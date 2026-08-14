Селлеров хотят освободить от восстановления НДС по уничтоженным товарам. 👗👢«Ночной бухгалтер» № 2241

Пенсия

В 2026 году пенсионные баллы начисляют максимально с зарплаты до 248 250 руб. в месяц (2, 979 млн в год). Если вы зарабатываете больше, с превышения не будет пенсионных баллов.

По баллам есть потолок —10 баллов в год.

Таким образом, сотрудник с зарплатой 250 тыс. и его коллега с зарплатой 500 тыс. получат одинаковое количество пенсионных баллов.

Если 45 лет работать с такой высокой зарплатой, пенсия будет 80 тыс. рублей, подсчитал эксперт.

Понять, сколько получите от государства и как приумножить свои пенсионные накопления поможет курс «Пенсия – 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег». Дадим готовые таблицы и чек-листы. Этот курс — не теория, а практический план действий, как разобраться в законодательстве и увеличить будущую пенсию.