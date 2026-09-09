Утренний бухгалтер № 6208. 3-НДФЛ за 2026 год нужно будет сдавать по новой форме

Статьи

— Какой сегодня праздник 8 сентября в России и мире: события, приметы

Сегодня 8 сентября отмечают День воинской славы в честь Бородинского сражения, День финансиста, Сретение Владимирской иконы Божией Матери и Международный день грамотности. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 8 сентября.

— Как будут считать накопительную пенсию в 2027 году

Чтобы забрать свои пенсионные накопления, понадобится 22,5 года.

— Требование об уплате задолженности по налогам в 2026 году: профилактика дешевле лечения

Требование из налоговой — это старт отсчета до принудительного взыскания. С переходом на ЕНС требование формируется автоматически, без участия инспектора. Разбираем, как устроен механизм взыскания и почему предотвратить задолженность дешевле, чем разбираться с последствиями.

— Что делать, если налоговая или банк заблокировали расчетный счет: полный гайд по разблокировке

Блокировка расчетного счета может поставить в тупик собственника. Часто ограничение доступа инициируют банки, однако сделать это могут и по требованию ФНС. Сделали полный гайд по блокировке счета: когда его блокируют, почему и как восстановить доступ.

— Утренний бухгалтер № 6207. Компании и ИП могут подать одно уведомление по НДФЛ и взносам сразу на несколько месяцев

В документе указывают прогнозируемые величины. Если налоги и взносы превысят эти показатели, то придется подать уточненное уведомление.

— Обзор российских ИИ-сервисов для работы и контента

Чтобы пользоваться нейросетями, необязательно оформлять зарубежные подписки и включать VPN. В России работают удобные сервисы-агрегаторы с доступом к топовым ИИ-моделям через единый интерфейс и оплатой в рублях. В этом обзоре подробнее расскажем о сервисах с нейросетями, доступных в России, и посмотрим, какие инструменты они предлагают.

— Продавцам Wildberries дали отсрочку по налогам: кто получит поддержку

Постановление Правительства № 1074 от 25.08.2026, действующее с 26 августа, предусматривает перенос налоговых платежей и страховых взносов на год вперед для ограниченной группы селлеров Wildberries. Речь о предпринимателях, чей товар пострадал от ударов беспилотников по инфраструктуре группы «РВБ» начиная с июля 2026 года.

— Может ли физлицо получить вычет по земельному участку

Физлицо хочет получить вычет по земельному участку без учета построенного дома. Разбираемся, возможно ли это.

— Цифровой рубль с 1 сентября 2026 года: полный алгоритм для бухгалтера

С 1 сентября 2026 года часть российского бизнеса обязана принимать цифровой рубль — третью форму национальной валюты. Для бухгалтера это означает: новый счет учета, незнакомые первичные документы, доработанная касса и обновленная учетная политика. Ниже — пошаговая инструкция с типовыми проводками, примером и настройкой 1С.

— Как отчитываться о работе, чтобы не утонуть в таймшитах: правила 2026 года

Сотрудник тратит вечер на отчет вместо того, чтобы закрыть задачу. Руководитель тратит утро на чтение отчетов вместо управления командой. Разбираемся, сколько времени должна съедать отчетность на самом деле и как теперь эту рутину забирает на себя ИИ.

— Почему собственник становится главным ограничением роста бизнеса

«Потому что замыкает решения на себе — надо больше делегировать» — можно было бы так начать эту статью и получить вполне справедливый ответ собственника: «Я уже делегировал. Они не справляются, не берут ответственность, в результате проблемы все равно приходится решать мне».

— Как отражать в бухгалтерском учете лизинг автомобиля

Организация взяла в лизинг автомобиль. Рассказываем, как отразить его в бухгалтерском учете.

— ФНС ужесточает борьбу с «бумажным» НДС: как защититься от налоговых претензий в 2026 году

Налоговики 2 сентября ликвидировали более 20 тысяч юрлиц, связанных с «бумажным НДС». Клиентов ликвидированных площадок ждут массовые доначисления, штрафы и даже уголовная ответственность. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы ФНС окончательно добьет рынок «бумажного НДС», а проверки могут коснуться многих плательщиков НДС. Подробности в статье.

— Как ИП отчитаться по НДС после утраты статуса: ключевые правила 2026 года

Потеря статуса ИП не отменяет отчетность по НДС за периоды, когда вы числились плательщиком. Рассказываем, как без ошибок сдать декларацию, учесть вычеты и избежать штрафов в 2026 году.

— Свободный день для сотрудника‑наблюдателя: как оформить в 2026 году и не получить штраф

Сотрудник‑наблюдатель на выборах вправе получить освобождение от работы — работодатель обязан сохранить должность, но не обязан оплачивать этот день. В 2026 году проверяющие особенно строго смотрят на документы и коды в табеле: без направления от партии или кандидата освобождение неправомерно, а неверный код грозит штрафами.

— Как отвечать на требование по НДС декларации, если указан неверный код вида операции

Организация указала неверный код операции в книге продаж, и эти данные попали в декларацию по НДС. Как отвечать на требование по декларации?

— В программе «Приведи друга» Т-Банка теперь доступна платная бухгалтерия

Т-Банк расширил программу лояльности «Приведи друга» для бизнеса. Теперь получить бонус за приглашение можно не только за оформление РКО, но и за покупку тарифа с личным бухгалтером.

— Бесплатная путевка в санаторий положена не только детям-инвалидам: разбираемся в деталях

Ребенку нужно лечение, а вы не знаете, куда идти: в Соцфонд или в Минздрав. Одна ошибка в оформлении — и путевку придется ждать заново. Разбираемся, как выбрать верный путь в 2026 году и какие документы понадобятся.

— Как вернуть голос команде: инструкция для руководителя

Эта статья о том, как руководителю сократить время на принятие управленческих решений и повысить эффективность взаимодействия в команде за счет примирения слова печатного и звучащего.