Утренний бухгалтер № 6254. Ежегодное увеличение имущественных налогов не может превышать 10%

ФНС рассказала, что имущественные налоги не могут вырасти больше, чем на 10% за год.
Рынок труда 2027: как ИИ меняет найм с обеих сторон, узнаете здесь.
За дни работы на больничном пособие выплачивать не будут.
Как работать на ПСН в 2026–2027 годах: новые ограничения — что обязательно нужно знать бизнесу, узнаете из статьи.
ФНС утвердила новую форму согласия на раскрытие налоговой тайны, которая заработает с 2027 года.
Приказ о введении ПВТР может быть датирован раньше самих правил.
Командировочные расходы в 2026-2027 годах: подробное руководство для бухгалтера, узнаете из статьи.
При взыскании налоговых долгов на счете можно сохранить прожиточный минимум.
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Разборы законов
— Финансовая модель — 2027: как использовать итоги 2026 года, чтобы предотвратить кассовые разрывы и защитить маржу. Конспект вебинара с видео
Разобрали, где бизнес теряет деньги, как оценить достаточность средств на ближайшие 13 недель и проверить финансовую устойчивость компании.
— Как оплачиваются военные сборы в выходные дни в 2026 году
Хотя выплачивать средний заработок за время сборов должен работодатель, их можно возместить из бюджета: то есть за счет военкомата. Рассмотрим, компенсировать ли только рабочие дни, примеры расчета и судебную практику.
— Оптимальная налоговая нагрузка: что это и зачем ее считать. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, что такое налоговая нагрузка, почему ее важно считать регулярно и какие задачи она помогает решать бухгалтеру и собственнику.
— АУСН-2026: практика работы, ошибки и перспективы режима. Конспект вебинара с видео
Изучили специфику АУСН, учет товаров и зарплаты на этом режиме, источники сведений для расчета налогов и проблемы с их использованием.
— Как в «1С:Бухгалтерии 8» заполнить таможенную декларацию и учесть пошлины и сборы
После поступления импортных товаров таможенные платежи отражают с помощью документа «Таможенная декларация (импорт)». Разбираем, как заполнить его на основании поступления, распределить пошлины между товарами и проверить увеличение стоимости.
Новости
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13 ИП на ОСНО зачитывает долг по товарам в счет услуг: как это повлияет на налоги
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19 УСН-концессионеры в коммунальной сфере могут получить освобождение от НДС
20 В России в 2026 году ликвидировали почти вдвое больше компаний, чем зарегистрировали
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1С и ИИ в работе бухгалтера. Онлайн-встреча с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 13 ноября, пятница
Учет в общепите: льготы, НДС, работа в 1С и маркировка
Дата проведения: 15 ноября, воскресенье
ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: готовимся к новым правилам учета доходов и расходов
Дата проведения: 17 ноября, вторник
ФСБУ-2026: готовим отчетность и переходим на новые стандарты доходов и расходов
Дата проведения: 17 ноября, вторник
ВЭД-контракты с Китаем: платежи, валютный контроль и разрешение споров
Дата проведения: 18 ноября, среда
Статьи
— 12 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 12 ноября отмечают День работников Сбербанка России, Синичкин день и Всемирный день борьбы с пневмонией. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 12 ноября.
— Сроки составления и передачи отчета комиссионером: что изменилось в 2026 году
Срок представления отчёта комиссионера не зафиксирован в Гражданском кодексе жёстко: стороны определяют его в договоре, а при отсутствии срока отчёт сдают по исполнении поручения. Важнее другое: у комитента по ст. 999 ГК РФ есть 30 дней на возражения (если договором не установлен иной срок). Если возражений нет, отчёт считается принятым.
— Как не потерять освобождение от НДС в 2027 году: удержать лимит доходов на УСН в 20 млн рублей
Для бизнеса на УСН вопрос НДС в 2027 году решается еще в 2026-м: все решает планка в 20 миллионов рублей. Если выручка уложится в этот лимит, компания или ИП продолжит работать без НДС — без дополнительных уведомлений и подтверждений.
— Дивидендный календарь 2026–2027: российские акции, даты отсечек и выплат
Дивидендный календарь российских акций на конец 2026 и 2027 год: даты отсечек, размер выплат и доходность. Лукойл — 535 ₽ (реестр 9 декабря), Акрон, «Мать и Дитя», прогнозы на январь, налог 13–15% и правило «купить за день до реестра».
— Организация не забрала весь объем товара у поставщика: можно ли вернуть аванс
Организация на ОСНО заключила договор с иностранным поставщиком (нерезидентом) и перечислила аванс. Однако весь объем товара она не смогла забрать. Можно ли вернуть аванс?
— Утренний бухгалтер № 6253. Работодатель не вправе заключать допсоглашения вместо трудового договора
Если письменных трудовых договоров нет, то дополнительное соглашение не сможет исправить допущенное нарушение.
— Баланс без ПБУ 4/99: как подготовить годовую отчетность за 2026 год и не попасть под штраф
Впервые годовая отчетность формируется по ФСБУ 4/2023 уже не в дебютном режиме — многие прошли сезон-2025 и набили руку. Кажется, что можно работать по накатанной. Но это ловушка: за 2026 год накопились четыре новинки — поправки в сам стандарт, закон № 471-ФЗ, новый XML-формат ФНС и первый «предпоследний звонок» перед ФСБУ 9/2025 «Доходы».
— Малый бизнес отчитывается по-короткому: инструкция по упрощенной отчетности МСП за 2026 год
Упрощенная отчетность — законная привилегия малого бизнеса: два документа вместо пяти, укрупненные строки, минимум детализации. Но в 2026 году у этой привилегии обновились правила игры: пояснения стали обязательными даже для МСП, а для сдачи в ФНС действует новый электронный формат — прежний приказ ФНС № ЕД-7-1/1041@ прекратил действовать.
— Аудит-2027 под микроскопом: проверьте, не попала ли ваша компания в новую волну проверяемых
Пока бизнес готовит отчетность за 2026 год, где-то уже формируется список тех, кого в 2027-м ждет обязательный аудит. Формально пороги не менялись с 2021 года — те же 800 млн дохода и 400 млн активов.
— Единый переходный режим для самозанятых и АУСН: что готовит ФНС к 2027 году
Налог на профессиональный доход работает до конца 2028-го, АУСН — до конца 2027-го. Оба эксперимента признаны удачными, но у каждого есть общий изъян: резкий обрыв льготы при превышении лимита. Самозанятый, перешагнувший 2,4 млн рублей, и бизнес на АУСН, выбравшийся за 60 млн, одномоментно сталкиваются с новой системой налогообложения
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Бухгалтер, впервые попавший в государственное учреждение, быстро замечает: привычные вещи работают иначе. Здесь другой план счетов, другие правила расходов и отдельная логика движения денег через казначейство.
— Покупатель оплатил товар по QR-коду: можно ли вернуть ему часть суммы по реквизитам
Покупатель оплатил товар по статичному QR-коду. Можно ли вернуть часть суммы по реквизитам?
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В статье разбираем, какой порядок увольнения работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
— СФР прислало требование о подаче ЕФС-1 на директора: что делать
Единственный учредитель назначил себя директором ООО. А СФР прислала требование о подаче ЕФС-1.
— Как выйти из токсичного бизнес-партнерства и не потерять компанию: пошаговый план
Конфликты между совладельцами бизнеса чаще всего начинаются с разногласий по рабочим вопросам, но со временем перерастают в систематическое «противостояние». Нарушение договоренностей, борьба за контроль и потеря доверия отражаются на управлении компанией, отношениях внутри команды и финансовых результатах.
— Можно ли выстроить самоорганизующуюся команду без постоянного контроля
Самостоятельность сотрудников и самоорганизация команды — не одно и то же. Когда собственник жалуется на «несамостоятельную» команду, за этим часто скрывается другое: руководители отвечают за результат, но не имеют полномочий. Разбираем, что нужно выстроить в компании, чтобы постоянное вмешательство первого лица перестало быть необходимым.
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Успешный бизнес обладает магической притягательностью. Однако мы редко задумываемся, какую именно часть этого опыта нам показывают и применима ли она к нашей ситуации. В статье разбирается, когда истории успеха могут сыграть с вами злую шутку.
— Снятие с АУСН из-за «обособки» и ЭТрН с Деловыми линиями. Дайджест КУБа за 12 ноября
Обсуждаем внезапное снятие с АУСН, ЭТрН через Деловые линии, переход с АУСН обратно на УСН после превышения лимита и учет предоплат на АУСН.
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Собрали самые важные документы за 12 ноября.
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Если должник не исполняет обязательство, то пристав может принять меры, в том числе запретить выезд за пределы РФ. Рассказываем, когда вводят запрет, можно ли его оспорить и взыскать убытки, если поездка не состоялась по вине приставов.
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— 3 группа инвалидности: пособия, льготы и права в 2026–2027 году
Третья группа — рабочая: человек может трудиться, но с ограничениями по нагрузке и условиям. При этом государство платит ему ЕДВ и пенсию, даёт налоговые и трудовые послабления. Собрали выплаты 2026 года с точными суммами, разграничили федеральные льготы и региональные, показали, что поменяется в 2027 году.
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Блоги компаний
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Трансляция бухгалтерии в управленческий учет: восемь ситуаций, в которых она ломается, и что с ними делать
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Ликвидация ООО в 2026 году: 5 способов, сроки и что сдать в налоговую
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ФСБУ 9/2025 «Доходы». Почему 2027 год потребует от бухгалтерии выйти за пределы первичных документов
Разные зарплаты на одной должности в организации 2026-2027: законно или нет
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Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
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