Селлеров хотят освободить от восстановления НДС по уничтоженным товарам. 👗👢«Ночной бухгалтер» № 2241

Сегодня в выпуске:
Предложили включать уничтоженные товары селлеров в расходы.
Пострадавших селлеров могут внести в реестр для предоставления им льгот.
Высокая зарплата не увеличит размер будущей пенсии.
Правила индексации зарплаты хотя сделать более жесткими.
Депутаты посетовали, что упаковки продуктов с малым весом продают по цене обычных.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Товары селлеров
Ассоциация производителей и продавцов электроники направила в Минфин предложения по налоговым послаблениям для пострадавших селлеров.
Бизнес просит освободить его от восстановления НДС по утраченным товарам и разрешить включать и в расходы при расчете налога.
Между тем эксперт предупреждает, что освобождение бизнеса от восстановления НДС может стимулировать схемы уклонения от налогов и подделку документов.
Льготы селлеров
Из-за атак на склады Wildberries селлеры утратили товар, но по-прежнему должны платить за него кредит и налоги. Это ставит их на грань банкротства.
Депутаты предложили дать льготы и отсрочки пострадавшим селлерам. Для этого надо создать федеральный реестр пострадавших селлеров.
Меры поддержки предполагаются такие: беспроцентные займы, госгарантии для восстановления бизнеса, кредитные каникулы на 12 месяцев, мораторий на взыскание налогов и страховых взносов.
Пенсия
В 2026 году пенсионные баллы начисляют максимально с зарплаты до 248 250 руб. в месяц (2, 979 млн в год). Если вы зарабатываете больше, с превышения не будет пенсионных баллов.
По баллам есть потолок —10 баллов в год.
Таким образом, сотрудник с зарплатой 250 тыс. и его коллега с зарплатой 500 тыс. получат одинаковое количество пенсионных баллов.
Если 45 лет работать с такой высокой зарплатой, пенсия будет 80 тыс. рублей, подсчитал эксперт.
Понять, сколько получите от государства и как приумножить свои пенсионные накопления поможет курс «Пенсия – 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег». Дадим готовые таблицы и чек-листы. Этот курс — не теория, а практический план действий, как разобраться в законодательстве и увеличить будущую пенсию.
Индексация зарплаты
В Думу внесли законопроект поправок в ТК с более четкими параметрами индексации зарплаты. По задумке депутатов, все работодатели (в том числе бюджетники) должны обязательно индексировать зарплату раз в год на уровень инфляции.
Сейчас бизнес может прописать в своих локальных актах условия индексации. После поправок в ТК эти условия будут едины для всех.
Шринкфляция
Раньше в пачке был 1 кг продукта, теперь – 900 грамм. А цена не снизилась.
Заметнее всего снизился объем упаковки у орехов, сухофруктов, сладостей, шоколада, десертов.
В Госдуме подсчитали, что из-за такой шринкфляции люди ежегодно теряют 2 трлн руб., а каждая отдельная семья – 34 тыс.
Инфляция составляет 13,1%, подсчитали эксперты, в том числе 10% – шринкфляция.
Депутаты требуют, чтобы производители четко указывали на упаковке, если вес или объем товара изменился по сравнению с предыдущей партией.
Впрочем, наши читатели в комментариях пишут, что производители никогда не скрывали истинный вес упаковки.
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Пятничный контент:
🧠Мозгонапрягатель 31/50 — схематоз с монетками.
Мем дня
Ваша покупая гречку, прекрасно осознает, что в пачке 900 грамм, а не 1 кг, редакция
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