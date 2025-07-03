Нужно ли дополнительно проводить акты возврата товара от Wildberries
Сначала нужно понять: что это за возврат. В еженедельном отчете отражаются возвраты от покупателей. Если продажа происходит со склада маркетплейса, то товар селлеру не возвращается, а поступает снова в продажу и остается на складе у маркетплейса.
В еженедельном отчете указывают компенсируемый товар — его списывают и не возвращают. Компенсируют обычно утерянный или сломанный по вине маркетплейса товар.
Если данные в акте относятся к таким возвратам, то в этом случае их не нужно дополнительно проводить.
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