Утренний бухгалтер № 6208. 3-НДФЛ за 2026 год нужно будет сдавать по новой форме

Проект приказа ФНС: 3-НДФЛ за 2026 год нужно будет сдавать по новой форме.
Как главному бухгалтеру проверить свои силы на реальных аудиторских кейсах и выиграть за это призы, узнаете здесь.
Роструд рассказал, что если должности нет в штатном расписании, совмещение оформить не получится.
Даже если организация есть в реестре МСП, она может утратить право на ведение упрощенного бухгалтерского учета.
Работодателей хотят обязать компенсировать соискателю стоимость обучения, если его не взяли на работу.
Женщинам хотят разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности.
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Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений августа 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— НДС в строительстве на ОСНО и УСН в 1С:Бухгалтерия 8.3. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели особенности раздельного учета НДС, порядок регламентных операций, строительство хозспособом, процесс закрытия месяца и особенности НДС при УСН.
В этом мини-курсе разберем, что такое документ о предстоящей поставке (ДОПП), как его заполнить, в какие сроки подать и что будет, если этого не сделать.
— Пониженные тарифы по страховым взносам: кто имеет право на льготу в 2026
Организации и ИП иногда имеют право платить взносы за сотрудников по пониженным ставкам. Разбираем, кто может применять пониженные тарифы, с какого момента возникает право на льготу и в каких случаях взносы придется пересчитать.
— ГосЛог и переход на ЭПД: как государство меняет правила грузоперевозок с 2026 года
Платформа ГосЛог уже работает с марта 2026 года. Ее путают с ГИС ЭПД — системой обмена электронными перевозочными документами. Разбираем, как связаны между собой две госсистемы, освобождает ли учет в реестре экспедиторов и перевозчиков от обязанности подключаться к ГИС ЭПД, и кого вообще касаются новые требования.
Новости
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11 Домашнюю птицу для личных нужд предложили освободить от обязательного учета
12 Бумажные квитанции за ЖКХ сохранят после запуска их доставки через Госуслуги — депутат
13 3-НДФЛ за 2026 год нужно будет сдавать по новой форме
14 Эксперимент затронет миллионы: ФНС начала тотальную проверку самозанятых и внештатников крупнейших компаний РФ. Выпуск № 119 подкаста «Налоговое утро»
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16 Увольнение бухгалтера не помешает компании взыскать с него ущерб
17 ФНС напомнила о правилах удостоверения подписи заявителя на регистрационных формах
18 Поступления налога на прибыль выросли до 4,92 трлн рублей
19 Маткапитал могут проиндексировать на 5,2% в 2027 году
20 Бизнес-подкаст «Клерка» показал десятикратный рост за три месяца
21 Компания открывает склад в другом регионе и нанимает кладовщика: нужно ли регистрировать ОП
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23 ФНС объяснила, как на АУСН отразить доход, если заказчик зачел оплату в счет долга
24 Минфин рассмотрит фиксированные ставки по банковским кредитам для регионов
25 Карточки товаров станут юридическим документом: как маркетплейсы превратятся в инструмент госконтроля
26 АКИТ не ожидает роста цен из-за атак на логистику маркетплейсов
27 Жалобы на банковские допуслуги при кредитах выросли в 2,1 раза
28 Можно ли предоставить сотруднику отпуск за еще не наступивший рабочий год: ответ Онлайнинспекции
29 Дефицит кадров в промышленности предлагают закрыть с помощью женщин
30 👨👩👧👦 В России модернизируют систему поддержки семей с детьми и обсудят увеличение маткапитала
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32 Продолжаем развивать СПС Клерк.Системы: до конца сентября добавим 65 тысяч документов
33 Можно ли оформить совмещение, если должности нет в штатном расписании – ответ Роструда
34 Около 70% торговых центров готовы открыть расширенные ПВЗ
35 Эксперт рассказала, какие связи с контрагентами анализирует ФНС
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37 Шохин: ключевая ставка в сентябре может остаться на уровне 14% или вырасти
38 Страховые пенсии по старости хотят назначать автоматически с 2027 года
39 Сентябрь для бухгалтера: 6 тем, которые нельзя пропустить перед отчетностью
40 Минпромторг предложил изменить правила учета маркированных кормов
Мероприятия
Готовимся к отчетности за 9 месяцев: камеральная налоговая проверка. Онлайн-встреча с налоговым консультантом Сусанной Колесниковой
Дата проведения: 9 сентября, среда
Маркировка, ЭДО и прослеживаемость в едином контуре 1С – 2026
Дата проведения: 10 сентября, четверг
Работа в 1С-2026: онлайн-встреча с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 11 сентября, пятница
Маркетплейсы-2016: учет, налоги, ФНС. Онлайн-встреча с экспертом Еленой Шедис
Дата проведения: 14 сентября, понедельник
Статьи
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Сегодня 8 сентября отмечают День воинской славы в честь Бородинского сражения, День финансиста, Сретение Владимирской иконы Божией Матери и Международный день грамотности. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 8 сентября.
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— Требование об уплате задолженности по налогам в 2026 году: профилактика дешевле лечения
Требование из налоговой — это старт отсчета до принудительного взыскания. С переходом на ЕНС требование формируется автоматически, без участия инспектора. Разбираем, как устроен механизм взыскания и почему предотвратить задолженность дешевле, чем разбираться с последствиями.
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Блокировка расчетного счета может поставить в тупик собственника. Часто ограничение доступа инициируют банки, однако сделать это могут и по требованию ФНС. Сделали полный гайд по блокировке счета: когда его блокируют, почему и как восстановить доступ.
— Утренний бухгалтер № 6207. Компании и ИП могут подать одно уведомление по НДФЛ и взносам сразу на несколько месяцев
В документе указывают прогнозируемые величины. Если налоги и взносы превысят эти показатели, то придется подать уточненное уведомление.
— Обзор российских ИИ-сервисов для работы и контента
Чтобы пользоваться нейросетями, необязательно оформлять зарубежные подписки и включать VPN. В России работают удобные сервисы-агрегаторы с доступом к топовым ИИ-моделям через единый интерфейс и оплатой в рублях. В этом обзоре подробнее расскажем о сервисах с нейросетями, доступных в России, и посмотрим, какие инструменты они предлагают.
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Постановление Правительства № 1074 от 25.08.2026, действующее с 26 августа, предусматривает перенос налоговых платежей и страховых взносов на год вперед для ограниченной группы селлеров Wildberries. Речь о предпринимателях, чей товар пострадал от ударов беспилотников по инфраструктуре группы «РВБ» начиная с июля 2026 года.
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Физлицо хочет получить вычет по земельному участку без учета построенного дома. Разбираемся, возможно ли это.
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Сотрудник тратит вечер на отчет вместо того, чтобы закрыть задачу. Руководитель тратит утро на чтение отчетов вместо управления командой. Разбираемся, сколько времени должна съедать отчетность на самом деле и как теперь эту рутину забирает на себя ИИ.
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«Потому что замыкает решения на себе — надо больше делегировать» — можно было бы так начать эту статью и получить вполне справедливый ответ собственника: «Я уже делегировал. Они не справляются, не берут ответственность, в результате проблемы все равно приходится решать мне».
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Организация взяла в лизинг автомобиль. Рассказываем, как отразить его в бухгалтерском учете.
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Налоговики 2 сентября ликвидировали более 20 тысяч юрлиц, связанных с «бумажным НДС». Клиентов ликвидированных площадок ждут массовые доначисления, штрафы и даже уголовная ответственность. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы ФНС окончательно добьет рынок «бумажного НДС», а проверки могут коснуться многих плательщиков НДС. Подробности в статье.
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Потеря статуса ИП не отменяет отчетность по НДС за периоды, когда вы числились плательщиком. Рассказываем, как без ошибок сдать декларацию, учесть вычеты и избежать штрафов в 2026 году.
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Какие уведомление необходимо отправить в налоговую при превышение лимита по АУСН и переходе на УСН с НДС5 %?
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер, Гл. бухгалтер, Бухгалтер в ед.лице
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Бухгалтер, Бухгалтер по расчет заработной платы
— Бухгалтер по расчету заработной платы( удаленно/подработка)
— Бухгалтер по расчету заработной платы( удаленно/подработка)
Трибуна
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