Людям, которые работают на нескольких работах, ФНС доначислит НДФЛ. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2294

Сегодня в выпуске:
«Многостаночникам» придется доплатить НДФЛ, если доход со всех работ выше 2,4 млн.
Конституционный суд: в договоре на оказание услуг цена необязательно должна быть фиксированной.
У Минфина будет свой флаг и эмблема.
Городским жителям новых регионов разрешат оформить доплату к пенсии за сельский стаж.
Кошек и собак будут регистрировать, а за самовыгул – штрафы.
Главред рекомендует.
Мем дня.
НДФЛ 15%
Для зарплаты действует пятиступенчатая шкала НДФЛ. Налог каждый работодатель считает отдельно, но потом налоговики суммируют доходы со всех мест работы.
Если общий доход превышает 2,4 млн, то ФНС доначислит НДФЛ по ставке 15%. Если доход больше 5 млн, доначислят налог по ставке 18% и т. д.
Налог за 2025 год фигурирует в налоговом уведомлении, срок уплаты по которому – 1 декабря 2026 года.
Пример
На работе № 1 доход 2 500 000 руб. НДФЛ = 312 000 + (100 000 х 15%) = 327 000 руб.
На работе № 2 доход 600 000 руб. НДФЛ = 600 000 х 13% = 78 000 руб.
НДФЛ с общего дохода = 312 000 + (700 000 х 15%) = 417 000 руб.
НДФЛ к доплате = 417 000 – (327 000 + 78 000) = 12 000 руб.
Цена договора
Юрист на НПД помогла клиенту взыскать долг и получила за это 20% от суммы. Клиент посчитал, что это слишком дорого и цена должна быть фиксированной. Суды встали на сторону клиента.
Но юрист дошла до Конституционного суда и выиграла.
КС пояснил, что если итог зависит от будущего результата, цену можно задать формулой, а не фиксированной суммой.
Когда исполнение договора увеличивает имущество потребителя, цена процентом от выгоды отвечает его интересам, ведь платят только после результата.
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Эмблема Минфина
Опубликован приказ Минфина, который вводит эмблему ведомства и флаг.
Эмблема — двуглавый орел на щите с монограммой.
Флаг – полотнище из двух горизонтальных полос, синей и красной.
Доплата к пенсии
За сельский стаж пенсионерам положена доплата в размере 25% от фиксированной выплаты. В 2026 году это 9 584,69 х 25% = 2 396,17 руб.
Если сельский пенсионер переезжает в город, выплата сохраняется. Но оформлять ее надо, проживая в селе.
Для жителей новых регионов сделают исключение. Они смогут оформить доплату за сельский стаж, даже проживая в городе.
Дело в том, что люди вынужденно меняли место жительства и переезжали в городские округа из-за боевых действий.
Домашние питомцы
Госдума рассмотрит несколько законопроектов о домашних животных. В планах – ввести обязательную регистрацию кошек и собак. Питомцев надо будет маркировать и ставить на учет в ветеринарной системе Россельхознадзора.
Кроме того, повысят штрафы за самовыгул животных. Хотели штрафовать владельцев на 50 тыс., но правительство рекомендовало снизить эту сумму.
Вводить налог на домашних животных не планируют.
В комментариях наши читатели интересуются, будет ли право на самовыгул у деревенских кошек, которые животные свободолюбивые и испокон веков гуляют сами по себе.
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Мем дня
Ваша держит дома незарегистрированных собак и кошек редакция