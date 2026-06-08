Премия бухгалтеров, стоп-слова для ИИ ФНС, прослеживаемые товары при УСН и экспортный НДС: дайджест лучших материалов «Клерка» за 5 июня № 12

«Клерк» объявил о запуске масштабной Премии бухгалтеров-2026, где выберут не только лучших специалистов года, но и самых метких комментаторов, а также корпоративные блоги. Это отличный шанс показать свои профессиональные достижения и получить признание сообщества.

Нейросети теперь помогают не только с отчетами, но и с благоустройством: достаточно загрузить фото участка, чтобы получить варианты озеленения и зонирования. В обзоре собрали семь сервисов для создания ландшафтного дизайна по фото, которые пригодятся для быстрой визуализации идей перед обращением к подрядчикам.

Не всякая опечатка требует перевыставления документа, но ошибки в реквизитах, ставке НДС или наименовании товара могут лишить покупателя вычета. Разбираем в памятке, как правильно исправить существенные ошибки в счете-фактуре и какие данные менять категорически запрещено.

Дефицит опытных кадров вынуждает работодателей пересматривать требования и активно нанимать специалистов без опыта, параллельно повышая зарплаты. В статье анализируем, почему кадровый голод в бухгалтерии только усиливается и какие навыки сейчас ценятся выше всего.

Автоматизированные системы ФНС теперь помечают ответы с эмоциональными или оправдательными формулировками как сигнал для углубленной проверки. Собрали 13 стоп-слов для робота-инспектора, которые лучше исключить из переписки с налоговой, чтобы не спровоцировать камеральную проверку.