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Бизнесу все чаще блокируют счета по ошибке. ⚠️«Ночной бухгалтер» № 2248

Бизнесу все чаще блокируют счета по ошибке. ⚠️«Ночной бухгалтер» № 2248

Предприниматели жалуются на ошибочные блокировки счетов со стороны ФНС.

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Сегодня в выпуске:

  • Компаниям и ИП стали чаще блокировать счета по ошибке.

  • Новые правила зачета на ЕНС.

  • Предлагают повысить лимит самозанятым.

  • Wildberries запустил страхование от рисков БПЛА.

  • Расчеты криптой заработают с 1 сентября 2026.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Блокировка счетов

Предприниматели жалуются на сбои в системе ФНС. Например, блокировка счета происходит из‑за отсутствия декларации, которую компания не обязана подавать.

Юристы отмечают, что число подобных обращений выросло примерно на 10-15% за последние месяцы. ФНС заявляет, что такие случаи не носят массового характера.

Эксперты рекомендуют бизнесу:

  • фиксировать даты блокировки;

  • направлять обращения через ЛК ФНС и сервис «Оперативная помощь»;

  • контролировать передачу решения о разблокировке в банк.

При нарушении сроков бизнесу положена компенсация (п. 9.2 ст. 76 НК) — на заблокированную сумму начисляются проценты.

А вам блокировали счет по ошибке?

ЕНС — новые правила

ФНС напоминает: с 1 сентября 2026 года заработают новые правила по зачету и возврату денег с ЕНС.

Зачет будет произведен только при наличии у получателя подтвержденной задолженности — налогов, сборов, штрафов или пеней. Если обязательств нет, налоговая отклонит заявление.

Также заработают ограничение по сумме: она не должна превышать размер фактической задолженности третьего лица. Подробно разбирали для вас новые правила в статье.

Новые вопросы у бухгалтеров появляются регулярно: сегодня —нововведения по налогам, завтра — новый ФСБУ, послезавтра — обновления в отчетности. Подписка Клерк.Школа дает доступ ко всему каталогу курсов «Клерка» сразу: не нужно искать и оплачивать обучение под каждую отдельную задачу, достаточно открыть нужную тему. Видеолекции, конспекты, тесты, шаблоны документов и сертификат в одном месте. Подключить подписку.

Лимит для самозанятых

В Госдуму внесли очередной (далеко не первый) законопроект о повышении лимита дохода для самозанятых. Лимит предлагают поднять до 4,3 млн рублей.

Депутаты поясняют, что эта сумма не индексировалась с момента запуска режима. При этом совокупный рост потребительских цен за 2019-2025 годы уже достиг около 68%. Инициаторы проекта указывают, что повышение лимита предотвратит уход части самозанятых в теневой сектор.

Страховка для селлеров

Wildberries запустил страховой продукт для защиты товаров продавцов от рисков БПЛА. Страховка добровольная. Она распространяется на товары, которые находятся в фулфилмент центрах. Тариф – 0,01% в день от стоимости товаров. Страховщик — «Росгосстрах». 

Селлеры могут подключить или отключить продукт в своем ЛК на Wildberries в любой момент.

Расчеты криптой

С 1 сентября 2026 года физические лица, организации и ИП смогут вести расчеты криптовалютой по внешнеэкономическим сделкам. Внутри страны использование цифровых активов в расчетах по-прежнему будет под запретом.

Регулирующие и надзорные функции возложены на ЦБ. Банки, в свою очередь, будут отслеживать операции и блокировать те, что не соответствуют законодательству.

Главред рекомендует

Мем дня

Бизнесу все чаще блокируют счета по ошибке. ⚠️«Ночной бухгалтер» № 2248

Ваша не разбирается в крипте, но покупает гречку редакция

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