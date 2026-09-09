Проверка подрядчика по предоставлению персонала: на что смотреть заказчику после 1 сентября

Что изменилось и кого касается
С 1 сентября 2026 года в России стартовал эксперимент по обелению рынка предоставления персонала (приказ ФНС от 18.06.2026 № ЕД-1-22/404@). Пока он охватывает 34 крупнейших компании розничной торговли и электронной коммерции, однако ФНС уже объявила о расширении: производственные компании присоединяются с ноября 2026 года, следующие на очереди — строительство, общепит и логистика.
Суть изменений заключается в следующем: раньше заказчик перечислял подрядчику полную сумму по договору, а тот самостоятельно рассчитывался с бюджетом. Теперь заказчик сам рассчитывает налоговые обязательства партнера и удерживает их из вознаграждения, перечисляя напрямую на единый налоговый счет (ЕНС) партнера.
Размер удержания зависит от статуса непосредственных исполнителей:
самозанятые, привлеченные через аккредитованную цифровую платформу: НПД рассчитывает и перечисляет сама платформа;
самозанятые, привлеченные партнером напрямую: приравниваются к обычным физлицам, их услуги облагаются НДФЛ и страховыми взносами;
ИП на УСН: заказчик перечисляет 100% рассчитанной суммы налога;
физические лица без специального статуса: заказчик перечисляет 50% от суммы НДФЛ и 75% от страховых взносов и НДС.
Срок перечисления удержанных сумм на ЕНС партнера — не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг
Почему выбор партнера теперь — это еще и налоговый вопрос
В старой модели недобросовестность партнера была только его ответственностью. В новой — она становится проблемой заказчика. ФНС ведет мониторинг партнеров и при выявлении нарушений направляет заказчику уведомление. Если заказчик не реагирует и продолжает работу с таким партнером — налоговые риски переходят к нему.
При этом заказчик, который соблюдает порядок расчетов и своевременно реагирует на уведомления, считается проявившим должную коммерческую осмотрительность. Это прямо зафиксировано в документах эксперимента.
Для оценки партнеров ФНС разработала модель «идеального подрядчика». Ключевые параметры:
средняя налоговая нагрузка по НДС, НДФЛ и страховым взносам — 45,8%;
средняя доля вычетов по НДС — 14,6%;
структура вознаграждения включает зарплату исполнителей, налоги и маржу партнера.
Несоответствие модели не означает автоматического нарушения, но означает более детальный анализ со стороны налоговых органов.
Чек-лист: как проверить партнера
1. Проверьте платформу для привлечения самозанятых
Если среди исполнителей есть самозанятые, уточните, через какую систему партнер с ними взаимодействует. Платформа должна быть включена в перечень операторов, осуществляющих информационный обмен с ФНС, и являться участником эксперимента. Только тогда она вправе самостоятельно рассчитывать и перечислять НПД и передавать отчетность в налоговый орган.
До появления официального списка рекомендуем уточнять у платформы напрямую: прошла ли она проверку экспертного совета ФНС и подтверждена ли ее готовность к участию в эксперименте.
Привлечение партнером самозанятых напрямую, без аккредитованной платформы — это высокорисковая модель. Выплаты таким исполнителям для целей эксперимента приравниваются к выплатам обычным физлицам по договору ГПХ и облагаются НДФЛ и страховыми взносами.
2. Проверьте, как партнер ведет учет исполнителей
По условиям эксперимента партнер обязан вести учет количества смен и суммы вознаграждения каждого исполнителя за месяц. Если партнер не может предоставить эти данные в структурированном виде, у заказчика могут возникнуть сложности с передачей отчетности в ФНС.
3. Проверьте сроки и формат передачи отчетности
Партнер обязан после окончания отчетного периода передать вам сведения о видах занятости исполнителей, количестве привлеченных людей в разрезе статусов, суммах выплат и персональных данных самозанятых (ФИО, ИНН, ОКТМО).
Спросите заранее, в каком формате передаются данные, кто отвечает за их подготовку, есть ли точное понимание всей процедуры. Если у партнера нет выстроенного процесса, вы рискуете не получить данные вовремя и пропустить срок перечисления налогов.
4. Проверьте договор
Действующие договоры с партнерами, скорее всего, не содержат механизма удержания и перечисления налогов заказчиком — важно быть готовым добавить необходимые положения к моменту, когда это будет требоваться от вашей компании.
Что будет необходимо:
предусмотреть порядок расчета налоговых обязательств партнера заказчиком;
уточнить, как определяется вознаграждение партнера с учетом удержания;
зафиксировать, в какие сроки партнер передает сведения об исполнителях, и установить ответственность за нарушение;
зафиксировать согласие партнера на раскрытие налоговой тайны заказчику — оно необходимо для реализации механизма и не может быть отозвано в течение срока договора и пяти лет после его окончания.
5. Передайте перечень партнеров в ФНС
Заказчик обязан предоставить в налоговый орган по месту учета перечень партнеров, охватываемых экспериментом. При изменении состава партнеров уведомление направляется в течение 5 рабочих дней с даты заключения или прекращения договора.
6. Оцените налоговую нагрузку партнера
Если вы хотите оценить добросовестность партнера самостоятельно, ориентируйтесь на модель ФНС: налоговая нагрузка добросовестного партнера составляет около 45,8% по совокупности НДС, НДФЛ и страховых взносов. Существенное отклонение в меньшую сторону — повод для более детального анализа и, возможно, пересмотра отношений.
Что грозит за нарушения
Если заказчик не перечислил удержанные суммы в установленный срок — это нарушение налогового законодательства со всеми вытекающими последствиями: пени, штрафы, повышенное внимание налоговых органов.
Если партнер оказался недобросовестным и заказчик продолжает с ним работать после повторного уведомления ФНС — налоговые риски могут быть переквалифицированы на самого заказчика.
Как устроен процесс в Наймикс
В нашей практике работы с внештатным персоналом мы видим, что основная сложность для заказчика — не сам расчет налогов, а сбор и верификация данных от партнеров. Когда исполнители поступают из нескольких источников, данные хранятся в разных системах, а отчеты приходят в разных форматах — ошибки неизбежны.
Наймикс — HR Tech платформа полного цикла, которая прошла проверку ФНС и включена в перечень аккредитованных платформ для участия в эксперименте. Платформа рассчитывает и перечисляет НПД за каждого самозанятого, формирует детализацию по исполнителям и выплатам. Мы также настроили передачу отчетности в ФНС и возможность предоставления заказчику всех необходимых данных в едином сервисе. В подобных ситуациях мы обычно рекомендуем выстраивать работу с партнерами так, чтобы данные об исполнителях, заказах и выплатах были централизованы — это снижает операционную нагрузку и минимизирует риск ошибок в расчетах.
Вывод
Эксперимент ФНС меняет не только порядок расчетов, он влияет на логику выбора партнера. Раньше заказчик оценивал подрядчика по цене и качеству услуг. Теперь к этим критериям добавляется еще один — насколько партнер прозрачен в части налогов и готов к новым требованиям.
Компании, которые заранее проверят партнеров, приведут договоры в соответствие и выстроят процессы сбора и верификации данных, пройдут период адаптации без потерь. Те, кто отложит — рискуют столкнуться с налоговыми претензиями, которые формально адресованы партнеру, но фактически затрагивают заказчика.
Подробнее об эксперименте читайте здесь.
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