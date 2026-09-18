Роструд: перенос части отпуска из-за больничного может нарушить правило о 14 неделимых днях
Нельзя дробить неделимую часть отпуска даже из-за болезни работника.
Графиком предусмотрен ежегодный оплачиваемый отпуск работника, разделенный на части. При этом только одна из частей этого отпуска составляет 14 календарных дней, остальные меньше.
Во время непрерывного отпуска сотрудник заболел и ушел на больничный. Затем он попросил перенести оставшиеся дни отпуска на другой период.
Будет ли нарушением ч. 1 ст. 125 ТК, если работодатель согласует перенос неделимой части отпуска на другой период, спросили Онлайнинспекцию.
«Будет, поскольку в таком случае работник не использует неделимую часть отпуска продолжительностью 14 календарных дней», — ответил Роструд.
Ведомство напомнило, что ежегодный оплачиваемый отпуск можно делить на части, но хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.
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