Утренний бухгалтер № 6203. ФНС обновила форму декларации 3-НДФЛ

Разборы законов

— Пониженные тарифы по страховым взносам: кто имеет право на льготу в 2026

Организации и ИП иногда имеют право платить взносы за сотрудников по пониженным ставкам. Разбираем, кто может применять пониженные тарифы, с какого момента возникает право на льготу и в каких случаях взносы придется пересчитать.

— Нейросети для бухгалтера: безопасное внедрение и топ ИИ. Конспект вебинара с видео

Разобрали мифы про ИИ, как не попасться на уловки нейросети и правильно контролировать ответы искусственного помощника.

— Что должно быть в чеке при продаже маркированного товара в 2026 году

Чтобы реализовывать маркированные товары, продавцу понадобится немало подготовительных действий. В работе с ККТ придется учесть ряд нюансов.

— Что такое предпроверочный анализ налоговой. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, что такое предпроверочный анализ налоговой, чем он отличается от проверок, как долго длится и на основании чего проводится.

— Электронные перевозочные документы: как работать с 1 сентября 2026

С 1 сентября 2026 года бумажные транспортные накладные, заказы-заявки и экспедиторские документы уходят в прошлое. Электронный формат становится обязательным для всех участников перевозки — не только для перевозчиков, но и для грузоотправителей, грузополучателей и экспедиторов. Разбираем, что меняется, кому подключаться и как не ошибиться.