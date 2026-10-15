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Обзоры для бухгалтера
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СФР в сто раз снизил свои ожидания по добровольным взносам самозанятых. 👫«Ночной бухгалтер» № 2285

СФР в сто раз снизил свои ожидания по добровольным взносам самозанятых. 👫«Ночной бухгалтер» № 2285

Самозанятые совсем не так активно покупают страховку для больничных, как планировал СФР.

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Сегодня в выпуске:

  • СФР в 103 раза сократил прогноз по сбору добровольных взносов от самозанятых.

  • «Деловая Россия» отреклась от инициативы по отмене УСН «доходы».

  • НДС по старым договорам, которые были без НДС, надо исчислять расчетным методом.

  • Отпуск можно брать частями по будням.

  • Изменили перечень документов для вывоза наличных рублей за границу.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

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Больничные самозанятых

В 2027 году СФР рассчитывает собрать 156 млн рублей взносов на добровольное соцстрахование самозанятых (для целей оплаты больничных).

Причем ранее прогноз был в сто раз больше – 16 млрд руб. Его пересмотрели после первых результатов программы.

То есть люди страхуются менее активно, чем предполагал СФР.

Отмена УСН

На днях в СМИ опубликовали информацию о предложении «Деловой России» по отмене УСН с объектом «доходы» и ПСН, о введении НДС на АУСН и т. д.

Между тем в организации опровергли эту информацию. Там заявили, что выступают только за расширение инвествычетов, а против спецрежимов ничего не имеют.

НДС по длящимся договорам

С октября действуют специальные правила исчисления НДС по договорам, заключенным до изменений НК, из-за которых у компании возникла обязанность по уплате НДС.

НДС надо считать расчетным путем от цены договора, если изменения в договор не вносили и покупатель не имеет права на вычет.

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Частичный отпуск

Одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней, в стальные части – по договоренности с работодателем.

Роструд пояснил, что сотрудник может взять 5 дней отпуска с понедельника по пятницу на одной неделе и еще 5 дней на следующей неделе. То есть брать отпуск только в будни не запрещено, если работодатель не против.

Наличные

С 29 сентября физлицам запрещено вывозить более 1 млн рублей в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. А для юрлиц и ИП лимит вообще нулевой.

Но можно ввести деньги через аэропорты из перечня при предъявлении документов. С 17 октября перечень этих документов изменится. Из него исключат документы, выданные микрофинансовыми организациями. Нужны выписки банков, чек или квитанция о выдаче рублей через банкомат или платежный терминал.

Главред рекомендует

Мем дня

СФР в сто раз снизил свои ожидания по добровольным взносам самозанятых. 👫«Ночной бухгалтер» № 2285

Ваша не берет с собой за границу много наличных редакция

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