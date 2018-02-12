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Не все обходятся только дистанционным общением с банками. И это не радует

Несмотря на то, что наш век информационных технологий многие банковские операции совершаются дистанционного через интернет-банкинг, бухгалтерам все-таки приходится иногда посещать отделение банка. Таковы результаты опроса, проведенного на нашем сайте.

Только 29% опрошенных вообще не посещают банк и обходятся исключительно интернет-общением.

Остальные наши читатели либо изредка бывают в банке, чтобы решить какие-то вопросы (55%), либо вынуждены посещать его регулярно по ряду причин.

Так, 12% опрошенных имеют дело с «наличкой» - либо сдают ее, либо получают.

Еще 4% наших читателей пока по-старинке производят платежи с помощью бумажных «платежек», поэтому им требуется посещать банк.

Добавим, поводом для опроса послужило сообщение Сбербанка, которое было направлено в редакцию «Клерка» в ответ на наш материал о банковских проблемах провинциальных предпринимателей.

Напомним, в городе Данилов Ярославской области недавно закрылось последнее отделение банка, обслуживающее юрлиц и ИП. Бизнесмены выражают обеспокоенность по этому поводу. Сбербанк успокаивает: 99% всех операций все равно совершается дистанционно.

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