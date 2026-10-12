В ЕГРЮЛ есть заявительные и отчетные коды ОКВЭД, но не у всех. 🔠«Ночной бухгалтер» № 2282

Основной ОКВЭД

В выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП фигурируют коды ОКВЭД заявительные и отчетные. Но пока только у тех, по кому Росстат передал сведения в ФНС. Этот процесс идет поэтапно.

Росстат рассчитывает отчетные коды и их процентные доли по данным статистической отчетности, которую сдает бизнес.

Отметим, что процентные доли видов деятельности в открытом доступе не публикуются.