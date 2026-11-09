Спорить с налоговиками станет труднее. ⚖️«Ночной бухгалтер» № 2301

Сегодня в выпуске:
Будут новые правила решения налоговых споров.
Корректировка ИЛС будет идти по новым правилам.
Общий чек коррекции вместо нескольких непробитых не годится.
Отсрочка уплаты налогов для пострадавших селлеров – принудительная.
Из-за повышения зарплаты сотрудники могут уйти в запой.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Налоговые споры
Налогоплательщикам разрешат лично присутствовать при досудебном рассмотрении споров по налогам. Но эксперты отмечают, что это нововведение, которое преподносится как благо, на деле может стать инструментом психологического давления на бизнес.
Еще одно новшество по налоговым спорам – сокращение срока для оспаривания с 12 до 3 месяцев. Между тем малый бизнес и физлица часто узнают о проблеме через запрос банка или блокировку счета, то есть уже спустя месяцы. Это снижает их шансы на досудебную защиту.
Кроме того, по сложным спорам 3 месяца на сбор доказательств – это недостаточный срок.
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Корректировка ИЛС
СФР обновил административный регламент по корректировке сведений индивидуального персонифицированного учета.
Подать заявление на корректировку можно в СФР или через Госуслуги. Его рассмотрят в течение 10 дней.
Можно подать заявление на корректировку, если в ИЛС не учли ваш стаж для пенсии. Например, можно заявить периоды ухода за 80-летними пожилыми людьми, за которые начисляют 1,8 пенсионных балла в год.
Чек коррекции
Если нужно исправить несколько кассовых чеков, по каждому из них надо пробить отдельный чек коррекции.
Аналогично и в случае, когда расчеты были без ККТ. Общий чек коррекции на всю сумму расчетов – это неправильно, пояснили в ФНС.
Отсрочка по налогам
Пострадавшим селлерам Озона и ВБ предоставили отсрочку по уплате налогов на 12 месяцев.
ИП не хотел пользоваться отсрочкой и подал ЕНП-уведомление на авансовый платеж за 9 месяцев (с кодом 34/03), но его не приняли.
Эксперт пояснил, что отсрочка – принудительная.
Но если ИП хочет рассчитаться с бюджетом сейчас, то можно подать заявление о зачете. Тогда деньги с ЕНС попадут в отложенную переплату.
Повышение зарплаты
Врач-психиатр-нарколог предупреждает: повышение зарплаты, премия или новая должность могут усилить риск алкогольного срыва у сотрудников.
Дело в том, что у человека появляется возможность чаще покупать алкоголь, выбирать большие объемы.
Впрочем, у людей с алкогольной зависимостью есть устойчивая привычка пить как после неудач, так и после достижений, отмечает эксперт.
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Ваша обещает не уходить в запой в случае повышения зарплаты редакция