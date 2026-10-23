Опоздание со сдачей бухотчетности лишит права на пониженные взносы. 👇«Ночной бухгалтер» № 2291

Сегодня в выпуске:
Несдача бухотчетности для IT-компаний станет причиной для перехода с тарифа взносов 15% на 30%.
Бизнес на ЕСХН за 2026 год будет сдавать декларацию по новой форме.
ККТ и банкоматы будут маркировать.
При открытии новой торговой точки компания слетит с АУСН.
Загранпаспорт с селфи-фото могут изъять на границе.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Страховые взносы
Поправки в НК по законопроекту № 617-9 не позволяют применять пониженный тариф страховых взносов IT-компаниям, которые не сдали бухотчетность в течение полугода. То есть допускается просрочка до 30 июня. Потом право на пониженные взносы утрачивается.
Другие поправки по страховым взносам:
взносы по травматизму пропишут в НК;
соцпомощь от работодателя освободят от взносов, если она по федеральному или региональному закону;
матпомощь 1 млн без взносов можно будет платить сразу после оформления декретного больничного;
крупнейший организации будут сдавать РСВ в ИФНС по КНП, а не по месту регистрации.
Декларация по ЕСХН
Декларацию по ЕСХН за 2027 год надо будет сдавать по новой форме.
Теперь в ней надо отражать фиксированные взносы ИП и взносы 1%, которые были учтены в расходах.
Дело в том, что при расчете взносов 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. в расходах не учитывают фиксированные взносы. Чтобы самостоятельно посчитать взносы 1% налоговикам нужна информация о фиксированных взносах, включенных в расходы. Теперь эта информация у ФНС будет.
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Маркировка
Очередная категория товаров попадет под маркировку. С 1 декабря 2026 года по 31 мая 2028 года пройдет эксперимент по маркировке некоторых видов радиоэлектроники.
Первыми под маркировку попадут кассовые аппараты, банкоматы и машинки для сортировки или упаковки монет. Далее – калькуляторы и домофоны, стиральные машины, пылесосы.
АУСН
Организации с обособленными подразделениями не могут применять АУСН. Поэтому если компания на АУСН откроет второй магазин, они лишится права на спецрежим, предупреждают налоговики.
А вот с ИП ситуация другая. У них не бывает обособок. Поэтому новая торговая точка не препятствует применению АУСН. ИП может расширить свой бизнес и остаться на автоУСН.
Загранпаспорт
У некоторых россиян в 5-летних загранпаспортах фото сделано фронтальной камерой (селфи) или отредактировано нейросетями. Получается, что родинка на правой щеке на фото отображена на левой или форма носа на фото более аккуратная, чем есть по факту.
Такой паспорт пограничники изымают и отказывают в выезде за границу. Люди теряют деньги, потраченные на сорванный отпуск.
Чтобы этого не было, проверьте фото в заграннике – оно должно быть без художественной обработки и не в зеркальном отображении.
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Пятничный «Клерк»:
🧠Мозгонапрягатель 41/50 — математическая задачка.
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‼️«Четверть века вместе — и это только начало»: Клерку исполняется 25 лет! — поздравляем наших любимых читателей!
Мем дня
Ваша с реальной неотретушированной фоткой в заграннике редакция