Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📐 Налоговики измеряли объем в квадратных метрах. Суд им объяснил, что надо бы в кубических

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые споры
Версия для печати
Скачать

Налоговики пытались доначислить НДС и налог на прибыль, вместе с пенями — почти на 140 млн руб. Но мало того, что неправомерно (спорная продукция утилизирована как негодная), так еще и объем складских помещений посчитали в квадратных метрах.

Рассказал на своей странице в Facebook основатель и руководитель «Комплаенс решения» Иван Кузнецов.

«Еще одно дело о необходимости восстановления НДС при утилизации испорченных продуктов питания (на это раз — бананы) — в пользу налогоплательщика, причем со ссылкой на обширную аналогичную судебную практику. Обращает на себя внимание, что налогоплательщик перед утилизацией заказал экспертизу, которая установила негодность бананов.

Ну, и цитата из постановления, поучающая налоговый орган математике на уровне 3 класса:

„При расчете объемов складских помещений налоговым органом допущены ошибки: неправильно установлена высота склада — 2,5 метра. Фактически высота складских помещений составляла 5-7 метров (подтверждается экспликацией помещения); Расчет проводился в м2, а нужно было в мЗ. Эти единицы измерения применяются для измерения различных свойств вещества. Помещение имеет не только длину и ширину, а еще и высоту, то есть, нужно рассчитывать не площадь (размер по полу, м2), а объем (в расчете учитывается высота, мЗ)“

Постановление АС Московского округа от 25.06.2021 № А40-195569/2018».

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский курс от Ивана Кузнецова «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Поглядим в само постановление. Суть дела — 24-я ИФНС по Москве провела выездную налоговую проверку в компании. По итогам проверки компании выписали штраф на сумму 18 333 386 руб., пени 29 489 929 руб., и заодно уплатить недоимкеу по НДС и налогу на прибыль в размере 91 666 923 руб.

Причина столь солидного аппетита налоговиков — необоснованное включение расходов и вычетов. По их мнению, компания создала фиктивный документооборот с контрагентами. Однако в качестве доказательства таких взаимоотношений налоговики приводят такие вот доводы:

  • у поставщика компании взаимоотношения с неблагонадежным контрагентом;
  • объем помещений компании не позволял принять товар.

Однако суды первых двух инстанций, а вслед за ними и кассация объяснили, что никаких фиктивных отношений там не было, все в рамках предпринимательской деятельности, и НДС, ранее принятый к вычету, восстанавливать не нужно:

«Основания для восстановления суммы НДС, ранее принятой к вычету по спорной поставке отсутствуют: п. 3 ст. 170 НК не содержит основания для восстановления НДС, как списание испорченного пищевого продукта».

В итоге, налоговикам было отказано.

Судебный акт можно скачать во вложении.

Подборка полезных мероприятий

Разместить