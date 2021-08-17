Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Расскажите, удобен ли для вас сервис «Мой Склад»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерские программы
Версия для печати

Собираем отзывы о сервисе «Мой Склад» для рейтинга компаний на «Клерке». Кто им пользуется, расскажите нам свои впечатления.

Что сервису дополнить, что убрать? Что вы вообще можете посоветовать владельцам сервиса? Комментируйте, а мы обязательно все им передадим.

«МойСклад» — первый в России интернет-сервис управления торговлей и складом. Все, что нужно, в одной облачной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики.

Компания активно пишет у нас на «Клерке», в своем блоге, донося нашим читателям разные полезности:

Темы самые разные, и все они — для бухгалтеров.

В мае компания праздновала 10-летний юбилей своего партнерства с 1С. По словам основателя «Моего дела» Аскара Рахимбердиева, это решение оказалось одним из самых удачных за всю историю компании.

Они считают свой сервис очень удобным. А вы нам расскажите, действительно ли это так.

Друзья, ждем ваших комментариев!

Подборка полезных мероприятий

Разместить