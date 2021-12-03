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Бухгалтеры все еще путаются из-за кривого разъяснения налоговиков по субсидиям

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Рубрика Зарплата
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Налоговики на своем сайте неправильно истолковали норму об отмене НДФЛ с зарплат в пределах 1 МРОТ для получателей субсидии за нерабочие дни. Теперь у бухгалтеров вопросы.

Спрашивает наш подписчик.

«Мне уже надо ЗП перечислять, а я никак не разберусь с этим освобождением от НДФЛ по субсидиям. Помогите!

  • Если нам выдавали субсидию на 52 человека, а в этом месяце численность больше, я не облагаю налогом и взносами только по 52 или по всем?
  • Если у совместителей начисления меньше МРОТ, то можно ли на оставшуюся сумму освободить выплаты другим сотрудникам или она просто сгорает?».

В комментариях пишут, что на первый вопрос ответ будет «можно», а на второй — «нельзя». А вот немного подробнее:

«Даже если было 5 человек, а сейчас 100 — МРОТ у всех 100 минусуется».

На «Клерке» на днях писали, что налоговики криво разъяснили п. 89 ст. 217 НК. По их мнению, НДФЛ не нужно платить с зарплат (1 МРОТ), которые выплатили за счет субсидий. Хотя на самом деле в НК сказано, что не платят НДФЛ компании и ИП, которые получили субсидию. Там нет указания, куда ее можно тратить.

Из-за этого у бухгалтеров уже началась путаница. Как оказалось, она продолжается.

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