Мошенники атаковали почту Яндекса

Сегодня людям на Яндекс.Почту начали приходить письма от мошенников. Где предлагают получить возврат страховых накоплений. Друзья, не переходите по ссылке!

Письмо приходит с почтового адреса Яндекса и от имени службы фин. мониторинга.

В тесте письма говорится, что сотрудники «службы» не смогли вернуть страховые накопления в автоматическом режиме. Поэтому человеку надо самостоятельно пройти по ссылке и ввести уникальный номер.

Письмо выглядит так.

Мошенники не перестают придумывать новые способы обмана людей. В этом году они уже: