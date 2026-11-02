Утренний бухгалтер № 6246. Утверждены коэффициенты-дефляторы на 2027 год для УСН, ПСН и НДФЛ

Минэкономразвития утвердило коэффициенты-дефляторы на 2027 год.
Как перейти на 1С:Документооборот 3.0 без остановки рабочих процессов и потери данных, узнаете здесь.
Налоговая уточнила три контрольных соотношения для декларации по косвенным налогам.
ФНС утвердила новую форму и порядок заполнения декларации 3-НДФЛ.
Топ-10 агентств по продвижению в нейросетях в 2026 году: обзор GEO и AEO, узнаете из статьи.
После превышения лимита по освобождению от НДС индивидуальные предприниматели на УСН вправе перейти на АУСН.
Запросы по 115-ФЗ: представители банка ответили на частые вопросы бухгалтеров, узнаете из статьи.
Минфин собирается кардинально изменить правила бухучета и добавить семь ФСБУ до 2033 года.
Правовые тонкости коммуникаций с налоговой
12 ноября в 16:00 пройдёт бесплатный вебинар о том, как оспорить акт выездной проверки. Разберут структуру акта, сроки возражений, типичные ошибки инспекции, тактику аргументации и стратегию поведения при рассмотрении материалов. Можно прислать свой кейс для разбора.
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Разборы законов
— Взносы на травматизм 2027. Заявление на скидку: как составить и подать
СФР сам не назначит скидку к тарифу взносов на травматизм: нужно подать заявление не позднее 1 ноября 2026 года. Разбираем, кому положена скидка, как СФР рассчитывает ее размер и что указать в заявлении. А также — когда есть риск получить надбавку.
— Переквалификация ГПХ в трудовой: когда это законно и как защититься
Если СФР заподозрит подмену трудовых отношений, он начнет проверку, а также может уведомить ФНС и ГИТ для переквалификации. Последствия для страхователя — доначисление взносов на травматизм, пени и штраф. Разбираем, по каким признакам фонд переквалифицирует отношения, когда суды его поддерживают, а когда встают на сторону страхователя.
— Налоговый контроль-2027. Законопроект № 1191986-8: ЦБ передаст ФНС данные о физлицах. Мини-курс
В этом мини-курсе расскажем, что изменит законопроект, как будет устроена передача данных и что это значит для физлиц.
— Налоговый контроль-2027. Контроль за расходами физлиц: когда покупки не доказывают доход. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, почему крупные покупки не всегда доказывают скрытый доход, как суды оценивают расходы физлица и как защититься на проверке.
— Сроки доставки документов из ФНС и СФР 2026: как не пропустить срок ответа
От даты, когда документ из налоговой или Соцфонда считается доставленным, зависит срок на ответ. Пропустите — получите штраф. Правила разные: для ФНС и СФР, для электронных каналов и бумаги. Разбираем, с какой даты считать срок и как не попасть на санкции.
💫 Не пропустите главное событие для бухгалтеров — Бух.Совет 2027
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Мероприятия
Финансовая модель-2027: что учесть, структура, сбор и построение с ИИ
Дата проведения: 3 ноября, вторник
Топ претензий ФНС, с которыми обращаются к налоговому консультанту
Дата проведения: 5 ноября, четверг
Статьи
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Сегодня 30 октября отмечают День основания Российского военно-морского флота и День памяти жертв политических репрессий. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 30 октября.
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Рождение третьего ребенка делает семью многодетной. В этом случае положено не только единое пособие, но и другие льготы.
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— Соглашение о намерениях: что это такое, имеет ли юридическую силу и как его составить
Две компании подписали документ под названием «соглашение о намерениях». Одна сторона решила, что это почти обязывает партнера заключить сделку. Партнер передумал — и суд встал на его сторону. Разбираемся, когда такой документ ни к чему не обязывает, а когда его могут признать полноценным договором.
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Отдельные категории вправе работать в выходной только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
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До новых стандартов по доходам и расходам — два месяца. С 1 января 2027 года ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 перестают действовать: учет ведется по ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Отчетность за 2026-й — последняя, собранная по старым правилам.
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По умолчанию трудовые договоры заключаются на неопределенный срок. Но иногда возникает необходимость заключения срочного договора. Разберемся, в каких случаях это возможно.
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— Топ-10 агентств по продвижению в нейросетях в 2026 году: обзор GEO и AEO
Пользователи обращаются к ChatGPT, Алисе AI и другим нейросетям, чтобы найти информацию, сравнить продукты и выбрать подрядчика. Брендам важно попадать в ответы таких сервисов и получать упоминания со ссылками на свои сайты. Для этого агентства развивают GEO и AEO — подходы к продвижению в AI-поиске.
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Обсуждаем учет расходов на благоустройство земельного участка, уведомление ЕНП по НДФЛ мигрантов, счет-фактуру при оплате за третье лицо и корректировочные уведомления по УСН.
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Резюме
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