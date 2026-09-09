Проверка подрядчика по предоставлению персонала: на что смотреть заказчику после 1 сентября

Что изменилось и кого касается

С 1 сентября 2026 года в России стартовал эксперимент по обелению рынка предоставления персонала (приказ ФНС от 18.06.2026 № ЕД-1-22/404@). Пока он охватывает 34 крупнейших компании розничной торговли и электронной коммерции, однако ФНС уже объявила о расширении: производственные компании присоединяются с ноября 2026 года, следующие на очереди — строительство, общепит и логистика.

Суть изменений заключается в следующем: раньше заказчик перечислял подрядчику полную сумму по договору, а тот самостоятельно рассчитывался с бюджетом. Теперь заказчик сам рассчитывает налоговые обязательства партнера и удерживает их из вознаграждения, перечисляя напрямую на единый налоговый счет (ЕНС) партнера.

Размер удержания зависит от статуса непосредственных исполнителей:

самозанятые, привлеченные через аккредитованную цифровую платформу: НПД рассчитывает и перечисляет сама платформа;

самозанятые, привлеченные партнером напрямую: приравниваются к обычным физлицам, их услуги облагаются НДФЛ и страховыми взносами;

ИП на УСН: заказчик перечисляет 100% рассчитанной суммы налога;

физические лица без специального статуса: заказчик перечисляет 50% от суммы НДФЛ и 75% от страховых взносов и НДС.

Срок перечисления удержанных сумм на ЕНС партнера — не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг