Налоговики посчитали реализацией выплату дивидендов имуществом и доначислили налог на прибыль и пени. Суды с ними не согласились и приняли сторону налогоплательщика, сумевшего доказать, что реализации в данном случае не было.

При этом компания законно учла разницу между рыночной и остаточной стоимостью имущества во внереализационных расходах, сумев, тем самым, снизить налоговую базу.

Фабула дела

ООО «Энергосоюз» из Красноярска использовало в предпринимательской деятельности с 2011 по 2017 год два объекта недвижимости (помещения). В 2017 году компания передала эти два помещения в счет выплаты дивидендов своему единственному учредителю.

При этом рыночная стоимость помещений была оценена независимым оценщиком в 48 млн рублей. А остаточная стоимость на 2017 год составила 54,6 млн рублей. Налогоплательщик включил во внереализационные доходы 45 млн рублей, а во внереализационные расходы 54,6 млн рублей.

Разницу в 9,6 млн рублей ООО «Энергосоюз» учло при исчислении налога на прибыль за 2017 год. Налоговый орган с этим не согласился и доначислил компании 2,32 млн рублей — налог на прибыль, пени и штраф.

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Позиция налогового органа

Налоговый орган применил аналогию права, указав, что в соответствии с п. 1 ст. 42 закона «Об акционерных обществах» ООО «Энергосоюз» неправомерно выплатило дивиденды с помощью передачи имущества учредителю, поскольку такая возможность не закреплена в уставе общества.

Кроме того, налогоплательщик незаконно включил доход от передачи имущества в виде дивидендов во внереализационные доходы, поскольку перечень внереализационных доходов, предусмотренный ст. 250 НК, является закрытым. Что касается учета налогоплательщиком остаточной стоимости переданного имущества во внереализационных расходах, то «отнесение организацией внереализационных расходов не может быть осуществлено вне связи с осуществлением операций, доход от которых подлежит отражению в качестве внереализационного дохода в соответствии со ст. 250 НК».

То есть законных оснований для отражения в составе внереализационных расходов остаточной стоимости имущества, переданного в качестве дивидендов, у общества не имелось.

Позиция суда

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций поддержали налогоплательщика. Также было вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии ВС.

Во-первых, суды указали, что аналогия права (ссылка налогового органа на нормы закона об акционерных обществах) в данном случае неприменима . Статьи 28 и 29 закона об обществах с ограниченной ответственностью не налагают на ООО необходимость включить в устав условие о возможности выплаты дивидендов недвижимостью.

(ссылка налогового органа на нормы закона об акционерных обществах) . Статьи 28 и 29 закона об обществах с ограниченной ответственностью не налагают на ООО необходимость включить в устав условие о возможности выплаты дивидендов недвижимостью. Во-вторых, выплата дивидендов недвижимостью не является реализацией имущества . Такие выплаты образуют доход только у участника ООО, получившего дивиденды. А значит, в данном случае не применима ст. 268 НК, на которую ссылался налоговый орган.

. Такие выплаты образуют доход только у участника ООО, получившего дивиденды. А значит, в данном случае не применима ст. 268 НК, на которую ссылался налоговый орган. В третьих, предусмотренный ст. 250 НК перечень внереализационных доходов действительно является закрытым , и выплат дивидендов имуществом в нем нет . Поэтому налогоплательщик в данном случае учел рыночную стоимость недвижимости во внереализационных доходах необоснованно.

, и выплат дивидендов имуществом . Поэтому налогоплательщик в данном случае учел рыночную стоимость недвижимости во внереализационных доходах необоснованно. Тем не менее, в-четвертых, это не привело к занижению налогоплательщиком налоговой базы по налогу на прибыль. У налогоплательщика в результате выплаты дивидендов образовался убыток в виде разницы между остаточной и рыночной стоимостью переданного имущества. А установленный ст. 265 НК перечень внереализационных расходов является открытым.

Учитывая, что спорные помещения в течение всего времени использовались в предпринимательской деятельности заявителя, налогоплательщику следовало учесть в составе внереализационных расходов сумму в 9,6 млн рублей (что и было сделано). Ошибочное отражение спорной операции в налоговой декларации не привело к неверному определению налога, подлежащего уплате в бюджет за 2017 год, подчеркнули суды.

Мнение эксперта

Екатерина Кузьмина, юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру»:

«Законом не запрещено выплачивать дивиденды имуществом Общества, однако на практике возникает вопрос, является ли данное действие реализацией имущества и подлежит ли включению в налоговую базу.

Позицию по данному вопросу в Минфине выразили еще в 2017 году (Письмо Минфина от 25.08.2017 № 03-03-06/1/54596), указав, что при выплате дивидендов имуществом право собственности на это имущество, ранее принадлежавшее организации, переходит к ее участникам, и такая передача имущества признается реализацией, в том числе, для целей исчисления налога на прибыль организаций.

Однако, согласно постановлению АС ВСО от 29.03.2021 по делу № А33-21086/2020, такая передача имущества не является реализацией и не подлежит включению в налоговую базу, так как данные выплаты осуществляются за счет прибыли Общества, оставшейся после уплаты налогов, они не являются реализацией товара, следовательно, не включаются в налоговую базу. Такие выплаты являются доходом и образуют объект налогообложения по налогу на доходы физических лиц.

Аналогичные выводы содержит Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25.02.2015 по делу № А58-341/14, Определение ВС от 31.07.2015 № 302-КГ15-6042, которые свидетельствуют о том, что приобретение имущества является получением дивиденда (дохода) от Общества, а для Общества передача указанного имущества является выплатой дивиденда (дохода), но никак не реализацией дивиденда (дохода), а значит и не реализацией имущества в смысле, придаваемом реализации статьями 39, 146 НК.

Исходя из сложившейся судебной практики, формируется вывод, что выплата дивидендов в виде имущества Общества не является его реализацией».

Дело: А33-21086/2020.