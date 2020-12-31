2021. Что год грядущий нам готовит

Новый год уже вот-вот придет, останется позади «пандемийный» 2020-й, начнется, будем надеяться, «не такой пандемийный» 2021-й. А что еще произойдет в нашей жизни после того, как пробьют куранты?
ЕНВД: помним, скорбим!
Об отмене ЕНВД, наверное, не писали только коты, потому что писать они не умеют. С 1 января 2021 года этого замечательного режима больше не будет. Все уже придумали, как будут выкручиваться при оборотах, больших разрешенных для УСН, и при полном нежелании платить НДС?
Транспортный и земельный налог
С 1 января представлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогам больше не нужно. Сообщения об их суммах будут формироваться в автоматизированной информационной системе ФНС России.
Кроме того, в 2021 году установлены единые сроки уплаты транспортного и земельного налогов для организаций не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
МРОТ не помрёт...
... а получит новую методику исчисления, не из потребительской корзины, а из медианного дохода. В 2021 году МРОТ впервые в истории превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, и составит «аж» 12 тысяч 792 рубля. Что же, не хватило каких-то 8 рублёв для ровной цифры-то?
Индексация пенсий
Пенсии тоже проиндексируют. Пенсия по старости вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей. Социальные пенсии проиндексируются на 2,6%. А размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6044 рубля 48 копеек. Но прибавка для всех не будет единой, а будет для каждого пенсионера зависеть от размера получаемой пенсии.
Кстати, правила индексации для социальных доплат к пенсии ввели новые, чтобы они не оказались меньше, чем в прошлом году.
Нужно больше маткапитала
Материнский капитал также будет повышен.
- на первого ребенка с 466 617 до 483 881,83 рубля,
- на второго — с 150 000 до 155 550 рублей.
Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит 639 432 рубля.
Коротко о себе: НДФЛ 15%
С 13 до 15% повышается ставка НДФЛ с 1 января. Но только для тех, у кого доход будет больше 5 млн в год. Или больше 416 тыс. руб в месяц. Есть тут такие счастливчики? Разовое получение средств в расчет не берется, доход должен быть стабильным. По ставке 15% облагаются только суммы, превышающие 5 млн.
Маркировка изделий
С 1 января оборот немаркированных товаров легкой промышленности будет запрещен. До 1 февраля 2021 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 г.
К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров.
Трудовые книжки окончательно захватит Матрица
С 1 января для работников, которые впервые трудоустраиваются, можно будет оформить только электронную трудовую книжку.
Кстати, если уже работающие еще не определились, хотят ли они в Матрицу или нет, то им пора бы уже это сделать, поскольку бухгалтерам до 15 января нужно об этом сообщить.
Новые положения об удаленной работе
С 1 января вступают в силу поправки в ТК об удаленной работе. В частности, там указано, что перевод на удаленку не является поводом для снижения зарплаты, если работник выполняет тот же объем работы. При этом, уволить в таком режиме могут за невыход на связь с работодателем в срок более 2 дней без уважительной причины.
Прямые выплаты по больничным
Эти поправки также вступают в силу с 1 января, как-то незаметно закон приняли. На «Клерке» об этих выплатах можно почитать здесь.
Новые санитарные правила к условиям труда
Роспотребнадзор взял и принял новые санитарные правила по условиям труда на следующие 7 лет. В целом, ничего нового там не написано, просто собрали в один нормативный акт все, что дейстововало доселе по разным другим актам. Не только же безмасочников в магазинах ловить.
Новая форма транспортной накладной
С 1 января вводятся новые правила по организации перевозок грузов автотранспортом. Транспортная накладная может быть оформлена как в бумажном, так и электронном виде.
Правда, правила об электронных документах вступают в силу с 1 января 2022 года.
Не нужен нам Кипр с Люксембургом...
Базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр и в Люксембург повышается до 15%. Эти поправки также вступают в силу с 1 января.
А что еще нового для бухгалтера с 2021 года?
Предлагаем вам подборку материалов «Клерка» по нововведенияяям с 2021 года для бухгалтеров:
- Изменения законодательства с 2021 года для бухгалтера.
- Обзор изменений в отчетности 2021 года.
- Новое в работе бухгалтера в 2021 году.
- Новые отчеты и КБК на 2021 год, отмена расчета по среднесписочной численности: разбираемся, что именно изменилось.
Что делать, если нет новогоднего настроения?
Есть конечно один рецепт, но мы не ручаемся за его эффективность. Но, котам точно помогает.
Но лучше, конечно, использовать более традиционные способы. Всех с Наступающим!