В 2028 году бумажные счета-фактуры могут отменить. ❌«Ночной бухгалтер» № 2257

Сводное уведомление

С 1 сентября можно сдавать сводное уведомление на НДФЛ и страховые взносы за все периоды, но только до конца 2026 года.

Что касается взносов и НДФЛ за периоды 2027 года, то такое уведомление можно сдать только после 01.01.2027, предупреждает ФНС.

Если по факту сумма налога окажется больше, чем предполагали, надо будет сдать обычное уведомление в обычные сроки. Если фактическая сумма будет меньше, переплата потом вернется на ЕНС.

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