Утренний бухгалтер № 6246. Утверждены коэффициенты-дефляторы на 2027 год для УСН, ПСН и НДФЛ

Статьи

— 30 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 30 октября отмечают День основания Российского военно-морского флота и День памяти жертв политических репрессий. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 30 октября.

— Какие пособия и выплаты от государства положены на третьего ребенка в 2026 году

Рождение третьего ребенка делает семью многодетной. В этом случае положено не только единое пособие, но и другие льготы.

— Ошибки прошлого года и баланс: исправлять или нет? Разбираемся с учетом изменений 2026 года

Вопрос, нужно ли править баланс из-за ошибок прошлых лет, не имеет универсального ответа «да» или «нет». Все зависит от трех факторов: когда вы нашли неточность, насколько она существенна и успели ли утвердить отчетность за тот период.

— Соглашение о намерениях: что это такое, имеет ли юридическую силу и как его составить

Две компании подписали документ под названием «соглашение о намерениях». Одна сторона решила, что это почти обязывает партнера заключить сделку. Партнер передумал — и суд встал на его сторону. Разбираемся, когда такой документ ни к чему не обязывает, а когда его могут признать полноценным договором.

— Утренний бухгалтер № 6245. Роструд напомнил, кого нельзя вызывать на работу в выходной даже при наличии согласия

Отдельные категории вправе работать в выходной только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

— Заканчивается временное послабление по лимитам: что изменится 31 декабря 2026

31 декабря 2026 года истекает срок временных налоговых послаблений, которые государство дало бизнесу весной — после того как налоговая реформа резко снизила лимиты доходов для УСН и патента. Часть компаний из-за новых порогов автоматически попала в плательщики НДС. Послабления это сгладили, но сделали их временными.

— ПБУ уходят: последний шанс спокойно пересесть на ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026

До новых стандартов по доходам и расходам — два месяца. С 1 января 2027 года ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 перестают действовать: учет ведется по ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Отчетность за 2026-й — последняя, собранная по старым правилам.

— Учетная политика на 2027 год: как подстроить учет под новые ФСБУ и налоговые изменения

С 2027 года в силу вступают два новых федеральных стандарта бухгалтерского учета — ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Они меняют саму логику признания доходов и расходов, а параллельно с этим в НК РФ тоже грядут правки.

— Личный автомобиль в служебных целях: как оформить и не потерять деньги

Многие компании разрешают сотрудникам решать рабочие задачи на своей машине: ездить на встречи с клиентами, выезжать на объекты или развозить документы. С 2026 года в правилах учета таких расходов произошли важные изменения, а еще обострился контроль со стороны ФНС.

— Когда можно заключать срочный трудовой договор

По умолчанию трудовые договоры заключаются на неопределенный срок. Но иногда возникает необходимость заключения срочного договора. Разберемся, в каких случаях это возможно.

— Опасные условия в трудовом договоре и их последствия

Есть условия, которые делают трудовой договор опасным для работодателя. Разберем, какие пункты нужно срочно проверить в договорах с сотрудниками, чтобы вашу компанию не оштрафовала ГИТ.

— Топ-10 агентств по продвижению в нейросетях в 2026 году: обзор GEO и AEO

Пользователи обращаются к ChatGPT, Алисе AI и другим нейросетям, чтобы найти информацию, сравнить продукты и выбрать подрядчика. Брендам важно попадать в ответы таких сервисов и получать упоминания со ссылками на свои сайты. Для этого агентства развивают GEO и AEO — подходы к продвижению в AI-поиске.

— Теневой ИИ: как сотрудники «сливают» данные компании, сами того не замечая

Ваш сотрудник может загрузить в чат-бот клиентский договор, исходный код, чертежи или внутреннюю переписку, даже не задумываясь, куда попадут эти сведения. Статья рассказывает, какие риски несет теневой ИИ и как выстроить безопасную работу с нейросетями, чтобы не подставлять ни себя, ни бизнес.

— Отчеты есть, результата нет: почему компании разочаровываются в консультантах

Вопрос о доверии к внешнему консалтингу шире, чем просто оценка его стоимости. Компании пытаются понять, что именно они получают за свои деньги и кто будет отвечать за изменения после финальной презентации. Вместе разбираем, почему консультант на аутсорсе выгоден для бизнеса и как выбрать подрядчика, которому можно доверять.

— У ИП с ЕНС списались деньги на налоги физлица: что делать с задолженностью по УСН и НДС

ИП на УСН с НДС зарезервировал средства для уплаты НДС и УСН, однако налоговая списала их в счет налогов физического лица. Правомерно ли это?

— Запросы по 115-ФЗ: представители банка ответили на частые вопросы бухгалтеров

Запросы от банка по 115-ФЗ нередко вызывают тревогу у бухгалтеров и предпринимателей. Редакция Клерка пообщалась с представителями Точка Банка, задала частые вопросы и выяснила, как бизнесу отвечать на запросы и какие ошибки чаще всего совершают клиенты банков.

— КУБ дня. Про подачу уточненки по налогу на прибыль

Контрагента уличили в схеме по обналичиванию. Организация собирается уточниться по НДС, нужно ли уточняться по налогу на прибыль?

— Расходы на благоустройство участка и корректировка уведомлений по УСН. Дайджест КУБа за 30 октября 2026

Обсуждаем учет расходов на благоустройство земельного участка, уведомление ЕНП по НДФЛ мигрантов, счет-фактуру при оплате за третье лицо и корректировочные уведомления по УСН.

— Все режимы налогообложения для ИП и ООО в 2027 году

Правильно выбранный режим налогообложения сильно облегчает работу компании, снижает налоговую нагрузку, сокращает количество отчетов. Как правильно выбрать режим налогообложения, как перейти с одного режима на другой и какие нюансы нужно учесть. Собрали ответы на все вопросы.

— Проект по НК принят в первом чтении, готовятся поправки к нему. ✅«Ночной бухгалтер» № 2296

Депутаты одобрили поправки в НК РФ.