Бухгалтеру не оплатят переработку в отчетный период. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2306

Переработки бухгалтеров

Если бухгалтер в отчетный период по своей инициативе задерживается на работе в будни и работает по выходным, то такие переработки работодатель оплачивать не обязан.

Роструд пояснил, что оплачивают только переработки, которые санкционировал работодатель.

Если главбух не успевает доделать отчет, и сам решил, что надо выйти в выходной, то такой выход оплачен не будет.