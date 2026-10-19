СФР будет передавать Роструду данные из ЕФС-1. 📥«Ночной бухгалтер» № 2287

ЕФС-1

Сведения о трудовой деятельности (данные из подраздела 1.1 ЕФС-1) и зарплату бюджетников (данные из подраздела 1.3 ЕФС-1) СФР будет передавать в Роструд на платформу «Работа в России».

Это ускорит предоставление гражданам широкого перечня социальных гарантий и будет способствовать повышению качества их социальной защищенности, говорится в пояснительной записке.

Сведения об оплате труда бюджетников будут обезличенные.

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