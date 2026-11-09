Спорить с налоговиками станет труднее. ⚖️«Ночной бухгалтер» № 2301

Налоговые споры

Налогоплательщикам разрешат лично присутствовать при досудебном рассмотрении споров по налогам. Но эксперты отмечают, что это нововведение, которое преподносится как благо, на деле может стать инструментом психологического давления на бизнес.

Еще одно новшество по налоговым спорам ­– сокращение срока для оспаривания с 12 до 3 месяцев. Между тем малый бизнес и физлица часто узнают о проблеме через запрос банка или блокировку счета, то есть уже спустя месяцы. Это снижает их шансы на досудебную защиту.

Кроме того, по сложным спорам 3 месяца на сбор доказательств – это недостаточный срок.

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