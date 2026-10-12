В ЕГРЮЛ есть заявительные и отчетные коды ОКВЭД, но не у всех. 🔠«Ночной бухгалтер» № 2282

Сегодня в выпуске:
С 2026 по 2028 год идет переходный период по новой системе определения основного кода ОКВЭД.
90% работодателей нарушают нормы ТК.
В форме Т-6 для отпуска за свой счет не надо заполнять период.
При расчете больничного из МРОТ учитывается доля ставки.
В выписке из ИЛС будут данные для расчета больничных.
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Основной ОКВЭД
В выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП фигурируют коды ОКВЭД заявительные и отчетные. Но пока только у тех, по кому Росстат передал сведения в ФНС. Этот процесс идет поэтапно.
Росстат рассчитывает отчетные коды и их процентные доли по данным статистической отчетности, которую сдает бизнес.
Отметим, что процентные доли видов деятельности в открытом доступе не публикуются.
Трудовые проверки
90% проверок Роструда выявляют нарушения трудового законодательства.
Дело в том, что трудинспекторы изначально идут туда, где высок риск нарушений и тяжелых последствий. Это риск-ориентированный подход.
Кстати, число жалоб работников на нарушения трудового законодательства сократилось.
Приказ на отпуск
В унифицированной форме приказа на отпуск есть поле для указания периода, за который представляется отпуск.
Но отпуск без сохранения зарплаты предоставляется вне зависимости от периода работы, поэтому в приказе на этот отпуск заполнять поле с периодом не надо, пояснил Роструд.
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Больничный
Если сотрудник работает неполный день, то при расчете больничного из его фактического заработка, доля ставки значения не имеет.
Но если расчет идет из МРОТ, то учитывают продолжительность рабочего времени.
Если сотрудник работает по совместительству на 0,3 ставки, пособие из МРОТ также рассчитывают с коэффициентом 0,3.
Выписка из ИЛС
Сведения о страховом стаже для больничных и взносах на обязательное социальное страхование появятся в выписке из индивидуального лицевого счета.
Данные будут обновляться автоматически, пояснили в СФР.
Сейчас в этом документе есть данные о стаже только для целей пенсионного обеспечения.
Кстати, данных для расчета пенсии в новой выписке будет меньше. Например, там не будет данных для расчета пенсионных баллов за советский стаж. Поэтому целесообразно заказать ее в 2026 году, пока все эти данные там есть.
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