Юрадрес

Если направленная компании налоговая корреспонденция возвращается с отметкой «адресат отсутствует по указанному адресу», ФНС инициирует проверку достоверности юрадреса.

Если по адресу регистрации фирмы нет, то в ЕГРЮЛ делают отметку, что впоследствии чревато ограничениями для руководителей и участников.

Юрадрес должен соответствовать фактическому местонахождению организации и обеспечивать возможность связи с ней, предупреждают налоговики.