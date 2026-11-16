Акция на подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Обзоры для бухгалтера
Читать 3 мин
Бухгалтеру не оплатят переработку в отчетный период. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2306

Бухгалтеру не оплатят переработку в отчетный период. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2306

Если бухгалтер не успевает подготовить отчеты в рабочее время – это ее проблема.

406 просмотров25 открытий

Сегодня в выпуске:

  • Работодатель не обязан оплачивать работу бухгалтера в нерабочее время.

  • Поправки в НК-2027 сделают менее обременительными для бизнеса.

  • Для банковских операций будет нужен ИНН.

  • Лайфхак для упрощенцев: чтобы не платить НДС при превышении лимита, отгрузка должна быть раньше оплаты.

  • Господдержку по ПДС получат не все.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Переработки бухгалтеров

Если бухгалтер в отчетный период по своей инициативе задерживается на работе в будни и работает по выходным, то такие переработки работодатель оплачивать не обязан.

Роструд пояснил, что оплачивают только переработки, которые санкционировал работодатель.

Если главбух не успевает доделать отчет, и сам решил, что надо выйти в выходной, то такой выход оплачен не будет.

Поправки в НК

В Госдуме обсудили поправки в НК ко второму чтению законопроекта № 617-9. От некоторых ужесточений отказались.

В частности, ПВЗ не будут облагать налогом по кадастровой стоимости.

ЦБ будет передавать в ФНС данные о счетах физлиц с признаками бизнеса только с 2027 года, а не с 01.01.2026.

Для организаций не будут повышать пени по налогам.

IT-компаниям не отменят льготы по взносам за несдачу отчетности.

Вместе с тем пониженные ставки по УСН оставят только для определенных видов деятельности, торговый сбор введут для общепита и бытовых услуг. Перечень поправок – здесь. Подробно каждую поправку мы обязательно разберем для вас, как только текст будет опубликован на государственном портале НПА.

🔥 БУХ.СОВЕТ 2027

XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.

За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.

Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.

Бесплатная регистрация

ИНН для банка

До 1 января 2028 года банки должны будут установить ИНН действующих клиентов-физлиц.

Если банк не найдет информацию самостоятельно, запросит у клиента.

Если клиент проигнорирует просьбу, ему на полгода перекроют доступ к онлайн-банку и запретят снятие наличных в банкомате. При дальнейшем игноре обслуживание могут полностью прекратить.

НДС на УСН

Если компания работает на УСН без НДС, но заключила крупную сделку, после которой лимит в 20 млн. руб. будет превышен, обязанность платить НДС именно по этой сделке возникнет не всегда.

Право на НДС-льготу теряется со следующего месяца после превышения лимита, поясняет эксперт. А лимит на УСН считают кассовым методом.

Если в марте 2027 поступит оплата от клиента и лимит зашкалит, то НДС будет с апреля.

Если деньги придут в марте, а отгрузка будет в апреле, то сделка пройдет с НДС.

Если отгрузка будет в марте, а деньги придут или в марте, или в апреле, сделка пройдет без НДС.

ПДС

Чтобы по программе долгосрочных сбережений получить господдержку, нужно до конца года внести на счет хотя бы 2 тыс. рублей.

Максимальная господдержка – 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет. Точная сумма зависит от суммы взноса и вашего дохода.

Если ежегодно вносить хотя бы по 36 тыс. рублей и получать максимальную доплату, за 10 лет на счете накопится минимум 720 тыс. рублей + инвестиционный доход.

Главред рекомендует

Мем дня

Бухгалтеру не оплатят переработку в отчетный период. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2306

Ваша получила господдержку по ПДС менее 36 тыс. рублей редакция

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка