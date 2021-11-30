Регистрация компании занимает пять дней, и ПФР не всегда успевает присвоить регистрационный номер. Когда подавать СЗВ-ТД на директора, чтобы не попасть на штраф?

Спрашивает наш подписчик.

«Планируем открыть ООО и соответственно назначение директора. Как можно успеть сдать СЗВ-ТД на директора в срок, если на следующий день регномера ПФР скорее всего не будет? Или успеют зарегистрировать?».

Срок регистрации ООО — 5 рабочих дней (три дня регистрируют, плюс день на подачу и день на получение результата). Иногда за этот срок налоговая успевает отправить данные в ПФР, и те успевают присвоить компании регистрационный номер. Если не успевают, то люди, как правило, сами звонят и выясняют этот номер.

Бухгалтеры советуют спокойно дождаться номера, с этого момента заключить трудовой договор, и подать СЗВ-ТД.

А кто-то вообще не оформляют директора вплоть до открытия расчетного счета. На вопрос ПФР, почему так, отписываются о нецелесообразности — так как нет финансово-хозяйственной деятельности.

В любом случае, тут дыра в законодательстве. Отсчет срока для СЗВ-ТД идет с момента заключения трудового договора. Никаких особенностей для компаний, которые созданы с нуля, в законах нет. Поэтому кто-то отслеживает регномер и скорее подается, кто-то оформляет директора позже, а кто-то сдает с опозданием и платит штраф, благо он 500 рублей.

Штраф, кстати, будет от трудинспекции, а не от ПФР.