Расскажите, удобен ли для вас сервис «Мой Склад»

Собираем отзывы о сервисе «Мой Склад» для рейтинга компаний на «Клерке». Кто им пользуется, расскажите нам свои впечатления.

Что сервису дополнить, что убрать? Что вы вообще можете посоветовать владельцам сервиса? Комментируйте, а мы обязательно все им передадим.

«МойСклад» — первый в России интернет-сервис управления торговлей и складом. Все, что нужно, в одной облачной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики.

Компания активно пишет у нас на «Клерке», в своем блоге, донося нашим читателям разные полезности:

Темы самые разные, и все они — для бухгалтеров.

В мае компания праздновала 10-летний юбилей своего партнерства с 1С. По словам основателя «Моего дела» Аскара Рахимбердиева, это решение оказалось одним из самых удачных за всю историю компании.

Они считают свой сервис очень удобным. А вы нам расскажите, действительно ли это так.

Друзья, ждем ваших комментариев!