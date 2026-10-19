СФР будет передавать Роструду данные из ЕФС-1. 📥«Ночной бухгалтер» № 2287

Сегодня в выпуске:
СФР будет передавать Роструду данные из ЕФС-1.
Оплату за ИИ-сервисы можно включать в расходы.
Повысят НДС на морепродукты.
На очки нельзя получить вычет по НДФЛ.
Сотрудники могут отказаться работать в холодном офисе.
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ЕФС-1
Сведения о трудовой деятельности (данные из подраздела 1.1 ЕФС-1) и зарплату бюджетников (данные из подраздела 1.3 ЕФС-1) СФР будет передавать в Роструд на платформу «Работа в России».
Это ускорит предоставление гражданам широкого перечня социальных гарантий и будет способствовать повышению качества их социальной защищенности, говорится в пояснительной записке.
Сведения об оплате труда бюджетников будут обезличенные.
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ИИ
Чтобы включить в расходы подписку на ИИ-сервисы, такие затраты должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода.
В Минфине пояснили, что отсутствие акта оказанных услуг не исключает признания расходов. Подтвердить расходы можно и другими документами.
НДС
Сейчас для устриц и других морепродуктов действует льготная ставка НДС 10%. Это хотят изменить.
В перечень продуктов для ставки 10% внесут изменения.
Ранее убрать льготную ставку на деликатесы предлагали в Счетной палате. Сейчас его поддержали в Госдуме.
Очки
На очки врач дает рецепт. Но получить социальный налоговый вычет по НДФЛ на такую покупку нельзя.
Вычет положен на лечение из перечня и на лекарства, а очки – это ни то, ни другое.
Таким образом, ни на очки, ни на линзы социальный вычет не положен, предупреждают налоговики.
Холод в офисе
Температура воздуха в офисе должна быть в пределах 20–25 °C. Если он меньше 20 градусов, можно приостановить работу, заявляет эксперт. Но предварительно о своем намерении надо предупредить работодателя, чтобы это не сочили за прогул.
Если руководство против приостановки работа, оно должно предложить сотруднику нормальные условия для работы либо оформить простой по вине работодателя с оплатой 2/3 зарплаты.
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