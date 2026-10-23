Опоздание со сдачей бухотчетности лишит права на пониженные взносы. 👇«Ночной бухгалтер» № 2291

Декларация по ЕСХН

Декларацию по ЕСХН за 2027 год надо будет сдавать по новой форме.

Теперь в ней надо отражать фиксированные взносы ИП и взносы 1%, которые были учтены в расходах.

Дело в том, что при расчете взносов 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. в расходах не учитывают фиксированные взносы. Чтобы самостоятельно посчитать взносы 1% налоговикам нужна информация о фиксированных взносах, включенных в расходы. Теперь эта информация у ФНС будет.

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