Постоплата не облагается НДС. 🔡«Ночной бухгалтер» № 2266

НДС с оплаты

Оплата от клиента, поступившая ИП на УСН в 2026 году за услуги, оказанные в предыдущие годы, не облагается НДС. И неважно, был в период отгрузки ИП плательщиком НДС или нет, поясняет Минфин.

Если ИП платил НДС в 2025 году, он уплатил его с отгрузки и повторно платить в 2026 году при получении оплаты не надо.

Если ИП не платил НДС в 2025 году, то отгрузка была без НДС, но все равно в 2026 году при получении оплаты платить НДС не надо.