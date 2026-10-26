Декларации по налогу на прибыль за 2026 год по обособкам отменяются. ❎«Ночной бухгалтер» № 2292

Декларация по налогу на прибыль

Сейчас организации с обособками сдают несколько организаций по налогу на прибыль ­– по головной фирме и по каждой обособке (группе обособок).

С отчетности за 2026 год правила меняются. Декларация будет одна, а данные по каждой обособке надо будет указывать на отдельном листе.