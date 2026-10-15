Сегодня в выпуске:
СФР в 103 раза сократил прогноз по сбору добровольных взносов от самозанятых.
«Деловая Россия» отреклась от инициативы по отмене УСН «доходы».
НДС по старым договорам, которые были без НДС, надо исчислять расчетным методом.
Отпуск можно брать частями по будням.
Изменили перечень документов для вывоза наличных рублей за границу.
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Мем дня.
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Больничные самозанятых
В 2027 году СФР рассчитывает собрать 156 млн рублей взносов на добровольное соцстрахование самозанятых (для целей оплаты больничных).
Причем ранее прогноз был в сто раз больше – 16 млрд руб. Его пересмотрели после первых результатов программы.
То есть люди страхуются менее активно, чем предполагал СФР.
Отмена УСН
На днях в СМИ опубликовали информацию о предложении «Деловой России» по отмене УСН с объектом «доходы» и ПСН, о введении НДС на АУСН и т. д.
Между тем в организации опровергли эту информацию. Там заявили, что выступают только за расширение инвествычетов, а против спецрежимов ничего не имеют.
НДС по длящимся договорам
С октября действуют специальные правила исчисления НДС по договорам, заключенным до изменений НК, из-за которых у компании возникла обязанность по уплате НДС.
НДС надо считать расчетным путем от цены договора, если изменения в договор не вносили и покупатель не имеет права на вычет.
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Частичный отпуск
Одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней, в стальные части – по договоренности с работодателем.
Роструд пояснил, что сотрудник может взять 5 дней отпуска с понедельника по пятницу на одной неделе и еще 5 дней на следующей неделе. То есть брать отпуск только в будни не запрещено, если работодатель не против.
Наличные
С 29 сентября физлицам запрещено вывозить более 1 млн рублей в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. А для юрлиц и ИП лимит вообще нулевой.
Но можно ввести деньги через аэропорты из перечня при предъявлении документов. С 17 октября перечень этих документов изменится. Из него исключат документы, выданные микрофинансовыми организациями. Нужны выписки банков, чек или квитанция о выдаче рублей через банкомат или платежный терминал.
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Ваша не берет с собой за границу много наличных редакция