Утренний бухгалтер № 6254. Ежегодное увеличение имущественных налогов не может превышать 10%

Статьи

— 12 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 12 ноября отмечают День работников Сбербанка России, Синичкин день и Всемирный день борьбы с пневмонией. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 12 ноября.

— Сроки составления и передачи отчета комиссионером: что изменилось в 2026 году

Срок представления отчёта комиссионера не зафиксирован в Гражданском кодексе жёстко: стороны определяют его в договоре, а при отсутствии срока отчёт сдают по исполнении поручения. Важнее другое: у комитента по ст. 999 ГК РФ есть 30 дней на возражения (если договором не установлен иной срок). Если возражений нет, отчёт считается принятым.

— Как не потерять освобождение от НДС в 2027 году: удержать лимит доходов на УСН в 20 млн рублей

Для бизнеса на УСН вопрос НДС в 2027 году решается еще в 2026-м: все решает планка в 20 миллионов рублей. Если выручка уложится в этот лимит, компания или ИП продолжит работать без НДС — без дополнительных уведомлений и подтверждений.

— Дивидендный календарь 2026–2027: российские акции, даты отсечек и выплат

Дивидендный календарь российских акций на конец 2026 и 2027 год: даты отсечек, размер выплат и доходность. Лукойл — 535 ₽ (реестр 9 декабря), Акрон, «Мать и Дитя», прогнозы на январь, налог 13–15% и правило «купить за день до реестра».

— Организация не забрала весь объем товара у поставщика: можно ли вернуть аванс

Организация на ОСНО заключила договор с иностранным поставщиком (нерезидентом) и перечислила аванс. Однако весь объем товара она не смогла забрать. Можно ли вернуть аванс?

— Утренний бухгалтер № 6253. Работодатель не вправе заключать допсоглашения вместо трудового договора

Если письменных трудовых договоров нет, то дополнительное соглашение не сможет исправить допущенное нарушение.

— Баланс без ПБУ 4/99: как подготовить годовую отчетность за 2026 год и не попасть под штраф

Впервые годовая отчетность формируется по ФСБУ 4/2023 уже не в дебютном режиме — многие прошли сезон-2025 и набили руку. Кажется, что можно работать по накатанной. Но это ловушка: за 2026 год накопились четыре новинки — поправки в сам стандарт, закон № 471-ФЗ, новый XML-формат ФНС и первый «предпоследний звонок» перед ФСБУ 9/2025 «Доходы».

— Малый бизнес отчитывается по-короткому: инструкция по упрощенной отчетности МСП за 2026 год

Упрощенная отчетность — законная привилегия малого бизнеса: два документа вместо пяти, укрупненные строки, минимум детализации. Но в 2026 году у этой привилегии обновились правила игры: пояснения стали обязательными даже для МСП, а для сдачи в ФНС действует новый электронный формат — прежний приказ ФНС № ЕД-7-1/1041@ прекратил действовать.

— Аудит-2027 под микроскопом: проверьте, не попала ли ваша компания в новую волну проверяемых

Пока бизнес готовит отчетность за 2026 год, где-то уже формируется список тех, кого в 2027-м ждет обязательный аудит. Формально пороги не менялись с 2021 года — те же 800 млн дохода и 400 млн активов.

— Единый переходный режим для самозанятых и АУСН: что готовит ФНС к 2027 году

Налог на профессиональный доход работает до конца 2028-го, АУСН — до конца 2027-го. Оба эксперимента признаны удачными, но у каждого есть общий изъян: резкий обрыв льготы при превышении лимита. Самозанятый, перешагнувший 2,4 млн рублей, и бизнес на АУСН, выбравшийся за 60 млн, одномоментно сталкиваются с новой системой налогообложения

— Бухгалтерия в госучреждении: как устроена и где ошибаются

Бухгалтер, впервые попавший в государственное учреждение, быстро замечает: привычные вещи работают иначе. Здесь другой план счетов, другие правила расходов и отдельная логика движения денег через казначейство.

— Покупатель оплатил товар по QR-коду: можно ли вернуть ему часть суммы по реквизитам

Покупатель оплатил товар по статичному QR-коду. Можно ли вернуть часть суммы по реквизитам?

— Как сотруднику уволиться в связи с выходом на пенсию

В статье разбираем, какой порядок увольнения работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

— СФР прислало требование о подаче ЕФС-1 на директора: что делать

Единственный учредитель назначил себя директором ООО. А СФР прислала требование о подаче ЕФС-1.

— Как выйти из токсичного бизнес-партнерства и не потерять компанию: пошаговый план

Конфликты между совладельцами бизнеса чаще всего начинаются с разногласий по рабочим вопросам, но со временем перерастают в систематическое «противостояние». Нарушение договоренностей, борьба за контроль и потеря доверия отражаются на управлении компанией, отношениях внутри команды и финансовых результатах.

— Можно ли выстроить самоорганизующуюся команду без постоянного контроля

Самостоятельность сотрудников и самоорганизация команды — не одно и то же. Когда собственник жалуется на «несамостоятельную» команду, за этим часто скрывается другое: руководители отвечают за результат, но не имеют полномочий. Разбираем, что нужно выстроить в компании, чтобы постоянное вмешательство первого лица перестало быть необходимым.

— Ловушка лучших практик: почему чужой успешный опыт может разрушить ваш бизнес

Успешный бизнес обладает магической притягательностью. Однако мы редко задумываемся, какую именно часть этого опыта нам показывают и применима ли она к нашей ситуации. В статье разбирается, когда истории успеха могут сыграть с вами злую шутку.

— Снятие с АУСН из-за «обособки» и ЭТрН с Деловыми линиями. Дайджест КУБа за 12 ноября

Обсуждаем внезапное снятие с АУСН, ЭТрН через Деловые линии, переход с АУСН обратно на УСН после превышения лимита и учет предоплат на АУСН.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 12 ноября 2026

Собрали самые важные документы за 12 ноября.

— Запрет на выезд за пределы РФ: как снять и взыскать деньги с приставов

Если должник не исполняет обязательство, то пристав может принять меры, в том числе запретить выезд за пределы РФ. Рассказываем, когда вводят запрет, можно ли его оспорить и взыскать убытки, если поездка не состоялась по вине приставов.

— КУБ дня. Про снятие с АУСН из-за филиалов

Организация была на АУСН, однако ФНС перевела ее на ОСНО из-за филиала.

— 3 группа инвалидности: пособия, льготы и права в 2026–2027 году

Третья группа — рабочая: человек может трудиться, но с ограничениями по нагрузке и условиям. При этом государство платит ему ЕДВ и пенсию, даёт налоговые и трудовые послабления. Собрали выплаты 2026 года с точными суммами, разграничили федеральные льготы и региональные, показали, что поменяется в 2027 году.

— С 2027 года заработает единый реестр статотчетов. 📃«Ночной бухгалтер» № 2304

Реестр Росстата: периодичность и сроки сдачи статотчетов, категории респондентов и формат электронного шаблон.