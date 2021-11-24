Мошенники атаковали почту Яндекса

Сегодня людям на Яндекс.Почту начали приходить письма от мошенников. Где предлагают получить возврат страховых накоплений. Друзья, не переходите по ссылке!
Письмо приходит с почтового адреса Яндекса и от имени службы фин. мониторинга.
В тесте письма говорится, что сотрудники «службы» не смогли вернуть страховые накопления в автоматическом режиме. Поэтому человеку надо самостоятельно пройти по ссылке и ввести уникальный номер.
Письмо выглядит так.
Мошенники не перестают придумывать новые способы обмана людей. В этом году они уже:
- звонили людям, которые обращались на горячие линии ведомств;
- угрожали уголовным наказанием за разглашение информации об именах из фишинговых писем;
- просили уплатить НДФЛ с выплат школьникам и пенсионерам.
А Роскачество выпустило методичку, как правильно защититься от фишинговых писем.