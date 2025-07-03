Нужно ли дополнительно проводить акты возврата товара от Wildberries

Wildberries выставляет селлерам отдельные документы — «акты возврата товара». Нужно ли проводить их в 1С, или эта информация уже включена в еженедельный отчет о реализации?

Сначала нужно понять: что это за возврат. В еженедельном отчете отражаются возвраты от покупателей. Если продажа происходит со склада маркетплейса, то товар селлеру не возвращается, а поступает снова в продажу и остается на складе у маркетплейса.

В еженедельном отчете указывают компенсируемый товар — его списывают и не возвращают. Компенсируют обычно утерянный или сломанный по вине маркетплейса товар.

Если данные в акте относятся к таким возвратам, то в этом случае их не нужно дополнительно проводить.

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