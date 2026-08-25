Бизнесу все чаще блокируют счета по ошибке. ⚠️«Ночной бухгалтер» № 2248

ЕНС — новые правила

ФНС напоминает: с 1 сентября 2026 года заработают новые правила по зачету и возврату денег с ЕНС.

Зачет будет произведен только при наличии у получателя подтвержденной задолженности — налогов, сборов, штрафов или пеней. Если обязательств нет, налоговая отклонит заявление.

Также заработают ограничение по сумме: она не должна превышать размер фактической задолженности третьего лица. Подробно разбирали для вас новые правила в статье.

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