Из-за регионального праздника срок уплаты налога сдвигается вперед. 📆«Ночной бухгалтер» № 2277

Сегодня в выпуске:
Сроки сдачи отчетов и уплаты налогов переносятся из-за региональных праздников.
Введут социальный вычет по НДФЛ на медизделия.
В 2026 году необлагаемый доход от процентов по вкладам будет 160 тыс. рублей.
Зарплату иностранцев будут учитывать для НДС-льготы в общепите.
Имя и фамилию можно менять много раз.
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Региональные праздники
В некоторых субъектах РФ кроме федеральных праздников есть еще региональные. Например, Пасха, Радоница, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам.
Не только федеральные выходные дни и праздники, перечисленные в ТК РФ, влияют на сроки по НК РФ. По региональным праздникам такие же правила, уточнили в ФНС.
Таким образом, если срок сдачи отчета или уплаты налога выпал на региональный праздник, он сдвигается на следующий рабочий день.
Кстати, недавно Конституционный суд вынес решение об оплате работы в региональные праздники по тем же правилам, что и в общеустановленные праздники.
Соцвычет по НДФЛ
В состав социального налогового вычета по НДФЛ на лечение можно будет включать стоимость медицинских изделий, если по договору пациент должен их приобретать за свой счет.
Стоимость медизделий вместе со стоимостью лечение клиника укажет в справке для вычета на основании документов, предоставленных пациентом.
Такая поправка в НК содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму.
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НДФЛ с процентов по вкладам
Проценты по вкладам за 2025 год в сумме 210 тыс. рублей не облагаются НДФЛ.
За 2026 год необлагаемая сумма будет 160 тыс., прогнозируют эксперты.
Дело в том, что на необлагаемую сумму влияет размер ключевой ставки. В 2025 году максимальная ставка была 21%.
В 2026 году на сегодняшний день максимальная ставка 16% и маловероятно, что до конца года она может повыситься. Напомним, сейчас ставка ЦБ 14%.
Общепит
Для НДС-льготы в общепите прошлогодняя зарплата должна быть не меньше среднеотраслевой. Для ее расчета зарплату из раздела 3 РСВ делят на численность с титульного листа РСВ.
Но в разделе 3 РСВ не указывают зарплату иностранных работников, которые являются высококвалифицированными специалистами. А на титульном листе в численность их включают.
Из-за этого идет перекос данных, бизнесу такое положение дел невыгодно.
Поэтому в НК внесут поправки, по которым общепит для расчета средней зарплаты будет учитывать зарплату иностранцев-ВКС.
Смена имени
Любой человек имеет право по собственному желанию сменить не только фамилию, но также имя и отчество.
Эксперт пояснил, что закон не ограничивает количество перемен ФИО. Человек может менять их столько раз, сколько нужно.
То есть Иванов Иван Иванович может стать Петровым Петром Петровичем, а потом Сидоровым Сидором Сидоровичем и т. д.
Есть ограничения – в новых фамилии или имени не должно быть цифр, числительных, бранных слов, рангов, должностей, титулов, буквенно-цифровых обозначений и символов, кроме дефиса.
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