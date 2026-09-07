В 2028 году бумажные счета-фактуры могут отменить. ❌«Ночной бухгалтер» № 2257

Сегодня в выпуске:
Счета-фактуры надо будет оформлять только в электронном виде.
В 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды.
Весь НДФЛ и взносы до конца 2026 года можно включить в одно ЕНП-уведомление.
Зарплату многодетных сотрудников предложили облагать пониженными взносами.
Люди довольны своей работой и не собираются увольняться.
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Мем дня.
Счета-фактуры
ФНС планирует сделать электронные счета-фактуры обязательными. Но предварительно сделают бесплатные сервисы для обмена электронными счетами-фактурами для небольших компаний, которые сейчас продолжают составлять документы на бумаге.
Эксперты предполагают, что всеобщий переход на электронные счета-фактуры состоится в апреле 2028 года.
Индексация пенсий
В 2027 году индексация страховых пенсий пройдет в два этапа:
с 01.02 – на индекс роста потребительских цен за прошедший год:
с 01.04 – исходя из роста доходов бюджета СФР.
Средний размер пенсии будет 29 тыс. рублей.
Также в апреле проиндексируют социальные пенсии, в октябре – военные пенсии. В августе пройдет пересчет пенсий работающих пенсионеров.
Сводное уведомление
С 1 сентября можно сдавать сводное уведомление на НДФЛ и страховые взносы за все периоды, но только до конца 2026 года.
Что касается взносов и НДФЛ за периоды 2027 года, то такое уведомление можно сдать только после 01.01.2027, предупреждает ФНС.
Если по факту сумма налога окажется больше, чем предполагали, надо будет сдать обычное уведомление в обычные сроки. Если фактическая сумма будет меньше, переплата потом вернется на ЕНС.
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Страховые взносы
Тариф страховых взносов в общем случае — 30%. Но за сотрудников с детьми тариф должен быть меньше, считают депутаты. Размер льготы будет зависеть от числа детей.
Если взносы будут меньше, то это позволит повысить зарплату многодетным родителям.
Такое предложение обсуждают эксперты.
Смена работы
Большинство россиян не намерены менять работу в 2026 году. Более того, если бы пришлось выбирать работу заново, 75% снова выбрали бы нынешнюю компанию.
Как показывает исследование, основная причина остаться на текущем месте – нежелание рисковать стабильной работой.
Те, кто все же задумывается об увольнении, в основном указывают на усталость и выгорание. Главный аргумент остаться – повышение зарплаты.
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Мем дня
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