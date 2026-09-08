Компенсация за контрафакт: от 10 000 до 10 000 000 ₽ или двойная стоимость товара

Когда выгодна фиксированная компенсация от 10 000 до 10 000 000 ₽

Самым безопасным и предсказуемым вариантом является заявление фиксированной компенсации в минимальном размере — 10 000 ₽. Это гарантирует взыскание при доказанности факта нарушения без риска снижения суммы.

Приложите отчеты маркетологов, рекламные бюджеты. Чем дороже бренд, тем больше можно требовать с нарушителя.

Сделайте акцент на том, что для фиксированной компенсации предложение к продаже в интернет-каталоге, даже без факта отгрузки, — это отличный аргумент для повышения суммы в рамках разумного. Сам факт введения в гражданский оборот уже состоялся.

Обратите внимание на поведение нарушителя. Продажа просрочки, маскировка под оригинал, отказ прекратить нарушение после претензии — это отягчающие обстоятельства, что увеличивает размер компенсации.

Чтобы суд встал на вашу сторону, в иске нужно детально обосновать сумму , даже если она берется «с потолка», иными словами в рамках принципов разумности:

При фиксированной ставке вы не обязаны доказывать количество товара. Достаточно доказать сам факт продажи или предложения к продаже. Но просить 10 000 000 ₽ при продаже одной футболки — значит спровоцировать суд на снижение до 10 000 ₽.

Нарушение носит единичный характер. В случаях, когда нарушение носит единичный характер, предпочтительным представляется расчет компенсации в фиксированной сумме с учетом конкретных обстоятельств дела и степени вины нарушителя — такой подход обеспечивает соразмерность взыскания. Альтернативный вариант — расчет от кратной стоимости товара — в таких делах обычно становится заведомо невыгодным для правообладателя, так как сумма оказывается символической.

Невозможно точно определить объем контрафакта. Если вы не знаете, сколько именно поддельных товаров было произведено или продано, проще и безопаснее заявить фиксированную сумму. Прежде суды отказывали в иске при любых погрешностях в расчетах. Сейчас логика иная: если вы выбрали неподходящий способ, например, привязанный к стоимости товара, суд не закрывает дело, а сам определяет сумму в твердом размере. Но, чтобы не затягивать процесс, лучше самостоятельно заявить подходящие требования в случае отсутствия сведений об объеме контрафакта.

Практика

Показательный пример — дело № А60-15227/2026, рассмотренное Арбитражным судом Свердловской области в августе 2026 года. Два правообладателя обнаружили продажу одного контрафактного брелока с изображением Чебурашки в розничной точке в г. Верхний Тагил. Оба правообладателя одновременно заявили о взыскании компенсации по нижней границе, предусмотренной законом, — по 10 000 ₽ на каждого.

Суд полностью удовлетворил иск: 20 000 ₽ компенсации (по 10 000 ₽ каждому истцу) плюс судебные издержки. Частичное признание иска ответчиком облегчило и ускорило процесс. Но главное: суд четко дал понять, что урезать компенсацию ниже минималки можно только в исключительных случаях и с весомыми доказательствами, чего в данном деле заявлено не было.

Получается, если у вас нет возможности обосновать крупную сумму, но факт нарушения доказан, минимальная фиксированная компенсация — это надежная стратегия, которая гарантирует взыскание и не требует сложных расчетов.

При заявлении требований о взыскании фиксированной компенсации следует принимать во внимание, что совокупность нескольких эпизодов реализации товаров может быть расценена судом как единое правонарушение при условии, что все они объединены общим умыслом продавца. В этом случае компенсация будет взыскана однократно, а не умножена на количество торговых точек или чеков.

Показательным в этом вопросе является дело № А83-23924/2025, рассмотренное Двадцать первым арбитражным апелляционным судом в августе 2026 года. Обладатель знака «GP» выявил семь фактов реализации поддельных батареек в крымских магазинах и запросил 350 000 ₽ компенсации, исходя из 50 000 ₽. за каждый случай.

Однако суд, руководствуясь положениями п. 65 постановления Пленума ВС № 10, уменьшил сумму до 10 000 ₽. Аргументация суда строилась на том, что все контрольные закупки имели место в сжатые сроки, предметом во всех случаях выступал один ассортимент (батарейки), а правообладатель после первого приобретения товара не направил нарушителю уведомления с требованием пресечь противоправные действия. Это, по мнению суда, доказывает единство умысла продавца, что позволяет расценивать семь сделок как один инцидент.

Получается, множество чеков и разных магазинов — еще не повод для умножения компенсации. Суд смотрит на связь между эпизодами.

При этом на одной упаковке могут оказаться сразу несколько охраняемых элементов: например, товарный знак и графический дизайн. Каждый из них охраняется независимо, что подтверждается практикой.

На одной упаковке может быть сразу несколько охраняемых элементов. Источник: Лирейт

Так, в деле № А40-49900/17 была взыскана компенсация 8 506 800 ₽ за нарушение прав на товарный знак, а параллельно по делу № А40-33912/2018 — аналогичная сумма за дизайн упаковки того же товара.

Ответчик возражал, настаивая на двойном взыскании, но суд его доводы отклонил, сославшись на п. 68 постановления № 10: нарушение каждого из выраженных в материальном носителе объектов — самостоятельное основание для компенсации, не являющееся повторным.

Таким образом, при нарушении одновременно нескольких прав на товарный знак, дизайн, персонажа, произведение можно заявлять отдельные требования.