Сегодня в выпуске:
Если корреспонденция от ФНС не получена, это служит сигналом о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.
Пенсионные накопления россиян переведут в ПДС.
ФНС будет отправлять налоговые уведомления в колонии и СИЗО.
Временный перевод к другому работодателю продлили еще на год.
ФАС будет пресекать монополию интернет-провайдеров в многоэтажках.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Юрадрес
Если направленная компании налоговая корреспонденция возвращается с отметкой «адресат отсутствует по указанному адресу», ФНС инициирует проверку достоверности юрадреса.
Если по адресу регистрации фирмы нет, то в ЕГРЮЛ делают отметку, что впоследствии чревато ограничениями для руководителей и участников.
Юрадрес должен соответствовать фактическому местонахождению организации и обеспечивать возможность связи с ней, предупреждают налоговики.
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ПДС
С 1 апреля 2027 года пенсионные накопления граждан переведут в программу долгосрочных сбережений в беззаявительном порядке.
Управлять этими деньгами будут НПФ.
Гарантии в ПДС устроены иначе, чем в ОПС, предупреждает эксперт.
Под новый закон подпадут 71 млн. человек с накоплениями на 6,5 трлн рублей.
Налоги из тюрьмы
Колонии будут ежегодно передавать ФНС сведения об осужденных, чтобы налоговики направляли им уведомления на уплату имущественных налогов.
Заплатить налог за заключенного могут его родственники или он сам со своего лицевого счета.
Сейчас налоговые уведомления приходят в личный кабинет или по адресу прописки. Заключенные их не получают и идут пени.
Временный перевод
Если компания приостановила производство, сотрудники могут временно перейти на работу к другому работодателя, не увольняясь.
Эти правила работали до 1 января 2027 года, но их продлили еще на год – до 01.01.2028.
С новым работодателем заключают срочный договор, а действие первоначального договора с первым работодателем приостанавливается.
Интернет
В некоторых многоквартирных домах услуги интернета оказывает только один-единственный провайдер, а остальным доступ закрыт.
Эти случаи будут выявлять: в ГИС ЖКХ будут данные о домах с несколькими операторами, одним провайдером или вообще без связи.
ФАС будет использовать эту информацию для выявления необоснованных отказов операторам в доступе к домам.
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