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СФР будет передавать Роструду данные из ЕФС-1. 📥«Ночной бухгалтер» № 2287

СФР будет передавать Роструду данные из ЕФС-1. 📥«Ночной бухгалтер» № 2287

Наладят обмен трудовыми сведениями из ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» в ЕЦП «Работа в России».

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Сегодня в выпуске:

  • СФР будет передавать Роструду данные из ЕФС-1.

  • Оплату за ИИ-сервисы можно включать в расходы.

  • Повысят НДС на морепродукты.

  • На очки нельзя получить вычет по НДФЛ.

  • Сотрудники могут отказаться работать в холодном офисе.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

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ЕФС-1

Сведения о трудовой деятельности (данные из подраздела 1.1 ЕФС-1) и зарплату бюджетников (данные из подраздела 1.3 ЕФС-1) СФР будет передавать в Роструд на платформу «Работа в России».

Это ускорит предоставление гражданам широкого перечня социальных гарантий и будет способствовать повышению качества их социальной защищенности, говорится в пояснительной записке.

Сведения об оплате труда бюджетников будут обезличенные.

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ИИ

Чтобы включить в расходы подписку на ИИ-сервисы, такие затраты должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода.

В Минфине пояснили, что отсутствие акта оказанных услуг не исключает признания расходов. Подтвердить расходы можно и другими документами.

НДС

Сейчас для устриц и других морепродуктов действует льготная ставка НДС 10%. Это хотят изменить.

В перечень продуктов для ставки 10% внесут изменения.

Ранее убрать льготную ставку на деликатесы предлагали в Счетной палате. Сейчас его поддержали в Госдуме.

Очки

На очки врач дает рецепт. Но получить социальный налоговый вычет по НДФЛ на такую покупку нельзя.

Вычет положен на лечение из перечня и на лекарства, а очки ­– это ни то, ни другое.

Таким образом, ни на очки, ни на линзы социальный вычет не положен, предупреждают налоговики.

Холод в офисе

Температура воздуха в офисе должна быть в пределах 20–25 °C. Если он меньше 20 градусов, можно приостановить работу, заявляет эксперт. Но предварительно о своем намерении надо предупредить работодателя, чтобы это не сочили за прогул.

Если руководство против приостановки работа, оно должно предложить сотруднику нормальные условия для работы либо оформить простой по вине работодателя с оплатой 2/3 зарплаты.

Главред рекомендует

Мем дня

СФР будет передавать Роструду данные из ЕФС-1. 📥«Ночной бухгалтер» № 2287

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