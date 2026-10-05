Из-за регионального праздника срок уплаты налога сдвигается вперед. 📆«Ночной бухгалтер» № 2277

Региональные праздники

В некоторых субъектах РФ кроме федеральных праздников есть еще региональные. Например, Пасха, Радоница, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам.

Не только федеральные выходные дни и праздники, перечисленные в ТК РФ, влияют на сроки по НК РФ. По региональным праздникам такие же правила, уточнили в ФНС.

Таким образом, если срок сдачи отчета или уплаты налога выпал на региональный праздник, он сдвигается на следующий рабочий день.

Кстати, недавно Конституционный суд вынес решение об оплате работы в региональные праздники по тем же правилам, что и в общеустановленные праздники.