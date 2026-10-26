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Декларации по налогу на прибыль за 2026 год по обособкам отменяются. ❎«Ночной бухгалтер» № 2292

Декларации по налогу на прибыль за 2026 год по обособкам отменяются. ❎«Ночной бухгалтер» № 2292

Вместо отдельных деклараций по обособленным подразделениям будет одна общая «по голове».

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Сегодня в выпуске:

  • Организациям с обособками не придется сдавать лишние декларации по налогу на прибыль.

  • Имущественный налог за гараж-ракушку не начислят.

  • При сменном графике предпраздничный день тоже должен быть сокращенным.

  • Маркировка моторных масел дойдет до автосервисов.

  • Москвичи и жители Санкт-Петербурга тратят на дорогу до работы 1 час, а хотели бы меньше.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Декларация по налогу на прибыль

Сейчас организации с обособками сдают несколько организаций по налогу на прибыль ­– по головной фирме и по каждой обособке (группе обособок).

С отчетности за 2026 год правила меняются. Декларация будет одна, а данные по каждой обособке надо будет указывать на отдельном листе.

Налог на гараж

ФНС пояснила, что налогом на имущество физлиц облагаются только те гаражи, которые зарегистрированы в Росреестре, то есть о которых есть сведения в ЕГРН.

Некапитальные металлические гаражи, гаражи-ракушки и другие сооружения, которые не признаются недвижимостью и не имеют кадастровой стоимости, налогом на имущество не облагаются.

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Сокращенный рабочий день

Предпраздничный рабочий день должен быть сокращен на 1 час. Это правило действует при любом графике работы, в том числе сменном, предупреждает Роструд.

Если сократить смену нельзя по производственным причинам, то сотрудникам надо платить компенсацию за лишний час работы.

Маркировка

С 1 марта 2027 года организации и ИП, которые используют масла и смазочные материалы при ремонте и обслуживании транспорта, будут передавать сведения в «Честный знак».

От маркировки освободят смазочные материалы массой до 30 г или объемом до 30 мл.

Эксперты отмечают, что на автосервисы приходится до 40% оборота моторных масел.

Дорога до работы

Исследование показало, что жители крупных городов все чаще стали добираться до работы на общественном транспорте, а не на личном авто.

Так, жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят на дорогу (на общественном транспорте) около 1 часа. А хотели бы – полчаса.

Быстрее всего до работы на общественном транспорте добираются жители Тюмени и Перми.

А сколько времени занимает ваша дорого от дома до работы?

Главред рекомендует

Мем дня

Декларации по налогу на прибыль за 2026 год по обособкам отменяются. ❎«Ночной бухгалтер» № 2292

Ваша не тратит время на дорогу до работы, потому что работает дома редакция

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