособности в такой спорной ситуации.

  • Экспортер забыл отразить подтверждение нулевой ставки по поставкам в Беларусь в срок, и теперь неясно, как исправить ситуацию без блокировки вычетов. Обсуждаем, поможет ли уточненная декларация с разделом 4 или придется переносить реализацию в другие периоды.

  • Пользователь в 35 лет хочет сменить профессию и ищет совета у сообщества: реально ли после курсов найти удаленную работу и окупить вложения. Коллеги делятся честным опытом, стоит ли идти в бухгалтерию с нуля и какие есть подводные камни.

  • Декларация была принята ФНС, но позже выяснилось, что данные в базе инспекции не совпадают с тем, что отправил оператор ЭДО, а техническая поддержка разводит руками. Ищем советы, куда обращаться при рассинхронизации данных НДС и как защитить компанию от необоснованных доначислений.

  • Малые предприятия действительно имеют право не вести полноценный бухгалтерский учет, но возникает вопрос, как правильно формировать упрощенную отчетность. В теме уточняют, достаточно ли просто скомпоновать данные на листочке для заполнения баланса.

  • Компания не сдала расчет 6-НДФЛ за четвертый квартал, так как выплат не было, и теперь ждет реакции налоговой. Участники подсказывают, нужно ли сейчас сдавать нулевой отчет или можно спокойно ждать требования от ИФНС.

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