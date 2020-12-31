2021. Что год грядущий нам готовит

Новый год уже вот-вот придет, останется позади «пандемийный» 2020-й, начнется, будем надеяться, «не такой пандемийный» 2021-й. А что еще произойдет в нашей жизни после того, как пробьют куранты?

ЕНВД: помним, скорбим!

Об отмене ЕНВД, наверное, не писали только коты, потому что писать они не умеют. С 1 января 2021 года этого замечательного режима больше не будет. Все уже придумали, как будут выкручиваться при оборотах, больших разрешенных для УСН, и при полном нежелании платить НДС?

Транспортный и земельный налог

С 1 января представлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогам больше не нужно. Сообщения об их суммах будут формироваться в автоматизированной информационной системе ФНС России.

Кроме того, в 2021 году установлены единые сроки уплаты транспортного и земельного налогов для организаций не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

МРОТ не помрёт...

... а получит новую методику исчисления, не из потребительской корзины, а из медианного дохода. В 2021 году МРОТ впервые в истории превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, и составит «аж» 12 тысяч 792 рубля. Что же, не хватило каких-то 8 рублёв для ровной цифры-то?

Индексация пенсий

Пенсии тоже проиндексируют. Пенсия по старости вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей. Социальные пенсии проиндексируются на 2,6%. А размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6044 рубля 48 копеек. Но прибавка для всех не будет единой, а будет для каждого пенсионера зависеть от размера получаемой пенсии.

Кстати, правила индексации для социальных доплат к пенсии ввели новые, чтобы они не оказались меньше, чем в прошлом году.

Нужно больше маткапитала

Материнский капитал также будет повышен.

на первого ребенка с 466 617 до 483 881,83 рубля,

на второго — с 150 000 до 155 550 рублей.

Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит 639 432 рубля.

Коротко о себе: НДФЛ 15%

С 13 до 15% повышается ставка НДФЛ с 1 января. Но только для тех, у кого доход будет больше 5 млн в год. Или больше 416 тыс. руб в месяц. Есть тут такие счастливчики? Разовое получение средств в расчет не берется, доход должен быть стабильным. По ставке 15% облагаются только суммы, превышающие 5 млн.

Маркировка изделий

С 1 января оборот немаркированных товаров легкой промышленности будет запрещен. До 1 февраля 2021 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 г.

К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров.

Трудовые книжки окончательно захватит Матрица

С 1 января для работников, которые впервые трудоустраиваются, можно будет оформить только электронную трудовую книжку.

Кстати, если уже работающие еще не определились, хотят ли они в Матрицу или нет, то им пора бы уже это сделать, поскольку бухгалтерам до 15 января нужно об этом сообщить.

Новые положения об удаленной работе

С 1 января вступают в силу поправки в ТК об удаленной работе. В частности, там указано, что перевод на удаленку не является поводом для снижения зарплаты, если работник выполняет тот же объем работы. При этом, уволить в таком режиме могут за невыход на связь с работодателем в срок более 2 дней без уважительной причины.

Прямые выплаты по больничным

Эти поправки также вступают в силу с 1 января, как-то незаметно закон приняли. На «Клерке» об этих выплатах можно почитать здесь.

Новые санитарные правила к условиям труда

Роспотребнадзор взял и принял новые санитарные правила по условиям труда на следующие 7 лет. В целом, ничего нового там не написано, просто собрали в один нормативный акт все, что дейстововало доселе по разным другим актам. Не только же безмасочников в магазинах ловить.

Новая форма транспортной накладной

С 1 января вводятся новые правила по организации перевозок грузов автотранспортом. Транспортная накладная может быть оформлена как в бумажном, так и электронном виде.

Правда, правила об электронных документах вступают в силу с 1 января 2022 года.

Не нужен нам Кипр с Люксембургом...

Базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр и в Люксембург повышается до 15%. Эти поправки также вступают в силу с 1 января.

А что еще нового для бухгалтера с 2021 года?

Предлагаем вам подборку материалов «Клерка» по нововведенияяям с 2021 года для бухгалтеров:

Что делать, если нет новогоднего настроения?

Есть конечно один рецепт, но мы не ручаемся за его эффективность. Но, котам точно помогает.

Но лучше, конечно, использовать более традиционные способы. Всех с Наступающим!