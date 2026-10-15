Больничные самозанятых

В 2027 году СФР рассчитывает собрать 156 млн рублей взносов на добровольное соцстрахование самозанятых (для целей оплаты больничных).

Причем ранее прогноз был в сто раз больше – 16 млрд руб. Его пересмотрели после первых результатов программы.

То есть люди страхуются менее активно, чем предполагал СФР.