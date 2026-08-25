Бизнесу все чаще блокируют счета по ошибке. ⚠️«Ночной бухгалтер» № 2248

Сегодня в выпуске:
Компаниям и ИП стали чаще блокировать счета по ошибке.
Новые правила зачета на ЕНС.
Предлагают повысить лимит самозанятым.
Wildberries запустил страхование от рисков БПЛА.
Расчеты криптой заработают с 1 сентября 2026.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Блокировка счетов
Предприниматели жалуются на сбои в системе ФНС. Например, блокировка счета происходит из‑за отсутствия декларации, которую компания не обязана подавать.
Юристы отмечают, что число подобных обращений выросло примерно на 10-15% за последние месяцы. ФНС заявляет, что такие случаи не носят массового характера.
Эксперты рекомендуют бизнесу:
фиксировать даты блокировки;
направлять обращения через ЛК ФНС и сервис «Оперативная помощь»;
контролировать передачу решения о разблокировке в банк.
При нарушении сроков бизнесу положена компенсация (п. 9.2 ст. 76 НК) — на заблокированную сумму начисляются проценты.
А вам блокировали счет по ошибке?
ЕНС — новые правила
ФНС напоминает: с 1 сентября 2026 года заработают новые правила по зачету и возврату денег с ЕНС.
Зачет будет произведен только при наличии у получателя подтвержденной задолженности — налогов, сборов, штрафов или пеней. Если обязательств нет, налоговая отклонит заявление.
Также заработают ограничение по сумме: она не должна превышать размер фактической задолженности третьего лица. Подробно разбирали для вас новые правила в статье.
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Лимит для самозанятых
В Госдуму внесли очередной (далеко не первый) законопроект о повышении лимита дохода для самозанятых. Лимит предлагают поднять до 4,3 млн рублей.
Депутаты поясняют, что эта сумма не индексировалась с момента запуска режима. При этом совокупный рост потребительских цен за 2019-2025 годы уже достиг около 68%. Инициаторы проекта указывают, что повышение лимита предотвратит уход части самозанятых в теневой сектор.
Страховка для селлеров
Wildberries запустил страховой продукт для защиты товаров продавцов от рисков БПЛА. Страховка добровольная. Она распространяется на товары, которые находятся в фулфилмент центрах. Тариф – 0,01% в день от стоимости товаров. Страховщик — «Росгосстрах».
Селлеры могут подключить или отключить продукт в своем ЛК на Wildberries в любой момент.
Расчеты криптой
С 1 сентября 2026 года физические лица, организации и ИП смогут вести расчеты криптовалютой по внешнеэкономическим сделкам. Внутри страны использование цифровых активов в расчетах по-прежнему будет под запретом.
Регулирующие и надзорные функции возложены на ЦБ. Банки, в свою очередь, будут отслеживать операции и блокировать те, что не соответствуют законодательству.
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Мем дня
Ваша не разбирается в крипте, но покупает гречку редакция
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