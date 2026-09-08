Компенсация за контрафакт: от 10 000 до 10 000 000 ₽ или двойная стоимость товара

В этой статье я расскажу, когда выгодно выбрать фиксированную ставку, а в каких ситуациях лучше рассчитать компенсацию в виде двойной стоимости товаров. Ранее я уже говорил о закономерностях расчета и практике в другой статье. В этот раз подробно рассмотрим выбор между двумя вариантами с учетом уже обновленной практики.
Об изменениях и практике
Вступившие в силу с января 2026 года поправки затронули максимальный размер фиксированной компенсации — теперь ее верхний предел стал выше. Практика только начала формироваться. Выбор между фиксированной компенсацией и кратной стоимостью товара требует более тщательного обоснования.
Теперь суд может сам корректировать выбранный вами способ, если посчитает его неприменимым. Раньше это было невозможно, в иске просто отказывали. Но и сейчас не стоит полагаться на то, что суд сам все решит. Результат такого решения часто не устраивает правообладателя, так как компенсация снижается до минимальных пределов.
Повышение размера фиксированной компенсации означает, что правообладатели могут претендовать на значительно большие суммы, даже если не имеют точных данных о масштабах нарушения, но докажут сам факт. Однако не стоит упускать из виду, что максимального размера добиться не всегда легко.
Предлагаю рассмотреть разные ситуации и случаи из практики, чтобы выбрать способ расчета было легче и безопаснее.
Когда выгодна фиксированная компенсация от 10 000 до 10 000 000 ₽
Опираться на фиксированную сумму можно, если:
Невозможно точно определить объем контрафакта. Если вы не знаете, сколько именно поддельных товаров было произведено или продано, проще и безопаснее заявить фиксированную сумму. Прежде суды отказывали в иске при любых погрешностях в расчетах. Сейчас логика иная: если вы выбрали неподходящий способ, например, привязанный к стоимости товара, суд не закрывает дело, а сам определяет сумму в твердом размере. Но, чтобы не затягивать процесс, лучше самостоятельно заявить подходящие требования в случае отсутствия сведений об объеме контрафакта.
Нарушение носит единичный характер. В случаях, когда нарушение носит единичный характер, предпочтительным представляется расчет компенсации в фиксированной сумме с учетом конкретных обстоятельств дела и степени вины нарушителя — такой подход обеспечивает соразмерность взыскания. Альтернативный вариант — расчет от кратной стоимости товара — в таких делах обычно становится заведомо невыгодным для правообладателя, так как сумма оказывается символической.
При фиксированной ставке вы не обязаны доказывать количество товара. Достаточно доказать сам факт продажи или предложения к продаже. Но просить 10 000 000 ₽ при продаже одной футболки — значит спровоцировать суд на снижение до 10 000 ₽.
Чтобы суд встал на вашу сторону, в иске нужно детально обосновать сумму, даже если она берется «с потолка», иными словами в рамках принципов разумности:
Учитывайте ваше положение на рынке. Контрафактный люксовый бренд дискредитирует сильнее, чем поддельный пластиковый стаканчик малоизвестного регионального производителя. Ущерб репутации разный.
Обратите внимание на поведение нарушителя. Продажа просрочки, маскировка под оригинал, отказ прекратить нарушение после претензии — это отягчающие обстоятельства, что увеличивает размер компенсации.
Сделайте акцент на том, что для фиксированной компенсации предложение к продаже в интернет-каталоге, даже без факта отгрузки, — это отличный аргумент для повышения суммы в рамках разумного. Сам факт введения в гражданский оборот уже состоялся.
Приложите отчеты маркетологов, рекламные бюджеты. Чем дороже бренд, тем больше можно требовать с нарушителя.
Самым безопасным и предсказуемым вариантом является заявление фиксированной компенсации в минимальном размере — 10 000 ₽. Это гарантирует взыскание при доказанности факта нарушения без риска снижения суммы.
Практика
Показательный пример — дело № А60-15227/2026, рассмотренное Арбитражным судом Свердловской области в августе 2026 года. Два правообладателя обнаружили продажу одного контрафактного брелока с изображением Чебурашки в розничной точке в г. Верхний Тагил. Оба правообладателя одновременно заявили о взыскании компенсации по нижней границе, предусмотренной законом, — по 10 000 ₽ на каждого.
Суд полностью удовлетворил иск: 20 000 ₽ компенсации (по 10 000 ₽ каждому истцу) плюс судебные издержки. Частичное признание иска ответчиком облегчило и ускорило процесс. Но главное: суд четко дал понять, что урезать компенсацию ниже минималки можно только в исключительных случаях и с весомыми доказательствами, чего в данном деле заявлено не было.
Получается, если у вас нет возможности обосновать крупную сумму, но факт нарушения доказан, минимальная фиксированная компенсация — это надежная стратегия, которая гарантирует взыскание и не требует сложных расчетов.
При заявлении требований о взыскании фиксированной компенсации следует принимать во внимание, что совокупность нескольких эпизодов реализации товаров может быть расценена судом как единое правонарушение при условии, что все они объединены общим умыслом продавца. В этом случае компенсация будет взыскана однократно, а не умножена на количество торговых точек или чеков.
Показательным в этом вопросе является дело № А83-23924/2025, рассмотренное Двадцать первым арбитражным апелляционным судом в августе 2026 года. Обладатель знака «GP» выявил семь фактов реализации поддельных батареек в крымских магазинах и запросил 350 000 ₽ компенсации, исходя из 50 000 ₽. за каждый случай.
Однако суд, руководствуясь положениями п. 65 постановления Пленума ВС № 10, уменьшил сумму до 10 000 ₽. Аргументация суда строилась на том, что все контрольные закупки имели место в сжатые сроки, предметом во всех случаях выступал один ассортимент (батарейки), а правообладатель после первого приобретения товара не направил нарушителю уведомления с требованием пресечь противоправные действия. Это, по мнению суда, доказывает единство умысла продавца, что позволяет расценивать семь сделок как один инцидент.
Получается, множество чеков и разных магазинов — еще не повод для умножения компенсации. Суд смотрит на связь между эпизодами.
При этом на одной упаковке могут оказаться сразу несколько охраняемых элементов: например, товарный знак и графический дизайн. Каждый из них охраняется независимо, что подтверждается практикой.
Так, в деле № А40-49900/17 была взыскана компенсация 8 506 800 ₽ за нарушение прав на товарный знак, а параллельно по делу № А40-33912/2018 — аналогичная сумма за дизайн упаковки того же товара.
Ответчик возражал, настаивая на двойном взыскании, но суд его доводы отклонил, сославшись на п. 68 постановления № 10: нарушение каждого из выраженных в материальном носителе объектов — самостоятельное основание для компенсации, не являющееся повторным.
Таким образом, при нарушении одновременно нескольких прав на товарный знак, дизайн, персонажа, произведение можно заявлять отдельные требования.
Когда выгодна компенсация в размере кратной или двукратной стоимости товара
Этот способ расчета остается эффективным, но предъявляет более строгие требования к доказательствам:
Необходимы точные данные. Чтобы применить этот способ, вы должны располагать неоспоримыми доказательствами наличия конкретного количества контрафактных товаров и их стоимости. В противном случае суд может признать этот способ расчета неприменимым.
Реальный масштаб продаж. Если у вас есть доступ к данным о продажах нарушителя, например, через таможню, выписки из бухгалтерии или данные с маркетплейсов, то кратная стоимость всех реализованных подделок может принести значительно больше, чем фиксированная сумма.
При этом сам факт предложения к продаже уже является нарушением, даже если сделка не была исполнена.
Это подтверждается судебной практикой, в частности делом № А43-12664/2025, рассмотренным СИП в августе 2026 года. Обладатель товарных знаков на медоборудование зафиксировал предложение к продаже на сайте ответчика аппарата с незаконным использованием его обозначений. Между сторонами был заключен договор купли-продажи на сумму 4 000 000 ₽, однако фактическая передача товара и его оплата так и не состоялись.
Суд признал нарушение, взыскав 4 000 000 ₽ (снизив с 8 000 000 ₽ до однократной стоимости).
В общем, метод дает результат при документальном подтверждении цены (договор, счет, накладная, данные MPSTATS, ОФД). Даже неисполненный договор признается допустимым доказательством. При этом суд сохраняет за собой право снизить компенсацию до однократного размера, если нарушение не составляет значительной части хозяйственной деятельности ответчика.
Еще один пример — дело № А40-243168/25-110-1839, рассмотренное Арбитражным судом г. Москвы в августе 2026 года. Корпорация Makita выявила на площадке OZON реализацию поддельных электроинструментов с использованием ее товарного знака. Истец предъявил требование о взыскании 5 000 000 ₽, исчисленных как удвоенная стоимость всей проданной контрафактной партии.
Суд удовлетворил иск в полном объеме. В качестве доказательств объема продаж суд принял данные аналитического сервиса MPSTATS (25 021 единиц товара) и, что особенно важно, фискальные данные ОФД, истребованные судом по ходатайству истца (31 794 единиц товара).
ОФД — это оператор фискальных данных, который обрабатывает все чеки, пробиваемые продавцом, поэтому его данные являются наиболее достоверным источником информации о реальных продажах.
Суд отклонил довод ответчика о необходимости снижения компенсации, указав, что продажа более 25 000 единиц контрафактного товара свидетельствует о систематическом и грубом характере нарушения. Ответчик не доказал, что нарушение совершено им впервые и не являлось существенной частью его деятельности.
Также обращу ваше внимание на дело № А77-2895/2025, рассмотренное Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом в августе 2026 года. Правообладатель товарных знаков обнаружил, что ответчик поставил 256 системных блоков с использованием его товарных знаков в рамках 6 государственных контрактов для государственных и бюджетных учреждений.
Суд удовлетворил иск в полном объеме, взыскав 15 198 480 ₽ — двукратную стоимость всех поставленных товаров. В качестве доказательств суд принял государственные контракты, которые подтверждали количество и стоимость товара. Ответчик не опроверг эти данные.
Суд отклонил ходатайство ответчика о снижении компенсации по постановлению КС № 40-П, указав, что нарушение носит грубый характер: поставка 256 единиц контрафакта по государственным контрактам не является случайностью, ответчик не проявил должной осмотрительности, а сведения о товарных знаках находятся в открытом доступе.
Суды отказывают в снижении компенсации, если нарушение носит грубый и массовый характер.
Почему компенсация может стать значительно ниже при ошибке правообладателя
С 2026 года у суда появилось новое полномочие: если выбранный правообладателем способ расчета компенсации не является применимым к обстоятельствам нарушения, суд вправе взыскать компенсацию в твердом размере.
Раньше суд был строго связан заявленными требованиями. Если истец ошибался в расчете, суд не мог изменить способ, что часто вело к отказу в иске. Теперь суд может самостоятельно перейти, например, от расчета «двойной стоимости» к «фиксированной сумме». Это делает стратегию выбора более рискованной: если вы не сможете доказать объем контрафакта, суд сам назначит сумму, которая может оказаться ниже ожидаемой.
Например, вы можете требовать 2 000 000 ₽ как двойную стоимость контрафакта, но не подтвердите сумму. Тогда суд взыщет с нарушителя компенсацию в твердой сумме исходя из принципа справедливости и соразмерности. Может получиться даже минимальная сумма — 10 000 ₽.
Обратите внимание, в иске можно комбинировать разные варианты.
Например, в деле № А15-14638/2024 рассматривалось нарушение прав на изображение и на товарный знак. По первому требованию — твердая сумма, по второму — двойная стоимость товара. Суд частично удовлетворил иск и взыскал обе компенсации: 90 000 ₽ за изображение и 140 816 ₽ в двойном размере за товарный знак. При наличии разных оснований в одном иске комбинировать расчеты можно.
Однако изменить способ расчет в уже поданном иске нельзя без уточнения исковых требований.
Выводы
Выбор стратегии теперь зависит от вашей доказательной базы:
Выбирайте фиксированную компенсацию, если можете доказать факт нарушения, но не имеете точных данных об объемах и хотите обезопасить себя от риска, что суд сам назначит минимальную сумму.
Выбирайте двойную стоимость, если у вас есть точные и достоверные данные о количестве реализованных контрафактных товаров и их цене. Тогда вы сможете претендовать на взыскание максимально возможной суммы, которая может значительно превысить 10 000 000 ₽ при больших объемах продаж.