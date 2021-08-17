Расскажите, удобен ли для вас сервис «Мой Склад»

Собираем отзывы о сервисе «Мой Склад» для рейтинга компаний на «Клерке». Кто им пользуется, расскажите нам свои впечатления.
Что сервису дополнить, что убрать? Что вы вообще можете посоветовать владельцам сервиса? Комментируйте, а мы обязательно все им передадим.
«МойСклад» — первый в России интернет-сервис управления торговлей и складом. Все, что нужно, в одной облачной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики.
Компания активно пишет у нас на «Клерке», в своем блоге, донося нашим читателям разные полезности:
- Что вам надо знать о прослеживаемости товаров;
- Последние кассовые новости: для кого новый формат ФД 1.2 и за что штрафуют;
- Транспортные расходы в торговле: проводки, учет ТЗР, ФСБУ «Запасы»;
- Новый формат передачи фискальных данных: что изменится с 6 августа.
Темы самые разные, и все они — для бухгалтеров.
В мае компания праздновала 10-летний юбилей своего партнерства с 1С. По словам основателя «Моего дела» Аскара Рахимбердиева, это решение оказалось одним из самых удачных за всю историю компании.
Они считают свой сервис очень удобным. А вы нам расскажите, действительно ли это так.
Друзья, ждем ваших комментариев!