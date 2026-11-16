Бухгалтеру не оплатят переработку в отчетный период. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2306

Сегодня в выпуске:
Работодатель не обязан оплачивать работу бухгалтера в нерабочее время.
Поправки в НК-2027 сделают менее обременительными для бизнеса.
Для банковских операций будет нужен ИНН.
Лайфхак для упрощенцев: чтобы не платить НДС при превышении лимита, отгрузка должна быть раньше оплаты.
Господдержку по ПДС получат не все.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Переработки бухгалтеров
Если бухгалтер в отчетный период по своей инициативе задерживается на работе в будни и работает по выходным, то такие переработки работодатель оплачивать не обязан.
Роструд пояснил, что оплачивают только переработки, которые санкционировал работодатель.
Если главбух не успевает доделать отчет, и сам решил, что надо выйти в выходной, то такой выход оплачен не будет.
Поправки в НК
В Госдуме обсудили поправки в НК ко второму чтению законопроекта № 617-9. От некоторых ужесточений отказались.
В частности, ПВЗ не будут облагать налогом по кадастровой стоимости.
ЦБ будет передавать в ФНС данные о счетах физлиц с признаками бизнеса только с 2027 года, а не с 01.01.2026.
Для организаций не будут повышать пени по налогам.
IT-компаниям не отменят льготы по взносам за несдачу отчетности.
Вместе с тем пониженные ставки по УСН оставят только для определенных видов деятельности, торговый сбор введут для общепита и бытовых услуг. Перечень поправок – здесь. Подробно каждую поправку мы обязательно разберем для вас, как только текст будет опубликован на государственном портале НПА.
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ИНН для банка
До 1 января 2028 года банки должны будут установить ИНН действующих клиентов-физлиц.
Если банк не найдет информацию самостоятельно, запросит у клиента.
Если клиент проигнорирует просьбу, ему на полгода перекроют доступ к онлайн-банку и запретят снятие наличных в банкомате. При дальнейшем игноре обслуживание могут полностью прекратить.
НДС на УСН
Если компания работает на УСН без НДС, но заключила крупную сделку, после которой лимит в 20 млн. руб. будет превышен, обязанность платить НДС именно по этой сделке возникнет не всегда.
Право на НДС-льготу теряется со следующего месяца после превышения лимита, поясняет эксперт. А лимит на УСН считают кассовым методом.
Если в марте 2027 поступит оплата от клиента и лимит зашкалит, то НДС будет с апреля.
Если деньги придут в марте, а отгрузка будет в апреле, то сделка пройдет с НДС.
Если отгрузка будет в марте, а деньги придут или в марте, или в апреле, сделка пройдет без НДС.
ПДС
Чтобы по программе долгосрочных сбережений получить господдержку, нужно до конца года внести на счет хотя бы 2 тыс. рублей.
Максимальная господдержка – 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет. Точная сумма зависит от суммы взноса и вашего дохода.
Если ежегодно вносить хотя бы по 36 тыс. рублей и получать максимальную доплату, за 10 лет на счете накопится минимум 720 тыс. рублей + инвестиционный доход.
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Ваша получила господдержку по ПДС менее 36 тыс. рублей редакция