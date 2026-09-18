Постоплата не облагается НДС. 🔡«Ночной бухгалтер» № 2266

Сегодня в выпуске:
ИП на УСН не платит НДС с оплаты за прошлогоднюю реализацию.
Роструд: неделимые 14 дней отпуска нельзя делить даже из-за болезни сотрудника.
Имущественные налоги включают в расходы в последний день последнего месяца квартала.
Загранпаспорт не надо менять в 20 и 45 лет.
Отпуск хотят считать в рабочих днях.
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НДС с оплаты
Оплата от клиента, поступившая ИП на УСН в 2026 году за услуги, оказанные в предыдущие годы, не облагается НДС. И неважно, был в период отгрузки ИП плательщиком НДС или нет, поясняет Минфин.
Если ИП платил НДС в 2025 году, он уплатил его с отгрузки и повторно платить в 2026 году при получении оплаты не надо.
Если ИП не платил НДС в 2025 году, то отгрузка была без НДС, но все равно в 2026 году при получении оплаты платить НДС не надо.
Деление отпуска
Как известно, одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней. Но даже если работодатель придерживается этой нормы, он может стать нарушителем.
Если сотрудник заболел во время своего неделимого отпуска, недогулянная часть отпуска переносится на другое время. То есть происходит деление неделимого отпуска. Это недопустимо, по мнению Роструда.
Работодатель, соблюдая норму ТК про перенос отпуска из-за болезни, автоматически нарушает норму ТК про деление отпуска.
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Имущественные налоги бизнеса
Имущественные налоги — это прочие расходы для налога на прибыль и они принимаются в последний день отчетного периода независимо от даты платы. Такое разъяснение дал Минфин.
Таким образом, налог на имущество включают в расходы 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря.
Загранпаспорт
Российский паспорт надо менять в 20 и 45 лет. Но это правила не распространяется на заграничные паспорта. То есть при замене российского паспорта менять заграничный не надо.
МВД озвучило причины смены загранпаспорта:
изменились персональные данные владельца;
повреждены или загрязнены страницы;
обнаружены ошибки или опечатки;
отсутствуют свободные страницы для виз и штампов.
Дни отпуска
Сейчас ежегодный отпуск длится 28 календарных дней. По новым поправкам в ТК, разработанным депутатами, длительность отпуска будет 28 рабочих дней.
При разделении отпуска на части в него включается от 8 до 10 выходных дней, в которые работник отдыхал бы и без отпуска.
Если отпуск будут считать в рабочих днях, отдых будет дольше.
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Мем дня
Ваша не против отдыхать 28 рабочих дней редакция