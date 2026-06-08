Премия бухгалтеров, ошибки в счетах-фактурах, кадровый голод и стоп-слова для ИИ ФНС: лучшие статьи Трибуны
«Клерк» объявил о запуске масштабной Премии бухгалтеров-2026, где выберут не только лучших специалистов года, но и самых метких комментаторов, а также корпоративные блоги. Это отличный шанс показать свои профессиональные достижения и получить признание сообщества.
Нейросети теперь помогают не только с отчетами, но и с благоустройством: достаточно загрузить фото участка, чтобы получить варианты озеленения и зонирования. В обзоре собрали семь сервисов для создания ландшафтного дизайна по фото, которые пригодятся для быстрой визуализации идей перед обращением к подрядчикам.
Не всякая опечатка требует перевыставления документа, но ошибки в реквизитах, ставке НДС или наименовании товара могут лишить покупателя вычета. Разбираем в памятке, как правильно исправить существенные ошибки в счете-фактуре и какие данные менять категорически запрещено.
Дефицит опытных кадров вынуждает работодателей пересматривать требования и активно нанимать специалистов без опыта, параллельно повышая зарплаты. В статье анализируем, почему кадровый голод в бухгалтерии только усиливается и какие навыки сейчас ценятся выше всего.
Автоматизированные системы ФНС теперь помечают ответы с эмоциональными или оправдательными формулировками как сигнал для углубленной проверки. Собрали 13 стоп-слов для робота-инспектора, которые лучше исключить из переписки с налоговой, чтобы не спровоцировать камеральную проверку.
Бизнес ищет законные способы уменьшить платежи, но грань между оптимизацией и схемой дробления становится все тоньше под пристальным взглядом ФНС. Разбираем, какие инструменты снижения налоговой нагрузки работают без риска доначислений в 2026 году.
Продажа мороженого без ККМ, прослеживаемые товары при УСН и зарплата директора ниже МРОТ: лучшие темы на forumklerk.ru
Коллеги спорят, можно ли торговать маркированным мороженым в киосках без кассы, если данные сразу уходят в «Честный знак». Обсуждаем, как учитывать наличную оплату и избежать претензий ФНС при продаже товаров с обязательной маркировкой.
На трибуне разбирают, нужно ли сдавать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами, если компания на УСН с НДС приобрела морозильную камеру. Участники делятся опытом, как корректно отчитаться за покупку прослеживаемого оборудования на спецрежиме.
Команда «Клерка» вернула старому форуму самостоятельную жизнь, перенеся его на отдельный домен и восстановив штатную авторизацию. Читайте в анонсе, какие изменения произошли на forumklerk.ru и почему площадка снова работает стабильно и быстро.
Бухгалтер начисляла директору зарплату ниже МРОТ за неполную неделю, но теперь столкнулась с необходимостью доначислить страховые взносы и исправить отчетность. В теме ищут способ, как корректно исправить РСВ и персданные за прошлые месяцы без лишних санкций от ИФНС.
Из-за ошибки в учете авансовых платежей по налогу на прибыль образовалась переплата в бюджете, и теперь неясно, как выровнять счета без сдачи уточненных деклараций. Коллеги подсказывают, можно ли скорректировать сальдо по счету 68.04.1 в текущем периоде.
Руководство требует включить в номенклатуру дел все вспомогательные регистры учета, хотя бухгалтер считает это бессмысленным расходом ресурсов в эпоху электронного документооборота. Участники обсуждают, какие регистры учета реально нужно хранить 5 лет по правилам архивного дела.
ЭЛН уволенного сотрудника, экспортный НДС и право малого бизнеса на упрощенный учет: лучшие темы на club.klerk.ru
Работодатель получил электронный больничный на уже уволенного сотрудника, где период нетрудоспособности частично захватывает время после увольнения. В Клубе разбираются, как правильно оплатить первые три дня листка нетрудоспособности в такой спорной ситуации.
Экспортер забыл отразить подтверждение нулевой ставки по поставкам в Беларусь в срок, и теперь неясно, как исправить ситуацию без блокировки вычетов. Обсуждаем, поможет ли уточненная декларация с разделом 4 или придется переносить реализацию в другие периоды.
Пользователь в 35 лет хочет сменить профессию и ищет совета у сообщества: реально ли после курсов найти удаленную работу и окупить вложения. Коллеги делятся честным опытом, стоит ли идти в бухгалтерию с нуля и какие есть подводные камни.
Декларация была принята ФНС, но позже выяснилось, что данные в базе инспекции не совпадают с тем, что отправил оператор ЭДО, а техническая поддержка разводит руками. Ищем советы, куда обращаться при рассинхронизации данных НДС и как защитить компанию от необоснованных доначислений.
Малые предприятия действительно имеют право не вести полноценный бухгалтерский учет, но возникает вопрос, как правильно формировать упрощенную отчетность. В теме уточняют, достаточно ли просто скомпоновать данные на листочке для заполнения баланса.
Компания не сдала расчет 6-НДФЛ за четвертый квартал, так как выплат не было, и теперь ждет реакции налоговой. Участники подсказывают, нужно ли сейчас сдавать нулевой отчет или можно спокойно ждать требования от ИФНС.
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