👎 У бухгалтеров проблемы в 1С с НДФЛ по дистанционным сотрудникам

Если ваш сотрудник работает дистанционно, но не из хрущевки в Мытищах, а, например, из апартаментов в Вене, вам не нужно удерживать из его зарплаты НДФЛ. К сожалению, автоматически и без лишних телодвижений отразить это в 1С не получается.

Реализация этой нормы НК на практике вызывает трудности у бухгалтеров.

Этот вопрос стал темой обсуждения на нашем форуме.

Сначала немного теории.

полученным от источников за пределами РФ. Это следует из ст. 208 НК. Если российская компания платит сотруднику за работу, которую он делает за пределами РФ, то для целей НДФЛ его доход считаетсяЭто следует из ст. 208 НК. ФНС в письме № БС-4-11/9947@ от 15.07.2021 разъяснила, что налогообложение будет зависеть от налогового статуса сотрудника. Если он нерезидент, то НДФЛ вообще не будет. Человек будет платить налог за границей по законам той страны. Если он резидент, то НДФЛ он будет платить в России самостоятельно и должен сдать 3-НДФЛ. Но в любом случае российский работодатель не будет являться налоговым агентом по НДФЛ.

С теорией разобрались. Перейдем к практике.

Своей болью поделилась участница нашего форума. Бухгалтер не может понять, как в 1С ЗУП проводить зарплату такого нерезидента, чтобы с нее не удерживался НДФЛ. Этой функции в программе просто нет.

В техподдержке 1С посоветовали корректировать НДФЛ операцией учета НДФЛ при каждом начислении зарплаты.

То есть придется вести полуручной учет. А хотелось бы автоматический...

Участники обсуждения подтвердили версию о том, что в данном случае придется делать регулярные ручные корректировки по НДФЛ.

Кроме того, можно создать отдельный вид начисления, в котором прописать нужные параметры по НДФЛ.

Одна из причин такого несовершенства 1С — несогласованность мнений разных ведомств — Минтруда, Минфина, ФНС.

Дело в том, что Минтруд отрицает очевидные вещи. В письме № 14-2/ООГ-245 от 16.01.2017 сообщается, что работать дистанционно из заграницы нельзя.

Однако это явление отнюдь не уникально. И доказательство тому — многочисленные письма Минфина и ФНС, в которых разъясняется порядок уплаты НДФЛ в таком случае. То есть ни Минфин, ни ФНС ничего не говорят о незаконности такого взаимодействия. Но Минтруд и Роструд продолжают гнуть свою линию.

Крайними в этой неразберихе оказались бухгалтеры. Им приходится как-то изворачиваться, чтобы соблюсти нормы НК и правильно отразить все эти операции в учете и отчетности.

Обсуждение идет в теме форума «Удаленная работа за границей».