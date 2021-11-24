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Мошенники атаковали почту Яндекса

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Рубрика Мошенничество
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Сегодня людям на Яндекс.Почту начали приходить письма от мошенников. Где предлагают получить возврат страховых накоплений. Друзья, не переходите по ссылке!

Письмо приходит с почтового адреса Яндекса и от имени службы фин. мониторинга.

В тесте письма говорится, что сотрудники «службы» не смогли вернуть страховые накопления в автоматическом режиме. Поэтому человеку надо самостоятельно пройти по ссылке и ввести уникальный номер.

Письмо выглядит так.

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Мошенники не перестают придумывать новые способы обмана людей. В этом году они уже:

А Роскачество выпустило методичку, как правильно защититься от фишинговых писем.

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