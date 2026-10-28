Людям, которые работают на нескольких работах, ФНС доначислит НДФЛ. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2294

НДФЛ 15%

Для зарплаты действует пятиступенчатая шкала НДФЛ. Налог каждый работодатель считает отдельно, но потом налоговики суммируют доходы со всех мест работы.

Если общий доход превышает 2,4 млн, то ФНС доначислит НДФЛ по ставке 15%. Если доход больше 5 млн, доначислят налог по ставке 18% и т. д.

Налог за 2025 год фигурирует в налоговом уведомлении, срок уплаты по которому – 1 декабря 2026 года.

Пример