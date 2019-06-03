Увольняясь, сотрудники чаще всего не получают на руки СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ

По требованию законодательства при увольнении работника ему необходимо выдать выписки из форм СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.
Однако, как показали результаты опроса на нашем сайте, на практике большинство работодателей (63 %), игнорируют эту норму и не выдают выписки из вышеназванных форм уволенным работникам.
Четверть опрошенных педантично соблюдают нормы законодательства и не только выдают положенные документы, но и делают это под роспись, чтобы иметь доказательства выдачи.
Еще 10 % респондентов документы выдают, но доказать это при необходимости не смогут — сотрудник нигде не расписывается за получение.
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