ФСБУ 6/2020: как по-новому учитывать основные средства с 1 января 2022 года

Новый стандарт ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 2022 года сильно меняет порядок бухгалтерского учёта основных средств. Рассказываем об изменениях, которые затронут всех, и о послаблениях для малого бизнеса. В конце статьи — видео с вебинара Алексея Иванова и Людмилы Архипкиной по применению нового стандарта.

Кто должен применять ФСБУ 6/2020

Использовать новый стандарт обязаны все коммерческие и некоммерческие организации. Исключение закон делает только для бюджетников (п. 2 ФСБУ 6/2020). Малые предприятия, которые ведут упрощённый бухгалтерский учёт, тоже обязаны перейти на новый стандарт, но могут не применять отдельные его положения (п. 3 ФСБУ 6/2020). Подробнее об этом ниже.

Что относится к основным средствам по новому стандарту

Объект можно отнести к основным средствам, если он удовлетворяет п. 4 стандарта:

Обладает материально-вещественной формой. Раньше этого критерия не было, хотя на практике он подразумевался. Предназначен для использования организацией в её обычной деятельности, как коммерческой, так и некоммерческой. При этом фактически объект может и не использоваться. В перечень возможных направлений использования основных средств в новом стандарте добавлена охрана окружающей среды. Компания предполагает использовать объект в будущем в течение длительного времени:

получать с его помощью доход, если речь идёт о коммерческой компании;

достигать целей, определённых уставом некоммерческой организации.

В общем случае период использования объекта должен быть более 12 месяцев. Если операционный цикл бизнеса превышает 12 месяцев, то организация должна планировать использовать объект в течение времени, превышающего операционный цикл.

Новый стандарт не распространяется на следующие объекты учёта, даже если они обладают перечисленными признаками (п. 6 ФСБУ 6/2020):

1. Капитальные вложения — для них разработан отдельный стандарт ФСБУ 26/2020.

2. Долгосрочные активы, предназначенные для перепродажи. Такие активы учитывают в соответствии с ПБУ 16/02.

Как учитывать малоценные основные средства

Организация может исключить отдельные объекты из состава основных средств, если установит в учётной политике стоимостной лимит. Его определяет сама организация с учётом существенности (п. 5 ФСБУ 6/2020). На основные средства, которые стоят меньше этого лимита, ФСБУ 6/2020 не распространяется. Стоимость малоценных объектов основных средств относят на расходы периода.

Однако нужно организовать учёт этих активов. Методику организация разрабатывает сама и отражает в учётной политике. Например, можно учитывать малоценные основных средств на забалансовом счёте или в специальной ведомости.

Никаких суммовых ограничений новый стандарт не предусматривает. Теперь можно установить лимит для основных средств в любой сумме. В частности, если компания работает на ОСНО и хочет свести к минимуму налоговые разницы, она может установить лимит в 100 тыс. руб. как в налоговом учёте.

Лимит для ОС можно установить не только в виде фиксированной суммы, но и в процентах от общей стоимости этого вида активов (п. 5 рекомендации БМЦ от 29.03.2021 № Р-126/2021-КпР). Например, можно определить, что группа основных средств является несущественной, пока её доля составляет менее 5% от общей стоимости ОС, принадлежащих компании.

В то же время по рекомендации Минфина следует устанавливать лимит не на группу, а на каждый объект ОС в отдельности (письмо от 25.08.2021 № 07-01-09/68312).

Компания может воспользоваться любым из этих вариантов, отразив его в учётной политике.

Оценка основных средств при признании

Новый объект основных средств оценивают по первоначальной стоимости. Это вся сумма капвложений, связанных с этим объектом (п.12 ФСБУ 6/2020).

В первоначальную стоимость объекта включают оценочные обязательства, например, по предстоящему демонтажу или восстановлению окружающей среды после ликвидации объекта основных средств. Эти оценочные обязательства за время использования объекта могут меняться.

Здесь возможны два варианта (п. 23 ФСБУ 6/2020):

1. Если изменилось само оценочное обязательство, нужно изменить первоначальную стоимость основных средств.

2. Если же изменилась приведённая стоимость обязательства, то изменение нужно отнести на прочие доходы или расходы периода.

Организация должна регулярно проверять основные средства на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (п. 38 ФСБУ 6/2020). К признакам обесценения актива относятся, например, его физический или моральный износ, неблагоприятная рыночная конъюнктура или ликвидация направления бизнеса, для которого он приобретался.

При проверке на обесценение актив нужно оценить две величины:

справедливая стоимость актива;

ожидаемый денежный поток от его использования.

Стоимость объекта основных средств доводится до наибольшей из этих оценок.

Обесценение основных средств относят на прочие расходы. В соответствии с п. 2 рекомендации БМЦ от 20.02.2015 № Р-56/2015-КпР здесь нужно использовать корреспонденцию со счётом 02, на котором следует завести отдельный субсчёт:

Д 91.2 К 02.

Малые предприятия, которые ведут упрощённый бухучёт, могут не пересчитывать стоимость основных средств при изменении оценочных обязательств и не проверять основные средства на обесценение.

Оценка основных средств после признания

Есть два варианта последующей оценки основных средств после признания (п. 13 ФСБУ 6/2020):

1. Продолжать оценивать объект по первоначальной стоимости.

2. Использовать переоценённую стоимость.

При выборе варианта с переоценкой организация должна регулярно пересматривать стоимость основных средств так, чтобы она была равна справедливой стоимости или близка к ней (п. 15 ФСБУ 6/2020). Справедливую стоимость определяют по МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

Организация может выбрать один из вариантов последующей оценки для каждой группы основных средств. Под группой в рамках стандарта понимают совокупность объектов основных средств со сходным характером использования (п.11 ФСБУ 6/2020). Это может быть, например, недвижимость, транспорт, оргтехника.

Если у организации есть инвестиционная недвижимость, то её обязательно нужно выделить в отдельную группу. Речь идёт о недвижимом имуществе, которое предназначено для сдачи в аренду и (или) последующей перепродажи с наценкой.

Для основных средств, которые не относятся к инвестиционной недвижимости, действуют следующие правила переоценки (пп. 16-20 ФСБУ 6/2020):

1. Переоценивать можно по мере изменения справедливой стоимости, но не реже, чем раз в год.

2. Возможны два варианта переоценки:

пропорциональный пересчёт первоначальной стоимости и накопленной амортизации;

уменьшение первоначальной стоимости на сумму накопленной амортизации с последующей корректировкой до справедливой стоимости.

3. Сумма дооценки объектов увеличивает добавочный капитал:

Дт 01 Кт 83 — увеличена стоимость ОС;

Дт 83 Кт 02 —амортизация списана за счёт добавочного капитала.

4. Сумма уценки относится на финансовые результаты периода:

Дт 02 Кт 01 — первоначальная стоимость уменьшена за счёт амортизации;

Дт 91.2 Кт 01 — дополнительная уценка сверх накопленной амортизации

Инвестиционную недвижимость переоценивают по отдельным правилам (п. 21 ФСБУ 6/2020):

1. Переоценивать нужно на каждую отчётную дату.

2. Стоимость инвестиционного объекта после любой переоценки должна быть равна справедливой стоимости.

3. Как дооценка, так и уценка объекта относится на финансовый результат:

Дт 03 Кт 91.1 — дооценка;

Дт 91.2 Кт 03 — уценка.

Амортизация основных средств

Общие правила начисления амортизации

Теперь начислять амортизацию по объектам основных средств должны все юридические лица, на которых распространяется новый стандарт — как коммерческие, так и некоммерческие организации. Как и раньше, не нужно амортизировать объекты, свойства которых не меняются со временем, например — земельные участки.

Новый стандарт добавил ещё одну группу основных средств, не подлежащую амортизации. Это инвестиционная недвижимость, которую организация учитывает по переоценённой стоимости (п. 28 ФСБУ 6/2020).

В общем случае начинать начисление амортизации нужно с даты признания объекта в учёте, а завершать — с даты его списания. Но организация имеет право начинать и завершать начисление амортизации с 1 числа месяца, следующего соответственно за месяцем признания или списания объекта (п. 33 ФСБУ 6/2020).

Чтобы применять альтернативный способ начисления амортизации с 1 числа следующего месяца, нужно отразить это положение в учётной политике. Такой вариант позволит избежать отклонений между бухгалтерским и налоговым учётом, но лишь в том случае, когда объект введён в эксплуатацию в том же месяце, что и принят к бухучёту.

Теперь амортизацию нужно начислять вне зависимости от фактического использования основного средства, в том числе при длительных простоях или консервации.

Амортизацию по новым правилам не обязательно начислять ежемесячно. Это можно делать за отчётный период. Но если организация ведёт управленческий учёт и каждый месяц определяет финансовый результат, то логично продолжать считать амортизацию ежемесячно.

Элементы амортизации

Принимая объект основных средств на учёт, организация должна определить для него ликвидационную стоимость, срок полезного использования и способ начисления амортизации. Вместе эти показатели называются элементами амортизации.

Ликвидационная стоимость — это материальная выгода, которую организация предполагает получить от выбытия объекта в конце срока его полезного использования (п. 30 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования по каждому объекту организация определяет на основе ожидаемых условий эксплуатации, предполагаемого физического износа и морального устаревания, а также планов по замене и модернизации ОС (п. 9 ФСБУ 6/2020).

Амортизацию по новому стандарту нужно начислять так, чтобы к концу срока полезного использования балансовая стоимость объекта стала равной его ликвидационной стоимости (п. 32 ФСБУ 6/2020). Если балансовая стоимость достигла ликвидационной, или стала ниже её, например, после переоценки, то начисление амортизации следует приостановить. Таким образом, полностью самортизированные объекты ОС теперь будут отражаться в учёте не по нулевой, а по ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость может быть равна нулю, если выполняется одно из следующих условий (п. 31 ФСБУ 6/2020):

1. Материальной выгоды от выбытия объекта в конце срока полезного использования не ожидается.

2. Указанная материальная выгода незначительна или не может быть определена.

Организация должна выбрать для каждой группы основных средств метод начисления амортизации из трёх способов начисления амортизации, предусмотренных стандартом:

линейный способ;

способ уменьшаемого остатка;

способ расчёта пропорционально количеству продукции или объему работ.

Способ начисления амортизации нужно выбирать так, чтобы наиболее точно отразить распределение экономических выгод от использования объекта во времени (п. 34 ФСБУ 6/2020).

Например, офисное или складское здание, как правило, приносит организации одну и ту же пользу и в первый, и в десятый год эксплуатации. Поэтому для здания нужно применять линейный способ амортизации. В этом случае амортизация за каждый период определяется, как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью к оставшемуся числу лет полезного использования (п. 35 ФСБУ 6/2020).

Транспортное средство или станок обычно в первые годы использования эксплуатируют интенсивно, а затем — в щадящем режиме. В таких случаях следует использовать один из методов, которые учитывают интенсивность использования.

Если срок полезного использования объекта зависит от длительности работы, но внутри периода интенсивность эксплуатации меняется, то нужно использовать метод уменьшаемого остатка. При этом сумма амортизации за каждый последующий год должна быть меньше, чем за предыдущий. Формулу расчёта организация должна определить самостоятельно.

Если можно привязать срок полезного использования объекта к выпущенной продукции или выполненным работам, нужно применять способ расчёта амортизации пропорционально количеству продукции или объему работ. При этом нельзя определять сумму амортизации исходя из поступившей выручки (п. 36 ФСБУ 6/2020).

Пример 1.

Организация построила модульный склад. Его первоначальная стоимость — 12 млн руб. Компания собирается использовать его 10 лет, а затем разобрать и продать конструктивные элементы за 2 млн руб.

Амортизация за первый год использования склада будет равна:

А1 = (12 млн руб. – 2 млн руб.) / 10 = 1 млн руб.

За второй год:

А2 = (12 – 2 млн руб. – 1 млн руб.) / 9 лет = 1 млн руб.

И так далее: если компания не будет пересматривать ликвидационную стоимость или другие элементы амортизации, то до конца срока полезного использования склада нужно каждый год начислять по нему 1 млн руб. амортизации.

Предположим, что после двух лет использования склада из-за роста цен на стройматериалы компания решила увеличить его ликвидационную стоимость с 2 млн руб. до 3 млн руб.

Тогда амортизация за третий и последующие годы уменьшится и станет равна:

А3 = (12 млн руб. – 3 млн руб. – 2 млн руб.) / 8 = 0,875 млн руб.

Элементы амортизации следует проверять и при необходимости пересматривать. По умолчанию это нужно делать раз в год. Также следует менять подход к начислению амортизации в случаях, когда изменились условия (п. 37 ФСБУ 6/2020). Например, оборудование морально устарело из-за появления новых технологий, поэтому его ликвидационную стоимость нужно снизить.

Списание основных средств

Новый стандарт устанавливает следующие причины для списания объекта ОС в бухучёте (п. 40 ФСБУ 6/2020):

1. Фактическое выбытие: передача другому лицу по любым основаниям или физическая утрата, например, из-за стихийного бедствия.

2. Невозможность дальнейшего использования, например, из-за истечения предельного срока эксплуатации.

3. Утрата способности приносить экономические выгоды в будущем. Например, объект физически изношен, морально устарел или больше не нужен компании из-за того, что соответствующая деятельность прекращена. При этом продать объект невозможно. В этом случае основное средство нужно демонтировать или утилизировать иным способом.

Накопленные амортизацию и обесценение нужно отнести на уменьшение первоначальной (переоценённой) стоимости объекта (п. 42 ФСБУ 6/2020):

Дт 02 Кт 01.

Если в процессе выбытия организация получила материальные ценности, то их стоимость тоже уменьшает первоначальную стоимость объекта:

Дт 10 Кт 01.

Оставшуюся балансовую стоимость следует отнести на расходы периода (п. 44 ФСБУ 6/2020):

Дт 91.2 Кт 01.

Затраты на выбытие также в общем случае списывают за счёт текущих расходов периода (п. 43 ФСБУ 6/2020):

Дт 91.2 Кт 60 (70, 69, 71…).

Если под выбытие объекта основных средств было создано оценочное обязательство, то затраты на выбытие нужно списать за счёт этого обязательства:

Дт 96 Кт 60 (70, 69, 71…).

Пример 2.

Организации принадлежит грузовой автомобиль. Первоначальная стоимость — 800 тыс. руб., накопленная амортизация — 120 тыс. руб. После аварии руководитель компании решил не восстанавливать автомобиль, а разобрать его на запчасти. Демонтажом занималась сторонняя организация, стоимость услуги — 50 тыс. руб. Стоимость запчастей, пригодных для дальнейшей эксплуатации — 140 тыс. руб.

Дт 02 Кт 01 120 тыс. руб. — первоначальная стоимость уменьшена на накопленную амортизацию.

Дт 10 Кт 01 140 тыс. руб. — учтена стоимость полученных запчастей.

Дт 91.2 Кт 01 540 тыс. руб. — остаточная стоимость автомобиля списана на затраты.

Дт 91.2 Кт 60 50 тыс. руб. — учтены затраты на демонтаж.

Какую информацию об основных средствах нужно раскрывать в бухгалтерской отчётности

Новый стандарт существенно расширил перечень информации, которую раскрывают в бухгалтерской отчётности с учётом её существенности (п. 45 ФСБУ 6/2020). В частности, необходимо:

Отразить сведения об инвестиционной недвижимости и других видах основных средств в разрезе групп: балансовая стоимость, амортизация, движение за отчётный период. Привести информацию о переоценке и обесценении основных средств, в том числе сведения, предусмотренные стандартом МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» . Указать сведения о балансовой стоимости особых групп основных средств: объектах, которые пригодны для использования, но не используются, кроме случаев, когда это обусловлено сезонностью; основных средствах, сданных в аренду; объектах, в отношении которых имущественные права организации ограничены. Предоставить информацию об элементах амортизации основных средств и их корректировках, если таковые были.

Малые предприятия, которые ведут упрощённый бухучёт, могут существенно сократить объём информации об ОС, раскрываемой в отчётности. В частности, они могут не раскрывать данные о переоценке, обесценении и элементах амортизации (п. 3 ФСБУ 6/2020).

Как перейти на ФСБУ 6/2020

Все, кто обязан использовать ФСБУ 6/2020, должны перейти на него не позднее 01.01.2022 (п. 2 приказа Минфина от 17.09.2020 № 204н).

В общем случае организации должны переходить на новый стандарт ретроспективно (п. 48 ФСБУ 6/2020), то есть по требованиям нового стандарта пересчитать всю бухгалтерскую информацию об имеющихся основных средствах за прошедшие периоды.

Однако стандарт допускает и упрощённый вариант перехода (п. 49 ФСБУ 6/2020). В этом случае организация может не проводить ретроспективный пересчёт за прошедшие периоды. Но нужно единовременно провести следующие операции по состоянию на 01.01.2022:

1. Выделить объекты, которые ранее учитывались в качестве основных средств, а по новым правилам — не должны учитываться. Например, это малоценные основных средств со стоимостью ниже лимита. Их остаточную стоимость нужно списать на нераспределённую прибыль:

Дт 84 Кт 01.

2. По всем оставшимся основным средствам пересчитать амортизацию с учётом ликвидационной стоимости, и также отнести разницу на нераспределённую прибыль. Эта же операция относится к тем объектам, которые ранее не учитывались в качестве основных средств, а по новому стандарту должны учитываться

Дт 02 Кт 84.

3. Если организация решила вести учёт всех или отдельных групп ОС по переоценённой стоимости, то кроме корректировки амортизации нужно провести и переоценку тех активов, к которым это относится.

Выбранный вариант перехода нужно раскрыть в первой бухгалтерской отчётности, подготовленной по новому стандарту (п. 52 ФСБУ 6/2020).

Пример 3

На балансе компании на 31.12.2021 числится станок. Первоначальная стоимость — 500 тыс. руб., накопленная амортизация — 100 тыс. руб., балансовая стоимость — 400 тыс. руб. Срок полезного использования — 5 лет, фактически станок использовался 1 год.

Организация решила установить ликвидационную стоимость станка в сумме 150 тыс. руб. С учётом корректировки амортизация за 2021 год должна быть равна:

А = (500 тыс. руб. – 150 тыс. руб.) / 5 = 70 тыс. руб.

Балансовая стоимость:

Б = 500 тыс. руб. – 70 тыс. руб. = 430 тыс. руб.

Таким образом, в результате пересчёта балансовая стоимость станка увеличилась на 30 тыс. руб. Эту разницу нужно отнести на нераспределённую прибыль:

Дт 02 Кт 84 30 тыс. руб.

Малые предприятия, которые ведут упрощённый бухучёт, могут переходить на новый стандарт перспективно — без пересчёта данных за прошлые периоды и остатков на начало 2022 года (п. 51 ФСБУ 6/2020).

ФСБУ 6/2020 в деталях