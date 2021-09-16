Налоговики пытались доначислить НДС и налог на прибыль, вместе с пенями — почти на 140 млн руб. Но мало того, что неправомерно (спорная продукция утилизирована как негодная), так еще и объем складских помещений посчитали в квадратных метрах.

Рассказал на своей странице в Facebook основатель и руководитель «Комплаенс решения» Иван Кузнецов.

«Еще одно дело о необходимости восстановления НДС при утилизации испорченных продуктов питания (на это раз — бананы) — в пользу налогоплательщика, причем со ссылкой на обширную аналогичную судебную практику. Обращает на себя внимание, что налогоплательщик перед утилизацией заказал экспертизу, которая установила негодность бананов.

Ну, и цитата из постановления, поучающая налоговый орган математике на уровне 3 класса:

„При расчете объемов складских помещений налоговым органом допущены ошибки: неправильно установлена высота склада — 2,5 метра. Фактически высота складских помещений составляла 5-7 метров (подтверждается экспликацией помещения); Расчет проводился в м2, а нужно было в мЗ. Эти единицы измерения применяются для измерения различных свойств вещества. Помещение имеет не только длину и ширину, а еще и высоту, то есть, нужно рассчитывать не площадь (размер по полу, м2), а объем (в расчете учитывается высота, мЗ)“

Постановление АС Московского округа от 25.06.2021 № А40-195569/2018».

Поглядим в само постановление. Суть дела — 24-я ИФНС по Москве провела выездную налоговую проверку в компании. По итогам проверки компании выписали штраф на сумму 18 333 386 руб., пени 29 489 929 руб., и заодно уплатить недоимкеу по НДС и налогу на прибыль в размере 91 666 923 руб.

Причина столь солидного аппетита налоговиков — необоснованное включение расходов и вычетов. По их мнению, компания создала фиктивный документооборот с контрагентами. Однако в качестве доказательства таких взаимоотношений налоговики приводят такие вот доводы:

у поставщика компании взаимоотношения с неблагонадежным контрагентом;

объем помещений компании не позволял принять товар.

Однако суды первых двух инстанций, а вслед за ними и кассация объяснили, что никаких фиктивных отношений там не было, все в рамках предпринимательской деятельности, и НДС, ранее принятый к вычету, восстанавливать не нужно:

«Основания для восстановления суммы НДС, ранее принятой к вычету по спорной поставке отсутствуют: п. 3 ст. 170 НК не содержит основания для восстановления НДС, как списание испорченного пищевого продукта».

В итоге, налоговикам было отказано.

Судебный акт можно скачать во вложении.