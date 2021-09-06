Работодатели должны проводить СОУТ при гибридном графике работы

Спецоценка условий труда для надомников и дистанционщиков не проводится. Но если у сотрудников гибридный график работы, то СОУТ проводить надо.
Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Работодатели могут не проводить СОУТ, если все их сотрудники работают на дому или дистанционно. Причем, постоянно.
Если в компании или у ИП предусмотрен гибридный график работы — проводить спецоценку условий труда надо.
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Проводить СОУТ в этом случае надо только в отношении рабочего места, которое находится на территории работодателя.
Ранее на «Клерке» писали, какобязать дистанционного работника периодически являться в офис.