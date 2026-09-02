Утренний бухгалтер № 6203. ФНС обновила форму декларации 3-НДФЛ

ФНС утвердила новую форму декларации 3-НДФЛ, которая будет действовать с 2027 года.
С 1 сентября расширили перечень оснований для вычета по долгосрочным сбережениям.
ЕНП-уведомление по НДФЛ нужно успеть подать до 3 сентября.
Налоговая рассказала, что физлица могут применять НПД к доходам от гостевых домов.
С 1 октября можно будет снимать наличные из банкоматов других банков с помощью СБП.
ФНС больше не будет штрафовать за опоздание со сдачей нулевых деклараций и РСВ.
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НДС в 2026 году: отвечаем на главные вопросы
Дата проведения: 3 сентября, четверг
Аудит дебиторки и кредиторки: инвентаризация, резервы и бонусы
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Главные критерии для реестра — подмена трудовых отношений договором ГПХ или работа без трудового договора.
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Резюме
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